Реал - Штутгарт онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Реал - Штутгарт 17.09.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Поєдинок між командою Реал (Мадрид) та командою Штутгарт (Штутгарт) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 17.09.2024

Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Себастиан Хёнесс розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - Штутгарт можна подивитися 17.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Реал - Штутгарт, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Попередній матч команди Реал був зіграний проти Реал Сосьєдад - 14.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: Штутгарт (Штутгарт)

Рік заснування Штутгарт (Штутгарт): 1893

Країна: Германия

Тренер: Себастьян Хенесс



Попередній поєдинок команди Штутгарт був зіграний проти Боруссія - 14.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Німеччини 2024/2025 та закінчився перемогою команди Штутгарт.

Слідкуйте за результатами матчу Реал - Штутгарт онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга чемпіонів УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.