Барселона - Янг Бойз онлайн трансляція матчу

Гоооол!!!

ГОЛ! Левандовський відкриває рахунок у матчі! Чергова атака каталонців закінчилася серією передач, Ямаль віддав м'яч на Рафінью і той чи то прострілював, чи то пробивав у дальній кут, але м'яч не летів у площину воріт і це виправив Левандовський вдало підставивши ногу! М'яч у сітці і рахунок стає 1:0 на користь Барселони