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Хоффенхайм - Динамо онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 03 жовтня 2024, 19:45 - ПреЗеро Арена . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Александар Ставрев
Рейтинг матчу:
Хоффенхайм
Зинсхайм
1 - 0
Оновити
33'
Динамо
Киев
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Хід матчу
22' Hlozek, Adam
Хто переможе?
65 Користувачів зробило свій вибір
Хоффенхайм
23%
Нічия
22%
Динамо
55%
Цікаві факти
  • TSG Hoffenheim haven't won in their last 4 games.
  • FC Dynamo Kyiv have lost none of their last 8 away matches.
  • TSG Hoffenheim have conceded a goal in each of their last 12 matches.
  • TSG Hoffenheim have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • TSG Hoffenheim wins 1st half in 36% of their matches, FC Dynamo Kyiv in 46% of their matches.
  • TSG Hoffenheim wins 36% of halftimes, FC Dynamo Kyiv wins 46%.
  • When TSG Hoffenheim leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When TSG Hoffenheim is down 0-1 home, they win 9% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 1-0 away, they win 50% of their matches.
  • FC Dynamo Kyiv's performance of the last 5 matches is better than TSG Hoffenheim's.
  • FC Dynamo Kyiv has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Europa League.
  • TSG Hoffenheim scores 1.75 goals when playing at home and FC Dynamo Kyiv scores 2.13 goals when playing away (on average).
Останні матчі - Хоффенхайм
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
29.09.2024 - 18:30 Хоффенхайм 3 - 4 Завершено Вердер П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
25.09.2024 - 22:00 Мідтьюлланн 1 - 1 Завершено Хоффенхайм Н
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
21.09.2024 - 16:30 Уніон 2 - 1 Завершено Хоффенхайм П
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
14.09.2024 - 16:30 Хоффенхайм 1 - 4 Завершено Байєр П
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
31.08.2024 - 16:30 Айнтрахт 3 - 1 Завершено Хоффенхайм П
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Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.09.2024 - 18:00 Лівий Берег 0 - 3 Завершено Динамо В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
25.09.2024 - 22:00 Динамо 0 - 3 Завершено Лаціо П
Прем'єр-ліга 2024/2025
21.09.2024 - 18:00 Динамо 0 - 0 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.09.2024 - 18:00 Динамо 3 - 1 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.09.2024 - 15:30 Зоря 0 - 2 Завершено Динамо В
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Головні події
ГООЛ! Hlozek, Adam
22'
Хто переможе?
65 Користувачів зробило свій вибір
Хоффенхайм
23%
Нічия
22%
Динамо
55%
Склади команд
1
Baumann, Oliver
34
Nsoki, Stanley
16
Stach, Anton
25
Кевін Акпогума
22
Prass, Alexander
11
Grillitsch, Florian
7
Bischof, Tom
15
Gendrey, Valentin
23
Hlozek, Adam
27
Андрей Крамарич
33
Moerstedt, Max
1
Георгій Бущан
20
Олександр Караваєв
4
Popov, Denys
32
Taras Vasyliovych, Mykhavko
44
Владислав Дубінчак
91
Mykhailenko, Mikola
6
Brazhko, Vladimir
10
Микола Шапаренко
22
Владислав Кабаєв
11
Vanat, Vladyslav
9
Voloshyn, Nazar
Стартовий склад
  • 33
    Moerstedt, Max
    Форвард
  • 23
    Hlozek, Adam
    Форвард
    22
  • 27
    Андрей Крамарич
    Форвард
  • 22
    Prass, Alexander
    Півзахисник
  • 11
    Grillitsch, Florian
    Півзахисник
  • 7
    Bischof, Tom
    Півзахисник
  • 15
    Gendrey, Valentin
    Захисник
  • 34
    Nsoki, Stanley
    Півзахисник
  • 16
    Stach, Anton
    Півзахисник
  • 25
    Кевін Акпогума
    Захисник
  • 1
    Baumann, Oliver
    Воротар
  • 22
    Владислав Кабаєв
    Форвард
  • 11
    Vanat, Vladyslav
    Форвард
  • 9
    Voloshyn, Nazar
    Форвард
  • 91
    Mykhailenko, Mikola
    Півзахисник
  • 6
    Brazhko, Vladimir
    Півзахисник
  • 10
    Микола Шапаренко
    Півзахисник
  • 20
    Олександр Караваєв
    Форвард
  • 4
    Popov, Denys
  • 32
    Taras Vasyliovych, Mykhavko
    Захисник
  • 44
