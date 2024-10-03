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Порту - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 03 жовтня 2024, 22:00 - Эштадиу до Драгау . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Тобиас Штилер
Рейтинг матчу:
Порту
Порту
0 - 0
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3'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
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Хід матчу
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Порту
33%
Нічия
33%
Манчестер Юнайтед
33%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, FC Porto have won 1 times, there have been 2 draws while Manchester United have won 2 times.
  • FC Porto have won 7 home matches in a row.
  • FC Porto haven't lost in any of their last 10 home matches.
  • Manchester United haven't lost in their last 4 games.
  • FC Porto wins 1st half in 42% of their matches, Manchester United in 33% of their matches.
  • FC Porto wins 42% of halftimes, Manchester United wins 33%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 1 goals.
  • When FC Porto leads 1-0 at home, they win in 94% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 73% of their matches.
  • When FC Porto is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • FC Porto's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 games against FC Porto (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Porto won 1, Manchester United won 2, 2 draws.
  • FC Porto scores 1.2 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 1.6 goals against FC Porto (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Porto and Manchester United is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Porto and Manchester United is 1.6.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Europa League.
  • FC Porto scores 2.43 goals when playing at home and Manchester United scores 1.67 goals when playing away (on average).
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Останні матчі - Порту
Чемпіонат Португалії 2024/2025
29.09.2024 - 20:00 Порту 4 - 0 Завершено Арока В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
25.09.2024 - 19:45 Буде-Глімт 3 - 2 Завершено Порту П
Чемпіонат Португалії 2024/2025
21.09.2024 - 20:00 Віторія 0 - 3 Завершено Порту В
Чемпіонат Португалії 2024/2025
31.08.2024 - 22:30 Спортинг 2 - 0 Завершено Порту П
Чемпіонат Португалії 2024/2025
24.08.2024 - 20:00 Порту 2 - 0 Завершено Rio Ave В
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2024/2025
29.09.2024 - 18:30 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Тоттенхем П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
25.09.2024 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершено Твенте Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.09.2024 - 19:30 Крістал Пелес 0 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Кубок англійської ліги 2024/2025
17.09.2024 - 22:00 Манчестер Юнайтед 7 - 0 Завершено Барнсли В
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.09.2024 - 14:30 Саутгемптон 0 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед В
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Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Порту
33%
Нічия
33%
Манчестер Юнайтед
33%
Склади команд
99
Costa, Diogo
74
Moura, Francisco
24
Perez, Nehuen
97
Ze Pedro
23
Mario, Joao
22
Varela, Alan
6
Eustaquio, Stephen
16
Gonzalez, Nicolas
13
Galeno, Wenderson
9
Omorodion, Samuel
11
Pepe
24
Андре Онана
3
Mazraoui, Noussair
4
De Ligt, Matthijs
6
Martinez, Lisandro
20
Dalot, Diogo
18
Карлос Каземiро
14
Крістіан Еріксен
16
Diallo, Amad
8
Fernandes, Bruno
10
Rashford, Marcus
9
Hojlund, Rasmus
Стартовий склад
  • 13
    Galeno, Wenderson
    Форвард
  • 9
    Omorodion, Samuel
    Форвард
  • 11
    Pepe
  • 22
    Varela, Alan
    Півзахисник
  • 6
    Eustaquio, Stephen
    Півзахисник
  • 16
    Gonzalez, Nicolas
  • 74
    Moura, Francisco
    Захисник
  • 24
    Perez, Nehuen
    Півзахисник
  • 97
    Ze Pedro
    Захисник
  • 23
    Mario, Joao
    Форвард
  • 99
    Costa, Diogo
    Воротар
  • 9
    Hojlund, Rasmus
    Форвард
  • 16
    Diallo, Amad
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 10
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 14
    Крістіан Еріксен
    Півзахисник
  • 3
    Mazraoui, Noussair
    Захисник
  • 4
    De Ligt, Matthijs
  • 6
    Martinez, Lisandro
    Захисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Vitor Bruno
  • Эрик тен Хаг
LIVE
Трансляція матчу Порту - "Манчестер Юнайтед"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
1'
Дальній удар Мазрауї з правого флангу блокували захисники.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Баїндир, Гітон, Лінделеф, Магвайр, Зіркзе, Гарначо, Антоні, Угарте, Еванс, Кол'єр, Гор.
Манчестер Юнайтед: Онана — Мазрауї, де Лігт, Мартінес, Далот — Каземіро, Еріксен - Діалло, Б. Фернандеш, Рашфорд — Гойлунн.
Запасні: Рамуш, Джало, Груїч, Вієйра, Соуза, Хайме, Намасо, Франку, Гюль, М. Фернандеш, Боржеш, Мора.
Порту: Кошта — Маріу, Зе Педру, Перес, Моура — Гонсалес, Еуштакіу, Варела — Пепе, Омородіон, Галено.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Манчестер Юнайтед до цього зіграв унічию проти Твенте (1:1).
Інфо
Порту до цього програв Буде/Глімт (3:2).
Тобіас Штілер (Обертсгаузен, Німеччина) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 2-го туру основного етапу Ліги Європи УЄФА. На полі стадіону Драгау (Порту, Португалія) зіграють португальський Порту та Манчестер Юнайтед.
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Анонс матчу Порту - "Манчестер Юнайтед" 03.10.2024, Ліга Європи УЄФА

Поєдинок між командою Порту (Порту) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Європи УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Эштадиу до Драгау.

Дата проведення матчу: 03.10.2024
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Vitor Bruno и Эрик тен Хаг розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Порту - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 03.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Порту - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Порту (Порту)
Рік заснування Порту (Порту): 1893
Країна: Португалия

Попередній поєдинок команди Порту був зіграний проти Арока - 29.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Португалії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Порту.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Попередній поєдинок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Тоттенхем" - 29.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

Слідкуйте за результатами матчу Порту - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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