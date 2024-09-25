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Ельфсборг - Рома онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 03 жовтня 2024, 22:00 - Борас Арена . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Кристо Тохвер
Рейтинг матчу:
Ельфсборг
Бурос
0 - 0
Оновити
3'
Рома
Рим
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Хід матчу
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Ельфсборг
29%
Нічия
29%
Рома
42%
Цікаві факти
  • AS Roma have lost none of their last 6 away matches.
  • IF Elfsborg wins 1st half in 41% of their matches, AS Roma in 38% of their matches.
  • IF Elfsborg wins 41% of halftimes, AS Roma wins 38%.
  • When IF Elfsborg leads 1-0 at home, they win in 76% of their matches.
  • When AS Roma leads 0-1 away, they win in 54% of their matches.
  • When IF Elfsborg is down 0-1 home, they win 28% of their matches.
  • When AS Roma is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In UEFA Europa League, IF Elfsborg has better performance than AS Roma.
  • IF Elfsborg scores 2.19 goals when playing at home and AS Roma scores 1.27 goals when playing away (on average).
  • AS Roma haven't lost in their last 5 games.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Europa League.
  • AS Roma's performance of the last 5 matches is better than IF Elfsborg's.
Останні матчі - Ельфсборг
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
25.09.2024 - 19:45 АЗ 3 - 2 Завершено Ельфсборг П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
29.08.2024 - 20:00 Ельфсборг 0 - 1 Завершено Мольде П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
22.08.2024 - 20:00 Мольде 0 - 1 Завершено Ельфсборг В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
15.08.2024 - 20:00 Ельфсборг 2 - 0 Завершено Рієка В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
08.08.2024 - 21:00 Рієка 1 - 1 Завершено Ельфсборг Н
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Останні матчі - Рома
Чемпіонат Італії 2024/2025
29.09.2024 - 16:00 Рома 2 - 1 Завершено Венеція В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
26.09.2024 - 22:00 Рома 1 - 1 Завершено Атлетік Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
22.09.2024 - 19:00 Рома 3 - 0 Завершено Удінезе В
Чемпіонат Італії 2024/2025
15.09.2024 - 13:30 Дженоа 1 - 1 Завершено Рома Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
01.09.2024 - 21:45 Ювентус 0 - 0 Завершено Рома Н
Показати більше
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Ельфсборг
29%
Нічия
29%
Рома
42%
Склади команд
31
Pettersson, Isak
2
Yegbe, Terry
4
Henriksson, Gustav
29
Buhari, Ibrahim
23
Hult, Niklas
27
Zeneli, Besfort
16
Ouma, Timothy
15
Hedlund, Simon
18
Qasem, Ahmed
10
Baidoo, Michael
9
Zeneli, Arber
99
Svilar, Mile
19
Celik, Zeki
5
N Dicka, Evan
22
Hermoso, Mario
12
Abdulhamid, Saud
61
Pisilli, Niccolo
16
Paredes, Leandro
3
Angelino
18
Soule, Matias
14
Shomurodov, Eldor
35
Baldanzi, Tommaso
Стартовий склад
  • 18
    Qasem, Ahmed
    Півзахисник
  • 10
    Baidoo, Michael
    Півзахисник
  • 9
    Zeneli, Arber
    Півзахисник
  • 23
    Hult, Niklas
    Півзахисник
  • 27
    Zeneli, Besfort
    Форвард
  • 16
    Ouma, Timothy
    Півзахисник
  • 15
    Hedlund, Simon
    Півзахисник
  • 2
    Yegbe, Terry
    Захисник
  • 4
    Henriksson, Gustav
    Захисник
  • 29
    Buhari, Ibrahim
    Захисник
  • 31
    Pettersson, Isak
    Воротар
  • 18
    Soule, Matias
    Півзахисник
  • 14
    Shomurodov, Eldor
    Форвард
  • 35
    Baldanzi, Tommaso
    Півзахисник
  • 12
    Abdulhamid, Saud
    Захисник
  • 61
    Pisilli, Niccolo
    Півзахисник
  • 16
    Paredes, Leandro
  • 3
    Angelino
    Захисник
  • 19
    Celik, Zeki
  • 5
    N Dicka, Evan
    Захисник
  • 22
    Hermoso, Mario
  • 99
    Svilar, Mile
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хильемарк, Оскар
  • Иван Юрич
LIVE
Трансляція матчу Ельфсборг - Рома
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Крісто Тогвер (Естонія).
Запасні: Бунгорд (в), Уппенберг (в), Абдуллай, Бальдурссон, Гольтен, Гудмундссон, Кайб, Ларссон, Остман, Репп, Томасен, Фрік.
Інфо
Стартовий склад Ельфсборга: Петтерссон — Єгбе, Генрікссон, Бухарі — Хульт, Ума, Б. Зенелі, Гедлунд — Касем, Байду (к), А. Зенелі. Головний тренер — Оскар Хільємарк.
Запасні: Марін (в), Раян (в), Буба Абубакар, Гуммельс, Дібала, Довбик, Ель-Шаараві, Коне, Крістанте, Манчіні, Пеллегріні.
Інфо
Стартовий склад Роми: Свілар — Ермосо, НʼДіка, Челік — Анхеліньйо, Паредес (к), Пізіллі, Абдулхамід — Бальданці, Шомуродов, Суле. Головний тренер — Іван Юрич.
Без Довбика в старті. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 2-го туру Ліги Європи Ельфсборг – Рома.
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Анонс матчу Ельфсборг - Рома 03.10.2024, Ліга Європи УЄФА

Матч між командою Ельфсборг (Бурос) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Європи УЄФА 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Борас Арена.

Дата проведення матчу: 03.10.2024
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Хильемарк, Оскар и Иван Юрич розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ельфсборг (Бурос)
Країна: Швеция

Попередній поєдинок команди Ельфсборг був зіграний проти АЗ - 25.09.2024, у рамках турніру Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди АЗ.

Команда гостей

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси

Попередній поєдинок команди Рома був зіграний проти "Венеція" - 29.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рома.

Слідкуйте за результатами матчу Ельфсборг - Рома онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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