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Ліверпуль - Болонья онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 02 жовтня 2024, 22:00 - Энфилд . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Никола Дабанович
Рейтинг матчу:
Ліверпуль
Ливерпуль
1 - 0
Оновити
50'
Болонья
Болонья
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Хід матчу
11' Mac Allister, Alexis 26' Вірджил ван Дейк 39' Ібраїма Конате 39' Beukema, Sam
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
32%
Нічия
36%
Болонья
32%
Цікаві факти
  • Bologna FC haven't lost in their last 4 games.
  • Liverpool FC wins 1st half in 53% of their matches, Bologna FC in 30% of their matches.
  • Liverpool FC wins 53% of halftimes, Bologna FC wins 30%.
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Bologna FC leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 44% of their matches.
  • When Bologna FC is down 1-0 away, they win 40% of their matches.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Bologna FC's.
  • Liverpool FC scores 2.7 goals when playing at home and Bologna FC scores 1.17 goals when playing away (on average).
  • Liverpool FC have a winning streak of 4 matches.
Прогноз на матч
Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2024/2025
28.09.2024 - 19:30 Вулверхемптон 1 - 2 Завершено Ліверпуль В
Кубок англійської ліги 2024/2025
25.09.2024 - 22:00 Ліверпуль 5 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.09.2024 - 17:00 Ліверпуль 3 - 0 Завершено Борнмут В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
17.09.2024 - 22:00 Мілан 1 - 3 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.09.2024 - 17:00 Ліверпуль 0 - 1 Завершено Ноттінгем Форест П
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Останні матчі - Болонья
Чемпіонат Італії 2024/2025
28.09.2024 - 21:45 Болонья 1 - 1 Завершено Аталанта Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
22.09.2024 - 16:00 Монца 1 - 2 Завершено Болонья В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
18.09.2024 - 19:45 Болонья 0 - 0 Завершено Шахтар Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
14.09.2024 - 16:00 Комо 2 - 2 Завершено Болонья Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
31.08.2024 - 19:30 Болонья 1 - 1 Завершено Емполі Н
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Головні події
Ібраїма Конате
39'
39'
Beukema, Sam
Вірджил ван Дейк
26'
ГООЛ! Mac Allister, Alexis
11'
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
32%
Нічия
36%
Болонья
32%
Склади команд
1
Alisson
26
Robertson, Andy
4
Вірджил ван Дейк
5
Ібраїма Конате
66
Alexander-Arnold, Trent
10
Mac Allister, Alexis
38
Gravenberch, Ryan
8
Szoboszlai, Dominik
7
Diaz, Luis
9
Nunez, Darwin
11
Мохамед Салах
1
Skorupski, Lukasz
3
Posch, Stefan
31
Beukema, Sam
26
Lucumi, Jhon
33
Miranda, Juan
8
Freuler, Remo
7
Orsolini, Riccardo
6
Moro, Nikola
82
Urbanski, Kacper
11
Ndoye, Dan
24
Dallinga, Thijs
Стартовий склад
  • 7
    Diaz, Luis
  • 9
    Nunez, Darwin
    Форвард
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 10
    Mac Allister, Alexis
    Півзахисник
    11
  • 38
    Gravenberch, Ryan
    Півзахисник
  • 8
    Szoboszlai, Dominik
    Півзахисник
  • 26
    Robertson, Andy
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
    26
  • 5
    Ібраїма Конате
    Захисник
    39
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
  • 24
    Dallinga, Thijs
    Форвард
  • 7
    Orsolini, Riccardo
    Форвард
  • 6
    Moro, Nikola
    Півзахисник
  • 82
    Urbanski, Kacper
    Півзахисник
  • 11
    Ndoye, Dan
    Форвард
  • 8
    Freuler, Remo
    Півзахисник
  • 3
    Posch, Stefan
    Захисник
  • 31
    Beukema, Sam
    Захисник
    39
  • 26
    Lucumi, Jhon
  • 33
    Miranda, Juan
  • 1
    Skorupski, Lukasz
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Slot, Arne
  • Винцензо Италиано
Статистика матчу
55%
Володіння м'ячем
45%
3
Кутові
2
2
Удари в отвір
1
2
Удари повз
3
4
Штрафні
6
1
Офсайди
3
5
Фоли
1
Блоковано ударів
1
2
ЖК
1
1
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу "Ліверпуль" - "Болонья"
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Ліверпуль в порядку, але Болонья теж не збирається відсиджуватися біля своїх воріт. Цікавий і конкурентний футбол на Енфілді, другий тайм буде не гірший.
