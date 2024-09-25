Ельфсборг - Рома онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Ельфсборг - Рома 03.10.2024, Ліга Європи УЄФА

Матч між командою Ельфсборг (Бурос) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Європи УЄФА 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Борас Арена.

Дата проведення матчу: 03.10.2024

Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Хильемарк, Оскар и Иван Юрич розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ельфсборг (Бурос)

Країна: Швеция



Попередній поєдинок команди Ельфсборг був зіграний проти АЗ - 25.09.2024, у рамках турніру Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди АЗ.

Команда гостей

Назва: Рома (Рим)

Рік заснування Рома (Рим): 1927

Країна: Италия

Тренер: Даниэле Де Росси



Попередній поєдинок команди Рома був зіграний проти "Венеція" - 29.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рома.

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