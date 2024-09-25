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Динамо - Лаціо онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 25 вересня 2024, 22:00 - Фолькспаркштадион . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Сидиропулос, Анастасиос
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
0 - 1
Оновити
30'
Лаціо
Рим
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Хід матчу
5' Dia, Boulaye 19' Ceballos, Brayan Вийшов: Bilovar, Kristian
Хто переможе?
90 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
44%
Нічия
22%
Лаціо
33%
Цікаві факти
  • FC Dynamo Kyiv have a winning streak of 3 matches.
  • FC Dynamo Kyiv haven't lost in their last 5 games.
  • Lazio Rome have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • FC Dynamo Kyiv wins 1st half in 46% of their matches, Lazio Rome in 36% of their matches.
  • FC Dynamo Kyiv wins 46% of halftimes, Lazio Rome wins 36%.
  • The winner of their last meeting was Lazio Rome.
  • On their last meeting Lazio Rome won by 2 goals.
  • When FC Dynamo Kyiv leads 1-0 at home, they win in 87% of their matches.
  • When Lazio Rome leads 0-1 away, they win in 61% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When Lazio Rome is down 1-0 away, they win 15% of their matches.
  • FC Dynamo Kyiv's performance of the last 5 matches is better than Lazio Rome's.
  • FC Dynamo Kyiv scores 1.92 goals when playing at home and Lazio Rome scores 1.18 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Динамо
0
Перемог
2
Ігор
1
Перемог
Лаціо
Ліга Європи УЄФА 2017/2018
15.03.2018 - 20:00 Динамо 0 - 2 Завершено Лаціо
Ліга Європи УЄФА 2017/2018
08.03.2018 - 22:05 Лаціо 2 - 2 Завершено Динамо
Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2024/2025
21.09.2024 - 18:00 Динамо 0 - 0 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.09.2024 - 18:00 Динамо 3 - 1 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.09.2024 - 15:30 Зоря 0 - 2 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.09.2024 - 15:30 Динамо 1 - 0 Завершено ЛНЗ В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
27.08.2024 - 22:00 Зальцбург 1 - 1 Завершено Динамо Н
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Останні матчі - Лаціо
Чемпіонат Італії 2024/2025
22.09.2024 - 13:30 Фіорентина 2 - 1 Завершено Лаціо П
Чемпіонат Італії 2024/2025
16.09.2024 - 21:45 Лаціо 2 - 1 Завершено Еллас Верона В
Чемпіонат Італії 2024/2025
31.08.2024 - 21:45 Лаціо 2 - 2 Завершено Мілан Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
24.08.2024 - 19:30 Удінезе 2 - 1 Завершено Лаціо П
Чемпіонат Італії 2024/2025
18.08.2024 - 21:45 Лаціо 3 - 1 Завершено Венеція В
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Головні події
Ceballos, Brayan
Вийшов: Bilovar, Kristian
19'
5'
Dia, Boulaye ГООЛ!
Хто переможе?
90 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
44%
Нічия
22%
Лаціо
33%
Склади команд
1
Георгій Бущан
44
Владислав Дубінчак
32
Taras Vasyliovych, Mykhavko
28
Ceballos, Brayan
24
Tymchyk, Oleksandr
10
Микола Шапаренко
17
Brazhko, Vladimir
76
Олександр Піхальонок
22
Владислав Кабаєв
11
Vanat, Vladyslav
7
Андрій Ярмоленко
94
Іван Проведель
77
Адам Марушич
4
Patric
13
Алессіо Романьйолі
3
Pellegrini, Luca
6
Rovella, Nicolo
5
Матіас Весіно
20
Tchaouna, Loum
7
Dele-Bashiru, Fisayo
9
Педро Родрiгес
19
Dia, Boulaye
Стартовий склад
  • 22
    Владислав Кабаєв
    Форвард
  • 11
    Vanat, Vladyslav
    Форвард
  • 7
    Андрій Ярмоленко
    Півзахисник
  • 10
    Микола Шапаренко
    Півзахисник
  • 17
    Brazhko, Vladimir
    Півзахисник
  • 76
    Олександр Піхальонок
    Захисник
  • 44
    Владислав Дубінчак
    Захисник
  • 32
    Taras Vasyliovych, Mykhavko
    Захисник
  • 28
    Ceballos, Brayan
    Захисник
    19
  • 24
    Tymchyk, Oleksandr
    Захисник
  • 1
    Георгій Бущан
    Воротар
  • 19
    Dia, Boulaye
    Форвард
    5
  • 20
    Tchaouna, Loum
    Форвард
  • 7
    Dele-Bashiru, Fisayo
    Півзахисник
  • 9
    Педро Родрiгес
    Півзахисник
  • 6
    Rovella, Nicolo
  • 5
    Матіас Весіно
    Півзахисник
  • 77
    Адам Марушич
    Півзахисник
  • 4
    Patric
    Захисник
  • 13
    Алессіо Романьйолі
    Захисник
  • 3
    Pellegrini, Luca
    Захисник
  • 94
    Іван Проведель
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Shovkovskiy, Oleksandr
  • Марко Барони
Статистика матчу
5
Штрафні
2
2
Фоли
5
1
Удари в отвір
2
1
Удари повз
1
1
Кутові
1
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу Динамо - Лаціо
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
29'
Динамівці створили атаку і Ярмоленко виконав передачу на Ваната, проте того накрили двоє суперників не давши Владиславу пробити і Проведел забрав м'яч у руки
