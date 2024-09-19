Аталанта - Арсенал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Аталанта" - Арсенал 19.09.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Поєдинок між командою "Аталанта" (Бергамо) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Gewiss Stadium.

Дата проведення матчу: 19.09.2024

Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Джан Пьеро Гасперини и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Аталанта" (Бергамо)

Рік заснування "Аталанта" (Бергамо): 1907

Країна: Италия

Тренер: Джан Пьеро Гасперини



Минулий матч команди "Аталанта" був зіграний проти "Фіорентина" - 15.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Аталанта".

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)

Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886

Країна: Англия

Тренер: Микель Артета



Попередній поєдинок команди Арсенал був зіграний проти "Тоттенхем" - 15.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.

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