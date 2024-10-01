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Бенфіка - Атлетіко онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 02 жовтня 2024, 22:00 - Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Сердар Гозубуюк
Рейтинг матчу:
Бенфіка
Лиссабон
1 - 0
Оновити
50'
Атлетіко
Мадрид
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Хід матчу
13' Akturkoglu, Kerem 22' Aursnes, Fredrik 33' Маркос Льоренте Вийшов: Molina, Nahuel
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Бенфіка
40%
Нічия
36%
Атлетіко
24%
Цікаві факти
  • SL Benfica have a winning streak of 4 matches.
  • SL Benfica haven't lost in their last 7 games.
  • SL Benfica have won 5 home matches in a row.
  • SL Benfica haven't lost in any of their last 19 home matches.
  • Atletico Madrid haven't lost in their last 13 games.
  • Atletico Madrid have lost none of their last 9 away matches.
  • SL Benfica have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • SL Benfica wins 1st half in 45% of their matches, Atletico Madrid in 36% of their matches.
  • SL Benfica wins 45% of halftimes, Atletico Madrid wins 36%.
  • The winner of their last meeting was Atletico Madrid.
  • On their last meeting Atletico Madrid won by 1 goals.
  • When SL Benfica leads 1-0 at home, they win in 84% of their matches.
  • When Atletico Madrid leads 0-1 away, they win in 86% of their matches.
  • When SL Benfica is down 0-1 home, they win 53% of their matches.
  • When Atletico Madrid is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Atletico Madrid has better performance than SL Benfica.
  • SL Benfica's performance of the last 5 matches is better than Atletico Madrid's.
  • SL Benfica scores 2.68 goals when playing at home and Atletico Madrid scores 1.62 goals when playing away (on average).
  • Atletico Madrid have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Бенфіка
1
Перемог
2
Ігор
1
Перемог
Атлетіко
Ліга чемпіонів УЄФА 2015/2016
08.12.2015 - 21:45 Бенфіка 1 - 2 Завершено Атлетіко
Ліга чемпіонів УЄФА 2015/2016
30.09.2015 - 21:45 Атлетіко 1 - 2 Завершено Бенфіка
Останні матчі - Бенфіка
Чемпіонат Португалії 2024/2025
28.09.2024 - 22:30 Бенфіка 5 - 1 Завершено Жил Вісенте В
Чемпіонат Португалії 2024/2025
23.09.2024 - 22:15 Боавішта 0 - 3 Завершено Бенфіка В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
19.09.2024 - 19:45 Црвена Звезда 1 - 2 Завершено Бенфіка В
Чемпіонат Португалії 2024/2025
14.09.2024 - 22:30 Бенфіка 4 - 1 Завершено Santa Clara В
Чемпіонат Португалії 2024/2025
17.08.2024 - 22:30 Бенфіка 3 - 0 Завершено Каса Піа В
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Останні матчі - Атлетіко
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
29.09.2024 - 22:00 Атлетіко 1 - 1 Завершено Реал Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
26.09.2024 - 22:00 Сельта 0 - 1 Завершено Атлетіко В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
22.09.2024 - 22:00 Райо Вальєкано 1 - 1 Завершено Атлетіко Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
19.09.2024 - 22:00 Атлетіко 2 - 1 Завершено РБ Лейпциг В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
15.09.2024 - 22:00 Атлетіко 3 - 0 Завершено Валенсія В
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Головні події
33'
Маркос Льоренте
Вийшов: Molina, Nahuel
Aursnes, Fredrik
22'
ГООЛ! Akturkoglu, Kerem
13'
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Бенфіка
40%
Нічия
36%
Атлетіко
24%
Склади команд
1
Trubin, Anatoliy
3
Fernandez, Alvaro
30
Ніколас Отаменді
44
Araujo, Tomas
6
Bah, Alexander
10
Kokcu, Orkun
61
Luis, Florentino
8
Aursnes, Fredrik
17
Akturkoglu, Kerem
14
Pavlidis, Vangelis
11
Анхель Ді Марія
13
Ян Облак
2
Хосе Марiя Хiменес
20
Аксель Вітсель
23
Mandava, Reinildo
12
Lino, Samuel
14
Маркос Льоренте
19
Alvarez, Julian
6
Коке
5
Родрiго де Пауль
7
Антуан Грiзманн
10
Анхель Корреа
Стартовий склад
  • 17
    Akturkoglu, Kerem
    Півзахисник
    13
  • 14
    Pavlidis, Vangelis
    Форвард
  • 11
    Анхель Ді Марія
    Півзахисник
  • 10
    Kokcu, Orkun
    Півзахисник
  • 61
    Luis, Florentino
    Півзахисник
  • 8
    Aursnes, Fredrik
    Півзахисник
    22
  • 3
    Fernandez, Alvaro
    Захисник
  • 30
    Ніколас Отаменді
    Захисник
  • 44
    Araujo, Tomas
    Захисник
  • 6
    Bah, Alexander
    Півзахисник
  • 1
    Trubin, Anatoliy
  • 7
    Антуан Грiзманн
    Півзахисник
  • 10
    Анхель Корреа
    Форвард
  • 14
    Маркос Льоренте
    Півзахисник
    33
  • 19
    Alvarez, Julian
    Форвард
  • 6
    Коке
    Захисник
  • 5
    Родрiго де Пауль
    Півзахисник