45+1'
Свисток
Перерва.
40'
Ліверпуль повернув собі ігрову ініціативу. Тиснуть на ворота суперника мерсисайдці, але моменти виникають не так часто. Останнього пасу бракує.
33'
Небезпечний момент
Урбанський міг забивати! Небезпечно стріляв у дальній кут із меж штрафного, Аліссону довелося рятувати свою команду.
32'
Дуже якісний відрізок у 5-10 хвилин від Болоньї. У Ндоє був ще один момент і знову від влучив у каркас, але цього разу не в поперечину, а в стійку.
28'
Небезпечний момент
Мʼяч ледь не опинився у воротах Ліверпуля! Удар Ндоє вийшов не найкращим, але після рикошету міг стати результативним. Каркас зіграв на боці господарів.
26'
Жовта картка
Ван Дейк був попереджений за фол на чужій половині поля.
19'
Небезпечний момент
Собослай підключився до атаки і дуже небезпечно стріляв у дальній кут з передачі Салаха. Пощастило гостям, що мʼяч пройшов повз ворота.
16'
Офсайд
Нуньєс реалізував вихід сам на сам, але одразу ж після цього лайнсмен підійняв прапорець.
11'
Гоооол!!!
А от Ліверпуль забив за правилами! Салах виконав закидання, а Макаллістер увірвався з глибини та розстріляв ворота впритул. Трохи заснув захист Болоньї в цьому епізоді.
9'
Офсайд
Даллінга вийшов віч-на-віч і технічно переграв Аліссона, мʼяко закинувши мʼяч у ворота, але гол був скасований через офсайд.
3'
Ліверпуль потужно розпочав. Уже провели кілька небезпечних атак із входженням до карного. При цьому майже не випускають суперника зі своєї половини поля.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Нікола Дабанович (Чорногорія).
Запасні: Келлехер (в), Ярош (в), Бредлі, Гакпо, Гомес, Джонс, Жота, Ендо, Кванса, Мортон, Ніоні, Цімікас.
Інфо
Стартовий склад Ліверпуля: Аліссон — Робертсон, ван Дейк (к), Конате, Трент — Макаллістер, Гравенберх, Собослай — Діас, Нуньєс, Салах. Головний тренер — Арне Слот.
Запасні: Баньйоліні (в), Равалья (в), Гольм, Ебішер, Ерлич, Казале, Кастро, Корацца, Лікоянніс, Одгор, Фабіан, Ілінг-Джуніор.
Інфо
Стартовий склад Болоньї: Скорупський — Міранда, Лукумі, Бейкема, Пош — Фройлер (к) — Ндоє, Урбанський, Моро, Орсоліні — Даллінга. Головний тренер — Вінченцо Італьяно.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 2-го раунду Ліги чемпіонів між Ліверпулем і Болоньєю.
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Анонс матчу "Ліверпуль" - "Болонья" 02.10.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Поєдинок між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Болонья" (Болонья) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 02.10.2024
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Slot, Arne и Винцензо Италиано розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Болонья" можна подивитися 02.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Болонья", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Попередній матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Вулверхемптон" - 28.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: "Болонья" (Болонья)
Рік заснування "Болонья" (Болонья): 1909
Країна: Италия
Тренер: Тьяго Мотта

Минулий поєдинок команди "Болонья" був зіграний проти "Аталанта" - 28.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Ліверпуль" - "Болонья" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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