28'
Небезпечний момент
Атака Орлів закінчилася ударом Чауна з-за меж штрафного і Бущан парирував його та відбив м'яч
26'
Небезпечний момент
Пеллегріні виконав закидання з лівого флангу і Діа зумів виграти верхову боротьбу та пробити, але м'яч полетів не у бік воріт і українці його підібрали
25'
Небезпечний момент
Шапаренко виконав чи то простріл у бік воріт, чи то удар зі штрафного, проте м'яч прилетів прямо у руки Проведела
24'
Шапаренко заробив стандарт прямо на кутку чужого карного майданчику
22'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі заробили кияни і після навісу суперники виграли верхову боротьбу та вибили м'яч
20'
Інфо
Динамівці продовжують контролювати м'яч. На даний момент статистика за цим показником на їх боці: 60% проти 40% в Лаціо
17'
Тимчик виконав навіс з правого флангу і м'яч прилетів прямо у руки Проведела
17'
Ярмоленко прострілив з правого флангу і знову передача була перехоплена
16'
Простріл від Дубінчака з лівого флангу також вийшов невдалим і м'яч перехопили суперники
15'
Ярмоленко непогано вивів Тимчика правим флангом, але Олександр виконав доволі невдалу передачу
12'
Ярмоленко намагався прорватися з правого флангу, але втратив м'яч у боротьбі з суперником
9'
Кабаєв виконав удар з-за меж штрафного, проте м'яч зрізався з його ноги і полетів значно вище воріт
6'
Небезпечний момент
Кияни втратили м'яч на власній половині поля, суперники розвинули атаку лівим флангом і Пеллегріні виконав простріл, але цього разу Бущан чудово зіграв та забрав м'яч у руки
5'
Гоооол!!!
Діа відкриває рахунок. Себальйос перехопив м'яч перед штрафним, вибив мёяч, який прилетів до суперника, а потім Педро віддав передачу на Діа, той увірвався у штрафний і точним ударом під саму стійку відправив м'яч у сітку воріт. Рахунок стає 1:0 на користь Лаціо
3'
Перша атака Лаціо закінчилася закиданням у бік воріт Бущана, яку виграли динамівці, а після цього Педро порушив правила проти Ярмоленко
1'
Одразу ж українці побігли в атаку, Ванат вступив в боротьбу з двома суперника у карному майданчику, яку, нажаль, програв
1'
Свисток
Анастасіос Сідіропулос дає стартовий свисток. Кияни розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу з Греції: Анастасіос Сідіропулос
Головний тренер Лаціо: Марко Бароні
На лаві запасних: Гендузі, Дзакканьї, Кастельянос, Лаццарі, Мандас, Нослін, Тавареш, Фурланетто, Хіла, Ісаксен
Інфо
Стартовий склад Лаціо (4-2-3-1): Проведел - Пеллегріні, Романьйолі, Патрік (с), Марушич - Весіно, Ровелла - Педро, Деле-Башіру, Чауна - Діа
Головний тренер Динамо Київ: Олександр Шовковський
На лаві запасних: Андрієвський, Брагару, Буяльський, Біловар, Вівчаренко, Герреро, Дячук, Караваєв, Малиш, Нещерет, Попов
Стартовий склад Динамо Київ (4-3-3): Бущан - Дубінчак, Михавко, Себальйос, Тимчик - Шапаренко, Бражко, Піхальонок - Кабаєв, Ванат, Ярмоленко (с)
Динамо отримало путівку в фінальний етап Ліги Європи програвши в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів РБ Зальцбург. Лаціо отримав пряму путівку в Лігу Європи завдяки результатам у Серії А, де вони зайняли сьому сходинку
Матч пройде у Гамбурзі на арені Фолькспаркштадіон та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу першого раунду Етапу ліг Ліги Європи, в якому Динамо Київ зустрінеться з Лаціо
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Анонс матчу Динамо - Лаціо 25.09.2024, Ліга Європи УЄФА

Матч між командою Динамо (Киев) та командою Лаціо (Рим) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Європи УЄФА 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Фолькспаркштадион.

Дата проведення матчу: 25.09.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Динамо (Киев) та командою Лаціо (Рим):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Лаціо, тоді як команда Динамо залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Лаціо у попередньому футбольному матчі 15.03.2018 закінчилось з наступним результатом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Shovkovskiy, Oleksandr и Марко Барони розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - Лаціо можна подивитися 25.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Динамо - Лаціо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Попередній поєдинок команди Динамо був зіграний проти Рух - 21.09.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Лаціо (Рим)
Рік заснування Лацио (Рим): 1900
Країна: Италия
Тренер: Игор Тудор

Минулий поєдинок команди Лаціо був зіграний проти "Фіорентина" - 22.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Фіорентина".

Слідкуйте за результатами матчу Динамо - Лаціо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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