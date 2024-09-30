Барселона - Янг Бойз онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Барселона" (Барселона) та командою Янг Бойз (Берн) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.
Дата проведення матчу: 01.10.2024
Час початку матчу: 22:00
Для здобуття перемоги тренери команд Flick, Hansi и Rahmen, Patrick розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави
Попередній матч команди "Барселона" був зіграний проти Осасуна - 28.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Осасуна.
Назва: Янг Бойз (Берн)
Країна: Швейцария
Тренер: Адольф Гюттер
Попередній поєдинок команди Янг Бойз був зіграний проти - 28.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Швейцарії 2024/2025 та закінчився перемогою команди .
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