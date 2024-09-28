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Осасуна - Барселона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 28 вересня 2024, 22:00 - Рейно де Наварра . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Фернандес, Гильермо Куадра
Рейтинг матчу:
Осасуна
Памплона
0 - 0
Оновити
8'
Барселона
Барселона
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Хід матчу
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Осасуна
29%
Нічия
32%
Барселона
39%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between CA Osasuna and FC Barcelona when CA Osasuna is playing at home is 1-2. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 22 meetings with CA Osasuna playing at home, CA Osasuna have won 3 times, there have been 8 draws while FC Barcelona have won 11 times. The goal difference is 36-24 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 45 meetings, CA Osasuna have won 6 times, there have been 10 draws while FC Barcelona have won 29 times. The goal difference is 107-34 in favour of FC Barcelona.
  • CA Osasuna's last home win against FC Barcelona was in 2012.
  • Last season FC Barcelona won both games against CA Osasuna (1-0 at home and 2-1 away).
  • In LaLiga, CA Osasuna have 3 successive home wins.
  • FC Barcelona have a winning streak of 6 matches in LaLiga.
  • Did you know that FC Barcelona scores 23% of their goals between the minutes 16-30?
  • CA Osasuna have won 3 home matches in a row.
  • CA Osasuna haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • CA Osasuna haven't won any of their last 6 games against FC Barcelona.
  • CA Osasuna haven't scored in 0 of their 4 home matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona haven't scored in 0 of their 4 away matches in LaLiga this season.
  • CA Osasuna's home record this season: 3-1-0.
  • FC Barcelona's away record this season: 4-0-0.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • CA Osasuna wins 1st half in 26% of their matches, FC Barcelona in 42% of their matches.
  • CA Osasuna wins 26% of halftimes, FC Barcelona wins 42%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 1 goals.
  • When CA Osasuna leads 1-0 at home, they win in 69% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 77% of their matches.
  • When CA Osasuna is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 36% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than CA Osasuna.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than CA Osasuna's.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 games against CA Osasuna (in all competitions).
  • In the last 5 meetings CA Osasuna won 0, FC Barcelona won 5, 0 draws.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against CA Osasuna.
  • CA Osasuna have won just 0 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • CA Osasuna scores 0.4 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 1.6 goals against CA Osasuna (on average).
  • Average number of goals in meetings between CA Osasuna and FC Barcelona is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between CA Osasuna and FC Barcelona is 0.4.
  • CA Osasuna scores 1.17 goals when playing at home and FC Barcelona scores 2 goals when playing away (on average).
  • A year ago, CA Osasuna were number 14 in the table with 7 points. Now they are number 7 with 11 points.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Осасуна
2
Перемог
18
Ігор
13
Перемог
Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
31.01.2024 - 20:00 Барселона 1 - 0 Завершено Осасуна
Суперкубок Іспанії 2024
11.01.2024 - 21:00 Барселона 2 - 0 Завершено Осасуна
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.09.2023 - 22:00 Осасуна 1 - 2 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
02.05.2023 - 20:30 Барселона 1 - 0 Завершено Осасуна
Останні матчі - Осасуна
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
24.09.2024 - 20:00 Валенсія 0 - 0 Завершено Осасуна Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
21.09.2024 - 17:15 Осасуна 2 - 1 Завершено Лас-Пальмас В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
16.09.2024 - 22:00 Райо Вальєкано 3 - 1 Завершено Осасуна П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
01.09.2024 - 18:00 Осасуна 3 - 2 Завершено Сельта В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
29.08.2024 - 20:00 Жирона 4 - 0 Завершено Осасуна П
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Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
25.09.2024 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Хетафе В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
22.09.2024 - 19:30 Вільярреал 1 - 5 Завершено Барселона В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
19.09.2024 - 22:00 Монако 2 - 1 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
15.09.2024 - 17:15 Жирона 1 - 4 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
31.08.2024 - 18:00 Барселона 7 - 0 Завершено Вальядолід В
Показати більше
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Осасуна
29%
Нічия
32%
Барселона
39%
Склади команд
1
Herrera, Sergio
3
Cruz, Juan
22
Boyomo, Flavien
24
Catena, Alejandro
12
Areso, Jesus
10
Oroz, Aimar
6
Torro, Lucas
8
Ibanez, Pablo
19
Zaragoza, Bryan
17
Budimir, Ante
14
Garcia, Ruben
13
Pena, Inaki
23
Kounde, Jules
36
Dominguez, Sergi
2
Cubarsi, Pau
35
Martin, Gerard
14
Torre, Pablo
24
Garcia, Eric
8
Pedri
7
Torres, Ferran
9
Роберт Левандовскі
18
Victor, Pau
Стартовий склад
  • 19
    Zaragoza, Bryan
    Півзахисник
  • 17
    Budimir, Ante
    Форвард
  • 14
    Garcia, Ruben
    Півзахисник
  • 10
    Oroz, Aimar
    Півзахисник
  • 6
    Torro, Lucas
    Півзахисник
  • 8
    Ibanez, Pablo
    Півзахисник
  • 3
    Cruz, Juan
    Захисник
  • 22
    Boyomo, Flavien
    Захисник
  • 24
    Catena, Alejandro
  • 12
    Areso, Jesus
    Захисник
  • 1
    Herrera, Sergio
    Форвард
  • 7
    Torres, Ferran
    Форвард
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 18
    Victor, Pau
    Форвард
  • 14
    Torre, Pablo
    Півзахисник
  • 24
    Garcia, Eric
  • 8
    Pedri
    Форвард
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 36
    Dominguez, Sergi
    Захисник
  • 2
    Cubarsi, Pau
    Захисник
  • 35
    Martin, Gerard
    Захисник
  • 13
    Pena, Inaki
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Висенте Морено
  • Flick, Hansi
Статистика матчу
41%
Володіння м'ячем
59%
LIVE
Трансляція матчу Осасуна - "Барселона"
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В ефірі
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Анонс матчу Осасуна - "Барселона" 28.09.2024, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою Осасуна (Памплона) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Рейно де Наварра.

Дата проведення матчу: 28.09.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Осасуна (Памплона) та командою "Барселона" (Барселона):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда Осасуна залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Осасуна у попередньому футбольному матчі 31.01.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Висенте Морено и Flick, Hansi розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Осасуна (Памплона)
Рік заснування Осасуна (Памплона): 1920
Країна: Испания
Тренер: Хагоба Аррасате

Попередній матч команди Осасуна був зіграний проти "Валенсія" - 24.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Попередній матч команди "Барселона" був зіграний проти Хетафе - 25.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Слідкуйте за результатами матчу Осасуна - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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