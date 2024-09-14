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Парі Сен-Жермен - Жирона онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 18 вересня 2024, 22:00 - Парк-де-Пренс . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Даниел Сиберт
Рейтинг матчу:
Парі Сен-Жермен
Париж
0 - 0
Оновити
7'
Жирона
Жирона
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Парі Сен-Жермен
29%
Нічия
38%
Жирона
33%
Цікаві факти
  • Paris Saint-Germain have a winning streak of 4 matches.
  • Paris Saint-Germain haven't lost in their last 9 games.
  • Paris Saint-Germain have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • Paris Saint-Germain wins 1st half in 53% of their matches, Girona FC in 40% of their matches.
  • Paris Saint-Germain wins 53% of halftimes, Girona FC wins 40%.
  • When Paris Saint-Germain leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When Girona FC leads 0-1 away, they win in 78% of their matches.
  • When Paris Saint-Germain is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When Girona FC is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • Paris Saint-Germain's performance of the last 5 matches is better than Girona FC's.
  • Paris Saint-Germain scores 2.5 goals when playing at home and Girona FC scores 1.57 goals when playing away (on average).
Останні матчі - Парі Сен-Жермен
Чемпіонат Франції 2024/2025
14.09.2024 - 22:00 Парі Сен-Жермен 3 - 1 Завершено Брест В
Чемпіонат Франції 2024/2025
01.09.2024 - 21:45 Лілль 1 - 3 Завершено Парі Сен-Жермен В
Чемпіонат Франції 2024/2025
23.08.2024 - 21:45 Парі Сен-Жермен 6 - 0 Завершено Монпельє В
Чемпіонат Франції 2024/2025
16.08.2024 - 21:45 Гавр 1 - 4 Завершено Парі Сен-Жермен В
Суперкубок Франції 2024/2025
11.08.2024 - 14:00 Парі Сен-Жермен 0 - 0 Завершено Монако Н
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Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
15.09.2024 - 17:15 Жирона 1 - 4 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
01.09.2024 - 20:00 Севілья 0 - 2 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
29.08.2024 - 20:00 Жирона 4 - 0 Завершено Осасуна В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
25.08.2024 - 22:30 Атлетіко 3 - 0 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
15.08.2024 - 22:30 Бетіс 1 - 1 Завершено Жирона Н
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Парі Сен-Жермен
29%
Нічия
38%
Жирона
33%
Склади команд
39
Safonov, Matvey
25
Mendes, Nuno
51
Pacho, Willian
5
Маркіньйос
2
Hakimi, Achraf
8
Ruiz, Fabian
17
Vitinha
33
Zaire-Emery, Warren
29
Barcola, Bradley
11
Asensio, Marco
10
Усман Дембеле
13
Пауло Гассаніга
4
Arnau, Martinez
5
Lopez, David
18
Krejci, Ladislav
3
Gutierrez, Miguel
23
Martin, Ivan
14
Оріоль Ромеу
6
Van De Beek, Donny
8
Віктор Циганков
20
Bryan Gil
7
Крістіан Стуані
Стартовий склад
  • 29
    Barcola, Bradley
    Форвард
  • 11
    Asensio, Marco
    Півзахисник
  • 10
    Усман Дембеле
    Форвард
  • 8
    Ruiz, Fabian
    Півзахисник
  • 17
    Vitinha
    Півзахисник
  • 33
    Zaire-Emery, Warren
    Півзахисник
  • 25
    Mendes, Nuno
    Захисник
  • 51
    Pacho, Willian
    Півзахисник
  • 5
    Маркіньйос
    Захисник
  • 2
    Hakimi, Achraf
    Захисник
  • 39
    Safonov, Matvey
    Воротар
  • 7
    Крістіан Стуані
    Форвард
  • 8
    Віктор Циганков
    Півзахисник
  • 20
    Bryan Gil
    Півзахисник
  • 23
    Martin, Ivan
    Захисник
  • 14
    Оріоль Ромеу
    Півзахисник
  • 6
    Van De Beek, Donny
    Півзахисник
  • 4
    Arnau, Martinez
    Захисник
  • 5
    Lopez, David
  • 18
    Krejci, Ladislav
    Півзахисник
  • 3
    Gutierrez, Miguel
  • 13
    Пауло Гассаніга
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Луис Энрике
  • Мишел
Статистика матчу
Штрафні
1
1
Фоли
LIVE
Трансляція матчу "Парі Сен-Жермен" - Жирона
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
5'
Циганков погано викрутив подачу штрафного з лівого флангу.
4'
Захисники перевели в аут простріл із лівого флангу штрафного від Хіля.
3'
Циганков отримав діагональ на правий фланг, але Мендеш його з'їв.
1'
Заблоковано простріл із лівого флангу штрафного від Мендеша блокували.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Лопес, Руїс, Аспрілья, Данжума, Хуанпе, Франсес, Блінд, Міовські, Соліс, Порту.
Жирона: Гассаніга — А. Мартінес, Лопес, Крейчі, Гутьєррес — Мартін, Ромеу, ван де Бек — Циганков, Хіль — Стуані.
Запасні: Муке, Тенас, Дуе, Кан Ін, Коло Муані, Маюлю, Бералдо, Шкрініар, Заге, Невеш.
ПСЖ: сафонов — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Заїр-Емері, Вітінья, Руїс — Дембеле, Асенсіо, Баркола.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Даніель Зіберт (Берлін, Німеччина) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 1-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА. На полі стадіону Парк де Пренс (Париж, Франція) зіграють ПСЖ та Жирона.
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Анонс матчу "Парі Сен-Жермен" - Жирона 18.09.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Парк-де-Пренс.

Дата проведення матчу: 18.09.2024
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Луис Энрике и Мишел розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Парі Сен-Жермен" - Жирона можна подивитися 18.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Парі Сен-Жермен" - Жирона, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)
Рік заснування "Парі Сен-Жермен" (Париж): 1970
Країна: Франция
Тренер: Луис Энрике

Попередній поєдинок команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти Брест - 14.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Франції 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Попередній поєдинок команди Жирона був зіграний проти "Барселона" - 15.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Слідкуйте за результатами матчу "Парі Сен-Жермен" - Жирона онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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