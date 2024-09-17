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Реал - Штутгарт онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 17 вересня 2024, 22:00 - Сантьяго Бернабеу . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Meler, Halil Umut
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
1 - 0
Оновити
58'
Штутгарт
Штутгарт
Дивитись трансляцію
Хід матчу
23' Лукас Васкес 30' Mittelstadt, Maximilian
46' Лукас Васкес Вийшов: Militao, Eder 46' Кіліан Мбаппе
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Реал
45%
Нічия
28%
Штутгарт
28%
Цікаві факти
  • Real Madrid haven't lost in their last 6 games.
  • Real Madrid haven't lost in any of their last 34 home matches.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • VfB Stuttgart have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 46% of their matches, VfB Stuttgart in 56% of their matches.
  • Real Madrid wins 46% of halftimes, VfB Stuttgart wins 56%.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When VfB Stuttgart leads 0-1 away, they win in 81% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 83% of their matches.
  • When VfB Stuttgart is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than VfB Stuttgart's.
  • Real Madrid scores 2.64 goals when playing at home and VfB Stuttgart scores 2.29 goals when playing away (on average).
  • VfB Stuttgart haven't lost in their last 4 games.
Прогноз на матч
Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
14.09.2024 - 22:00 Реал Сосьєдад 0 - 2 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
01.09.2024 - 22:30 Реал 2 - 0 Завершено Бетіс В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
29.08.2024 - 22:30 Лас-Пальмас 1 - 1 Завершено Реал Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
25.08.2024 - 18:00 Реал 3 - 0 Завершено Вальядолід В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
18.08.2024 - 22:30 Мальорка 1 - 1 Завершено Реал Н
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Останні матчі - Штутгарт
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
14.09.2024 - 16:30 Боруссія 1 - 3 Завершено Штутгарт В
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
31.08.2024 - 16:30 Штутгарт 3 - 3 Завершено Майнц Н
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
24.08.2024 - 16:30 Фрайбург 3 - 1 Завершено Штутгарт П
Суперкубок Німеччини 2024
17.08.2024 - 21:30 Байєр 2 - 2 Завершено Штутгарт Н
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
18.05.2024 - 16:30 Штутгарт 4 - 0 Завершено Боруссія В
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Головні події
Лукас Васкес
Вийшов: Militao, Eder
46'
ГООЛ! Кіліан Мбаппе
46'
30'
Mittelstadt, Maximilian
Лукас Васкес
23'
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Реал
45%
Нічия
28%
Штутгарт
28%
Склади команд
1
Тібо Куртуа
23
Mendy, Ferland
22
Антоніо Рюдігер
2
Данiель Карвахаль
17
Лукас Васкес
5
Bellingham, Jude
14
Tchouameni, Aurelien
8
Федеріко Вальверде
11
Rodrygo
7
Junior, Vinicius
9
Кіліан Мбаппе
33
Александр Нюбель
4
Vagnoman, Josha
29
Rouault, Anthony
24
Chabot, Julian
7
Mittelstadt, Maximilian
18
Leweling, Jamie
6
Stiller, Angelo
16
Karazor, Atakan
8
Millot, Enzo
26
Undav, Deniz
27
Fuhrich, Chris
Стартовий склад
  • 7
    Junior, Vinicius
  • 9
    Кіліан Мбаппе
    Форвард
    46
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 14
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 8
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 11
    Rodrygo
    Форвард
  • 23
    Mendy, Ferland
    Захисник
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 2
    Данiель Карвахаль
    Захисник
  • 17
    Лукас Васкес
    Півзахисник
    46 23
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
  • 8
    Millot, Enzo
    Форвард
  • 26
    Undav, Deniz
    Форвард
  • 27
    Fuhrich, Chris
    Півзахисник
  • 18
    Leweling, Jamie
    Півзахисник
  • 6
    Stiller, Angelo
    Півзахисник
  • 16
    Karazor, Atakan
    Захисник
  • 4
    Vagnoman, Josha
  • 29
    Rouault, Anthony
    Захисник
  • 24
    Chabot, Julian
    Захисник
  • 7
    Mittelstadt, Maximilian
    Захисник
    30
  • 33
    Александр Нюбель
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Карло Анчелотти
  • Себастиан Хёнесс
Статистика матчу
8
Штрафні
9
9
Фоли
5
5
Удари в отвір
5
3
Удари повз
5
5
Сейви
4
5
Кутові
4
1
ЖК
1
46%
Володіння м'ячем
54%
3
Блоковано ударів
Офсайди
3
LIVE
Трансляція матчу Реал - Штутгарт
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
52'
Кутовий
Кутовий виконали господарі і після навісу суперники вибили м'яч
51'
Небезпечний момент
Родріго увірвався у штрафний і виконав удар, але м'яч полетів повз ворота
50'
Офсайд
49'
Кутовий
49'
Кутовий
48'
Небезпечний момент
Мбаппе увірвався в карний майданчик і пробив по воротах, але й цього разу Нюбель відбив м'яч м'яч
46'
Гоооол!!!
