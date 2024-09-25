Динамо - Лаціо онлайн трансляція матчу

Матч між командою Динамо (Киев) та командою Лаціо (Рим) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Європи УЄФА 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Фолькспаркштадион.
Дата проведення матчу: 25.09.2024
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між командами Динамо (Киев) та командою Лаціо (Рим):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Лаціо, тоді як команда Динамо залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Лаціо у попередньому футбольному матчі 15.03.2018 закінчилось з наступним результатом: 0:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Shovkovskiy, Oleksandr и Марко Барони розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский
Попередній поєдинок команди Динамо був зіграний проти Рух - 21.09.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: Лаціо (Рим)
Рік заснування Лацио (Рим): 1900
Країна: Италия
Тренер: Игор Тудор
Минулий поєдинок команди Лаціо був зіграний проти "Фіорентина" - 22.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Фіорентина".
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