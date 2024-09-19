  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Аталанта - Арсенал Дивитися онлайн
У тренді

Аталанта - Арсенал онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 19 вересня 2024, 22:00 - Gewiss Stadium . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Клеман Тюрпен
Рейтинг матчу:
Аталанта
Бергамо
0 - 0
Оновити
32'
Арсенал
Лондон
Дивитись трансляцію
Хід матчу
12' Ederson
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Аталанта
27%
Нічия
38%
Арсенал
35%
Цікаві факти
  • Arsenal FC haven't lost in their last 5 games.
  • Arsenal FC have a winning streak of 4 matches away from home.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 14 consecutive matches.
  • Atalanta BC wins 1st half in 44% of their matches, Arsenal FC in 53% of their matches.
  • Atalanta BC wins 44% of halftimes, Arsenal FC wins 53%.
  • When Atalanta BC leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 77% of their matches.
  • When Atalanta BC is down 0-1 home, they win 28% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Atalanta BC's.
  • Atalanta BC scores 2.07 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.92 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Останні матчі - Аталанта
Чемпіонат Італії 2024/2025
15.09.2024 - 16:00 Аталанта 3 - 2 Завершено Фіорентина В
Чемпіонат Італії 2024/2025
30.08.2024 - 21:45 Інтер 4 - 0 Завершено Аталанта П
Чемпіонат Італії 2024/2025
25.08.2024 - 19:30 Торіно 2 - 1 Завершено Аталанта П
Чемпіонат Італії 2024/2025
19.08.2024 - 19:30 Лечче 0 - 4 Завершено Аталанта В
Суперкубок УЕФА 2024
14.08.2024 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено Аталанта П
Показати більше
Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.09.2024 - 16:00 Тоттенхем 0 - 1 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2024/2025
31.08.2024 - 14:30 Арсенал 1 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
24.08.2024 - 19:30 Астон Вілла 0 - 2 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2024/2025
17.08.2024 - 17:00 Арсенал 2 - 0 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.05.2024 - 18:00 Арсенал 2 - 1 Завершено Евертон В
Показати більше
Новини команд
Головні події
Ederson
12'
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Аталанта
27%
Нічия
38%
Арсенал
35%
Склади команд
29
Carnesecchi, Marco
23
Сеад Колашінац
4
Hien, Isak
19
Djimsiti, Berat
22
Ruggeri, Matteo
13
Ederson
15
De Roon, Marten
77
Zappacosta, Davide
11
Адемола Лукман
32
Retegui, Mateo
17
De Ketelaere, Charles
22
Raya, David
4
White, Ben
2
Saliba, William
6
Magalhaes, Gabriel
12
Timber, Jurrien
41
Rice, Declan
5
Partey, Thomas
29
Havertz, Kai
7
Saka, Bukayo
9
Jesus, Gabriel
11
Martinelli, Gabriel
Стартовий склад
  • 11
    Адемола Лукман
    Форвард
  • 32
    Retegui, Mateo
    Форвард
  • 17
    De Ketelaere, Charles
  • 22
    Ruggeri, Matteo
    Захисник
  • 13
    Ederson
    Півзахисник
    12
  • 15
    De Roon, Marten
  • 77
    Zappacosta, Davide
    Захисник
  • 23
    Сеад Колашінац
    Півзахисник
  • 4
    Hien, Isak
    Півзахисник
  • 19
    Djimsiti, Berat
    Захисник
  • 29
    Carnesecchi, Marco
    Воротар
  • 7
    Saka, Bukayo
  • 9
    Jesus, Gabriel
    Форвард
  • 11
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 5
    Partey, Thomas
    Півзахисник
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 4
    White, Ben
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 12
    Timber, Jurrien
    Захисник
  • 22
    Raya, David
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Джан Пьеро Гасперини
  • Arteta, Mikel
Статистика матчу
1
Удари повз
2
Блоковано ударів
1
4
Штрафні
4
1
Кутові
1
Офсайди
1
1
ЖК
46%
Володіння м'ячем
54%
Удари в отвір
1
1
Сейви
4
Фоли
3
LIVE
Трансляція матчу "Аталанта" - Арсенал
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
30'
25'
Перша половина першого тайму позаду. Аталанті нарешті вдалося відсунути гру від своїх воріт, потримати мʼяч і навіть вийти на чужу половину.
18'
Мартінеллі вийшов на ударну позицію в межах штрафного і намагався поцілити в дальню девʼятку. Значно вище воріт пішов мʼяч.
13'
Небезпечний момент
Сака неочікувано для всіх пробив зі штрафного у воротарський кут. Для всіх, окрім Карнесеккі. Голкіпер Аталанти дістав мʼяч з-під самісінької стійки.
11'
Жовта картка
Едерсон зірвав небезпечну атаку Арсеналу, ззаду схопивши двома руками Сака.
6'
Гаверц увірвався до штрафного з м’ячем і завдав удару в ближній кут. Влучив у сітку із зовнішнього боку.
5'
Райс виконав небезпечну подачу з кутового прямо до воротарського майданчика. Карнесеккі під тиском кількох суперників зумів винести мʼяч подалі.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Клеман Тюрпен (Франція).
Запасні: Патрісіу (в), Россі (в), Белланова, Брешіаніні, Влахович, Дель Лунго, Дзаньйоло, Коссуну, Куадрадо, Палестра, Пашалич, Самарджич.
Інфо
Стартовий склад Аталанти: Карнесеккі — Колашинац, Гін, Дьїмсіті — Руджері, Едерсон, де Рон (к), Дзаппакоста — Лукман, Ретегі, де Кетеларе. Головний тренер — Джан Пʼєро Гасперіні.
Запасні: Нету (в), Портер (в), МʼХанд, Батлер-Оєдеджі, Говер, Жоржиньо, Калафьорі, Ківьор, Льюїс-Скеллі, Нванері, Стерлінг, Троссар.
Інфо
Стартовий склад Арсеналу: Рая — Тімбер, Габріел, Саліба, Вайт — Гаверц, Партей, Райс — Мартінеллі, Жезус (к), Сака. Головний тренер — Мікель Артета.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 1-го раунду основного турніру Ліги чемпіонів Аталанта — Арсенал.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 20:00 - Сьогодні Трабзонспор Трабзонспор 0 Кайсеріспор Кайсеріспор 2 Завершено 19:45 - Сьогодні Феєноорд Феєноорд 0 Байєр Байєр 4 Завершено 19:45 - Сьогодні Црвена Звезда Црвена Звезда 1 Бенфіка Бенфіка 2 Завершено 17:00 - Сьогодні Атлетіко U19 Атлетіко U19 4 РБ Лейпциг U19 РБ Лейпциг U19 0 Завершено 05:30 - Сьогодні Портленд Тімберс Портленд Тімберс 4 Лос-Анджелес Гелаксі Лос-Анджелес Гелаксі 2

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу "Аталанта" - Арсенал 19.09.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Поєдинок між командою "Аталанта" (Бергамо) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Gewiss Stadium.

Дата проведення матчу: 19.09.2024
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Джан Пьеро Гасперини и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Аталанта" - Арсенал можна подивитися 19.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Аталанта" - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Аталанта" (Бергамо)
Рік заснування "Аталанта" (Бергамо): 1907
Країна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Минулий матч команди "Аталанта" був зіграний проти "Фіорентина" - 15.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Аталанта".

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Попередній поєдинок команди Арсенал був зіграний проти "Тоттенхем" - 15.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Слідкуйте за результатами матчу "Аталанта" - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга чемпіонів УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.