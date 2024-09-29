Жирона - Феєноорд онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Жирона (Жирона) та командою Феєноорд (Роттердам) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.
Дата проведення матчу: 02.10.2024
Час початку матчу: 19:45
Для здобуття перемоги тренери команд Мишел и Priske, Brian розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)
Минулий матч команди Жирона був зіграний проти Сельта - 29.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: Феєноорд (Роттердам)
Рік заснування Фейеноорд (Роттердам): 1908
Країна: Нидерланды
Тренер: Джованни ван Бронкхорст
Минулий матч команди Феєноорд був зіграний проти НЕК - 28.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Нідерландів 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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