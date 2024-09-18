Манчестер Сіті - Інтер онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Інтер" (Милан) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Этихад.
Дата проведення матчу: 18.09.2024
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між клубами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Інтер" (Милан):
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда "Інтер" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Інтер" у попередньому футбольному матчі 10.06.2023 закінчилось з рахунком: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Симоне Индзаги розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Попередній поєдинок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Брентфорд - 14.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Интер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги
Минулий поєдинок команди "Інтер" був зіграний проти Монца - 15.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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