  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Барселона - Янг Бойз Дивитися онлайн
У тренді

Барселона - Янг Бойз онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 01 жовтня 2024, 22:00 - Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Эрик Ламбрехтс
Рейтинг матчу:
Барселона
Барселона
3 - 0
Оновити
46'
Янг Бойз
Берн
Дивитись трансляцію
Хід матчу
8' Роберт Левандовскі 34' Raphinha 36' Colley, Ebrima 37' Martinez, Inigo 40' Ugrinic, Filip
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
40%
Нічия
30%
Янг Бойз
30%
Цікаві факти
  • FC Barcelona have won 6 home matches in a row.
  • Young Boys Bern have a winning streak of 4 matches away from home.
  • Young Boys Bern have lost none of their last 5 away matches.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • FC Barcelona wins 1st half in 43% of their matches, Young Boys Bern in 36% of their matches.
  • FC Barcelona wins 43% of halftimes, Young Boys Bern wins 36%.
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Young Boys Bern leads 0-1 away, they win in 81% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Young Boys Bern is down 1-0 away, they win 7% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Young Boys Bern has better performance than FC Barcelona.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Young Boys Bern's.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Champions League.
  • FC Barcelona scores 2.15 goals when playing at home and Young Boys Bern scores 1.81 goals when playing away (on average).
  • Young Boys Bern have conceded a goal in each of their last 5 matches.
Прогноз на матч
Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
28.09.2024 - 22:00 Осасуна 4 - 2 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
25.09.2024 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Хетафе В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
22.09.2024 - 19:30 Вільярреал 1 - 5 Завершено Барселона В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
19.09.2024 - 22:00 Монако 2 - 1 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
15.09.2024 - 17:15 Жирона 1 - 4 Завершено Барселона В
Показати більше
Останні матчі - Янг Бойз
Чемпіонат Швейцарії 2024/2025
28.09.2024 - 21:30 Янг Бойз 0 - 1 Завершено Grasshopper Club Zurich П
Чемпіонат Швейцарії 2024/2025
22.09.2024 - 17:30 Винтертур 1 - 4 Завершено Янг Бойз В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
17.09.2024 - 19:45 Янг Бойз 0 - 3 Завершено Астон Вілла П
Чемпіонат Швейцарії 2024/2025
31.08.2024 - 21:30 Янг Бойз 1 - 1 Завершено Лозанна Спорт Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
27.08.2024 - 22:00 Галатасарай 0 - 1 Завершено Янг Бойз В
Показати більше
Головні події
40'
Ugrinic, Filip
ГООЛ! Martinez, Inigo
37'
36'
Colley, Ebrima
ГООЛ! Raphinha
34'
ГООЛ! Роберт Левандовскі
8'
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
40%
Нічия
30%
Янг Бойз
30%
Склади команд
13
Pena, Inaki
3
Balde, Alejandro
5
Martinez, Inigo
2
Cubarsi, Pau
23
Kounde, Jules
17
Casado, Marc
8
Pedri
11
Raphinha
7
Torres, Ferran
9
Роберт Левандовскі
19
Yamal, Lamine
33
Keller, Marvin
27
Blum, Lewin
13
Camara, Mohamed
4
Zoukrou, Tanguy
3
Hadjam, Jaouen
30
Lauper, Sandro
77
Monteiro, Joel
7
Ugrinic, Filip
10
Imeri, Kastriot
11
Colley, Ebrima
9
Itten, Cedric
Стартовий склад
  • 7
    Torres, Ferran
    Форвард
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
    8
  • 19
    Yamal, Lamine
    Форвард
  • 11
    Raphinha
    Захисник
    34
  • 17
    Casado, Marc
    Півзахисник
  • 8
    Pedri
    Форвард
  • 3
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 5
    Martinez, Inigo
    Захисник
    37
  • 2
    Cubarsi, Pau
    Захисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 13
    Pena, Inaki
    Воротар
  • 9
    Itten, Cedric
    Півзахисник
  • 77
