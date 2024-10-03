Порту - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Порту (Порту) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Європи УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Эштадиу до Драгау.
Дата проведення матчу: 03.10.2024
Час початку матчу: 22:00
Для здобуття перемоги тренери команд Vitor Bruno и Эрик тен Хаг розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Порту (Порту)
Рік заснування Порту (Порту): 1893
Країна: Португалия
Попередній поєдинок команди Порту був зіграний проти Арока - 29.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Португалії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Порту.
Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг
Попередній поєдинок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Тоттенхем" - 29.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".
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