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Шахтар - Аталанта онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 02 жовтня 2024, 19:45 - Фельтинс-Арена . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Da Silva Pinheiro, Joao Pedro
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
0 - 3
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53'
Аталанта
Бергамо
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Хід матчу
20' Ghram, Alaa 21' Djimsiti, Berat 44' Адемола Лукман
Хто переможе?
51 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
47%
Нічия
27%
Аталанта
25%
Цікаві факти
  • FC Shakhtar Donetsk wins 1st half in 46% of their matches, Atalanta BC in 44% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 46% of halftimes, Atalanta BC wins 44%.
  • The winner of their last meeting was Atalanta BC.
  • On their last meeting Atalanta BC won by 3 goals.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When Atalanta BC leads 0-1 away, they win in 64% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Atalanta BC is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than Atalanta BC's.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Champions League.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 2.19 goals when playing at home and Atalanta BC scores 1.57 goals when playing away (on average).
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in their last 4 games.
Особисті зустрічі
Шахтар
1
Перемог
2
Ігор
1
Перемог
Аталанта
Ліга чемпіонів УЄФА 2019/2020
11.12.2019 - 19:55 Шахтар 0 - 3 Завершено Аталанта
Ліга чемпіонів УЄФА 2019/2020
01.10.2019 - 19:55 Аталанта 1 - 2 Завершено Шахтар
Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.09.2024 - 18:25 Верес 1 - 1 Завершено Шахтар Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.09.2024 - 18:00 Шахтар 4 - 0 Завершено Оболонь В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
18.09.2024 - 19:45 Болонья 0 - 0 Завершено Шахтар Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.09.2024 - 18:00 Шахтар 5 - 2 Завершено Карпати В
Прем'єр-ліга 2024/2025
24.08.2024 - 13:00 ФК Олександрія 4 - 3 Завершено Шахтар П
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Останні матчі - Аталанта
Чемпіонат Італії 2024/2025
28.09.2024 - 21:45 Болонья 1 - 1 Завершено Аталанта Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
24.09.2024 - 21:45 Аталанта 2 - 3 Завершено Комо П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
19.09.2024 - 22:00 Аталанта 0 - 0 Завершено Арсенал Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
15.09.2024 - 16:00 Аталанта 3 - 2 Завершено Фіорентина В
Чемпіонат Італії 2024/2025
30.08.2024 - 21:45 Інтер 4 - 0 Завершено Аталанта П
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Головні події
44'
Адемола Лукман ГООЛ!
21'
Djimsiti, Berat ГООЛ!
Ghram, Alaa
20'
Хто переможе?
51 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
47%
Нічия
27%
Аталанта
25%
Склади команд
31
Riznyk, Dmytro
22
Микола Матвієнко
18
Ghram, Alaa
77
Bondar, Valerii
13
Pedrinho Azevedo
6
Тарас Степаненко
8
Kryskiv, Dmytro
30
Claudino, Marlon Gomes
10
Sudakov, Georgiy
7
Eguinaldo
11
Олександр Зубков
29
Carnesecchi, Marco
3
Kossounou, Odilon
19
Djimsiti, Berat
23
Сеад Колашінац
16
Bellanova, Raoul
15
De Roon, Marten
13
Ederson
77
Zappacosta, Davide
24
Samardzic, Lazar
17
De Ketelaere, Charles
11
Адемола Лукман
Стартовий склад
  • 7
    Eguinaldo
    Форвард
  • 11
    Олександр Зубков
    Форвард
  • 10
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 13
    Pedrinho Azevedo
    Захисник
  • 6
    Тарас Степаненко
    Півзахисник
  • 8
    Kryskiv, Dmytro
    Півзахисник
  • 30
    Claudino, Marlon Gomes
    Півзахисник
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 18
    Ghram, Alaa
    Захисник
    20
  • 77
    Bondar, Valerii
  • 31
    Riznyk, Dmytro
  • 24
    Samardzic, Lazar
    Півзахисник
  • 17
    De Ketelaere, Charles
  • 11
    Адемола Лукман
    Форвард
    44
  • 16
    Bellanova, Raoul
    Захисник
  • 15
    De Roon, Marten
  • 13
    Ederson
    Півзахисник
  • 77
    Zappacosta, Davide
    Захисник
  • 3
    Kossounou, Odilon
  • 19
    Djimsiti, Berat
    Захисник
    21
  • 23
    Сеад Колашінац
    Півзахисник
  • 29
    Carnesecchi, Marco
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Марино Пушич
  • Джан Пьеро Гасперини
Статистика матчу
7
Штрафні
6
5
Фоли
6
1
Офсайди
1
1
Кутові
2
Удари в отвір
4
Блоковано ударів
3
1
Сейви
1
ЖК
48%
Володіння м'ячем
52%
1
Удари повз
6
LIVE
Трансляція матчу Шахтар - "Аталанта"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
48'
Гоооол!!!