    Monteiro, Joel
    Форвард
  • 7
    Ugrinic, Filip
    Півзахисник
    40
  • 10
    Imeri, Kastriot
    Півзахисник
  • 11
    Colley, Ebrima
    Форвард
    36
  • 30
    Lauper, Sandro
    Півзахисник
  • 27
    Blum, Lewin
    Захисник
  • 13
    Camara, Mohamed
    Захисник
  • 4
    Zoukrou, Tanguy
    Захисник
  • 3
    Hadjam, Jaouen
    Захисник
  • 33
    Keller, Marvin
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Flick, Hansi
  • Rahmen, Patrick
Статистика матчу
10
Штрафні
3
3
Фоли
6
8
Удари в отвір
Офсайди
4
Сейви
5
74%
Володіння м'ячем
26%
1
Удари повз
2
4
Кутові
ЖК
2
2
Блоковано ударів
LIVE
Трансляція матчу "Барселона" - Янг Бойз
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Як і очікувалося - тотальна домінація Барселони. У всіх аспектах гри. У гостей можна згадати лише один момент за весь тайм, а каталонці окрім трьох забитих голів мали ще можливості. На табло впевнена перевага господарів і напевно Ганс-Дітер Флік може почати проводити заміни вже у перерві, аби дати лідерам перепочити
45+3'
Свисток
Ерік Ламбрехтс дає свисток про завершення першого тайму
45+2'
Кутовий
Кутовий розіграли каталонці і після розіграшу та навісу суперники вибили м'яч
45+2'
Небезпечний момент
Чудово Рафінья та Педрі розіграли м'яч після вкидання з-за бокової і бразилець пробив з меж штрафного, проте його удар було заблоковано
45+1'
Інфо
У першому таймі компенсовано дві хвилини
45'
Небезпечний момент
Ямаля чудовою передачею виводять на побачення з голкіпером, але той занадто далеко відпускає м'яч і Келлер стелиться йому у ноги та забирає м'яч у руки
42'
Левандовський падає у штрафному майданчику у боротьбі з Камара. Свисток арбітра мовчить
40'
Жовта картка
Ще один фол проти Ямаля змушує арбітра дістати жовту картку. Цього разу правила порушив Угрінич
39'
Небезпечний момент
Ще один момент в Барселони і вони перехопили м'яч на чужій половині поля, двома передачами відправили його у штрафний, але там Рафінья не зумів переграти Келлера і голкіпер зупинив м'яч
37'
Гоооол!!!
ГОЛ! Мартінес доводить рахунок до розгромного! Педрі виконав навіс зі стандарту прямо на лінію воротарського майданчику і там Мартінес вистрибнув вище Хаджама та точним ударом відправив м'яч у сітку! Рахунок стає 3:0 на користь Барселони
36'
Жовта картка
Коллі вступає в боротьбу з Ямалєм на фланзі поблизу власного штрафного і збиває його з ніг. Арбітр призначає стандарт, а Коллі своїми діями змушує рефері вперше у цьому матчі дістати з кишені жовту картку
34'
Гоооол!!!
ГОЛ! Рафінья подвоює перевагу Барселони! Ще один кутовий розіграли каталонці і після серії передач м'яч опинився в Педрі у штрафному майданчику, той пробив по воротах, але влучив у голову супернику, м'яч відскочив до гравця швейцарської команди, якого обікрав Рафінья та точним ударом з кількох метрів поклав м'яч у сітку! Рахунок стає 2:0 на користь Барселони
33'
Кутовий
Ще один корнер виконали іспанці і після розіграшу та навісу Келлер перевів м'яч кулаками на іще один кутовий
31'
Небезпечний момент
Чудову нагоду змарнували гості і після навісу від Іттена з правого флангу м'яч долетів до Коллі, якого загубили захисники, той пробив з меж штрафного, але не влучив у площину воріт
30'
Ще один штрафний на фланзі заробили каталонці і після навісу швейцарці вибили м'яч
29'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі заробили господарі і після навісу на ближню стійку та боротьби суперники вибили м'яч подалі від воріт
28'
Бальде заробив стандарт прямо на кутку штрафного, Рафінья виконав закидання і ніхто з його партнерів не зумів переправити м'яч у ворота
26'
Торрес пробив з лінії штрафного, проте не надто сильно і Келлер спокійно забрав м'яч у руки
25'
Рафінья виконав закидання з лівого флангу, але м'яч перехопили суперники і скинули у руки голкіперу
21'
Гра трішки заспокоїлася, але тотальна домінація залишається на боці Блауграни
