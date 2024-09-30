Байєр - Мілан онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Байєр (Леверкузен) та командою "Мілан" (Милан) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Бай-Арена.
Дата проведення матчу: 01.10.2024
Час початку матчу: 22:00
Для здобуття перемоги тренери команд Alonso, Xabi и Фонсека, Паулу розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Байєр (Леверкузен)
Рік заснування Байєр (Леверкузен): 1904
Країна: Германия
Тренер: Хаби Алонсо
Попередній матч команди Байєр був зіграний проти "Баварія" - 28.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Німеччини 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: "Мілан" (Милан)
Рік заснування "Милан" (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли
Минулий поєдинок команди "Мілан" був зіграний проти Лечче - 27.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Мілан".
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