Україна - Сербія онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Україна та командою Сербія проходитиме в рамках турніру по футболу: Молодіжна збірна 2024/2025 .
Дата проведення матчу: 06.09.2024
Час початку матчу: 19:00
Історія протистоянь між клубами Україна та командою Сербія:
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Сербія, тоді як команда Україна залишилася з поразкою . Зіткнення Сербія та Україна у попередньому футбольному матчі 20.05.2024 закінчилось з рахунком: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков
Минулий матч команди Україна був зіграний проти Аргентина - 30.07.2024, у рамках турніру Олимпиада 2024/2025 та закінчився перемогою команди Аргентина.
Назва: Сербія
Країна: Сербия
Тренер: Драган Стойкович
Минулий матч команди Сербія був зіграний проти Іспанія - 05.09.2024, у рамках турніру Ліга Націй 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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