ГОЛ! Мбаппе відкриває рахунок! Після зрізки на чужій половині поля Чуамені виконав дальнє закидання на Родріго, Міттельштадт намагався зупинити м'яч, але не дотягнувся до нього і бразилець пройшов до штрафного, і пасом знайшов вільного Мбаппе, після чого Кіліан спокійно відправив м'яч у порожні ворота. Рахунок стає 1:0 на користь Реалу
Чудовий футбол демонструють команди на Сантьяго Барнабеу. Реал дуже довго вмикався у гру і сидів у захисті, але у другій половині зустрічі став більш схожим на себе. Штутгарт не відсиджується у захисті, а дуже й дуже сміливо йде в атаку. На табло нулі, але кожен з колективів мав змогу відкривати рахунок, врятували лише воротарі. Чекаємо на другий тайм аби дізнатися, кому ж дістануться очки після цього поєдинку
45+5'
Свисток
Халіл Умут Мелер дає свисток про завершення першого тайму
45+4'
Кутовий
Кутовий виконали господарі і після навісу суперники вибили м'яч, а удар Вальверде після підбирання виявився невдалим
45+3'
Німці заробили стандарт на половині поля суперника і після навісу Ундав намагався пробити, але просто перевів м'яч за межі поля
45+1'
Інфо
У першому таймі компенсовано чотири хвилини
44'
Офсайд
Ундав у боротьбі з Карвахалем впав у карному майданчику суперника, арбітр дав свисток, але не про пенальті, а про положення поза грою
42'
Небезпечний момент
Тепер гості зрізалися перед власними воротами. Після розіграшу Беллінгем у підкаті відібрав м'яч у Стіллера, який відкотився до Мбаппе, але Кіліан зібрав на собі трьох суперників і втратив м'яч
40'
Кутовий
Кутовий виконали мадридці і після розіграшу доволі швидко втратили м'яч
39'
Небезпечний момент
Чергова зрізка Васкеса призводить до втрати м'яча і гості намагалися пробити, але після чергової спроби м'яч влучив у руку і арбітр дав свисток. Атака Шваб закінчилася
36'
Інфо
ПЕНАЛЬТІ НЕ БУДЕ! Халіл Умут Мелер повернувся на поле та скасував пенальті. На його думку фолу проти Рюдігера не було
35'
Інфо
Рефері пішов особисто переглядати повтор
34'
Інфо
Халіл Умут Мелер чекає підказки від асистентів VAR
33'
Кутовий
Знову кутовий в іспанців і знову навіс, а після боротьби Рюдігер падає на газон і заробляє пенальті
31'
Кутовий
Перший кутовий у матчі виконали господарі і після навісу м'яч прилетів на голову Чуамені, який пробив, а м'яч полетів вище воріт
31'
Небезпечний момент
Чудовий удар Родріго з меж штрафного, але й цей удар заблокували захисники і перевели м'яч за межі поля
30'
Жовта картка
Міттельштадт не встигав за Родріго і повалив його на газон, чим зірвав атаку суперника, за що отримав попередження від арбітра
29'
Кутовий
Шваби виконали кутовий і після навісу Каразор виграв верхову боротьбу та пробив головою, але м'яч полетів вище воріт
28'
Небезпечний момент
Чудова контратака німців і удар Ундава з лінії штрафного, Карвахаль зумів заблокувати удар, але ледве не переправив м'яч у власні ворота, який влучив у поперечину і вийшов за межі поля
28'
Вальверде прорвався правим флангом і виконав простріл, але суперники перехопили передачу
26'
Небезпечний момент
Прорив Родріго правим флангом закінчився прострілом, проте Мбаппе не встиг випередити Нюбеля і м'яч опинився в руках голкіпера
25'
Небезпечний момент
Чудовий прохід від Мбаппе і удар з меж штрафного, але м'яч знову влучає у Нюбеля
24'
Жовта картка
Гості намагалися створити контратаку і після закидання на Стіллера його повалив на газон Васкес в центрі поля, чим і змусив арбітра вперше в цьому матчі дістати з кишені жовту картку
23'
Вінісіус простріли з лівого флангу, але м'яч летів досить незручно для Мбаппе, влучив йому у стегно та полетів вище воріт
22'
Господарі повернули собі м'яч і знову намагаються створити атаку
20'
Небезпечний момент
І знову Шваби створюють небезпеку. Після навісу з правого флангу м'яч перелетів Карвахаля та прилетів до Ундава в район одинадцятиметрової позначки, де нападник першим дотиком прийняв м'яч, а другим намагався пробити, але замість м'яча вдарив Карвахаля. Арбітр зафіксував порушення правил
19'
Офсайд
