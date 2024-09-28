Осасуна - Барселона онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Осасуна - "Барселона" 28.09.2024, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою Осасуна (Памплона) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Рейно де Наварра.

Дата проведення матчу: 28.09.2024

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Осасуна (Памплона) та командою "Барселона" (Барселона):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда Осасуна залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Осасуна у попередньому футбольному матчі 31.01.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Висенте Морено и Flick, Hansi розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Осасуна (Памплона)

Рік заснування Осасуна (Памплона): 1920

Країна: Испания

Тренер: Хагоба Аррасате



Попередній матч команди Осасуна був зіграний проти "Валенсія" - 24.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)

Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899

Країна: Испания

Тренер: Хави



Попередній матч команди "Барселона" був зіграний проти Хетафе - 25.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".

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