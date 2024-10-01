Бенфіка - Атлетіко онлайн трансляція матчу

Матч між командою Бенфіка (Лиссабон) та командою "Атлетіко" (Мадрид) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика.
Дата проведення матчу: 02.10.2024
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між Бенфіка (Лиссабон) та командою "Атлетіко" (Мадрид):
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Атлетіко", тоді як команда Бенфіка залишилася з поразкою . Зіткнення Бенфіка та "Атлетіко" у попередньому футбольному матчі 08.12.2015 закінчилось з такими результатами: 1:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Лаже, Бруну и Диего Симеоне розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Бенфіка (Лиссабон)
Рік заснування Бенфіка (Лиссабон): 1904
Країна: Португалия
Тренер: Руи Витория
Минулий поєдинок команди Бенфіка був зіграний проти Жил Вісенте - 28.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Португалії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Бенфіка.
Назва: "Атлетіко" (Мадрид)
Рік заснування "Атлетико" (Мадрид): 1903
Країна: Испания
Тренер: Диего Симеоне
Минулий поєдинок команди "Атлетіко" був зіграний проти Реал - 29.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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