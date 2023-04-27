Борнмут - Саутгемптон онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою "Саутгемптон" (Саутгемптон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Виталити Стадион.
Дата проведення матчу: 30.09.2024
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між "Борнмут" (Борнмут) та командою "Саутгемптон" (Саутгемптон):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Борнмут", тоді як команда "Саутгемптон" залишилася з поразкою . Зіткнення "Саутгемптон" та "Борнмут" у попередньому футбольному матчі 27.04.2023 закінчилось з таким рахунком: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола
Минулий поєдинок команди "Борнмут" був зіграний проти "Ліверпуль" - 21.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".
Назва: "Саутгемптон" (Саутгемптон)
Рік заснування "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885
Країна: Англия
Тренер: Рубен Сельес
Попередній поєдинок команди "Саутгемптон" був зіграний проти Ипсвич Таун - 21.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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