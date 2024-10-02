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Челсі - Гент онлайн трансляція матчу

Ліга конференцій - 03 жовтня 2024, 22:00 - Стэмфорд Бридж . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Даниел Шлагер
Рейтинг матчу:
Челсі
Лондон
0 - 0
Оновити
3'
Гент
Гент
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Хід матчу
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
35%
Нічия
35%
Гент
30%
Цікаві факти
  • Chelsea FC have a winning streak of 4 matches.
  • Chelsea FC haven't lost in their last 5 games.
  • KAA Gent haven't lost in their last 7 games.
  • Chelsea FC have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Chelsea FC have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • KAA Gent have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Chelsea FC wins 1st half in 40% of their matches, KAA Gent in 40% of their matches.
  • Chelsea FC wins 40% of halftimes, KAA Gent wins 40%.
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 77% of their matches.
  • When KAA Gent leads 0-1 away, they win in 78% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 27% of their matches.
  • When KAA Gent is down 1-0 away, they win 8% of their matches.
  • KAA Gent's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • Chelsea FC scores 2.41 goals when playing at home and KAA Gent scores 1.97 goals when playing away (on average).
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than KAA Gent's.
Прогноз на матч
Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2024/2025
28.09.2024 - 17:00 Челсі 4 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Кубок англійської ліги 2024/2025
24.09.2024 - 21:45 Челсі 5 - 0 Завершено Барроу В
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.09.2024 - 14:30 Вест Хем Юнайтед 0 - 3 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.09.2024 - 22:00 Борнмут 0 - 1 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.09.2024 - 15:30 Челсі 1 - 1 Завершено Крістал Пелес Н
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Останні матчі - Гент
Чемпіонат Бельгії 2024/2025
29.09.2024 - 19:30 Гент 3 - 0 Завершено Ауд-Хеверле Левен В
Чемпіонат Бельгії 2024/2025
26.09.2024 - 21:45 Серкль Брюгге 2 - 1 Завершено Гент П
Чемпіонат Бельгії 2024/2025
22.09.2024 - 14:30 Брюгге 2 - 4 Завершено Гент В
Чемпіонат Бельгії 2024/2025
15.09.2024 - 20:15 Гент 2 - 0 Завершено Мехелен В
Чемпіонат Бельгії 2024/2025
01.09.2024 - 17:00 Гент 1 - 1 Завершено Ройял Антверпен Н
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Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
35%
Нічия
35%
Гент
30%
Склади команд
12
Jorgensen, Filip
40
Veiga, Renato
5
Badiashile, Benoit
4
Adarabioyo, Tosin
2
Disasi, Axel
7
Neto, Pedro
31
Casadei, Cesare
22
Dewsbury-Hall, Kiernan
10
Mudryk, Mykhailo
18
Крістофер Нкунку
14
Felix, Joao
33
Roef, Davy
12
Gambor, Hugo
4
Watanabe, Tsuyoshi
13
Стефан Мiтровiч
23
Torunarigha, Jordan
15
Ito, Atsuki
16
Delorge-Knieper, Mathias
22
Fadiga, Noah
19
Surdez, Franck
3
Brown, Archie
9
Gudjohnsen, Andri
Стартовий склад
  • 10
    Mudryk, Mykhailo
    Півзахисник
  • 18
    Крістофер Нкунку
    Півзахисник
  • 14
    Felix, Joao
    Форвард
  • 7
    Neto, Pedro
  • 31
    Casadei, Cesare
    Півзахисник
  • 22
    Dewsbury-Hall, Kiernan
    Півзахисник
  • 40
    Veiga, Renato
    Півзахисник
  • 5
    Badiashile, Benoit
    Захисник
  • 4
    Adarabioyo, Tosin
    Захисник
  • 2
    Disasi, Axel
    Захисник
  • 12
    Jorgensen, Filip
    Воротар
  • 9
    Gudjohnsen, Andri
    Форвард
  • 22
    Fadiga, Noah
    Захисник
  • 19
    Surdez, Franck
    Форвард
  • 3
    Brown, Archie
    Захисник
  • 15
    Ito, Atsuki
    Півзахисник
  • 16
    Delorge-Knieper, Mathias
    Півзахисник
  • 12
    Gambor, Hugo
    Захисник
  • 4
    Watanabe, Tsuyoshi
    Захисник
  • 13
    Стефан Мiтровiч
    Захисник
  • 23
    Torunarigha, Jordan
    Захисник
  • 33
    Roef, Davy
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Maresca, Enzo
  • Vrancken, Wouter
LIVE
Трансляція матчу "Челсі" - Гент
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
1'
Свисток
Даніель Шлагер дає стартовий свисток. Гості розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу з Німеччини: Даніель Шлагер
Головний тренер Гента: Ваутер Вранкен
На лаві запасних: Де Влігер, Самуаз, Араужу, Ванча, Варела, Гендельман, Геркенс, Дін, Кумс, Сонко, Фортуна, Шмідт
Інфо
Стартовий склад Гента (4-2-3-1): Роф - Торунаріга, Мітрович, Ватанабе, Гамбор - Делорж, Іто - Браун, Сурдес, Фадіґа - Гудйонсен
Головний тренер Челсі: Ендцо Мареска
На лаві запасних: Бергстрем, Гую, Даєр, Джордж, Кайседо, Колвілл, Кукурелья, Мадуеке, Санчес, Фернандес
Інфо
Стартовий склад Челсі (4-3-3): Йоргенсен - Вейга, Бадьяшиль, Адарабіойо, Дісасі - Нету, Касадеї, Дьюсбері-Хол - Мудрик, Нкунку, Жоау Фелікс
Матч пройде у Лондоні на Стемфорд Бридж та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на тестовій трансляції матчу першого раунду Етапу ліг Ліги конференцій, в якому Челсі прийме у гостях Гент
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Анонс матчу "Челсі" - Гент 03.10.2024, Ліга конференцій

Протистояння між командою "Челсі" (Лондон) та командою Гент (Гент) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга конференцій 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 03.10.2024
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Maresca, Enzo и Vrancken, Wouter розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Челсі" - Гент можна подивитися 03.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга конференцій. Текстову трансляцію матчу "Челсі" - Гент, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Минулий поєдинок команди "Челсі" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 28.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Команда гостей

Назва: Гент (Гент)
Рік заснування Гент (Гент): 1864
Країна: Бельгия
Тренер: Хейн Ванхазебрук

Минулий поєдинок команди Гент був зіграний проти Ауд-Хеверле Левен - 29.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Бельгії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Гент.

Слідкуйте за результатами матчу "Челсі" - Гент онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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