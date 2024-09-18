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Манчестер Сіті - Інтер онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 18 вересня 2024, 22:00 - Этихад . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Гленн Ниберг
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
0 - 0
Оновити
6'
Інтер
Милан
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Хід матчу
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
30%
Нічия
33%
Інтер
37%
Цікаві факти
  • Manchester City have a winning streak of 6 matches.
  • Manchester City have won 5 home matches in a row.
  • Inter Milano haven't lost in their last 4 games.
  • Inter Milano have lost none of their last 5 away matches.
  • Manchester City have scored at least one goal for 22 consecutive matches.
  • Manchester City wins 1st half in 54% of their matches, Inter Milano in 54% of their matches.
  • Manchester City wins 54% of halftimes, Inter Milano wins 54%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 1 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Inter Milano leads 0-1 away, they win in 78% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Inter Milano is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Manchester City has better performance than Inter Milano.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Inter Milano's.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 3 games against Inter Milano (in all competitions).
  • In the last 3 meetings Manchester City won 2, Inter Milano won 1, 0 draws.
  • Manchester City scores 1.33 goals in a match against Inter Milano and Inter Milano scores 1 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Inter Milano is 2.33.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Inter Milano is 0.67.
  • Manchester City scores 2.58 goals when playing at home and Inter Milano scores 2.08 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Інтер
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
10.06.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Інтер
Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.09.2024 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2024/2025
31.08.2024 - 19:30 Вест Хем Юнайтед 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
24.08.2024 - 17:00 Манчестер Сіті 4 - 1 Завершено Ипсвич Таун В
Чемпіонат Англії 2024/2025
18.08.2024 - 18:30 Челсі 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті В
Суперкубок Англії 2024
10.08.2024 - 17:00 Манчестер Сіті 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед Н
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Останні матчі - Інтер
Чемпіонат Італії 2024/2025
15.09.2024 - 21:45 Монца 1 - 1 Завершено Інтер Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
30.08.2024 - 21:45 Інтер 4 - 0 Завершено Аталанта В
Чемпіонат Італії 2024/2025
24.08.2024 - 21:45 Інтер 2 - 0 Завершено Лечче В
Чемпіонат Італії 2024/2025
17.08.2024 - 19:30 Дженоа 2 - 2 Завершено Інтер Н
Чемпіонат Італії 2023/2024
26.05.2024 - 21:45 Еллас Верона 2 - 2 Завершено Інтер Н
Показати більше
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
30%
Нічия
33%
Інтер
37%
Склади команд
31
Едерсон
24
Gvardiol, Josko
25
Мануель Аканджі
3
Рубен Діаш
82
Lewis, Rico
17
De Bruyne, Kevin
16
Родрi
20
Silva, Bernardo
26
Savinho
10
Grealish, Jack
9
Haaland, Erling
1
Sommer, Yann
31
Bisseck, Yann
15
Франческо Ачербі
95
Алессандро Бастоні
36
Маттео Дарміан
23
Ніколо Барелла
20
Хакан Чалханоглу
7
Пьотр Зеліньский
30
Augusto, Carlos
99
Taremi, Mehdi
9
Thuram, Marcus
Стартовий склад
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
  • 26
    Savinho
  • 10
    Grealish, Jack
    Півзахисник
  • 17
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 3
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 82
    Lewis, Rico
    Захисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
  • 99
    Taremi, Mehdi
    Форвард
  • 9
    Thuram, Marcus
  • 36
    Маттео Дарміан
    Захисник
  • 23
    Ніколо Барелла
    Півзахисник
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Півзахисник
  • 7
    Пьотр Зеліньский
    Півзахисник
  • 30
    Augusto, Carlos
    Півзахисник
  • 31
    Bisseck, Yann
    Захисник
  • 15
    Франческо Ачербі
    Захисник
  • 95
    Алессандро Бастоні
    Захисник
  • 1
    Sommer, Yann
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хосеп Гвардиола
  • Симоне Индзаги
Статистика матчу
51%
Володіння м'ячем
49%
Штрафні
1
1
Фоли
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Сіті" - "Інтер"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
6'
Небезпечний момент
Перша атака гостей закінчилася ударом Тюрама з меж штрафного, але м'яч прилетів до Едерсона у руки
4'
Небезпечний момент
Перша спроба атаки англійців і після прострілу від Грліша м'яч полетів до Голанда, але Бастоні його випередив і вибив м'яч
3'
Містяни продовжують контролювати м'яч і катають його по всьому полю
1'
Свисток
Гленн Нюберг дав стартовий свисток. Господарі розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу зі Швеції: Гленн Нюберг
Головний тренер Інтеру: Сімоне Індзагі
На лаві запасних: Асллані, Де Врей, Дюмфріс, Ді Дженнаро, Мартінес Л., Мартінес Х., Мхітарян, Павар, Фраттезі
Інфо
Стартовий склад Інтеру (3-5-2): Зоммер - Бастоні, Ачербі, Бісек - Карлос Аугусто, Зелінський, Чалханоглу, Барелла, Дарміан - Тюрам, Таремі
Головний тренер Манчестер Сіті: Пеп Гвардіола
На лаві запасних: Вокер, Гюндоган, Доку, Карсон, Ковачич, Макеті, Нунес, Ортега, Стоунс, Фоден
Інфо
Стартовий склад Манчестер Сіті (4-3-2-1): Едерсон - Гвардіол, Аканджі, Діаш, Льюїс - Де Брюйне, Родрі, Сілва - Савіо, Гріліш - Голанд
Обидві команди отримали путівки в фінальний етап Ліги чемпіонів завдяки перемозі у внутрішніх чемпіонатах. У попередньому сезоні Інтер вилетів від Атлетико в 1/8 фіналу, а Манчестер Сіті був вибитий в наступному етапі іншою командою з Мадрида - Реалом. Також нагадаємо, що ці команди зустрічалися в фіналі Ліги чемпіонів позаминулого сезону. Тоді переможцями вийшли Містяни
Матч пройде у Манчестері на Етіхаді та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу першого раунду Етапу ліг Ліги чемпіонів, в якому Манчестер Сіті прийме у гостях Інтер
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - "Інтер" 18.09.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Інтер" (Милан) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 18.09.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Інтер" (Милан):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда "Інтер" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Інтер" у попередньому футбольному матчі 10.06.2023 закінчилось з рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Симоне Индзаги розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Інтер" можна подивитися 18.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Інтер", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Попередній поєдинок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Брентфорд - 14.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Интер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Минулий поєдинок команди "Інтер" був зіграний проти Монца - 15.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - "Інтер" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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