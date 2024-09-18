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Болонья - Шахтар онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 18 вересня 2024, 19:45 - Ренато Даль Ара . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Рохит Сагги
Рейтинг матчу:
Болонья
Болонья
0 - 0
Оновити
перерыв
Шахтар
Донецк
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Хід матчу
3' Posch, Stefan 12' Bondar, Valerii 35' Sikan, Danylo Вийшов: Martins da Silva, Newertton 41' Konoplya, Yukhym Вийшов: Tobias
Хто переможе?
58 Користувачів зробило свій вибір
Болонья
29%
Нічия
21%
Шахтар
50%
Цікаві факти
  • Bologna FC haven't lost in any of their last 9 home matches.
  • Bologna FC wins 1st half in 31% of their matches, FC Shakhtar Donetsk in 45% of their matches.
  • Bologna FC wins 31% of halftimes, FC Shakhtar Donetsk wins 45%.
  • When Bologna FC leads 1-0 at home, they win in 78% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Bologna FC is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • Bologna FC's performance of the last 5 matches is better than FC Shakhtar Donetsk's.
  • Bologna FC scores 1.96 goals when playing at home and FC Shakhtar Donetsk scores 2.09 goals when playing away (on average).
  • Bologna FC haven't won in their last 4 games.
  • Bologna FC have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than Bologna FC's.
Прогноз на матч
Останні матчі - Болонья
Чемпіонат Італії 2024/2025
14.09.2024 - 16:00 Комо 2 - 2 Завершено Болонья Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
31.08.2024 - 19:30 Болонья 1 - 1 Завершено Емполі Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
25.08.2024 - 21:45 Наполі 3 - 0 Завершено Болонья П
Чемпіонат Італії 2024/2025
18.08.2024 - 19:30 Болонья 1 - 1 Завершено Удінезе Н
Чемпіонат Італії 2023/2024
24.05.2024 - 21:45 Дженоа 2 - 0 Завершено Болонья П
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Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.09.2024 - 18:00 Шахтар 5 - 2 Завершено Карпати В
Прем'єр-ліга 2024/2025
24.08.2024 - 13:00 ФК Олександрія 4 - 3 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.08.2024 - 18:00 Шахтар 0 - 1 Завершено Лівий Берег П
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.08.2024 - 18:36 Шахтар 0 - 1 Завершено Полісся П
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.08.2024 - 15:30 Ворскла 0 - 5 Завершено Шахтар В
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Головні події
41'
Konoplya, Yukhym
Вийшов: Tobias
35'
Sikan, Danylo
Вийшов: Martins da Silva, Newertton
12'
Bondar, Valerii
Posch, Stefan
3'
Хто переможе?
58 Користувачів зробило свій вибір
Болонья
29%
Нічия
21%
Шахтар
50%
Склади команд
1
Skorupski, Lukasz
22
Lykogiannis, Charalampos
26
Lucumi, Jhon
31
Beukema, Sam
3
Posch, Stefan
6
Moro, Nikola
8
Freuler, Remo
80
Fabbian, Giovanni
11
Ndoye, Dan
9
Castro, Santiago
7
Orsolini, Riccardo
31
Riznyk, Dmytro
26
Konoplya, Yukhym
77
Bondar, Valerii
22
Микола Матвієнко
13
Pedrinho Azevedo
21
Bondarenko, Artem
8
Kryskiv, Dmytro
10
Sudakov, Georgiy
11
Олександр Зубков
14
Sikan, Danylo
7
Eguinaldo
Стартовий склад
  • 11
    Ndoye, Dan
    Форвард
  • 9
    Castro, Santiago
    Форвард
  • 7
    Orsolini, Riccardo
    Форвард
  • 6
    Moro, Nikola
    Півзахисник
  • 8
    Freuler, Remo
    Півзахисник
  • 80
    Fabbian, Giovanni
    Півзахисник
  • 22
    Lykogiannis, Charalampos
    Захисник
  • 26
    Lucumi, Jhon
  • 31
    Beukema, Sam
    Захисник
  • 3
    Posch, Stefan
    Захисник
    3
  • 1
    Skorupski, Lukasz
    Воротар
  • 11
    Олександр Зубков
    Форвард
  • 14
    Sikan, Danylo
    35
  • 7
    Eguinaldo
    Форвард
