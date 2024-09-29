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Астон Вілла - Баварія онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 02 жовтня 2024, 22:00 - Вилла Парк . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Раду Петереску
Рейтинг матчу:
Астон Вілла
Бирмингем
0 - 0
Оновити
50'
Баварія
Мюнхен
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Хід матчу
21' Upamecano, Dayot 27' Ramsey, Jacob Вийшов: Леон Бейлі
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Астон Вілла
29%
Нічия
29%
Баварія
42%
Цікаві факти
  • Aston Villa have a winning streak of 5 matches.
  • Bayern Munich have a winning streak of 10 matches.
  • Bayern Munich haven't lost in their last 13 games.
  • Bayern Munich have a winning streak of 4 matches away from home.
  • Bayern Munich have lost none of their last 6 away matches.
  • Aston Villa have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Bayern Munich have scored at least one goal for 24 consecutive matches.
  • Aston Villa wins 1st half in 33% of their matches, Bayern Munich in 51% of their matches.
  • Aston Villa wins 33% of halftimes, Bayern Munich wins 51%.
  • When Aston Villa leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When Bayern Munich leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When Aston Villa is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Bayern Munich is down 1-0 away, they win 27% of their matches.
  • Aston Villa scores 2.15 goals when playing at home and Bayern Munich scores 2.76 goals when playing away (on average).
  • Aston Villa's performance of the last 5 matches is better than Bayern Munich's.
Останні матчі - Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2024/2025
29.09.2024 - 16:00 Ипсвич Таун 2 - 2 Завершено Астон Вілла Н
Кубок англійської ліги 2024/2025
24.09.2024 - 22:00 Уїком Уондерерс 1 - 2 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.09.2024 - 17:00 Астон Вілла 3 - 1 Завершено Вулверхемптон В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
17.09.2024 - 19:45 Янг Бойз 0 - 3 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.09.2024 - 19:30 Астон Вілла 3 - 2 Завершено Евертон В
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Останні матчі - Баварія
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
28.09.2024 - 19:30 Баварія 1 - 1 Завершено Байєр Н
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
21.09.2024 - 16:30 Вердер 0 - 5 Завершено Баварія В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
17.09.2024 - 22:00 Баварія 9 - 2 Завершено Динамо В
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
14.09.2024 - 19:30 Хольштайн 1 - 6 Завершено Баварія В
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
01.09.2024 - 18:30 Баварія 2 - 0 Завершено Фрайбург В
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Головні події
Ramsey, Jacob
Вийшов: Леон Бейлі
27'
21'
Upamecano, Dayot
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Астон Вілла
29%
Нічия
29%
Баварія
42%
Склади команд
23
Martinez, Emiliano
12
Люка Дінь
14
Torres, Pau
3
Дієго Карлос
4
Konsa, Ezri
19
Philogene, Jaden
8
Юрі Тілеманс
24
Onana, Amadou
41
Ramsey, Jacob
11
Watkins, Ollie
27
Rogers, Morgan
1
Мануель Нойєр
6
Kimmich, Joshua
2
Upamecano, Dayot
3
Min-jae, Kim
19
Davies, Alphonso
27
Конрад Лаймер
45
Pavlovic, Aleksandar
11
Кінгслі Коман
17
Olise, Michael
7
Gnabry, Serge
9
Kane, Harry
Стартовий склад
  • 11
    Watkins, Ollie
  • 27
    Rogers, Morgan
  • 19
    Philogene, Jaden
    Форвард
  • 8
    Юрі Тілеманс
    Півзахисник
  • 24
    Onana, Amadou
    Півзахисник
  • 41
    Ramsey, Jacob
    Півзахисник
    27
  • 12
    Люка Дінь
    Захисник
  • 14
    Torres, Pau
    Захисник
  • 3
    Дієго Карлос
    Форвард
  • 4
    Konsa, Ezri
  • 23
    Martinez, Emiliano
  • 9
    Kane, Harry
  • 11
    Кінгслі Коман
    Півзахисник
  • 17
    Olise, Michael
    Півзахисник
  • 7
    Gnabry, Serge
    Півзахисник
  • 27
    Конрад Лаймер
    Півзахисник
  • 45
    Pavlovic, Aleksandar
    Півзахисник
  • 6
    Kimmich, Joshua
    Захисник
  • 2
    Upamecano, Dayot
    Захисник
    21
  • 3
    Min-jae, Kim
    Захисник
  • 19
    Davies, Alphonso
    Півзахисник
  • 1
    Мануель Нойєр
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Унаи Эмери
  • Компани, Венсан
Статистика матчу
34%
Володіння м'ячем
66%
1
Удари в отвір
3
Кутові
4
3
Сейви
1
9
Штрафні
3
1
Офсайди
2
2
Фоли
7
1
Удари повз
2
ЖК
1
Блоковано ударів
1
LIVE
Трансляція матчу "Астон Вілла" - "Баварія"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Як і очікувалося, Баварія володіє ініціативою на полі. Проте господарі не відсиджуються у захисті. Вони намагаються вибігти в контратаки та спіймати суперника на помилці. М'яч встиг опинитися у воротах німців, але поки змін на табло немає. Чекає на поновлення поєдинку, аби дізнатися, хто з команд заволодіє очками за результатами зустрічі на Вілла Парк
45+3'
Свисток
Раду Петреску дає свисток про завершення першого тайму
45+1'
Високий пресинг Левів ледве не приніс результати, але баварці зуміли випередити Воткінса та заволодіти м'ячем
45+1'
Інфо
У першому таймі компенсовано дві хвилини
43'
За цей час можна відзначити, що німці намагаються створити позиційну атаку, в той час як Віллани розраховують на контратаки
