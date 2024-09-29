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Жирона - Феєноорд онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 02 жовтня 2024, 19:45 - Мунисипал де Монтиливи . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Урс Шнидер
Рейтинг матчу:
Жирона
Жирона
1 - 2
Оновити
51'
Феєноорд
Роттердам
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Хід матчу
4' Herrera, Yangel 14' Osman, Ibrahim 19' Lopez, David 23' Herrera, Yangel 29' Віктор Циганков Вийшов: Danjuma, Arnaut 33' Milambo, Antoni 35' Martin, Ivan 45' Lopez, David
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
38%
Нічия
31%
Феєноорд
31%
Цікаві факти
  • Girona FC have lost 3 matches in a row.
  • Feyenoord Rotterdam have lost none of their last 5 away matches.
  • Girona FC wins 1st half in 38% of their matches, Feyenoord Rotterdam in 47% of their matches.
  • Girona FC wins 38% of halftimes, Feyenoord Rotterdam wins 47%.
  • When Girona FC leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Feyenoord Rotterdam leads 0-1 away, they win in 78% of their matches.
  • When Girona FC is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Feyenoord Rotterdam is down 1-0 away, they win 30% of their matches.
  • Feyenoord Rotterdam's performance of the last 5 matches is better than Girona FC's.
  • Girona FC has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Champions League.
  • Girona FC scores 2.62 goals when playing at home and Feyenoord Rotterdam scores 2.04 goals when playing away (on average).
  • Girona FC haven't won in their last 4 games.
  • Girona FC have not managed to score in their last 3 matches.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
29.09.2024 - 15:00 Сельта 1 - 1 Завершено Жирона Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
25.09.2024 - 20:00 Жирона 0 - 0 Завершено Райо Вальєкано Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
21.09.2024 - 19:30 Валенсія 2 - 0 Завершено Жирона П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
18.09.2024 - 22:00 Парі Сен-Жермен 1 - 0 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
15.09.2024 - 17:15 Жирона 1 - 4 Завершено Барселона П
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Останні матчі - Феєноорд
Чемпіонат Нідерландів 2024/2025
28.09.2024 - 19:45 НЕК 1 - 1 Завершено Феєноорд Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
19.09.2024 - 19:45 Феєноорд 0 - 4 Завершено Байєр П
Чемпіонат Нідерландів 2024/2025
14.09.2024 - 19:45 Гронінген 2 - 2 Завершено Феєноорд Н
Чемпіонат Нідерландів 2024/2025
25.08.2024 - 15:30 Спарта 1 - 1 Завершено Феєноорд Н
Чемпіонат Нідерландів 2024/2025
18.08.2024 - 15:30 Зволле 1 - 5 Завершено Феєноорд В
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Головні події
Lopez, David
45'
Martin, Ivan
35'
33'
Milambo, Antoni ГООЛ!
Віктор Циганков
Вийшов: Danjuma, Arnaut
29'
23'
Herrera, Yangel ГООЛ!
ГООЛ! Lopez, David
19'
14'
Osman, Ibrahim
Herrera, Yangel
4'
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
38%
Нічия
31%
Феєноорд
31%
Склади команд
13
Пауло Гассаніга
3
Gutierrez, Miguel
18
Krejci, Ladislav
5
Lopez, David
4
Arnau, Martinez
23
Martin, Ivan
21
Herrera, Yangel
6
Van De Beek, Donny
20
Bryan Gil
8
Віктор Циганков
19
Miovski, Bojan
22
Тімон Велленройтер
30
Lotomba, Jordan
3
Beelen, Thomas
33
Hancko, David
16
Bueno, Hugo
8
Timber, Quinten
4
In-beom, Hwang
27
Milambo, Antoni
38
Osman, Ibrahim
9
Ueda, Ayase
14
Paixao, Igor
Стартовий склад
  • 19
    Miovski, Bojan
    Форвард
  • 20
    Bryan Gil
    Півзахисник
  • 8
    Віктор Циганков
    Півзахисник
    29
  • 23
    Martin, Ivan
    Захисник
    35
  • 21
    Herrera, Yangel
    23 4
  • 6
    Van De Beek, Donny
    Півзахисник
  • 3
    Gutierrez, Miguel
  • 18
    Krejci, Ladislav
    Півзахисник
  • 5
    Lopez, David
    45 19
  • 4
    Arnau, Martinez
    Захисник
  • 13
    Пауло Гассаніга
    Воротар
  • 38
    Osman, Ibrahim
    Форвард
    14
  • 9
    Ueda, Ayase
    Форвард
  • 14
    Paixao, Igor
    Форвард
  • 8
    Timber, Quinten
    Півзахисник
  • 4
    In-beom, Hwang
    Півзахисник
  • 27
    Milambo, Antoni
    Півзахисник
    33
  • 30
    Lotomba, Jordan
    Півзахисник
  • 3
    Beelen, Thomas
    Півзахисник
  • 33
    Hancko, David
    Захисник
  • 16
    Bueno, Hugo
    Захисник
  • 22
    Тімон Велленройтер
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Мишел
  • Priske, Brian
Статистика матчу
58%
Володіння м'ячем
42%
4
Штрафні
5
5
Фоли
4
3
ЖК
1
2
Удари в отвір
1
1
Удари повз
1
4
Кутові
1
Сейви
1
2
Блоковано ударів
1
LIVE
Трансляція матчу Жирона - Феєноорд
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Квінтесенція всіх проблем Жирони цього сезону в одному таймі. Якщо стільки привозити, то на нормальний результат можна не розраховувати. Звичайно, склад вже не той, але тут і психологічні проблеми присутні.