Рахунок стає 0:3. Чергова атака Аталанти і Самарджич віддав передачу на Дзаппакосту у штрафний, той виконав м'який навіс на дальню стійку і там Белланова набіг, спокійно виграв верхову боротьбу та пробив головою. М'яч у сітці, а рахунок на табло вже розгромний
47'
Небезпечний момент
Чудову атаку створили гірники і після серії передач м'яч опинився в Коноплі, той в один дотик пробив у дальній кут, але м'яч пролетівши поруч зі стійкою вийшов за межі поля
46'
Свисток
Жуан Піньєйру дає свисток про старт другого тайму
Заміна
Першу ротацію у перерві провів Маріно Пушич та випустив Коноплю замість Грама
Гравці обох команд повертаються на поле та готові продовжити поєдинок
Дуже добре грав Шахтар. Але лише перші хвилини. Потім ініціативу перехопили італійці і гра пішла "в одні ворота". Майже нічого не створив Шахтар у першому таймі. Кілька виходів на половину суперника і декілька невдалих прострілів. Аталанта виглядає значно краще і має повну перевагу за грою. Маріно Пушич має провести необхідну роботу у перерві, аби повернути свою команду до гри
45+1'
Свисток
Жуан Піньєйру дає свисток про завершення першого тайму. Жодної хвилини додано не було
44'
Гоооол!!!
Лукман подвоює перевагу. Криськів невдало вибив м'яч, його підібрали суперники, після серії передач Самарджич прострілив з лівого флангу і м'яч прилетів до Лукмана у район одинадцятиметрової позначки і той точним ударом поклав його у сітку. Рахунок стає 2:0 на користь Аталанти
40'
Небезпечний момент
Ще однин момент в Аталанти і після закидання з правого флангу на дальню стійку Дзаппакоста скинув на де Кетеларе, той пробив головою з лінії воротарського і на щастя відправив м'яч у руки Різника
38'
Інфо
Дванадцять ударів завдали Нерадзуррі по воротах Шахтаря, з яких один прийшовся у площину. У Шахтаря обидва показника по нулям
36'
Небезпечний момент
Після навісу з правого флангу Лукман виграв боротьбу в Бондара і пробив ногою з напівоберту, м'яч влучив у поперечину, відлетів до Едерсона і в того м'яч зрізався з ноги і він відправив м'яч за межі поля. Справжня пожежа поблизу воріт Різника
35'
Небезпечний момент
Дзаппакоста пробив з меж штрафного і після рикошету м'яч сповільнився і Марлон його вибив
34'
Ще одна спроба атаки донеччан і після серії передач Зубков виконав простріл, але не надто сильно і м'яч прилетів до голкіпера
33'
Кутовий
Кутовий виконали гості і після навісу Лукман та Коссуну намагалися пробити головою, проте виконали це невдало і відправили м'яч повз ворота
32'
Небезпечний момент
Де Кетеларе пробив з лінії штрафного і відправив м'яч повз ворота
30'
Непогана атака Шахтаря і чудова передача від Бондаря на Марлона, той прорвався до лінії поля, але його простріл був заблокований
26'
Кутовий
Перший кутовий у матчі виконали італійці і після навісу на дальню стійку Коссуну скидав на партнерів вздовж лінії поля і в останню секунду гірники зуміли вибити м'яч, а після підбирання Лукман завдав удару, але відправив м'яч повз ворота
25'
Небезпечний момент
Самарджич вступив в боротьбу з трьома суперниками у карному майданчику, з-під них зумів пробити і після рикошету м'яч полетів за межі поля
24'
Небезпечний момент
Самарджич завдав удару з лінії штрафного, проте на щастя відправив м'яч вище воріт
21'
Гоооол!!!