    Владислав Дубінчак
    Захисник
  • 1
    Георгій Бущан
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Пеллегрино Матараззо
  • Shovkovskiy, Oleksandr
Статистика матчу
3
Штрафні
3
2
Фоли
3
3
Удари в отвір
1
2
Кутові
1
1
Офсайди
1
Сейви
2
54%
Володіння м'ячем
46%
2
Блоковано ударів
3
Удари повз
LIVE
Трансляція матчу Хоффенхайм - Динамо
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
30'
Кияни заробили кутовий на правому фланзі атаки.
28'
Гложек із правого флангу прострілив на ближню, де захисники Динамо перевели на кутовий.
25'
Небезпечний момент
Мерштедт із правого флангу шведою викрутив до центру штрафного на хід Крамаричу, а той пробив у Бущана, який вийшов із воріт.
24'
Гра на атаку від Динамо у відповідь на прикрість.
22'
Гоооол!!!
Гол. Жандре отримав переведення на правий фланг, після чого низом покотив у центр штрафного, де Гложек пробив у дальній кут.
21'
У Караваєва з лівого флангу штрафного пробив Прасс низом.
19'
Контроль м'яча від господарів у центрі поля.
17'
Небезпечний момент
Михайленко помилився на передачі Бущана в центрі штрафного, після чого Крамарич із правого флангу бив у правий кут, але не влучив низом.
16'
Штрафний із правого флангу Бішоф закрутив повз ближню стійку.
15'
Кабаєв у спину Крамаричу зіграв біля лівого кута власного штрафного.
15'
Навіс із розіграшу кутового на лівому фланзі на дальній перехопив Бражко.
13'
Бішофа здалеку з правого флангу зацідив м'яч у Дубінчака.
11'
Небезпечний момент
Бауманн витягнув із-під поперечини гармату від Бражка із зони перед штрафним.
9'
У зіткненні з Дубінчаком на правому фланзі штрафного розсічення отримав Жандре.
7'
Грілліч чисто забрав м'яч у Караваєва, який просувався правим флангом атаки.
5'
Жандре з правого флангу подав на дальній кут воротарського, де Прасс не дістав м'яч.
1'
Мерштедт упав на правому фланзі атаки, але без фолу.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Динамо до цього поступилось Лаціо (0:3).
Інфо
Гоффенгайм до цього зіграв у нічию проти Мідтьюлланна (1:1).
Запасні: Нещерет, Ігнатенко, Вівчаренко, Дячук, Шепелєв, Рубчинський, Андрієвський, Тимчик, Герреро, Біловар, Піхальонок.
Динамо Київ: Бущан — Караваєв, Попов, Михавко, Дубінчак — Михайленко, Бражко, Шапаренко — Волошин, Ванат, Кабаєв.
Запасні: Філіпп, Дрекслер, Тохумку, Бюльтер, Табакович, Брун Ларсен, Чавес.
Гоффенгайм: Бауманн — Акпогума, Штах, Нсокі — Жандре, Бішоф, Грілліч, Прасс — Крамарич, Гложек — Мерштедт.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Александар Ставрев (Скоп'є, Північна Македонія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 2-го туру основного етапу Ліги Європи УЄФА. На полі стадіону Райн-Неккар-Арена (Зинсхайм, Німеччина) зіграють Гоффенгайм та Динамо Київ.
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Анонс матчу Хоффенхайм - Динамо 03.10.2024, Ліга Європи УЄФА

Матч між командою Хоффенхайм (Зинсхайм) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга Європи УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні ПреЗеро Арена.

Дата проведення матчу: 03.10.2024
Час початку матчу: 19:45

Для здобуття перемоги тренери команд Пеллегрино Матараззо и Shovkovskiy, Oleksandr розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Хоффенхайм - Динамо можна подивитися 03.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Хоффенхайм - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Хоффенхайм (Зинсхайм)
Рік заснування Хоффенхайм (Зинсхайм): 1899
Країна: Германия
Тренер: Пеллегрино Матараццо

Минулий матч команди Хоффенхайм був зіграний проти Вердер - 29.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Німеччини 2024/2025 та закінчився перемогою команди Вердер.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Попередній поєдинок команди Динамо був зіграний проти Лівий Берег - 29.09.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

Слідкуйте за результатами матчу Хоффенхайм - Динамо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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