Лілль - Реал онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою "Лілль" (Лилль) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Пьер Моруа.
Дата проведення матчу: 02.10.2024
Час початку матчу: 22:00
Для здобуття перемоги тренери команд Бруно Генезио и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Лілль" (Лилль)
Рік заснування "Лілль" (Лилль): 1944
Країна: Франция
Тренер: Паулу Фонсека
Минулий матч команди "Лілль" був зіграний проти "Гавр" - 28.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Франції 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Лілль".
Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Попередній матч команди Реал був зіграний проти "Атлетіко" - 29.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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