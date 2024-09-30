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Байєр - Мілан онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 01 жовтня 2024, 22:00 - Бай-Арена . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Сандро Шарер
Рейтинг матчу:
Байєр
Леверкузен
0 - 0
Оновити
перерыв
Мілан
Милан
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Хід матчу
8' Garcia, Aleix
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Байєр
35%
Нічия
27%
Мілан
38%
Цікаві факти
  • Bayer Leverkusen have a winning streak of 3 matches.
  • Bayer Leverkusen have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • AC Milan have scored at least one goal for 17 consecutive matches.
  • Bayer Leverkusen wins 1st half in 57% of their matches, AC Milan in 38% of their matches.
  • Bayer Leverkusen wins 57% of halftimes, AC Milan wins 38%.
  • When Bayer Leverkusen leads 1-0 at home, they win in 94% of their matches.
  • When AC Milan leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Bayer Leverkusen is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When AC Milan is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • Bayer Leverkusen's performance of the last 5 matches is better than AC Milan's.
  • Bayer Leverkusen scores 2.78 goals when playing at home and AC Milan scores 1.82 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Останні матчі - Байєр
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
28.09.2024 - 19:30 Баварія 1 - 1 Завершено Байєр Н
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
22.09.2024 - 16:30 Байєр 4 - 3 Завершено Вольфсбург В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
19.09.2024 - 19:45 Феєноорд 0 - 4 Завершено Байєр В
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
14.09.2024 - 16:30 Хоффенхайм 1 - 4 Завершено Байєр В
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
31.08.2024 - 19:30 Байєр 2 - 3 Завершено РБ Лейпциг П
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Останні матчі - Мілан
Чемпіонат Італії 2024/2025
27.09.2024 - 21:45 Мілан 3 - 0 Завершено Лечче В
Чемпіонат Італії 2024/2025
22.09.2024 - 21:45 Інтер 1 - 2 Завершено Мілан В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
17.09.2024 - 22:00 Мілан 1 - 3 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Італії 2024/2025
14.09.2024 - 21:45 Мілан 4 - 0 Завершено Венеція В
Чемпіонат Італії 2024/2025
31.08.2024 - 21:45 Лаціо 2 - 2 Завершено Мілан Н
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Головні події
Garcia, Aleix
8'
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Байєр
35%
Нічия
27%
Мілан
38%
Склади команд
1
Hradecky, Lukas
20
Grimaldo, Alex
3
Hincapie, Piero
4
Tah, Jonathan
12
Tapsoba, Edmond
24
Garcia, Aleix
34
Ґраніт Джака
21
Adli, Amine
10
Wirtz, Florian
30
Frimpong, Jeremie
22
Boniface, Victor
16
Maignan, Mike
22
Емерсон
46
Gabbia, Matteo
23
Tomori, Fikayo
19
Hernandez, Theo
29
Fofana, Youssouf
14
Reijnders, Tijani
8
Рубен Лофтус-Чік
11
Крістіан Пулішич
10
Leao, Rafael
90
Abraham, Tammy
Стартовий склад
  • 22
    Boniface, Victor
    Форвард
  • 21
    Adli, Amine
    Півзахисник
  • 10
    Wirtz, Florian
    Півзахисник
  • 30
    Frimpong, Jeremie
    Захисник
  • 24
    Garcia, Aleix
    Півзахисник
    8
  • 34
    Ґраніт Джака
    Півзахисник
  • 20
    Grimaldo, Alex
    Захисник
  • 3
    Hincapie, Piero
    Захисник
  • 4
    Tah, Jonathan
    Форвард
  • 12
    Tapsoba, Edmond
  • 1
    Hradecky, Lukas
    Воротар
  • 90
    Abraham, Tammy
    Форвард
  • 11
    Крістіан Пулішич
    Півзахисник
  • 10
    Leao, Rafael
    Форвард
  • 29
    Fofana, Youssouf
  • 14
    Reijnders, Tijani
