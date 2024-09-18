Манчестер Сіті - Інтер онлайн трансляція матчу

Обидві команди отримали путівки в фінальний етап Ліги чемпіонів завдяки перемозі у внутрішніх чемпіонатах. У попередньому сезоні Інтер вилетів від Атлетико в 1/8 фіналу, а Манчестер Сіті був вибитий в наступному етапі іншою командою з Мадрида - Реалом. Також нагадаємо, що ці команди зустрічалися в фіналі Ліги чемпіонів позаминулого сезону. Тоді переможцями вийшли Містяни