Дьїмісті відкриває рахунок. Гості розіграли штрафний на фланзі, де Самарджич віддав передачу Лукману, той виконав навіс і Едерсон у падінні перевів м'яч далі і том Дьїмісті впевнено прийняв м'яч та майже впритул відправив його у ворота. Рахунок стає 1:0 на користь Аталанти
20'
Жовта картка
Лукман контролював м'яч на лівому фланзі поблизу бокової лінії і Грам на швидкості влетів у нього у підкаті. Своїми діями захисник Шахтаря змусив арбітра вперше в цьому матчі дістати з кишені жовту картку
19'
Небезпечний момент
Лукман віддав непогану передачу під удар Едерсону, але Різник чудово зіграв на виході та забрав м'яч у руки
16'
Темп матчу досі не спадає і поки ініціативу тримають італійці
13'
Лукман знову з м'ячем в нашому карному майданчику, виконав простріл з-під Бондаря і Матвієнко зумів перехопити цю передачу
12'
Небезпечний момент
Лукман отримав м'яч у штрафному майданчику Шахтаря, пробив з-під захисника і відправив м'яч повз ворота
10'
Гірники продовжують контролювати м'яч та шукають варіанти розвитку атаки
8'
Поки ініціатива на боці українців і вони контролюють м'яч катаючи його по всьому полю
5'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі заробили донеччани і після навісу не зуміли зачепитися за м'яч
4'
Криськів віддав непогану розрізну передачу на Егіналду, але вона була перехоплена
3'
Дуже активно обидві команди розпочали матч і створили свої атаки
2'
Офсайд
Перша спроба атаки Гірників закінчилася положенням поза грою в Марлона
1'
Свисток
Жуан Піньєйру дає стартовий свисток. Гості розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу з Португалії: Жуан Піньєйру
Головний тренер Аталанти: Джан П'єро Гасперіні
На лаві запасних: Влахович , Годфрі, Дель Лунго, Дзаньоло, Комі, Куадрадо, Манцоні, Палестра, Патрісіу, Пашалич, Ретегі, Россі
Інфо
Стартовий склад Аталанти (3-4-3): Карнесеккі - Колашинац, Дьїмісті, Коссуну - Дзаппакоста, Едерсон, де Рон, Белланова - Лукман, де Кетеларе, Самарджич
Головний тренер Шахтаря: Маріно Пушич
На лаві запасних: Азаров, Бондаренко, Кевін, Конопля, Назарина, Невертон, Педрінью, Тобіас, Траоре, Фесюн, Франьїч, Швед
Інфо
Стартовий склад Шахтаря (3-4-1-2): Різник - Матвієнко, Грам, Бондар - Педріньойо, Степаненко, Криськів, Марлон Гомес - Судаков - Егіналду, Зубков
У поєдинку першого раунду Шахтарю протистояла також італійська команда - Болонья, і тоді на виїзді гірники зіграли нульову нічию. Аталанта у попередньому поєдинку Ліги чемпіонів на виїзді грала проти віце-чемпіонів Англії - Арсеналу, і також зіграла в нульову нічию. Напередодні матчу обидві команди ділять 20-ту сходинку турнірної таблиці
Матч пройде на номінально домашньому стадіоні Шахтаря у Лізі чемпіонів - Фельтінс Арена у Гельзенкірхен та розпочнеться о 19:45 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу другого раунду Етапу ліг Ліги чемпіонів, в якому Шахтар зустрінеться з Аталантою
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Анонс матчу Шахтар - "Аталанта" 02.10.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Поєдинок між командою Шахтар (Донецк) та командою "Аталанта" (Бергамо) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Фельтинс-Арена.

Дата проведення матчу: 02.10.2024
Час початку матчу: 19:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Шахтар (Донецк) та командою "Аталанта" (Бергамо):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Аталанта", тоді як команда Шахтар залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та "Аталанта" у попередньому футбольному матчі 11.12.2019 закінчилось з такими результатами: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Марино Пушич и Джан Пьеро Гасперини розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - "Аталанта" можна подивитися 02.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Шахтар - "Аталанта", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Попередній матч команди Шахтар був зіграний проти Верес - 27.09.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Аталанта" (Бергамо)
Рік заснування "Аталанта" (Бергамо): 1907
Країна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Попередній поєдинок команди "Аталанта" був зіграний проти "Болонья" - 28.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар - "Аталанта" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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