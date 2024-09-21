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Манчестер Юнайтед - Твенте онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 25 вересня 2024, 22:00 - Олд Траффорд . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Sozza, Simone
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0 - 0
Оновити
30'
Твенте
Энсхеде
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Хід матчу
13' Bruns, Max
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
33%
Нічия
33%
Твенте
33%
Цікаві факти
  • FC Twente Enschede have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Manchester United wins 1st half in 33% of their matches, FC Twente Enschede in 40% of their matches.
  • Manchester United wins 33% of halftimes, FC Twente Enschede wins 40%.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 76% of their matches.
  • When FC Twente Enschede leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 28% of their matches.
  • When FC Twente Enschede is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than FC Twente Enschede's.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Manchester United scores 1.74 goals when playing at home and FC Twente Enschede scores 1.52 goals when playing away (on average).
  • Manchester United have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.09.2024 - 19:30 Крістал Пелес 0 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Кубок англійської ліги 2024/2025
17.09.2024 - 22:00 Манчестер Юнайтед 7 - 0 Завершено Барнсли В
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.09.2024 - 14:30 Саутгемптон 0 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.09.2024 - 18:00 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2024/2025
24.08.2024 - 14:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед П
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Останні матчі - Твенте
Чемпіонат Нідерландів 2024/2025
22.09.2024 - 15:30 Алмере 0 - 5 Завершено Твенте В
Чемпіонат Нідерландів 2024/2025
17.09.2024 - 21:00 Твенте 2 - 0 Завершено Херенвеен В
Чемпіонат Нідерландів 2024/2025
14.09.2024 - 17:30 Твенте 1 - 1 Завершено Зволле Н
Чемпіонат Нідерландів 2024/2025
01.09.2024 - 13:15 Утрехт 2 - 1 Завершено Твенте П
Чемпіонат Нідерландів 2024/2025
17.08.2024 - 19:45 Твенте 1 - 1 Завершено Спарта Н
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Головні події
13'
Bruns, Max
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
33%
Нічия
33%
Твенте
33%
Склади команд
24
Андре Онана
20
Dalot, Diogo
6
Martinez, Lisandro
5
Харрі Магуайр
3
Mazraoui, Noussair
14
Крістіан Еріксен
25
Ugarte, Manuel
10
Rashford, Marcus
8
Fernandes, Bruno
16
Diallo, Amad
11
Zirkzee, Joshua
1
Unnerstall, Lars
28
Van Rooij, Bart
2
Hilgers, Mees
38
Bruns, Max
34
Salah-Eddine, Anass
8
Regeer, Youri
18
Vlap, Michel
14
Steijn, Sem
9
Van Wolfswinkel, Ricky
10
Lammers, Sam
7
Van Bergen, Mitchell
Стартовий склад
  • 11
    Zirkzee, Joshua
    Форвард
  • 10
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 16
    Diallo, Amad
    Форвард
  • 14
    Крістіан Еріксен
    Півзахисник
  • 25
    Ugarte, Manuel
    Півзахисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 6
    Martinez, Lisandro
    Захисник
  • 5
    Харрі Магуайр
    Захисник
  • 3
    Mazraoui, Noussair
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
  • 9
    Van Wolfswinkel, Ricky
  • 10
    Lammers, Sam
    Форвард
  • 7
    Van Bergen, Mitchell
    Півзахисник
  • 14
    Steijn, Sem
    Півзахисник
  • 8
    Regeer, Youri
    Півзахисник
  • 18
    Vlap, Michel
    Півзахисник
  • 28
    Van Rooij, Bart
    Захисник
  • 2
    Hilgers, Mees
    Захисник
  • 38
    Bruns, Max
    Півзахисник
    13
  • 34
    Salah-Eddine, Anass
    Захисник
  • 1
    Unnerstall, Lars
Запасні гравці
Тренери
  • Эрик тен Хаг
  • Oosting, Joseph
Статистика матчу
63%
Володіння м'ячем
37%
ЖК
1
Удари повз
1
4
Блоковано ударів
1
2
Штрафні
3
Кутові
1
Фоли
2
1
Удари в отвір
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Юнайтед" - Твенте
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
28'
Контроль м'яча від Твенте на власній половині.
26'
Небезпечний момент
Мартінес головою скидав із правого флангу до центру штрафного, де Гілгерс невдало зрізав у власні ворота, але Уннершталь якось зреагував під поперечиною.
24'
Штрафний для Юнайтед на лівому фланзі.
22'
Навіс Рашфорда з лівого флангу полетів за лицьову на дальньому боці поля.
20'
Фол від Еддіна на лівому фланзі атаки проти Діалло.
19'
Ні до чого не призвели атаки команди тен Гага. Твенте знову на чужій половині.
17'
Рашфорд із лівого флангу грав до центру штрафного на Зіркзе, але тому розвернутись не дали.
15'
Юнайтед контролює м'яч на чужій половині.
13'
Жовта картка
Фол на лівому оборони від Брунса проти Діалло.
11'
Твенте спокійно читає атаки суперників на старті.
9'
Кутовий
Заблоковано удар Рашфорда в центрі штрафного на завершення передачі з кутового з правого флангу.
7'
Небезпечний момент
Ван Рой виборов м'яч у Далота на правому фланзі, після чого прострілив на ближню, але Ламмерс у дотик пробив повз дальню стійку.
6'
Традиційний дощ у Англії в режимі "Водоспад".
5'
Зіркзе зачепився перед чужим штрафним за передачу Бруну, але захисник від нього дав свояка до рук воротаря.
3'
Невдале переведення на лівий фланг атаки на Рашфорда.
1'
Твенте атакує на старті зустрічі.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Ель-Маах, Титонь, Лагербільке, К'єле, Кейперс, Ейтінг, Ротс, ван Горенбек, Месбахі, Ельтаеф, Ротс, Бесселінк.
Твенте: Уннершталль — ван Рой, Гіглерс, Брунс, Салах-Еддін — Регер, Стейн, Влап — ван Вольфсвінкель, Ламмерс, ван Берген.
Запасні: Баїндир, Гітон, де Лігт, Маунт, Гойлунн, Гарначо, Каземіро, Антоні, Еванс, Мейну, Кольєр.
Манчестер Юнайтед: Онана — Мазрауї, Магвайр, Мартінес, Далот — Угарте, Еріксен — Діалло, Фернандеш, Рашфорд — Зіркзе.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Сімоне Соцца (Сереньо, Італія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 1-го туру основного етапу Ліги Європи УЄФА. На полі стадіону Олд Траффорд (Манчестер, Англія) зіграють Манчестер Юнайтед та нідерландський Твенте.
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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - Твенте 25.09.2024, Ліга Європи УЄФА

Матч між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Твенте (Энсхеде) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Європи УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 25.09.2024
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Эрик тен Хаг и Oosting, Joseph розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Твенте можна подивитися 25.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Твенте, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Минулий поєдинок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Крістал Пелес" - 21.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Твенте (Энсхеде)
Рік заснування Твенте (Энсхеде): 1965
Країна: Нидерланды
Тренер: Рене Хаке

Попередній матч команди Твенте був зіграний проти Алмере - 22.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Нідерландів 2024/2025 та закінчився перемогою команди Твенте.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - Твенте онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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