Астон Вілла - Баварія онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Астон Вілла" (Бирмингем) та командою "Баварія" (Мюнхен) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Вилла Парк.
Дата проведення матчу: 02.10.2024
Час початку матчу: 22:00
Для здобуття перемоги тренери команд Унаи Эмери и Компани, Венсан розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Астон Вілла" (Бирмингем)
Рік заснування "Астон Вілла" (Бирмингем): 1874
Країна: Англия
Тренер: Унаи Эмери
Минулий поєдинок команди "Астон Вілла" був зіграний проти Ипсвич Таун - 29.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: "Баварія" (Мюнхен)
Рік заснування "Бавария" (Мюнхен): 1900
Країна: Германия
Тренер: Томас Тухель
Минулий матч команди "Баварія" був зіграний проти Байєр - 28.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Німеччини 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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