  • 2
    Хосе Марiя Хiменес
    Захисник
  • 20
    Аксель Вітсель
    Півзахисник
  • 23
    Mandava, Reinildo
    Захисник
  • 12
    Lino, Samuel
    Форвард
  • 13
    Ян Облак
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Лаже, Бруну
  • Диего Симеоне
Статистика матчу
3
Штрафні
4
4
Фоли
2
54%
Володіння м'ячем
46%
3
Удари в отвір
3
Блоковано ударів
1
2
Кутові
1
Офсайди
1
Сейви
2
2
Удари повз
2
1
ЖК
LIVE
Трансляція матчу Бенфіка - "Атлетіко"
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Впевнений та солідний перший тайм у виконанні футболістів "Бенфіки". У гостей можна згадати хіба що випадковий удар Ліно у поперечину.
Свисток
Перший тайм завершився - 1:0!
Інфо
До першої половини зустрічі головний арбітр компенсував дві хвилини.
41'
Вдалося господарям зараз відвести гру від власних воріт. Багато боротьби у центрі поля.
37'
Небезпечний момент
Наприкінці тайму додали в активності гості. М'яч після удару Ліно влучив у поперечину.
34'
Заміна
Перша заміна у нашому матчі. Замість травмованого Льоренте на поле виходить Моліна.
32'
Ді Марія з-за меж штрафної пробивав у дальній кут, але влучити у площину воріт аргентинець не зміг.
30'
Спокійно і солідно грають у центрі поля футболісти "Бенфіки". У гостей відчуваються проблеми у позиційній грі.
27'
Після удару Корреа і рикошету від Отаменді м'яч пролетів повз дальній кут воріт Трубіна.
24'
Жовта картка
Перше попередження у нашому матчі отримує Аурснес. Дісталося Ліно.
22'
Максимально уважно у захисті у першій половині тайму грають португальці. У позиційному футболі у гостей нічого не виходить.
19'
Господарі високо пресингують і це створює суттєві проблеми для підопічних Сімеоне. Роботи у Трубіна поки що не було.
16'
Льоренте подавав з правого флангу, але Трубін спокійно забрав м'яч до рук. Впевнена гра українського голкіпера.
13'
Гоооол!!!
Господарі відкривають рахунок. Після передачі Аурснеса з меж штрафної у кут воріт пробив Актюркоглу - 1:0.
10'
Дуже багато боротьби у центрі поля на початку зустрічі. У гостей в атаці поки взагалі нічого не виходить.
7'
Небезпечний момент
А ось і перший момент у нашому матчі. Після подачі з кутового головою пробивав Павлідіс, але його удар парирував Облак.
6'
Команди по черзі володіють м'ячем, але ніхто не хоче ризикувати. Темп матчу на початку зустрічі повільний.
3'
Гості на перших хвилинах взяли м'яч під власний контроль, але поки що без просування вперед.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
"Атлетіко" (стартовий склад): Облак - Хіменес, Мандава, Вітсель, Ліно - Льоренте, Альварес, Коке, Де Пауль - Грізманн, Корреа
Інфо
"Бенфіка" (стартовий склад): Трубін - Каррерас, Отаменді, Араужу, Ба - Кокджу, Флорентіну, Аурснес - Актюркоглу, Павлідіс, Ді Марія
У першому турі "Бенфіка" на виїзді переграла "Црвену Звезду" - 2:1. Гра не була ідеальною, але результат на табло. "Атлетико" у вольвовому стилі переграв "Лейпциг" - 2:1.
Запрошуємо всіх вболівальників футболу на текстову трансляцію матчу другого туру ЛЧ між "Бенфікою" та "Атлетіко". Протистояння у Португалії розпочнеться о 22:00.
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Анонс матчу Бенфіка - "Атлетіко" 02.10.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Бенфіка (Лиссабон) та командою "Атлетіко" (Мадрид) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика.

Дата проведення матчу: 02.10.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Бенфіка (Лиссабон) та командою "Атлетіко" (Мадрид):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Атлетіко", тоді як команда Бенфіка залишилася з поразкою . Зіткнення Бенфіка та "Атлетіко" у попередньому футбольному матчі 08.12.2015 закінчилось з такими результатами: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Лаже, Бруну и Диего Симеоне розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Бенфіка - "Атлетіко" можна подивитися 02.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Бенфіка - "Атлетіко", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Бенфіка (Лиссабон)
Рік заснування Бенфіка (Лиссабон): 1904
Країна: Португалия
Тренер: Руи Витория

Минулий поєдинок команди Бенфіка був зіграний проти Жил Вісенте - 28.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Португалії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Бенфіка.

Команда гостей

Назва: "Атлетіко" (Мадрид)
Рік заснування "Атлетико" (Мадрид): 1903
Країна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Минулий поєдинок команди "Атлетіко" був зіграний проти Реал - 29.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Бенфіка - "Атлетіко" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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