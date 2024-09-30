  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Слован - Манчестер Сіті Дивитися онлайн
У тренді

Слован - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 01 жовтня 2024, 22:00 - Тегельне поле . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Давиде Масса
Рейтинг матчу:
Слован
Братислава
0 - 2
Оновити
46'
Манчестер Сіті
Манчестер
Дивитись трансляцію
Хід матчу
8' Ілкай Гюндоган 15' Foden, Phil
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Слован
31%
Нічия
31%
Манчестер Сіті
38%
Цікаві факти
  • Manchester City haven't lost in their last 9 games.
  • Manchester City have a winning streak of 6 matches away from home.
  • Manchester City have lost none of their last 18 away matches.
  • SK Slovan Bratislava have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • SK Slovan Bratislava wins 1st half in 34% of their matches, Manchester City in 55% of their matches.
  • SK Slovan Bratislava wins 34% of halftimes, Manchester City wins 55%.
  • When SK Slovan Bratislava leads 1-0 at home, they win in 94% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 85% of their matches.
  • When SK Slovan Bratislava is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 66% of their matches.
  • SK Slovan Bratislava's performance of the last 5 matches is better than Manchester City's.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Champions League.
  • SK Slovan Bratislava scores 2.04 goals when playing at home and Manchester City scores 2.69 goals when playing away (on average).
  • SK Slovan Bratislava have a winning streak of 3 matches.
  • SK Slovan Bratislava have conceded a goal in each of their last 5 matches.
Прогноз на матч
Останні матчі - Слован
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
18.09.2024 - 22:00 Селтік 5 - 1 Завершено Слован П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
28.08.2024 - 22:00 Слован 3 - 2 Завершено Мідтьюлланн В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
21.08.2024 - 22:00 Мідтьюлланн 1 - 1 Завершено Слован Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
13.08.2024 - 20:00 АПОЕЛ 0 - 0 Завершено Слован Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
07.08.2024 - 21:30 Слован 2 - 0 Завершено АПОЕЛ В
Показати більше
Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2024/2025
28.09.2024 - 14:30 Ньюкасл 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті Н
Кубок англійської ліги 2024/2025
24.09.2024 - 21:45 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Уотфорд В
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.09.2024 - 18:30 Манчестер Сіті 2 - 2 Завершено Арсенал Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
18.09.2024 - 22:00 Манчестер Сіті 0 - 0 Завершено Інтер Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.09.2024 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Брентфорд В
Показати більше
Головні події
15'
Foden, Phil ГООЛ!
8'
Ілкай Гюндоган ГООЛ!
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Слован
31%
Нічия
31%
Манчестер Сіті
38%
Склади команд
71
Takac, Dominik
6
Кевін Віммер
12
Bajric, Kenan
4
Kashia, Guram
28
Blackman, Cesar
77
Ignatenko, Danylo
88
Savvidis, Kyriakos
10
Tolic, Marko
7
Владімір Вайсс
13
Strelec, David
11
Barseghyan, Tigran
18
Ortega, Stefan
82
Lewis, Rico
25
Мануель Аканджі
5
Джон Стоунз
24
Gvardiol, Josko
27
Nunes, Matheus
19
Ілкай Гюндоган
26
Savinho
47
Foden, Phil
11
Doku, Jeremy
9
Haaland, Erling
Стартовий склад
  • 7
    Владімір Вайсс
    Півзахисник
  • 13
    Strelec, David
  • 11
    Barseghyan, Tigran
    Півзахисник
  • 10
    Tolic, Marko
    Півзахисник
  • 77
    Ignatenko, Danylo
    Півзахисник
  • 88
    Savvidis, Kyriakos
    Півзахисник
  • 6
    Кевін Віммер
    Захисник
  • 12
    Bajric, Kenan
    Захисник
  • 4
    Kashia, Guram
    Захисник
  • 28
    Blackman, Cesar
    Захисник
  • 71
    Takac, Dominik
    Воротар
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
  • 26
    Savinho
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
    15
  • 11
    Doku, Jeremy
    Форвард
  • 27
    Nunes, Matheus
    Півзахисник
  • 19
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
    8
  • 82
    Lewis, Rico
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 5
    Джон Стоунз
    Захисник
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 18
    Ortega, Stefan
