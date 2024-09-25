Динамо - Лаціо онлайн трансляція матчу

Гоооол!!!

Діа відкриває рахунок. Себальйос перехопив м'яч перед штрафним, вибив мёяч, який прилетів до суперника, а потім Педро віддав передачу на Діа, той увірвався у штрафний і точним ударом під саму стійку відправив м'яч у сітку воріт. Рахунок стає 1:0 на користь Лаціо