17'
Небезпечний момент
Кунде завдав удару з-за меж штрафного, але м'яч пролетівши над поперечиною вийшов за межі поля
16'
Офсайд
Чергова спроба Бджіл створити свою атаку закінчилася положенням поза грою
14'
Ямаль демонструє чудовий дриблінг у чужому штрафному, виконує простріл після якого м'яч прилітає у руки Келлера
14'
Монтейро завдав удар з лінії штрафного, але м'яч полетів значно далі площини воріт
11'
Каталонці продовжують контролювати м'яч і намагаються подвоїти свою перевагу
8'
Гоооол!!!
ГОЛ! Левандовський відкриває рахунок у матчі! Чергова атака каталонців закінчилася серією передач, Ямаль віддав м'яч на Рафінью і той чи то прострілював, чи то пробивав у дальній кут, але м'яч не летів у площину воріт і це виправив Левандовський вдало підставивши ногу! М'яч у сітці і рахунок стає 1:0 на користь Барселони
7'
Кунде виконав простріл з правого флангу, але Торрес не зумів переправити м'яч у ворота
5'
Офсайд
Спроба атаки гостей закінчилася положенням поза грою в Іттена
4'
Перший удар у матчі завдав Ямаль перевіривши голкіпера з лінії карного майданчику, але відправив м'яч прямо у руки Келлера
1'
Свисток
Ерік Ламбрехтс дає стартовий свисток. Господарі розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу з Бельгії: Ерік Ламбрехтс
Головний тренер Янг Бойз: Патрік Рамен
На лаві запасних: Атекаме, Віржиньюс, Ганвула, Елія, Зайлер, Конте, Лакомий, Малеш, Мардзіно, Ніассе, фон Бальмос, Чайва
Інфо
Стартовий склад Янг Бойз (4-1-4-1): Келлер - Хаджам, Зукру, Камара (с), Блум - Лаупер- Коллі, Імері, Угрінич, Монтейро - Іттен
Головний тренер Барселони: Ганс-Дітер Флік
На лаві запасних: Астралага, Віктор, де Йонг, Домінгес, Куенка, Мартін, Торре, Фаті, Фернандес Г., Фернандес Т., Форт, Яакобішвіілі
Інфо
Стартовий склад Барселони (4-2-1-3): Пенья - Бальде, Мартінес, Кубарсі, Кунде - Касадо, Педрі - Рафінья (с) - Торрес, Левандовський, Ямаль
У матчі першого раунду Барселона на виїзді мінімально поступилася Монако 1:2, а Янг Бойз вдома був розгромлений Астон Віллою 0:3. Наразі команди займають 24 та 32 місце відповідно
Матч пройде у Барселоні на Естадіо Олімпіко та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу другого раунду Етапу ліг Ліги чемпіонів, в якому Барселона прийме у гостях Янг Бойз
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 19:45 - Сьогодні Штутгарт Штутгарт 1 Спарта Спарта 1 Завершено 19:45 - Сьогодні Зальцбург Зальцбург 0 Брест Брест 4 Завершено 17:00 - Сьогодні Боруссія U19 Боруссія U19 4 Селтік U19 Селтік U19 0 Завершено 17:00 - Сьогодні Барселона U19 Барселона U19 4 Янг Бойз (19) Янг Бойз (19) 2 Завершено 15:00 - Сьогодні Байер U19 Байер U19 3 Мілан U19 Мілан U19 1

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу "Барселона" - Янг Бойз 01.10.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Барселона" (Барселона) та командою Янг Бойз (Берн) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Дата проведення матчу: 01.10.2024
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Flick, Hansi и Rahmen, Patrick розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - Янг Бойз можна подивитися 01.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - Янг Бойз, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Попередній матч команди "Барселона" був зіграний проти Осасуна - 28.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Осасуна.

Команда гостей

Назва: Янг Бойз (Берн)
Країна: Швейцария
Тренер: Адольф Гюттер

Попередній поєдинок команди Янг Бойз був зіграний проти - 28.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Швейцарії 2024/2025 та закінчився перемогою команди .

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - Янг Бойз онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга чемпіонів УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.