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Півзахисник
  • 8
    Kryskiv, Dmytro
    Півзахисник
  • 10
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 26
    Konoplya, Yukhym
    Захисник
    41
  • 77
    Bondar, Valerii
    12
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 13
    Pedrinho Azevedo
    Захисник
  • 31
    Riznyk, Dmytro
Запасні гравці
Тренери
  • Винцензо Италиано
  • Марино Пушич
Статистика матчу
1
ЖК
1
4
Кутові
1
49%
Володіння м'ячем
51%
1
Удари в отвір
1
3
Блоковано ударів
3
Штрафні
7
1
Сейви
1
7
Фоли
3
2
Удари повз
LIVE
Трансляція матчу "Болонья" - Шахтар
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
45+1'
Інфо
Додано 8 хвилин.
41'
Заміна
Ще одна вимушена заміна в Шахтаря. Конопля залишив поле, тримаючись за спину. Тобіас вступив у гру.
35'
Заміна
Все ж таки зняли Сікана. Невертон вийшов замість нього, Егіналду перемістився в центр нападу.
34'
Лукумі завдавав удару з підбору під час кутового. Схоже, що мʼяч ішов точно в дальній кут, однак Матвієнко став на його шляху.
31'
Сікан жорстко зіткнувся зі Скорупським у боротьбі за верховий мʼяч. Сподіваємося, що зможе продовжити гру форвард Шахтаря.
20'
Темп гри наразі невисокий. Болонья більше перебуває з м’ячем, але цього недостатньо для створення моментів. Шахтар теж давно не виходив у небезпечні контратаки.
14'
Важкі хвилини для «гірників». Болонья почала тиснути. Небезпечний простріл на Кастро в останній момент перевів на кутовий Бондар.
11'
Жовта картка
Ндоє саджає Бондаря на жовту картку. Опонент був першим на мʼячі та прокинув собі на хід, Валерій збив його в підкаті.
4'
Незабитий пенальті
Судаков не реалізував удар з одинадцятиметрової позначки. Залишив шанс Георгій, а Скорупський блискуче зіграв на лінії.
3'
Жовта картка
Пенальті у ворота Болоньї вже на третій хвилині призначає арбітр! Пош зачепив ззаду Егіналду та повалив його на газон.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Рохіт Саггі (Норвегія).
Запасні: Равалья (в), Гольм, Даллінга, Ебішер, Ерлич, Казале, Корацца, Міранда, Одгор. Побега, Урбанський, Ілінг-Джуніор.
Інфо
Стартовий склад Болоньї: Скорупський — Лікоянніс, Лукумі, Бейкема, Пош — Моро, Фройлер, Фаббіан — Ндоє, Кастро, Орсоліні (к). Головний тренер — Вінченцо Італьяно.
Запасні: Фесюн (в), Азаров, Грам, Марлон, Назарина, Невертон, Педріньйо, Степаненко, Тобіас, Траоре, Франьїч, Швед.
Інфо
Стартовий склад Шахтаря: Різник — Педро Енріке, Матвієнко (к), Бондар, Конопля — Судаков, Криськів, Бондаренко — Егіналду, Сікан, Зубков. Головний тренер — Маріно Пушич.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 1-го туру основного турніру Ліги чемпіонів Болонья – Шахтар.
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Анонс матчу "Болонья" - Шахтар 18.09.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Протистояння між командою "Болонья" (Болонья) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Ренато Даль Ара.

Дата проведення матчу: 18.09.2024
Час початку матчу: 19:45

Для здобуття перемоги тренери команд Винцензо Италиано и Марино Пушич розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Болонья" - Шахтар можна подивитися 18.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Болонья" - Шахтар, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Болонья" (Болонья)
Рік заснування "Болонья" (Болонья): 1909
Країна: Италия
Тренер: Тьяго Мотта

Минулий поєдинок команди "Болонья" був зіграний проти Комо - 14.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Минулий поєдинок команди Шахтар був зіграний проти Карпати - 14.09.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Слідкуйте за результатами матчу "Болонья" - Шахтар онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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