Слован - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Слован (Братислава) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Тегельне поле.
Дата проведення матчу: 01.10.2024
Час початку матчу: 22:00
Для здобуття перемоги тренери команд Владимир Вейсс и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Слован (Братислава)
Країна: Словакия
Попередній поєдинок команди Слован був зіграний проти Селтік - 18.09.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Селтік.
Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Минулий поєдинок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Ньюкасл" - 28.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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