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Владимир Вейсс
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матчу
1
Удари повз
8
Кутові
7
Удари в отвір
5
Блоковано ударів
1
17%
Володіння м'ячем
83%
5
Штрафні
4
3
Сейви
1
Фоли
5
3
Офсайди
LIVE
Трансляція матчу Слован - "Манчестер Сіті"
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO
Трансляція
45'
Свисток
Нічого не додавав арбітр, бо не потрібно. Упевнено лідирує в рахунку "Сіті".
42'
Офсайд
Офсайд у Толіча. Забігла 10-ка "Слована" лівим флангом у положення "поза грою".
39'
Небезпечний момент
З цієї ж позиції, хрестовина від Гюндогана!
39'
Філ Фоден знову старається. Савіо прострілив, воротар ногою відбив, підбір за англійцем, він зльоту б'є - але сильно повз.
37'
Фоден із лінії штрафного після зміщення з правого флангу пробив із лівої - поруч із ближньою штангою.
32'
Без небезпечних моментів у ці хвилини як біля воріт гостей, так і біля володінь господарів. «Містяни» методично контролюють снаряд.
27'
Небезпечний момент
Від воротаря і в штангу - Фоден замахнувся на дубль з-за меж штрафного, але каркас і голкіпер працюють.
25'
7:1 за ударами у площину у нас. Повна перевага англійської команди.
21'
Савіо прострілював із лівого флангу, але Ігнатенко підстрахував і заблокував у підкаті передачу.
18'
Простріл із лівого флангу йде в штрафний «Слована», але Голанд акцентовано не пробив.
15'
Гоооол!!!
А ось і спокійно приходить другий гол гостей. Доку увійшов у штрафний майданчик без опору, покотив Фодену, а той ще більш без опору закрутив у дальній. Без шансів для голкіпера.
13'
Дає простір команда Гвардіоли своєму супернику. Підходить до штрафного «Слована», втрачає м'яч і отримує атаку на свої ворота. Проте все встигає загасити.
8'
Гоооол!!!
Гості виходять уперед! Хороша атака команди Гвардіоли. Доку навісив на дальню штангу, Савіо пробив зльоту, але влучив у голову захиснику, від якої снаряд відлетів чітко до Гюндогана. Ось Ілкай і показав, як треба!
4'
«Сіті» забирає м'яч під свій контроль. Типово для себе шукає простір.
2'
Першими по воротах б'ють господарі. Непоганий вертикальний випад, Вайс покотив на правий напівфланг, Толіч пробив поруч із дальньою штангою.
1'
Свисток
Поїхали, є стартовий свисток!
Інфо
Окремо зазначимо, що український опорник Слована Данило Ігнатенко вийде у стартовому складі своєї команди на цей матч
Інфо
Стартовий склад Манчестер Сіті: Ортега, Аканджі, Гвардіол, Савіо, Доку, Стоунз, Нунес, Фоден, Льюїс, Гюндоган, Голанд
Інфо
Стартовий склад Слована: Такач, Кашія, Віммер, Байрич, Блекман, Ігнатенко, Толич, Барсегян, Саввідіс, Вайсс, Стрелець
Зазначимо, що у першому турі ЛЧ Сіті на виїзді зіграв унічию 1:1 із Інтером, а Слован на виїзді розгромно програв Селтіку 1:5
Інфо
Матч розпочнеться о 22:00, судити гру буде авторитетний італієць Давиде Масса
Доброго вечора всім! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 2-го туру основного раунду Ліги чемпіонів, в якому братиславський Слован прийме Манчестер Сіті
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 19:45 - Сьогодні Штутгарт Штутгарт 1 Спарта Спарта 1 Завершено 19:45 - Сьогодні Зальцбург Зальцбург 0 Брест Брест 4 Завершено 17:00 - Сьогодні Боруссія U19 Боруссія U19 4 Селтік U19 Селтік U19 0 Завершено 17:00 - Сьогодні Барселона U19 Барселона U19 4 Янг Бойз (19) Янг Бойз (19) 2 Завершено 15:00 - Сьогодні Байер U19 Байер U19 3 Мілан U19 Мілан U19 1

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Слован - "Манчестер Сіті" 01.10.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Поєдинок між командою Слован (Братислава) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Тегельне поле.

Дата проведення матчу: 01.10.2024
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Владимир Вейсс и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Слован - "Манчестер Сіті" можна подивитися 01.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Слован - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Слован (Братислава)
Країна: Словакия

Попередній поєдинок команди Слован був зіграний проти Селтік - 18.09.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Селтік.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Минулий поєдинок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Ньюкасл" - 28.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Слован - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга чемпіонів УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.