39'
Кутовий
Кутовий виконали баварці і після навісу на дальню стійку Мартінес забрав м'яч у руки
39'
Небезпечний момент
Неймовірний удар від Олісе з-за меж штрафного і Мартінес рятує ворота своєї команди та витягуючи м'яч з-під поперечини переводить його на кутовий
35'
Контратака німців закінчилася забіганням Лаймера правим флангом і той намагався виконати закидання, але влучив у суперника, від якого м'яч відскочив до рук Мартінеса
34'
Офсайд
Чергова атака мюнхенців закінчилася положенням поза грою
33'
Кімміх м'яко закинув на Комана і той намагався скинути м'яч головою далі, але позаду нікого не було і суперники перехопили м'яч
30'
Небезпечний момент
Гнабрі виконав чудове забігання правим флангом, увірвався в штрафний та пробив у ближній кут, але м'яч влучив у зворотній бік сітки, хоча на протилежній стійці Кейн очікував передачі від партнера
27'
Заміна
Доволі швидко Унаї Емері вимушений провести першу заміну і замість травмованого Ремзі випускає на поле Бейлі
25'
Небезпечний момент
Чудовий момент в господарів і після прострілу та спроби від німців вибити м'яч той опинився в Онана, він пробив у падінні, але занадто слабко і м'яч прилетів у руки Ноєра
24'
Інфо
ГОЛ СКАСОВАНО! Ремзі перебував у положенні поза грою, це підтвердили асистенти VAR і Раду Петреску скасував взяття воріт. Рахунок залишається 0:0
23'
Інфо
Треба зачекати. Арбітр чекає перегляду VAR на предмет положенням поза грою в Ремзі
22'
Гоооол!!!
ГОЛ! Торрес відкриває рахунок! Після серії передач м'яч опинився в Філоджен-Бідаса на лівому фланзі, той виконав закидання і після серії рикошетів м'яч відскочив до Торреса, який впритул розстріляв ворота Ноєра! Рахунок стає 1:0 на користь Астон Вілли
21'
Жовта картка
Знову Воткінс отримав передачу на хід і Упамекано повалив його на газон. Цього разу рефері дав свисток і показав Упамекано жовту картку
20'
Поки ініціативу перехопили баварці і намагаються створити позиційну атаку
18'
Кутовий
Кутовий виконали німці і після навісу суперники вибили м'яч
16'
Воткінс вибігав в контратаку на побачення з голкіпером, але Упамекано повалив того на газон і відібрав м'яч. Свисток арбітра мовчить
13'
Гра потроху вирівнюється і господарі намагаються відповідати суперникам своїми атаками
10'
Кутовий
Ще один кутовий виконали гості і після прострілу арбітр зафіксував порушення правил в атаці
8'
Віллани показали, що спроможні на контратаки і намагалися створити таку, але втратили м'яч на підступах до карного майданчику
6'
Офсайд
Кімміх виконав чудове закидання на Кейна з правого флангу, Гаррі впритул пробив головою і Мартінес парирував удар відбивши м'яч ногою, а після цього арбітр зафіксував положення поза грою
4'
Більш активно мюнхенці розпочали матч, а господарі поки намагаються перейти центральну лінію
2'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі заробили німці і після навісу Мартінес вибив м'яч кулаками
1'
Свисток
Раду Петреску дає стартовий свисток. Гості розвели м'яч з центра поля
Гравці обох команд на полі та готові розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу з Румунії: Раду Петреску
Головний тренер Баварії Мюнхен: Венсан Компані
На лаві запасних: Геррейро, Горецка, Даєр, Мусіала, Мюллер, Пальїнья, Перец, Сане, Тель, Ульрайх
Інфо
Стартовий склад Баварії Мюнхен (4-2-3-1): Ноєр (с) - Девіс, Кім, Упамекано, Кімміх - Павлович, Лаймер - Гнабрі, Олісе, Коман - Кейн
Головний тренер Астон Вілли: Унаї Емері
На лаві запасних: Барклі, Бейлі, Богарде, Буендіа, Гаучі, Дуран, Зих, Кеш, Матсен, Неделькович, Свінкелс, Янг
Інфо
Стартовий склад Астон Вілли(4-4-2): Мартінес (с) - Дінь, Торрес, Дієгу Карлос, Конса - Філоджен-Бідас, Тілеманс, Онана, Ремзі - Воткінс, Роджерс
У матчі першого раунду Астон Вілла вдома розгромила Янг Бойз 3:0, а Баварія в домашньому поєдинку познущалася над Динамо Загреб 9:2. Перед початком матчу колективи займають одинадцяту та дев'яту сходинку турнірної таблиці відповідно
Матч пройде у Бірмінгемі на арені Вілла Парк та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу другого раунду Етапу ліг Ліги чемпіонів, в якому Астон Вілла прийме у гостях Баварію Мюнхен
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Анонс матчу "Астон Вілла" - "Баварія" 02.10.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Астон Вілла" (Бирмингем) та командою "Баварія" (Мюнхен) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Вилла Парк.

Дата проведення матчу: 02.10.2024
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Унаи Эмери и Компани, Венсан розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Астон Вілла" - "Баварія" можна подивитися 02.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Астон Вілла" - "Баварія", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Астон Вілла" (Бирмингем)
Рік заснування "Астон Вілла" (Бирмингем): 1874
Країна: Англия
Тренер: Унаи Эмери

Минулий поєдинок команди "Астон Вілла" був зіграний проти Ипсвич Таун - 29.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Баварія" (Мюнхен)
Рік заснування "Бавария" (Мюнхен): 1900
Країна: Германия
Тренер: Томас Тухель

Минулий матч команди "Баварія" був зіграний проти Байєр - 28.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Німеччини 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Астон Вілла" - "Баварія" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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