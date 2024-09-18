  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Монако - Барселона Дивитися онлайн
У тренді

Монако - Барселона онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 19 вересня 2024, 22:00 - Луи Ii . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Аллард Линдхут
Рейтинг матчу:
Монако
Монако
1 - 0
Оновити
32'
Барселона
Барселона
Дивитись трансляцію
Хід матчу
10' Garcia, Eric 16' Akliouche, Maghnes
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Монако
34%
Нічия
28%
Барселона
38%
Цікаві факти
  • AS Monaco haven't lost in their last 5 games.
  • FC Barcelona have a winning streak of 4 matches.
  • FC Barcelona have a winning streak of 4 matches away from home.
  • AS Monaco have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • AS Monaco wins 1st half in 33% of their matches, FC Barcelona in 39% of their matches.
  • AS Monaco wins 33% of halftimes, FC Barcelona wins 39%.
  • The winner of their last meeting was AS Monaco.
  • On their last meeting AS Monaco won by 3 goals.
  • When AS Monaco leads 1-0 at home, they win in 77% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When AS Monaco is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 36% of their matches.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than AS Monaco's.
  • AS Monaco scores 1.4 goals when playing at home and FC Barcelona scores 1.86 goals when playing away (on average).
  • AS Monaco's performance of the last 5 matches is better than FC Barcelona's.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Останні матчі - Монако
Чемпіонат Франції 2024/2025
14.09.2024 - 20:00 Осер 0 - 3 Завершено Монако В
Чемпіонат Франції 2024/2025
01.09.2024 - 16:00 Монако 1 - 1 Завершено Ланс Н
Чемпіонат Франції 2024/2025
24.08.2024 - 18:00 Ліон 0 - 2 Завершено Монако В
Суперкубок Франції 2024/2025
11.08.2024 - 14:00 Парі Сен-Жермен 0 - 0 Завершено Монако Н
Чемпіонат Франції 2023/2024
19.05.2024 - 22:00 Монако 4 - 0 Завершено Нант В
Показати більше
Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
15.09.2024 - 17:15 Жирона 1 - 4 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
31.08.2024 - 18:00 Барселона 7 - 0 Завершено Вальядолід В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
27.08.2024 - 22:30 Райо Вальєкано 1 - 2 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
24.08.2024 - 20:00 Барселона 2 - 1 Завершено Атлетік В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
17.08.2024 - 22:30 Валенсія 1 - 2 Завершено Барселона В
Показати більше
Новини команд
Флік - про матч ЛЧ проти Монако: Ми повинні бути готові грати проти найкращих команд 18.09.2024 в 23:07 Флік - про матч ЛЧ проти Монако: Ми повинні бути готові грати проти найкращих команд Спеціаліст виступив на пресконференції
Монако — Барселона. Де і коли дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу Ліги чемпіонів 18.09.2024 в 16:27 Монако — Барселона. Де і коли дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу Ліги чемпіонів «Монако» - “Барселона”: Де і коли дивитися онлайн трансляцію матчу ⋉ 19.09.2024 ⋊ Ліга чемпіонів на UA-Футбол
Монако - Барселона. Дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу Ліги Чемпіонів 19.09.2024 в 19:01 Монако - Барселона. Дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу Ліги Чемпіонів Монако - Барселона: Дивитися онлайн трансляцію матчу ⋉ 19.09.24 ⋊ Ліга Чемпіонів на UA-Футбол
19.09.2024 в 17:21 "Він буде одним з найкращих у цьому поколінні". Роналду висловився про талановитого вінгера Барселони Легендарний футболіст вважає Ямала дуже талановитим гравцем
Головні події
ГООЛ! Akliouche, Maghnes
16'
10'
Garcia, Eric
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Монако
34%
Нічия
28%
Барселона
38%
Склади команд
16
Kohn, Philipp
17
Singo, Wilfried
22
Salisu, Mohammed
5
Тіло Керер
2
Vanderson
6
Деніс Закарія
15
Camara, Lamine
7
Ben Seghir, Eliesse
18
Minamino, Takumi
11
Akliouche, Maghnes
36
Embolo, Breel
1
Ter Stegen, Marc-Andre
23
Kounde, Jules
2
Cubarsi, Pau
5
Martinez, Inigo
3
Balde, Alejandro
17
Casado, Marc
24
Garcia, Eric
19
Yamal, Lamine
8
Pedri
11
Raphinha
9
Роберт Левандовскі
Стартовий склад
  • 36
    Embolo, Breel
  • 7
    Ben Seghir, Eliesse
    Півзахисник
  • 18
    Minamino, Takumi
    Форвард
  • 11
    Akliouche, Maghnes
    Форвард
    16
  • 6
    Деніс Закарія
    Півзахисник
  • 15
    Camara, Lamine
    Півзахисник
  • 17
    Singo, Wilfried
    Захисник
  • 22
    Salisu, Mohammed
  • 5
    Тіло Керер
    Захисник
  • 2
    Vanderson
