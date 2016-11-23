  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Арсенал - Парі Сен-Жермен Дивитися онлайн
У тренді

Арсенал - Парі Сен-Жермен онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 01 жовтня 2024, 22:00 - Эмирейтс . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Винчич, Славко
Рейтинг матчу:
Арсенал
Лондон
2 - 0
Оновити
перерыв
Парі Сен-Жермен
Париж
Дивитись трансляцію
Хід матчу
20' Havertz, Kai 35' Saka, Bukayo
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
48%
Нічия
28%
Парі Сен-Жермен
24%
Цікаві факти
  • Arsenal FC haven't lost in their last 9 games.
  • Arsenal FC haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • Paris Saint-Germain haven't lost in their last 12 games.
  • Paris Saint-Germain have lost none of their last 7 away matches.
  • Paris Saint-Germain have scored at least one goal for 13 consecutive matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 51% of their matches, Paris Saint-Germain in 53% of their matches.
  • Arsenal FC wins 51% of halftimes, Paris Saint-Germain wins 53%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 4 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Paris Saint-Germain leads 0-1 away, they win in 85% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Paris Saint-Germain is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Paris Saint-Germain has better performance than Arsenal FC.
  • Paris Saint-Germain's performance of the last 5 matches is better than Arsenal FC's.
  • Arsenal FC have lost just 0 of their last 4 games against Paris Saint-Germain (in all competitions).
  • In the last 4 meetings Arsenal FC won 2, Paris Saint-Germain won 0, 2 draws.
  • Arsenal FC scores 2.5 goals in a match against Paris Saint-Germain and Paris Saint-Germain scores 1.25 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and Paris Saint-Germain is 3.75.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and Paris Saint-Germain is 1.25.
  • Arsenal FC scores 2.48 goals when playing at home and Paris Saint-Germain scores 2.46 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Арсенал
0
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
Парі Сен-Жермен
Ліга чемпіонів УЄФА 2016/2017
23.11.2016 - 21:45 Арсенал 2 - 2 Завершено Парі Сен-Жермен
Ліга чемпіонів УЄФА 2016/2017
13.09.2016 - 21:45 Парі Сен-Жермен 1 - 1 Завершено Арсенал
Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2024/2025
28.09.2024 - 17:00 Арсенал 4 - 2 Завершено Лестер Сіті В
Кубок англійської ліги 2024/2025
25.09.2024 - 21:45 Арсенал 5 - 1 Завершено Болтон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.09.2024 - 18:30 Манчестер Сіті 2 - 2 Завершено Арсенал Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
19.09.2024 - 22:00 Аталанта 0 - 0 Завершено Арсенал Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.09.2024 - 16:00 Тоттенхем 0 - 1 Завершено Арсенал В
Показати більше
Останні матчі - Парі Сен-Жермен
Чемпіонат Франції 2024/2025
27.09.2024 - 22:00 Парі Сен-Жермен 3 - 1 Завершено Ренн В
Чемпіонат Франції 2024/2025
21.09.2024 - 22:00 Реймс 1 - 1 Завершено Парі Сен-Жермен Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
18.09.2024 - 22:00 Парі Сен-Жермен 1 - 0 Завершено Жирона В
Чемпіонат Франції 2024/2025
14.09.2024 - 22:00 Парі Сен-Жермен 3 - 1 Завершено Брест В
Чемпіонат Франції 2024/2025
01.09.2024 - 21:45 Лілль 1 - 3 Завершено Парі Сен-Жермен В
Показати більше
Новини команд
Ювентус надіслав запит стосовно захисника Арсенала Якуба Ківьора 07.07.2024 в 13:07 Ювентус надіслав запит стосовно захисника Арсенала Якуба Ківьора Хочуть оформити оренду з правом викупу
Арсенал підпише Калафіорі за 53 мільйони євро 06.07.2024 в 09:05 Арсенал підпише Калафіорі за 53 мільйони євро ПСЖ, Баєр та Челсі цікавилися Калафьорі
Досі травмований. Зінченко поза заявкою Арсеналу на матч Ліги чемпіонів з ПСЖ 01.10.2024 в 21:00 Досі травмований. Зінченко поза заявкою Арсеналу на матч Ліги чемпіонів з ПСЖ Топовий матч дня
Наставник ПСЖ - про Артету: Зараз він один з найкращих тренерів на ринку 30.09.2024 в 23:08 Наставник ПСЖ - про Артету: Зараз він один з найкращих тренерів на ринку Енріке висловився про суперника ПСЖ в ЛЧ
Головні події
ГООЛ! Saka, Bukayo
35'
ГООЛ! Havertz, Kai
20'
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
48%
Нічия
28%
Парі Сен-Жермен
24%
Склади команд
22
Raya, David
33
Calafiori, Riccardo
6
Magalhaes, Gabriel
2
Saliba, William
12
Timber, Jurrien
5
Partey, Thomas
41
Rice, Declan
11
Martinelli, Gabriel
29
Havertz, Kai
7
Saka, Bukayo
19
Trossard, Leandro
1
Джанлуїджі Доннарумма
2
Hakimi, Achraf
5
Маркіньйос
51
Pacho, Willian
25
Mendes, Nuno
33
Zaire-Emery, Warren
17
Vitinha
87
Neves, Joao
14
Doue, Desire
19
Kang-in, Lee
29
Barcola, Bradley
Стартовий склад
  • 19
    Trossard, Leandro
    Форвард
  • 11
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
    20
  • 7
    Saka, Bukayo
    35
  • 5
    Partey, Thomas
    Півзахисник
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 33
    Calafiori, Riccardo
    Захисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 12
    Timber, Jurrien
    Захисник
  • 22
    Raya, David
    Воротар
  • 14
    Doue, Desire
    Півзахисник
  • 19
    Kang-in, Lee
    Півзахисник
  • 29
    Barcola, Bradley
    Форвард
  • 33
    Zaire-Emery, Warren
