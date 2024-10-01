Ліверпуль - Болонья онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Болонья" (Болонья) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Энфилд.
Дата проведення матчу: 02.10.2024
Час початку матчу: 22:00
Для здобуття перемоги тренери команд Slot, Arne и Винцензо Италиано розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп
Попередній матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Вулверхемптон" - 28.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".
Назва: "Болонья" (Болонья)
Рік заснування "Болонья" (Болонья): 1909
Країна: Италия
Тренер: Тьяго Мотта
Минулий поєдинок команди "Болонья" був зіграний проти "Аталанта" - 28.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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