Парі Сен-Жермен - Жирона онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Парк-де-Пренс.
Дата проведення матчу: 18.09.2024
Час початку матчу: 22:00
Для здобуття перемоги тренери команд Луис Энрике и Мишел розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)
Рік заснування "Парі Сен-Жермен" (Париж): 1970
Країна: Франция
Тренер: Луис Энрике
Попередній поєдинок команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти Брест - 14.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Франції 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".
Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)
Попередній поєдинок команди Жирона був зіграний проти "Барселона" - 15.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".
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