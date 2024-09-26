Рома - Атлетік онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Рома - Атлетік 26.09.2024, Ліга Європи УЄФА

Поєдинок між командою Рома (Рим) та командою Атлетік (Бильбао) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Європи УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 26.09.2024

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Рома (Рим) та командою Атлетік (Бильбао):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Рома та Атлетік у попередньому футбольному матчі 07.08.2019 закінчилось з такими результатами: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рома (Рим)

Рік заснування Рома (Рим): 1927

Країна: Италия

Тренер: Даниэле Де Росси



Минулий матч команди Рома був зіграний проти "Удінезе" - 22.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рома.

Команда гостей

Назва: Атлетік (Бильбао)

Рік заснування Атлетик (Бильбао): 1898

Країна: Испания

Тренер: Эрнесто Вальверде



Попередній матч команди Атлетік був зіграний проти Сельта - 22.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Атлетік.

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