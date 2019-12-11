Шахтар - Аталанта онлайн трансляція матчу

Дуже добре грав Шахтар. Але лише перші хвилини. Потім ініціативу перехопили італійці і гра пішла "в одні ворота". Майже нічого не створив Шахтар у першому таймі. Кілька виходів на половину суперника і декілька невдалих прострілів. Аталанта виглядає значно краще і має повну перевагу за грою. Маріно Пушич має провести необхідну роботу у перерві, аби повернути свою команду до гри