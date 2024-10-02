Челсі - Гент онлайн трансляція матчу

02.10.2024 в 19:01 Челсі – Ґент. Анонс та прогноз матчу Ліги Конференцій на 03.10.2024 UA-Футбол ділиться очікуваннями від зустрічі між "Челсі" та "Ґентом" у рамках етапу ліги у Лізі Конференцій