45+3'
Свисток
Перерва.
45+1'
Жовта картка
Лопес збив суперника неподалік від штрафного майданчика.
45+1'
Інфо
Додано 2 хвилини.
36'
Незабитий пенальті
Виправився Гассаніга, потягнувши удар Уеди з одинадцятиметрової позначки. Може після цього гравці Жирони заведуться?
35'
Жовта картка
Які ж вони розібрані! Гассаніга підставив Мартіна, а той сфолив на пенальті, намагаючись виправити жахливий фейл партнера.
33'
Гоооол!!!
Ну і привозів катастрофічних у Жирони теж вистачає по цьому сезону. Лопес обрізав всю команду. Тімбер перехопив мʼяч і вивів Міламбо віч-на-віч, а той холоднкровно переграв Гассанігу.
26'
Ще й Циганков вибув через м’язову травму. У повному порядку був сьогодні Віктор, це удар по Жироні.
23'
Гоооол!!!
Дуже швидко Феєноорду вдалося зрівняти рахунок! Тімбер пробив після подачі зі штрафного, мʼяч зачепив Ерреру і залетів у ворота. Таких безглуздих голів каталонці пропустили вже дуже багато в цьому сезоні.
20'
Гоооол!!!
Жирона відкрила рахунок! Чергова якісна подача Циганкова пройшла. Удар Міовського заблокував захисник, але Лопес успішно зіграв на добиванні.
14'
Жовта картка
Бен-Осман влетів у ноги Еррері, не встигнувши зіграти у мʼяч.
13'
Хіль заробив кутовий, а ван де Бек пробив з нього після подачі Циганкова. Було досить небезпечно, над поперечиною просвистів мʼяч.
9'
Циганков був близький до того, щоб замкнути простріл з флангу, але трохи не встиг.
8'
Міламбо дали багато простору в районі напівкола і він вирішив завдати удару по воротах. Мʼяч зрізався з ноги в нідерландця.
6'
Небезпечний момент
Циганков втратив шикарний момент! Сам відібрав мʼяч і вийшов на удар з лінії воротарського, але не влучив у кут. Велленройтер скористався шансом, що йому представився.
4'
Жовта картка
Еррера не за правилами зупинив суперника, який розганяв атаку.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Урс Шнайдер (Швейцарія).
Запасні: Лопес (в), Аспрілья, Данжума, Порту, Руїс, Соліс, Стуані, Франсес, Хуанпе.
Інфо
Стартовий склад Жирони: Гассаніга — Гутьєррес, Крейчі, Лопес (к), Арнау — Мартін, Еррера, ван де Бек — Хіль, Міовський, Циганков. Головний тренер — Мічел Санчес.
Запасні: Бейлов (в), Бергер (в), Хадж Муса, Надже, Зехіл, Гонсалес, Зеррукі, Карранса, Мітчелл, Смал, Траунер, Іванушец.
Інфо
Стартовий склад Феєноорда: Велленройтер — Буену, Ганцко, Белен, Лотомба — Міламбо, Хван, Тімбер (к) — Пайшан, Уеда, Бен-Осман. Головний тренер — Бріан Пріске.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 2-го туру Ліги чемпіонів Жирона – Феєноорд.
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Анонс матчу Жирона - Феєноорд 02.10.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Протистояння між командою Жирона (Жирона) та командою Феєноорд (Роттердам) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 02.10.2024
Час початку матчу: 19:45

Для здобуття перемоги тренери команд Мишел и Priske, Brian розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Жирона - Феєноорд можна подивитися 02.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Жирона - Феєноорд , хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Минулий матч команди Жирона був зіграний проти Сельта - 29.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Феєноорд (Роттердам)
Рік заснування Фейеноорд (Роттердам): 1908
Країна: Нидерланды
Тренер: Джованни ван Бронкхорст

Минулий матч команди Феєноорд був зіграний проти НЕК - 28.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Нідерландів 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Жирона - Феєноорд онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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