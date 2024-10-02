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Лілль - Реал онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 02 жовтня 2024, 22:00 - Пьер Моруа . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Маурицио Мариани
Рейтинг матчу:
Лілль
Лилль
1 - 0
Оновити
49'
Реал
Мадрид
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Хід матчу
45' David, Jonathan
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Лілль
24%
Нічия
24%
Реал
52%
Цікаві факти
  • Lille OSC haven't won in their last 5 games.
  • Real Madrid have a winning streak of 5 matches.
  • Real Madrid haven't lost in their last 10 games.
  • Real Madrid have lost none of their last 15 away matches.
  • Lille OSC have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • Lille OSC wins 1st half in 50% of their matches, Real Madrid in 44% of their matches.
  • Lille OSC wins 50% of halftimes, Real Madrid wins 44%.
  • When Lille OSC leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 73% of their matches.
  • When Lille OSC is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 40% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Real Madrid has better performance than Lille OSC.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Lille OSC's.
  • Lille OSC scores 2.52 goals when playing at home and Real Madrid scores 1.9 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Останні матчі - Лілль
Чемпіонат Франції 2024/2025
28.09.2024 - 20:00 Гавр 0 - 3 Завершено Лілль В
Чемпіонат Франції 2024/2025
21.09.2024 - 18:00 Лілль 3 - 3 Завершено Страсбур Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
17.09.2024 - 22:00 Спортинг 2 - 0 Завершено Лілль П
Чемпіонат Франції 2024/2025
01.09.2024 - 21:45 Лілль 1 - 3 Завершено Парі Сен-Жермен П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
28.08.2024 - 22:00 Славія 2 - 1 Завершено Лілль П
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Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
29.09.2024 - 22:00 Атлетіко 1 - 1 Завершено Реал Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
24.09.2024 - 22:00 Реал 3 - 2 Завершено Алавес В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
21.09.2024 - 22:00 Реал 4 - 1 Завершено Еспаньол В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
17.09.2024 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершено Штутгарт В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
14.09.2024 - 22:00 Реал Сосьєдад 0 - 2 Завершено Реал В
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Головні події
ГООЛ! David, Jonathan
45'
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Лілль
24%
Нічия
24%
Реал
52%
Склади команд
30
Chevalier, Lucas
20
Bakker, Mitchel
5
Gudmundsson, Gabriel
4
Ribeiro, Alexsandro
18
Diakite, Bafode
22
Santos, Tiago
10
Ремі Кабелла
21
Бенжамін Андре
32
Bouaddi, Ayyoub
9
David, Jonathan
23
Zhegrova, Edon
13
Андрій Лунін
2
Данiель Карвахаль
3
Militao, Eder
22
Антоніо Рюдігер
23
Mendy, Ferland
6
Camavinga, Eduardo
14
Tchouameni, Aurelien
8
Федеріко Вальверде
5
Bellingham, Jude
7
Junior, Vinicius
16
Endrick
Стартовий склад
  • 9
    David, Jonathan
    Форвард
    45
  • 23
    Zhegrova, Edon
    Форвард
  • 10
    Ремі Кабелла
    Півзахисник
  • 21
    Бенжамін Андре
    Півзахисник
  • 32
    Bouaddi, Ayyoub
    Півзахисник
  • 20
    Bakker, Mitchel
  • 5
    Gudmundsson, Gabriel
    Форвард
  • 4
    Ribeiro, Alexsandro
    Захисник
  • 18
    Diakite, Bafode
    Захисник
  • 22
    Santos, Tiago
    Захисник
  • 30
    Chevalier, Lucas
    Воротар
  • 16
    Endrick
    Півзахисник
  • 8
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 7
    Junior, Vinicius
  • 6
    Camavinga, Eduardo
  • 14
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 2
    Данiель Карвахаль
    Захисник
  • 3
    Militao, Eder
    Захисник
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 23
    Mendy, Ferland
    Захисник
  • 13
    Андрій Лунін
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Бруно Генезио
  • Карло Анчелотти
Статистика матчу
4
Штрафні
5
4
Фоли
4
2
Удари в отвір
3
3
Сейви
1
55%
Володіння м'ячем
45%
1
Удари повз
2
2
Кутові
1
Блоковано ударів
1
1
Офсайди
LIVE
Трансляція матчу "Лілль" - Реал
