Челсі - Гент онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою "Челсі" (Лондон) та командою Гент (Гент) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга конференцій 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Стэмфорд Бридж.
Дата проведення матчу: 03.10.2024
Час початку матчу: 22:00
Для здобуття перемоги тренери команд Maresca, Enzo и Vrancken, Wouter розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино
Минулий поєдинок команди "Челсі" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 28.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".
Назва: Гент (Гент)
Рік заснування Гент (Гент): 1864
Країна: Бельгия
Тренер: Хейн Ванхазебрук
Минулий поєдинок команди Гент був зіграний проти Ауд-Хеверле Левен - 29.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Бельгії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Гент.
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