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Мілан - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 17 вересня 2024, 22:00 - Джузеппе Меацца . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Эспен А. Эскас
Рейтинг матчу:
Мілан
Милан
1 - 2
Оновити
53'
Ліверпуль
Ливерпуль
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Хід матчу
3' Крістіан Пулішич 22' Давіде Калабрія 23' Ібраїма Конате 31' Fofana, Youssouf 41' Вірджил ван Дейк
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Мілан
37%
Нічия
26%
Ліверпуль
37%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings, AC Milan have won 1 times, there have been 1 draws while Liverpool FC have won 5 times. The goal difference is 17-9 in favour of Liverpool FC.
  • AC Milan haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • Liverpool FC have a winning streak of 3 matches.
  • Liverpool FC haven't lost in their last 12 games.
  • Liverpool FC have lost none of their last 4 away matches.
  • AC Milan haven't won any of their last 5 games against Liverpool FC.
  • AC Milan have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • AC Milan have scored at least one goal for 13 consecutive matches.
  • Liverpool FC have kept a clean sheet in 4 matches in a row.
  • AC Milan wins 1st half in 38% of their matches, Liverpool FC in 48% of their matches.
  • AC Milan wins 38% of halftimes, Liverpool FC wins 48%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 3 goals.
  • When AC Milan leads 1-0 at home, they win in 84% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 82% of their matches.
  • When AC Milan is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than AC Milan's.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 games against AC Milan (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AC Milan won 0, Liverpool FC won 5, 0 draws.
  • AC Milan scores 0.8 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 2.6 goals against AC Milan (on average).
  • Average number of goals in meetings between AC Milan and Liverpool FC is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AC Milan and Liverpool FC is 1.8.
  • AC Milan scores 1.9 goals when playing at home and Liverpool FC scores 2.07 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Мілан
0
Перемог
2
Ігор
2
Перемог
Ліверпуль
Ліга чемпіонів УЄФА 2021/2022
07.12.2021 - 22:00 Мілан 1 - 2 Завершено Ліверпуль
Ліга чемпіонів УЄФА 2021/2022
15.09.2021 - 22:00 Ліверпуль 3 - 2 Завершено Мілан
Останні матчі - Мілан
Чемпіонат Італії 2024/2025
14.09.2024 - 21:45 Мілан 4 - 0 Завершено Венеція В
Чемпіонат Італії 2024/2025
31.08.2024 - 21:45 Лаціо 2 - 2 Завершено Мілан Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
24.08.2024 - 19:30 Parma 2 - 1 Завершено Мілан П
Чемпіонат Італії 2024/2025
17.08.2024 - 21:45 Мілан 2 - 2 Завершено Торіно Н
Чемпіонат Італії 2023/2024
25.05.2024 - 21:45 Мілан 3 - 3 Завершено Салернітана Н
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Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.09.2024 - 17:00 Ліверпуль 0 - 1 Завершено Ноттінгем Форест П
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.09.2024 - 18:00 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.08.2024 - 18:30 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2024/2025
17.08.2024 - 14:30 Ипсвич Таун 0 - 2 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.05.2024 - 18:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Вулверхемптон В
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Новини команд
17.09.2024 в 20:47 "Він один з найкращих у світі". Алісон напередодні матчу ЛЧ висловився про голкіпера Мілана Алісон висловився напередодні матчу ЛЧ
Фонсека - про матч проти Ліверпуля: Ми повинні бути досконалими в атаці та захисті 16.09.2024 в 23:55 Фонсека - про матч проти Ліверпуля: Ми повинні бути досконалими в атаці та захисті Спеціаліст поділився своїми думками про майбутній матч ЛЧ
Аліссон: Можливо, наша думка не має значення, але всі знають, що ми думаємо про збільшення кількості матчів 17.09.2024 в 09:30 Аліссон: Можливо, наша думка не має значення, але всі знають, що ми думаємо про збільшення кількості матчів Бразилець також розкритикував календар з великою кількістю ігор
Головні події
41'
Вірджил ван Дейк ГООЛ!
Fofana, Youssouf
31'
23'
Ібраїма Конате ГООЛ!
Давіде Калабрія
22'
ГООЛ! Крістіан Пулішич
3'
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Мілан
37%
Нічия
26%
Ліверпуль
37%
Склади команд
16
Maignan, Mike
19
Hernandez, Theo
23
Tomori, Fikayo
31
Pavlovic, Strahinja
2
Давіде Калабрія
8
Рубен Лофтус-Чік
29
Fofana, Youssouf
10
Leao, Rafael
14
Reijnders, Tijani
11
Крістіан Пулішич
7
Альваро Мората
1
Alisson
66
Alexander-Arnold, Trent
4
Вірджил ван Дейк
5
Ібраїма Конате
21
Tsimikas, Kostas
38
Gravenberch, Ryan
10
Mac Allister, Alexis
11
Мохамед Салах
8
Szoboszlai, Dominik
18
Gakpo, Cody
20
Jota, Diogo
Стартовий склад
  • 7
    Альваро Мората
    Форвард
  • 10
    Leao, Rafael
    Форвард
  • 14
    Reijnders, Tijani
    Півзахисник
  • 11
    Крістіан Пулішич
    Півзахисник
    3
  • 8
    Рубен Лофтус-Чік
    Форвард
  • 29
    Fofana, Youssouf
    31
  • 19
    Hernandez, Theo
  • 23
    Tomori, Fikayo
    Захисник
  • 31
    Pavlovic, Strahinja
    Захисник
  • 2
    Давіде Калабрія
    Захисник
    22
  • 16
    Maignan, Mike
    Воротар
  • 20
    Jota, Diogo
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 8