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
46'
Заміна
Франа випустили замість Менді.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Поганий перший тайм для Реала. Не катастрофа, але й Лунін не може постійно рятувати. Таки пропустили й наразі програють. А могли поступатись і більше, як і забити — теж могли.
Свисток
Ідемо на перерву. 1:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+4'
Небезпечний момент
Шевальє вихопив закидання до лівого флангу штрафного перед Вінісіусом, після чого Ендрік намагався його перекинути, але пробив повз праву стійку.
45+3'
Гоооол!!!
ГОЛ! Девід переграв Луніна ударом із пенальті в правий верхній кут.
45+1'
Небезпечний момент
Пенальті! Камавінга блокував м'яч рукою.
45'
Інфо
Протистояння на футбольному полі в цьому таймі триватиме ще, як мінімум, 1 хв.
44'
Камавінга підставився під удар із штрафного від Жегрови.
43'
Підкатом на лівому фланзі оборони Беллінгем поклав на газон Кабелла.
41'
Вінісіус не встиг прострілити в захисника до виходу м'яча за лицьову на лівому фланзі.
38'
Лілль заробив штрафний праворуч в атаці.
35'
Ліллю ці 35 хвилин точно можна записати в плюс, а от Реалу важкувато.
33'
Андре розігнали передачею на хід до офсайду на лівому фланзі.
31'
Контроль від господарів на чужій половині.
28'
Небезпечний момент
Шевальє почав пожежу поганою грою на подачі з правого флангу, але суперники не скористались.
25'
Небезпечний момент
Навіс Жегрови з правого флангу на дальній стійці завершував головою Девід, але Лунін парирував не тільки перший удар, а й добивання від суперника!
24'
Карвахаль прочитав пас до лівого флангу штрафного, але повів м'яч на протилежний бік поля, де випустив його на кутовий.
21'
Жегрова не провів м'яч до правого флангу штрафного повз Менді.
19'
Небезпечний момент
Ендрік на велосипеді поїхав від захисників через центральну зону до лівого флангу штрафного й вгатив просто у воротаря.
18'
Без просування вперед від Реала в центрі поля.
16'
Відскок від захисника під час передачі з правого флангу Беллінгем завершив ударом по горобцях.
15'
Через передачі на пів поля Реал також не просувається.
13'
Прагматичний початок матчу від Лілля. Усе перекривають. Самі — не ризикують.
11'
Проти Беллінгема сфолив на правому фланзі Андре.
9'
Реал обрав невисокий темп на старті зустрічі.
6'
Небезпечний момент
Удар низом від Вінісуса з лівого флангу штрафного в ближній кут забрав Шевальє.
3'
Агресивний початок матчу від Лілля в атаці.
1'
Фаєршоу від фанатів Лілля, тож камера в диму.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Реал до цього обіграв Штутгарт (3:1).
Інфо
Лілль до цього програв Спортінгу (0:2).
Запасні: Фран Гонсалес, Местре, Мбаппе, Модрич, Родріго, Гюлер, Васкес, Вальєхо, Фран Гарсія, Хакобо.
Реал: Лунін — Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Менді — Камавінга, Чуамені — Вальверде, Беллінгем, Вінісіус — Ендрік.
Запасні: Манноне, Каяр, Манді, Сахрауї, Меньє, Фернандес-Пардо, Байо, Коз’є, Туре, Баре, Лашааб.
Лілль: Шевальє — Сантуш, Діакіте, Александро, Гудмундссон, Баккер — Буадді, Андре, Гомеш — Жегрова, Девід.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Мауріціо Маріані (Апрілія, Італія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 2-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА. На полі стадіону П'єр Моруа (Лілль, Франція) зіграють Лілль та мадридський Реал.
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Анонс матчу "Лілль" - Реал 02.10.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Поєдинок між командою "Лілль" (Лилль) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Пьер Моруа.

Дата проведення матчу: 02.10.2024
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Бруно Генезио и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Лілль" (Лилль)
Рік заснування "Лілль" (Лилль): 1944
Країна: Франция
Тренер: Паулу Фонсека

Минулий матч команди "Лілль" був зіграний проти "Гавр" - 28.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Франції 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Лілль".

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Попередній матч команди Реал був зіграний проти "Атлетіко" - 29.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Лілль" - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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