Чергова спроба атаки німців закінчилася положенням поза грою в Ундава
17'
Кутовий
Черговий кутовий виконали гості і після навісу суперники вибили м'яч
16'
Небезпечний момент
Куртуа знову рятує Реал! Чудова комбінація гостей призвела до удару по воротах зблизька, але й цього разу бельгієць впорався з ударом
15'
Кутовий
Ще один кутовий виконали німці і після навісу м'яч у руки забрав Куртуа, після чого пролунав свисток арбітра про фіксацію порушення правил в атаці
15'
Небезпечний момент
Мійо виконав чудовий удар з-за меж штрафного і хоча м'яч летів під саму поперечину, Куртуа зумів його перевести на кутовий
14'
Небезпечний момент
Мбаппе увірвався у карний майданчик Штутгарта і пробив по воротах, але влучив прямо у Нюбеля, який спокійно забрав м'яч у руки
12'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі заробили Шваби і після розіграшу вони випустили м'яч за межі поля
11'
Небезпечний момент
Левелінг чудово впорався перед чужим штрафним і пробив з його лінії, після кількох рикошетів м'яч летів у кут воріт і Куртуа встиг перевести м'яч на кутовий
8'
Небезпечний момент
Васкес зрізався на власній половині поля і суперники перехопили м'яч і віддали м'яч на Мійо, який опинився сам перед Куртуа, але не зумів його переграти і відправив м'яч повз ворота
7'
Небезпечний момент
Чуамені пробив з лінії карного майданчику, після чого м'яч полетів над поперечиною
5'
Мадридці зуміли заволодіти м'ячем і потроху намагаються створити атаку
2'
Небезпечний момент
Німці створили небезпечну атаку і м'яч опинився в Левелінга в карному майданчику, він пробив з доволі гострого кута, але Куруа парирував удар
1'
Свисток
Халіл Умут Мелер дає стартовий свисток. Гості розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати поєдинок
Інфо
Арбітр матчу з Туреччени: Халіл Умут Мелер
Головний тренер Штутгарта: Себастьян Генесс
На лаві запасних: Бредлов, Демірович, Загаду, Займен, Кайтель, Краціг, Раймунд, Рідер, Туре, Чейс, Штенцель
Інфо
Стартовий склад Штутгарту (4-3-3): Нюбель - Міттельштадт, Шабо, Руо, Вагноман - Каразор, Стіллер, Левелінг - Фюріх, Ундав, Мійо
Головний тренер Реал Мадриду: Карло Анчелотті
На лаві запасних: Вальєхо, Гарсія, Гюлер, Ендрік, Лунін, Модрич, Мілітао, Фран
Інфо
Стартовий склад Реал Мадриду (4-4-2): Куртуа - Менді, Рюдігер, Карвахаль, Васкес - Беллінгем, Чуамені, Вальверде, Родріго - Вінісіус Жуніор, Мбаппе
Реал вступає у Лігу чемпіонів в ролі діючого чемпіону, а також, як переможець Ла Ліги. Господарі перебували у першому кошику. Штутгарт видав неймовірний попередній сезон і фінішував на другій сходинці Бундесліги обійшовши Баварію, а пропустивши вперед лише сенсаційний Баєр. У жеребкуванні був в четвертому кошику
Матч пройде у Мадриді на Сантьяго Барнабеу та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу першого раунду Етапу ліг Ліги чемпіонів, в якому Реал Мадрид прийме у гостях Штутгарт
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Анонс матчу Реал - Штутгарт 17.09.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Поєдинок між командою Реал (Мадрид) та командою Штутгарт (Штутгарт) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 17.09.2024
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Себастиан Хёнесс розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - Штутгарт можна подивитися 17.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Реал - Штутгарт, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Попередній матч команди Реал був зіграний проти Реал Сосьєдад - 14.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: Штутгарт (Штутгарт)
Рік заснування Штутгарт (Штутгарт): 1893
Країна: Германия
Тренер: Себастьян Хенесс

Попередній поєдинок команди Штутгарт був зіграний проти Боруссія - 14.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Німеччини 2024/2025 та закінчився перемогою команди Штутгарт.

Слідкуйте за результатами матчу Реал - Штутгарт онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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