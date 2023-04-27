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Борнмут - Саутгемптон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 30 вересня 2024, 22:00 - Виталити Стадион
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Борнмут
Борнмут
До початку
00 : 00 : 00
Саутгемптон
Саутгемптон
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
36%
Нічия
28%
Саутгемптон
36%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between AFC Bournemouth and Southampton FC is 0-2. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 11 meetings with AFC Bournemouth playing at home, AFC Bournemouth have won 2 times, there have been 2 draws while Southampton FC have won 7 times. The goal difference is 17-8 in favour of Southampton FC.
  • During the last 20 meetings, AFC Bournemouth have won 5 times, there have been 4 draws while Southampton FC have won 11 times. The goal difference is 31-19 in favour of Southampton FC.
  • AFC Bournemouth's last home win against Southampton FC was in 2016.
  • AFC Bournemouth have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Southampton FC have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • AFC Bournemouth wins 1st half in 28% of their matches, Southampton FC in 48% of their matches.
  • AFC Bournemouth wins 28% of halftimes, Southampton FC wins 48%.
  • The winner of their last meeting was AFC Bournemouth.
  • On their last meeting AFC Bournemouth won by 1 goals.
  • When AFC Bournemouth leads 1-0 at home, they win in 61% of their matches.
  • When Southampton FC leads 0-1 away, they win in 72% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When Southampton FC is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • In Premier League, AFC Bournemouth has better performance than Southampton FC.
  • Southampton FC's performance of the last 5 matches is better than AFC Bournemouth's.
  • AFC Bournemouth has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • In the last 5 meetings AFC Bournemouth won 2, Southampton FC won 3, 0 draws.
  • AFC Bournemouth scores 0.8 goals in a match against Southampton FC and Southampton FC scores 1.6 goals against AFC Bournemouth (on average).
  • Average number of goals in meetings between AFC Bournemouth and Southampton FC is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AFC Bournemouth and Southampton FC is 1.4.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • AFC Bournemouth scores 1.68 goals when playing at home and Southampton FC scores 1.59 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Борнмут
3
Перемог
14
Ігор
6
Перемог
Саутгемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.04.2023 - 21:45 Саутгемптон 0 - 1 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.10.2022 - 21:30 Борнмут 0 - 1 Завершено Саутгемптон
Кубок Англії 2020/2021
20.03.2021 - 14:15 Борнмут 0 - 3 Завершено Саутгемптон
Чемпіонат Англії 2021
19.07.2020 - 16:00 Борнмут 0 - 2 Завершено Саутгемптон
Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.09.2024 - 17:00 Ліверпуль 3 - 0 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.09.2024 - 22:00 Борнмут 0 - 1 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2024/2025
31.08.2024 - 17:00 Евертон 2 - 3 Завершено Борнмут В
Кубок англійської ліги 2024/2025
28.08.2024 - 21:45 Вест Хем Юнайтед 1 - 0 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.08.2024 - 16:00 Борнмут 1 - 1 Завершено Ньюкасл Н
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Останні матчі - Саутгемптон
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.09.2024 - 17:00 Саутгемптон 1 - 1 Завершено Ипсвич Таун Н
Кубок англійської ліги 2024/2025
17.09.2024 - 21:45 Евертон 1 - 1 Завершено Саутгемптон Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.09.2024 - 14:30 Саутгемптон 0 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2024/2025
31.08.2024 - 17:00 Брентфорд 3 - 1 Завершено Саутгемптон П
Кубок англійської ліги 2024/2025
28.08.2024 - 21:45 Кардіфф Сіті 3 - 5 Завершено Саутгемптон В
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Новини команд
АПЛ. Ліверпуль - Борнмут 3:0. Відео голів та огляд матчу 21.09.2024 в 20:52 АПЛ. Ліверпуль - Борнмут 3:0. Відео голів та огляд матчу Команда Забарного поступилася
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Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
36%
Нічия
28%
Саутгемптон
36%
Трансляція
Запасні: Маккарті, Вокер-Пітерс, Арібо, Лаллана, Армстронг, Стюарт, Бреретон, Арчер, Онуачу.
Саутгемптон: Рамсдейл — Сугавара, Гарвуд-Белліс, Беднарек, Тейлор — Даунс, Угочукву — Корне, Фернандеш, Фрейзер — Діблінг.
Запасні: Траверс, Гейсен, Араухо, Ааронс, Брукс, Скотт, Сіністерра, Клюйверт, Унал.
Борнмут: Аррісабалага — Сміт, Забарний, Сенесі, Керкез — Кук, Крісті — Семеньйо, Таверньєр, Уаттара — Еванілсон.
Інфо
Саутгемптон іде дев'ятнадцятим з 1 нічиєю та 4 поразками — 1 очко.
Інфо
Борнмут іде тринадцятим із 1 перемогою, 2 нічиїми та 2 поразками — 5 очок.
Майкл Олівер (Ашингтон, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 6-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Віталіті Стедіум (Борнмут, Англія) зіграють Борнмут та Саутгемптон.
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Останні матчі
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Анонс матчу "Борнмут" - "Саутгемптон" 30.09.2024, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою "Саутгемптон" (Саутгемптон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Виталити Стадион.

Дата проведення матчу: 30.09.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Борнмут" (Борнмут) та командою "Саутгемптон" (Саутгемптон):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Борнмут", тоді як команда "Саутгемптон" залишилася з поразкою . Зіткнення "Саутгемптон" та "Борнмут" у попередньому футбольному матчі 27.04.2023 закінчилось з таким рахунком: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Борнмут" - "Саутгемптон" можна подивитися 30.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Борнмут" - "Саутгемптон", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Минулий поєдинок команди "Борнмут" був зіграний проти "Ліверпуль" - 21.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: "Саутгемптон" (Саутгемптон)
Рік заснування "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885
Країна: Англия
Тренер: Рубен Сельес

Попередній поєдинок команди "Саутгемптон" був зіграний проти Ипсвич Таун - 21.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Борнмут" - "Саутгемптон" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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