    Півзахисник
  • 17
    Vitinha
    Півзахисник
  • 87
    Neves, Joao
    Півзахисник
  • 2
    Hakimi, Achraf
    Захисник
  • 5
    Маркіньйос
    Захисник
  • 51
    Pacho, Willian
    Півзахисник
  • 25
    Mendes, Nuno
    Захисник
  • 1
    Джанлуїджі Доннарумма
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Arteta, Mikel
  • Луис Энрике
Статистика матчу
5
Штрафні
5
3
Офсайди
1
2
Фоли
4
45%
Володіння м'ячем
55%
1
Удари повз
2
Кутові
2
3
Удари в отвір
1
1
Сейви
1
1
Блоковано ударів
LIVE
Трансляція матчу Арсенал - "Парі Сен-Жермен"
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Свисток
Було розпочато другий тайм!
У першому таймі ПСЖ із своєю фальшивою дев'яткою так нічого й не запропонував. А Арсенал методично прибив суперників за своїми стандартними замальовками. Нічого надзвичайного, але Енріке перемудрував уже двічі.
Свисток
Ідемо на перерву. 2:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45'
Інфо
Протистояння на футбольному полі в цьому таймі триватиме ще, як мінімум, 1 хв.
42'
Саку збив на лівому фланзі оборони Кан Ін.
40'
Нічого в атаці у ПСЖ не було вже достатньо давно.
38'
Інфо
Так, гол записали на Саку.
36'
А може й прямий удар Саки це був.
35'
Гоооол!!!
ГОЛ! Подача штрафного з правого флангу від Саки на ближній продовжив далі Мартінеллі, а Парті проштовхнув м'яч у сітку.
32'
Арсенал намагається вивести м'яч із власної половини.
30'
Небезпечний момент
Хакімі отримав передачу на хід із глибини до правого флангу штрафного, після чого бив у ближній, але Рая перевів на кутовий.
28'
Небезпечний момент
Штанга! Мендеш від входу до лівого флангу штрафного з-під захисника пробив у дальній каркас воріт.
25'
Баркола отримав пас на хід до лівого флангу штрафного, після чого не зміг обіграти Тімбера один-в-один.
22'
ПСЖ отримав м'яч, але тепер Арсенал закрився.
20'
Гоооол!!!
ГОЛ! Подачу з лівого флангу від Троссара в центрі штрафного завершив головою Гаверц на випередження Доннарумми.
18'
Простріл Гаверца з правого флангу штрафного на дальній зустрів Хакімі.
16'
Арсенал тримає м'яч на чужій половині, ПСЖ намагається ловити на контратаках.
13'
Офсайд
Офсайд у Дуе під час передачі з глибини через центральну зону.
11'
Кутовий
Кутовий із правого флангу завершився відскоком під дальній удар Мендеша, але той пробив невдало.
10'
Хакімі на правому фланзі штрафного обійшов Калафіорі, але той підкатом перевів на кутовий.
8'
ПСЖ комбінує на чужій половині поля.
6'
Фол проти Троссара від Невеша перед штрафним Арсеналу.
4'
Мартінеллі та Доннарумма отримують допомогу лікарів.
3'
Доннаррумма забрав на виході закидання на хід Мартінеллі, а той ударив його ногою.
1'
Арсенал атакує на старті зустрічі.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
ПСЖ до цього обіграв Жирону (1:0).
Інфо
Арсенал до цього зіграв унічию проти Аталанти (0:0).
Запасні: сафонов, Тенас, Руїс, Асенсіо, Коло Муані, Маюлю, Бералдо, Шкрініар, Заге, ель-Аннаш, Мбай.
ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Заїр-Емері, Вітінья, Невеш — Дуе, Кан Ін, Баркола.
Запасні: Нето, Портер, Жезус, Ківьор, Жоржиньо, Меріно, Стерлінг, Батлер-Оедеджі, Качуррі, Люїс-Скеллі, Нванері, Робінсон.
Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Магальяйнс, Калафіорі — Райс, Парті — Сака, Гаверц, Мартінеллі — Троссар.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Славко Вінцич (Словенія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 2-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА. На полі стадіону Емірейтс (Лондон, Англія) зіграють лондонський Арсенал та ПСЖ.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 19:45 - Сьогодні Штутгарт Штутгарт 1 Спарта Спарта 1 Завершено 19:45 - Сьогодні Зальцбург Зальцбург 0 Брест Брест 4 Завершено 17:00 - Сьогодні Боруссія U19 Боруссія U19 4 Селтік U19 Селтік U19 0 Завершено 17:00 - Сьогодні Барселона U19 Барселона U19 4 Янг Бойз (19) Янг Бойз (19) 2 Завершено 15:00 - Сьогодні Байер U19 Байер U19 3 Мілан U19 Мілан U19 1

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Арсенал - "Парі Сен-Жермен" 01.10.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Поєдинок між командою Арсенал (Лондон) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 01.10.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Арсенал (Лондон) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж):

Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Арсенал та "Парі Сен-Жермен" у попередньому футбольному матчі 23.11.2016 закінчилось з таким рахунком: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Луис Энрике розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - "Парі Сен-Жермен" можна подивитися 01.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Арсенал - "Парі Сен-Жермен", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Минулий матч команди Арсенал був зіграний проти "Лестер Сіті" - 28.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)
Рік заснування "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Країна: Франция
Тренер: Луис Энрике

Попередній матч команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти Ренн - 27.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Франції 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".

Слідкуйте за результатами матчу Арсенал - "Парі Сен-Жермен" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга чемпіонів УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.