    Szoboszlai, Dominik
    Півзахисник
  • 18
    Gakpo, Cody
    Форвард
  • 38
    Gravenberch, Ryan
    Півзахисник
  • 10
    Mac Allister, Alexis
    Півзахисник
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
    41
  • 5
    Ібраїма Конате
    Захисник
    23
  • 21
    Tsimikas, Kostas
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Фонсека, Паулу
  • Slot, Arne
Статистика матчу
1
Удари в отвір
7
3
Штрафні
5
2
Офсайди
3
Фоли
3
Удари повз
4
1
Блоковано ударів
1
2
ЖК
40%
Володіння м'ячем
60%
5
Сейви
Кутові
3
LIVE
Трансляція матчу "Мілан" - "Ліверпуль"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
49'
Та зніміть же ви Меньяна! До нього вже втретє виходять лікарі. Зрозуміло, що він єдиний, хто рятує Мілан від розгрому, але так можна залишитись без француза надовго.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Мілан, мабуть, сам від себе не очікував такого старту. Після забитого м'яча розгубилися та віддали контроль над грою Ліверпулю. Закріпили це все двома ідентичними пропущеними зі стандартів.
45+6'
Свисток
Перерва.
45+4'
Гакпо прийняв на груди діагональ Трента, різко пішов під праву і потужно пробив. Меньяну вчергове довелося рятувати свою команду.
45+1'
Інфо
Додано 5 хвилин.
41'
Гоооол!!!
Виходить уперед Ліверпуль! Просто повторили перший гол, але із протилежного флангу. Перевантажили воротарський, Цімікас подав туди, а ван Дейк без особливих труднощів спрямував мʼяч у сітку.
40'
Салах на швидкості пішов з флангу в центр, після чого пробив не в дальній кут, як цього можна було очікувати, а в ближній. Меньян продемонстрував класну реакцію та дістав мʼяч кінчиками пальців.
38'
Меньян змістився в правий кут і зафіксував мʼяч у руках після дальнього удару Гакпо.
31'
Жовта картка
Жовта картка для Фофана.
30'
Небезпечний момент
Салах ще раз струснув каркас воріт Мілану! Підібрав мʼяч після сейву Меньяна і неочікувано пробив, але знову не пощастило.
26'
Небезпечний момент
Макаллістер перехопив мʼяч на чужій половині поля, а другим дотиком запустив Жоту віч-на-віч. Португалець хотів вразити ближній кут, не влучив.
23'
Гоооол!!!
З цього штрафного Ліверпуль зрівнює рахунок! Трент мʼяко накинув мʼяч до воротарського, а Конате головою відправив його в сітку. Гравці Мілану сигналізували про напад на воротаря, але насправді Меньяну завадив партнер.
22'
Жовта картка
Калабрія просто влетів у підкаті в ноги Гакпо неподалік від свого штрафного. Неадекватні дії капітана Мілану. Незрозуміло, чим він обурюється?
17'
Небезпечний момент
Салах отримав мʼяч у карному майданчику і, прибравши різким рухом Павловича, з усієї сили зарядив у поперечину. Пощастило Мілану.
11'
Досить небезпечно виглядала подача Гакпо, спрямована на Собослая, але останній із захисників зміг її перехопити.
6'
Пошкодження одразу в двох гравців Мілану. І якщо Ернандес точно продовжить гру, то по Меньяну є питання. Він не просить заміну, проте дискомфорт може датися взнаки пізніше.
3'
Гоооол!!!
Мілан швидко відкриває рахунок! Цімікас повністю провалив свій фланг. Пулішич протягнув мʼяч від центру поля, встиг подумати, подивитися в усі боки й ухвалив рішення бити в дальній кут. Вистрілив класно, Аліссон не зреагував.
2'
Офсайд
Спекотно було біля воріт Ліверпуля. Ван Дейк перехопив передачу на Морату під удар по порожніх воротах. Щоправда, потім було зафіксовано офсайд.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Еспен Ескас (Норвегія).
Запасні: Нава (в), Торріані (в), Бартезагі, Габбія, Дзеролі, Абрахам, Емерсон, Муса, Окафор, Терраччано, Чуквуезе.
Інфо
Стартовий склад Мілану: Меньян — Ернандес, Томорі, Павлович, Калабрія (к) — Рейндерс, Фофана — Леау, Лофтус-Чік, Пулішич — Мората. Головний тренер — Паулу Фонсека.
Запасні: Келлехер (в), Ярош (в), Бредлі, Гомес, Джонс, Діас, Ендо, К'єза, Кванса, Мортон, Нуньєс, Робертсон.
Інфо
Стартовий склад Ліверпуля: Аліссон — Цімікас, ван Дейк (к), Конате, Трент — Макаллістер, Гравенберх — Гакпо, Собослай, Салах — Жота. Головний тренер — Арне Слот.
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Анонс матчу "Мілан" - "Ліверпуль" 17.09.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Мілан" (Милан) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Джузеппе Меацца.

Дата проведення матчу: 17.09.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Мілан" (Милан) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Ліверпуль", тоді як команда "Мілан" залишилася з поразкою . Зіткнення "Мілан" та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 07.12.2021 закінчилось з наступним результатом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Фонсека, Паулу и Slot, Arne розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Мілан" - "Ліверпуль" можна подивитися 17.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Мілан" - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Мілан" (Милан)
Рік заснування "Мілан" (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Минулий матч команди "Мілан" був зіграний проти "Венеція" - 14.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Мілан".

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Минулий матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 14.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ноттінгем Форест.

Слідкуйте за результатами матчу "Мілан" - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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