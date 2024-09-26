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Рома - Атлетік онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 26 вересня 2024, 22:00 - Олимпийский стадион . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Георги Кабаков
Рейтинг матчу:
Рома
Рим
До початку
00 : 00 : 00
Атлетік
Бильбао
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Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Рома
41%
Нічия
33%
Атлетік
26%
Цікаві факти
  • AS Roma haven't won in their last 5 games.
  • AS Roma wins 1st half in 37% of their matches, Athletic Bilbao in 45% of their matches.
  • AS Roma wins 37% of halftimes, Athletic Bilbao wins 45%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When AS Roma leads 1-0 at home, they win in 84% of their matches.
  • When Athletic Bilbao leads 0-1 away, they win in 86% of their matches.
  • When AS Roma is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Athletic Bilbao is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Athletic Bilbao's performance of the last 5 matches is better than AS Roma's.
  • AS Roma scores 1.89 goals when playing at home and Athletic Bilbao scores 1.24 goals when playing away (on average).
  • Athletic Bilbao have a winning streak of 3 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Рома
0
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Атлетік
Клубні товариські матчі 2019
07.08.2019 - 20:45 Рома 2 - 2 Завершено Атлетік
Останні матчі - Рома
Чемпіонат Італії 2024/2025
22.09.2024 - 19:00 Рома 3 - 0 Завершено Удінезе В
Чемпіонат Італії 2024/2025
15.09.2024 - 13:30 Дженоа 1 - 1 Завершено Рома Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
01.09.2024 - 21:45 Ювентус 0 - 0 Завершено Рома Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
25.08.2024 - 21:45 Рома 1 - 2 Завершено Емполі П
Чемпіонат Італії 2024/2025
18.08.2024 - 21:45 Кальярі 0 - 0 Завершено Рома Н
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Останні матчі - Атлетік
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
22.09.2024 - 17:15 Атлетік 3 - 1 Завершено Сельта В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
15.09.2024 - 19:30 Лас-Пальмас 2 - 3 Завершено Атлетік В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
31.08.2024 - 20:00 Атлетік 0 - 1 Завершено Атлетіко П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
28.08.2024 - 20:00 Атлетік 1 - 0 Завершено Валенсія В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
24.08.2024 - 20:00 Барселона 2 - 1 Завершено Атлетік П
Показати більше
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Рома
41%
Нічия
33%
Атлетік
26%
LIVE
Трансляція матчу Рома - Атлетік
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Запасні: Паділья, Весга, Беренгер, Н. Вільямс, Нуньєс, Лекуе, Де Маркос, Мартон, Серрано, Хаурегісар, Бойро.
Атлетік: Агірресабала — Горосабель, Вівіан, Паредес, Берчіче — Прадос, Галаррета — І. Вільямс, У. Гомес, Джало — Гурусета.
Запасні: Рен. Марін, Раян, Абдулхамід, Шомуродов, Гуммельс, Паредес, Суле, Пізіллі, Сангаре, Ель Шаараві.
Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Ермосо — Челік, Коне, Крістанте, Бальданці, Анхеліньйо — Дібала, Довбик.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Георгі Кабаков (Пловдив, Болгарія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 1-го туру основного етапу Ліги Європи УЄФА. На полі стадіону Стадіо Олімпіко (Рим, Італія) зіграють римська Рома та баскський Атлетік.
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Останні матчі
Завершено 19:30 - Сьогодні Монца Монца 3 Брешія Брешія 1 Завершено 01:00 - Сьогодні Атлетіко Мінейро Атлетіко Мінейро 2 Fluminense Fluminense 0 Завершено 22:00 - Вчора Ліверпуль Ліверпуль 5 Вест Хем Юнайтед Вест Хем Юнайтед 1 Завершено 22:00 - Вчора Андерлехт Андерлехт 2 Ференцварош Ференцварош 1 Завершено 22:00 - Вчора Лудогорець Лудогорець 0 Славія Славія 2

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Анонс матчу Рома - Атлетік 26.09.2024, Ліга Європи УЄФА

Поєдинок між командою Рома (Рим) та командою Атлетік (Бильбао) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Європи УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 26.09.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Рома (Рим) та командою Атлетік (Бильбао):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Рома та Атлетік у попередньому футбольному матчі 07.08.2019 закінчилось з такими результатами: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси

Минулий матч команди Рома був зіграний проти "Удінезе" - 22.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рома.

Команда гостей

Назва: Атлетік (Бильбао)
Рік заснування Атлетик (Бильбао): 1898
Країна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Попередній матч команди Атлетік був зіграний проти Сельта - 22.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Атлетік.

Слідкуйте за результатами матчу Рома - Атлетік онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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