Шахтар - Аталанта онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Шахтар (Донецк) та командою "Аталанта" (Бергамо) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Фельтинс-Арена.
Дата проведення матчу: 02.10.2024
Час початку матчу: 19:45
Історія протистоянь між Шахтар (Донецк) та командою "Аталанта" (Бергамо):
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Аталанта", тоді як команда Шахтар залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та "Аталанта" у попередньому футбольному матчі 11.12.2019 закінчилось з такими результатами: 0:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Марино Пушич и Джан Пьеро Гасперини розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич
Попередній матч команди Шахтар був зіграний проти Верес - 27.09.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: "Аталанта" (Бергамо)
Рік заснування "Аталанта" (Бергамо): 1907
Країна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини
Попередній поєдинок команди "Аталанта" був зіграний проти "Болонья" - 28.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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