    Захисник
  • 16
    Kohn, Philipp
    Воротар
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 19
    Yamal, Lamine
    Форвард
  • 8
    Pedri
    Форвард
  • 11
    Raphinha
    Захисник
  • 17
    Casado, Marc
    Півзахисник
  • 24
    Garcia, Eric
    10
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 2
    Cubarsi, Pau
    Захисник
  • 5
    Martinez, Inigo
    Захисник
  • 3
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 1
    Ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Адольф Хуттер
  • Flick, Hansi
Статистика матчу
5
Штрафні
4
3
Фоли
4
1
Офсайди
1
ЧК
1
45%
Володіння м'ячем
55%
4
Удари в отвір
1
Блоковано ударів
Сейви
3
1
Удари повз
LIVE
Трансляція матчу Монако - "Барселона"
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
30'
Жовта картка
Бен-Сегір відмахнувся на лівому фланзі атаки від Касадо.
28'
Гоооол!!!
ГОЛ! Ямал отримав закидання до правого флангу атаки за спиною у Вандерсона, після чого змістився в центр і низом пробив у ближній кут.
25'
Закидання до правого флангу штрафного від Закарії скидав у дотик на лицьовій Фофана, але Емболо в падінні не пробив.
22'
Немає атаки в Барселони в першому таймі.
20'
Небезпечний момент
Бен-Сегір зіграв із лівого флангу під дальній удар Камара, але той пробив повз ліву стійку.
18'
Офсайд
Емболо в офсайді пробивав із правого флангу штрафного, після передачі з глибини.
16'
Гоооол!!!
ГОЛ! Діагональ на правий фланг знайшла Акліуша на правому фланзі атаки, той зайшов до штрафного й із-під захисника пробив у ближній.
14'
Небезпечний момент
Простріл із лівого флангу Мінаміно на ближньому куті воротарського переводив далі, захисник блокував, а з відскоку Емболо пробив у тер Штегена.
12'
Закарія із штрафного пробив у стінку.
11'
Червона картка
Це було вилучення! Еріка Гарсію попросили на вихід.
10'
Небезпечний момент
Тер Штеген підставив Еріка передачею до зони перед штрафним, а той збив потім Мінаміно.
7'
Небезпечний момент
Контратака через лівий фланг від Бен-Сегіра завершилась ударом із меж штрафного в дальній кут, але тер Штеген забрав.
5'
Команда Фліка також пресингує на чужій половині.
3'
Тиск від Монако на чужій половині.
1'
Еболо сфолив у центральному колі проти Еріка.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Пенья, Астралага, Торрес, Фаті, Торре, Віктор, Форт, Мартін, Домінгес, Куенка, Г. Фернандес, А. Фернандес.
Барселона: тер Штеген — Кунде, Кубарсі, І. Мартінес, Бальде — Педрі, Е. Гарсія — Ямал, Рафінья, Касадо — Левандовські.
Запасні: Лієнар, Тезе, Матазо, Балогун, головін, Кайо Енріке, Мавісса, Уаттара, Іленіхена, Дьятта, Магасса.
Монако: Кен — Сінго, Керер, Салісу, Вандерсон — Камара, Закарія — Акліуш, Мінаміно, Бен Сегір — Емболо.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Аллард Ліндгаут (Нідерланди) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 1-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА. На полі стадіону Луї II (Монако/Франція) зіграють Монако та каталонська Барселона.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 20:00 - Сьогодні Трабзонспор Трабзонспор 0 Кайсеріспор Кайсеріспор 2 Завершено 19:45 - Сьогодні Феєноорд Феєноорд 0 Байєр Байєр 4 Завершено 19:45 - Сьогодні Црвена Звезда Црвена Звезда 1 Бенфіка Бенфіка 2 Завершено 17:00 - Сьогодні Атлетіко U19 Атлетіко U19 4 РБ Лейпциг U19 РБ Лейпциг U19 0 Завершено 05:30 - Сьогодні Портленд Тімберс Портленд Тімберс 4 Лос-Анджелес Гелаксі Лос-Анджелес Гелаксі 2

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Монако - "Барселона" 19.09.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Протистояння між командою Монако (Монако) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Луи Ii.

Дата проведення матчу: 19.09.2024
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Адольф Хуттер и Flick, Hansi розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Монако - "Барселона" можна подивитися 19.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Монако - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Монако (Монако)
Рік заснування Монако (Монако): 1924
Країна: Франция
Тренер: Ади Хюттер

Минулий поєдинок команди Монако був зіграний проти Осер - 14.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Франції 2024/2025 та закінчився перемогою команди Монако.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Попередній поєдинок команди "Барселона" був зіграний проти Жирона - 15.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Слідкуйте за результатами матчу Монако - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга чемпіонів УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.