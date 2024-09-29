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Атлетіко - Реал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 29 вересня 2024, 22:00 - Ванда Метрополитано . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Busquets Ferrer, Mateo
Рейтинг матчу:
Атлетіко
Мадрид
0 - 0
Оновити
28'
Реал
Мадрид
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Атлетіко
30%
Нічия
22%
Реал
48%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Atletico Madrid and Real Madrid when Atletico Madrid is playing at home is 1-2. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Atletico Madrid and Real Madrid is 1-1. 17 matches have ended with this result.
  • During the last 36 meetings with Atletico Madrid playing at home, Atletico Madrid have won 7 times, there have been 11 draws while Real Madrid have won 18 times. The goal difference is 58-36 in favour of Real Madrid.
  • During the last 79 meetings, Atletico Madrid have won 12 times, there have been 30 draws while Real Madrid have won 37 times. The goal difference is 129-82 in favour of Real Madrid.
  • Last season's matches: 3-1 (Atletico Madrid at home) and 1-1 (Real Madrid at home).
  • Real Madrid have a winning streak of 4 matches in LaLiga.
  • Did you know that Real Madrid scores 31% of their goals between the minutes 61-75?
  • Atletico Madrid have a winning streak of 3 matches.
  • Atletico Madrid haven't lost in their last 12 games.
  • Real Madrid have a winning streak of 5 matches.
  • Real Madrid haven't lost in their last 10 games.
  • Real Madrid have lost none of their last 15 away matches.
  • When playing at home, Atletico Madrid have not conceded a goal so far this season.
  • Atletico Madrid haven't scored in 1 of their 3 home matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid haven't scored in 0 of their 3 away matches in LaLiga this season.
  • Atletico Madrid's home record this season: 2-1-0.
  • Real Madrid's away record this season: 1-2-0.
  • Antoine Griezmann has assisted the most goals for Atletico Madrid with 2. Vinicius Junior is Real Madrid's biggest assister (2).
  • Koke has more yellow cards (2) than any other player at Atletico Madrid. Vinicius Junior has collected 3 for Real Madrid.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • Atletico Madrid wins 1st half in 36% of their matches, Real Madrid in 44% of their matches.
  • Atletico Madrid wins 36% of halftimes, Real Madrid wins 44%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Atletico Madrid leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 73% of their matches.
  • When Atletico Madrid is down 0-1 home, they win 66% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 40% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Atletico Madrid.
  • Atletico Madrid wins 66% of OT, Real Madrid wins 33%.
  • Atletico Madrid scores 0.67 goals in overtime and Real Madrid scores 0.67 goals (on average).
  • In OT Atletico Madrid scores 0.67 goals and Real Madrid scores 0.67 goals (on average).
  • Atletico Madrid have lost just 1 of their last 5 games against Real Madrid (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Atletico Madrid won 2, Real Madrid won 1, 2 draws.
  • Atletico Madrid have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Real Madrid have won just 1 of their last 5 LaLiga games against Atletico Madrid.
  • Atletico Madrid scores 2.4 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 2 goals against Atletico Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Atletico Madrid and Real Madrid is 4.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Atletico Madrid and Real Madrid is 2.
  • Atletico Madrid scores 2.2 goals when playing at home and Real Madrid scores 1.9 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Atletico Madrid scores 30% of their goals between the minutes 31-45?
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Atletico Madrid's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Атлетіко
11
Перемог
43
Ігор
17
Перемог
Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.02.2024 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершено Атлетіко
Кубок Іспанії 2023/2024
18.01.2024 - 22:30 Атлетіко 4 - 2 Завершено Реал
Суперкубок Іспанії 2024
10.01.2024 - 21:22 Реал 5 - 3 Завершено Атлетіко
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
24.09.2023 - 22:00 Атлетіко 3 - 1 Завершено Реал
Останні матчі - Атлетіко
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
26.09.2024 - 22:00 Сельта 0 - 1 Завершено Атлетіко В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
22.09.2024 - 22:00 Райо Вальєкано 1 - 1 Завершено Атлетіко Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
19.09.2024 - 22:00 Атлетіко 2 - 1 Завершено РБ Лейпциг В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
15.09.2024 - 22:00 Атлетіко 3 - 0 Завершено Валенсія В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
31.08.2024 - 20:00 Атлетік 0 - 1 Завершено Атлетіко В
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Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
24.09.2024 - 22:00 Реал 3 - 2 Завершено Алавес В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
