Астон Вілла - Баварія онлайн трансляція матчу

Як і очікувалося, Баварія володіє ініціативою на полі. Проте господарі не відсиджуються у захисті. Вони намагаються вибігти в контратаки та спіймати суперника на помилці. М'яч встиг опинитися у воротах німців, але поки змін на табло немає. Чекає на поновлення поєдинку, аби дізнатися, хто з команд заволодіє очками за результатами зустрічі на Вілла Парк