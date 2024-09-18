Монако - Барселона онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Монако (Монако) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Луи Ii.
Дата проведення матчу: 19.09.2024
Час початку матчу: 22:00
Для здобуття перемоги тренери команд Адольф Хуттер и Flick, Hansi розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Монако (Монако)
Рік заснування Монако (Монако): 1924
Країна: Франция
Тренер: Ади Хюттер
Минулий поєдинок команди Монако був зіграний проти Осер - 14.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Франції 2024/2025 та закінчився перемогою команди Монако.
Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави
Попередній поєдинок команди "Барселона" був зіграний проти Жирона - 15.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".
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