    Півзахисник
  • 8
    Рубен Лофтус-Чік
    Форвард
  • 22
    Емерсон
    Захисник
  • 46
    Gabbia, Matteo
  • 23
    Tomori, Fikayo
    Захисник
  • 19
    Hernandez, Theo
  • 16
    Maignan, Mike
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Alonso, Xabi
  • Фонсека, Паулу
Статистика матчу
6
Удари в отвір
1
4
Кутові
1
Сейви
6
5
Удари повз
1
Штрафні
8
6
Фоли
1
1
ЖК
59%
Володіння м'ячем
41%
2
Офсайди
LIVE
Трансляція матчу Байєр - "Мілан"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
45+3'
Свисток
Перерва.
45+1'
Інфо
Додано 2 хвилини.
39'
Пулішич протягнув мʼяч з флангу в центр і пробив здалеку в лівий нижній кут. Перший удар в площину для Мілану.
38'
Небезпечний момент
Фрімпонг знову перший на добиванні, але ніяк не може спрямувати мʼяч у площину! Цього разу позиція вже зобовʼязувала забивати.
30'
Тапсоба відверто відмахнувся від суперника, але Шерер проґавив цей момент, а асистенти не мають права підказувати по жовтій картці.
28'
Грімальдо неприємно для воротаря пробив здалеку. Меньян відбив мʼяч перед собою, добивання Фрімпонга виявилося неточним.
21'
Офсайд
Боніфейс відправив мʼяч у сітку, замкнувши навіс Фрімпонга, але гол швидко скасували через офсайд у нідерландця.
10'
Адлі дали зробити багато дотиків у карному і він довів справу до удару. Меньян добре бачив епізод і вчасно змістився в кут, щоб зафіксувати мʼяч у руках.
8'
Жовта картка
Пулішич уже прокинув мʼяч по флангу, Гарсія вирішив, що за будь-яку ціну зупинить суперника. І він це зробив.
3'
Небезпечний момент
Ще одне спасіння здійснює Меньян! Інкапіє головою підправив мʼяч у дальній кут після подачі з флангу, кіпер Мілану дотягнувся.
3'
Боніфейс увійшов до карного, розхитав Габбію і завдав удару по воротах. Меньян додав в актив перший сейв.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Сандро Шерер (Швейцарія).
Запасні: Коварж (в), Ломб (в), Андріх, Артур, Белосян, Гофманн, Мукіеле, Паласіос, Телла, Терʼє, Шик.
Інфо
Стартовий склад Баєра: Градецкі (к) — Інкапіє, Та, Тапсоба — Грімальдо, Гарсія, Джака, Фрімпонг — Адлі, Вірц — Боніфейс. Головний тренер — Хабі Алонсо.
Запасні: Нава (в), Торріані (в), Калабрія, Мората, Муса, Окафор, Павлович, Терраччано, Тіав, Чуквуезе.
Інфо
Стартовий склад Мілану: Меньян — Ернандес (к), Томорі, Габбія, Емерсон — Лофтус-Чік, Рейндерс, Фофана — Леау, Пулішич — Абрахам. Головний тренер — Паулу Фонсека.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 2-го туру Ліги чемпіонів Баєр Леверкузен — Мілан.
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Анонс матчу Байєр - "Мілан" 01.10.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Поєдинок між командою Байєр (Леверкузен) та командою "Мілан" (Милан) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Бай-Арена.

Дата проведення матчу: 01.10.2024
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Alonso, Xabi и Фонсека, Паулу розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Байєр - "Мілан" можна подивитися 01.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Байєр - "Мілан", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Байєр (Леверкузен)
Рік заснування Байєр (Леверкузен): 1904
Країна: Германия
Тренер: Хаби Алонсо

Попередній матч команди Байєр був зіграний проти "Баварія" - 28.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Німеччини 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Мілан" (Милан)
Рік заснування "Милан" (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Минулий поєдинок команди "Мілан" був зіграний проти Лечче - 27.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Мілан".

Слідкуйте за результатами матчу Байєр - "Мілан" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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