21.09.2024 - 22:00 Реал 4 - 1 Завершено Еспаньол В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
17.09.2024 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершено Штутгарт В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
14.09.2024 - 22:00 Реал Сосьєдад 0 - 2 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
01.09.2024 - 22:30 Реал 2 - 0 Завершено Бетіс В
Показати більше
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Атлетіко
30%
Нічия
22%
Реал
48%
Склади команд
13
Ян Облак
14
Маркос Льоренте
23
Mandava, Reinildo
2
Хосе Марiя Хiменес
24
Le Normand, Robin
16
Molina, Nahuel
7
Антуан Грiзманн
4
Gallagher, Conor
5
Родрiго де Пауль
19
Alvarez, Julian
9
Sorloth, Alexander
1
Тібо Куртуа
2
Данiель Карвахаль
3
Militao, Eder
22
Антоніо Рюдігер
23
Mendy, Ferland
8
Федеріко Вальверде
10
Лука Модрiч
14
Tchouameni, Aurelien
5
Bellingham, Jude
11
Rodrygo
7
Junior, Vinicius
Стартовий склад
  • 19
    Alvarez, Julian
    Форвард
  • 9
    Sorloth, Alexander
    Форвард
  • 7
    Антуан Грiзманн
    Півзахисник
  • 4
    Gallagher, Conor
  • 5
    Родрiго де Пауль
    Півзахисник
  • 14
    Маркос Льоренте
    Півзахисник
  • 23
    Mandava, Reinildo
    Захисник
  • 2
    Хосе Марiя Хiменес
    Захисник
  • 24
    Le Normand, Robin
    Захисник
  • 16
    Molina, Nahuel
    Захисник
  • 13
    Ян Облак
    Воротар
  • 11
    Rodrygo
    Форвард
  • 7
    Junior, Vinicius
  • 8
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 10
    Лука Модрiч
    Півзахисник
  • 14
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 2
    Данiель Карвахаль
    Захисник
  • 3
    Militao, Eder
    Захисник
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 23
    Mendy, Ferland
    Захисник
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Диего Симеоне
  • Карло Анчелотти
Статистика матчу
4
Штрафні
1
1
Фоли
4
1
Удари в отвір
1
Кутові
2
1
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу "Атлетіко" - Реал
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
27'
Закрутив удар із розіграного штрафного Вальверде повз праву дев'ятку.
26'
Льоренте потягнув на газон Вінісіуса в зоні перед штрафним.
25'
Рюдігер блокував дальній удар Грізманна із зони перед штрафним.
23'
Контроль м'яча від господарів у центрі поля знову.
21'
Моліна підкатом зупинив просування Вінісіуса лівим флангом атаки.
18'
Подача з лівого флангу на дальній стійці завершилась дотиком рукою від Чуамені.
17'
Небезпечний момент
Вальверде першим дотиком отримав передачу з правого флангу в зоні перед штрафним, після чого пробив у дальній кут, але Облак витягнув.
13'
Облак забрав до рук відскок від Родріго, після передачі з лівого флангу.
11'
Атлетіко тримає м'яч у центрі поля під тиском.
9'
Небезпечний момент
Альварес пролетів до лівого флангу штрафного повз усіх, після чого бив у дальній кут низом, але Куртуа відбив ногами.
7'
Рейнілдо на лівому фланзі атаки впав через фол Вальверде.
5'
Засильний пас на хід Серлоту до правого флангу штрафного.
4'
Вінісіуса на правому фланзі оборони збив Моліна.
2'
Модрич на правому фланзі атаки налетів на Льоренте.
1'
Родріго в центрі штрафного не зупинив закидання Карвахаля з правого флангу.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Реал іде другим із 5 перемогами та 2 нічиїми — 17 очок.
Інфо
Атлетіко йде третім із 4 перемогами та 3 нічиїми — 15 очок.
Запасні: Лунін, Фран Гонсалес, Камавінга, Гюлер, Ендрік, Васкес, Вальєхо, Фран Гарсія, Хакобо.
Реал: Куртуа — Карвахаль, Рюдігер, Мілітао, Менді — Чуамені, Модрич — Вальверде, Беллінгем, Вінісіус — Родріго.
Запасні: Муссо, Гоміс, Коке, Корреа, Лемар, Ліно, Ленгле, Рікельме, Вітсель, Галан, Сімеоне, Серрано.
Атлетіко: Облак — Моліна, Хіменес, Ле Норман, Мандава — Льоренте, Де Пауль, Галлагер — Грізманн — Серлот, Альварес.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Матео Бускетс Феррер (Балеарські о-ви, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 8-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Метрополітано (Мадрид, Іспанія) зіграють мадридські Атлетіко та Реал.
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Анонс матчу "Атлетіко" - Реал 29.09.2024, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою "Атлетіко" (Мадрид) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Ванда Метрополитано.

Дата проведення матчу: 29.09.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Атлетіко" (Мадрид) та командою Реал (Мадрид):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Реал та "Атлетіко" у попередньому футбольному матчі 04.02.2024 закінчилось з такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Диего Симеоне и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Атлетіко" - Реал можна подивитися 29.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Атлетіко" - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Атлетіко" (Мадрид)
Рік заснування "Атлетіко" (Мадрид): 1903
Країна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Попередній матч команди "Атлетіко" був зіграний проти Сельта - 26.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Атлетіко".

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Минулий поєдинок команди Реал був зіграний проти "Алавес" - 24.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу "Атлетіко" - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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