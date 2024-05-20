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Україна - Сербія онлайн трансляція матчу

Молодіжна збірна - 06 вересня 2024, 19:00 . Трансляція: Суспільне: Херсон
Рейтинг матчу:
Україна
0 - 1
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25'
Сербія
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Хід матчу
Хто переможе?
44 Користувачів зробило свій вибір
Україна
52%
Нічия
25%
Сербія
23%
Особисті зустрічі
Україна
2
Перемог
4
Ігор
1
Перемог
Сербія
Євро U-17 2025
20.05.2024 - 18:00 Сербія 1 - 0 Завершено Україна
Збірна України 2021
17.11.2019 - 16:00 Сербія 2 - 2 Завершено Україна
Євро 2024 2020
07.06.2019 - 21:45 Україна 5 - 0 Завершено Сербія
Контрольные матчи сборной 2016/2017
15.11.2016 - 21:00 Україна 2 - 0 Завершено Сербія
Останні матчі - Україна
Олимпиада 2024/2025
30.07.2024 - 18:00 Україна 0 - 2 Завершено Аргентина П
Олимпиада 2024/2025
27.07.2024 - 18:00 Україна 2 - 1 Завершено Марокко В
Євро U-19 2024/2025
25.07.2024 - 21:00 Франція 1 - 0 Завершено Україна П
Олимпиада 2024/2025
24.07.2024 - 20:00 Ірак 2 - 1 Завершено Україна П
Євро U-19 2024/2025
21.07.2024 - 21:00 Україна 3 - 2 Завершено Італія В
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Останні матчі - Сербія
Ліга Націй 2024/2025
05.09.2024 - 21:45 Сербія 0 - 0 Завершено Іспанія Н
Євро 2024 2024
25.06.2024 - 22:00 Данія 0 - 0 Завершено Сербія Н
Євро 2024 2024
20.06.2024 - 16:00 Словенія 1 - 1 Завершено Сербія Н
Євро 2024 2024
16.06.2024 - 22:00 Сербія 0 - 1 Завершено Англія П
Міжнародні товариські матчі 2024
08.06.2024 - 19:00 Швеція 0 - 3 Завершено Сербія В
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Хто переможе?
44 Користувачів зробило свій вибір
Україна
52%
Нічия
25%
Сербія
23%
LIVE
Трансляція матчу Україна - Сербія
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В ефірі
Суспільне: Херсон
Трансляція
24'
Серафімович на ближній перевів на кутовий простріл Крупського з правого флангу штрафного.
22'
Квасниця з правого флангу прострілив на другий темп у ноги супернику.
20'
Смоляков чистим підкатом зупинив ривок Міятовича до правого флангу штрафного.
17'
Серби захопили м'яч під контроль знову.
15'
Якось легко двічі поспіль віддав м'яч у центрі поля Рубчинський.
12'
Лієскич перехопив на ближній простріл Очеретька з лівого флангу штрафного.
12'
Зупинили просування Квасниці до правого флангу штрафного.
10'
Краснопір не встиг за власним прокиданням грудьми до лівого флангу штрафного.
9'
Знову позиційні атаки від України.
7'
Гоооол!!!
Гол. Серафімович головою пробив на завершення подачі кутового з правого флангу в Баждара, який перед воротами добив у сітку.
5'
Кутовий
Навіс кутового з лівого флангу від Квасниці був невдалим.
3'
Прострілом із лівого флангу Смоляков заробив кутовий.
1'
Відбились від першої атаки сербів.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Сербія йде третьою з 3 перемогами, 1 нічиєю та 3 поразками та має на 1 матч більше — 10 очок.
Інфо
Україна йде першою з 6 перемогами — 18 очок.
Запасні: Каличанін, Петкович, Мілошевич, Глущевич, Джурджевич, Павлович, Константінов, Тріфунович, Величкович.
Сербія U-21: Лієскич — Серафімович, Ілич, Міличич — Мімович, Вукичевич, Джодич, Мілованович — Шлівич, Міятович, Баждар.
Запасні: Фесюн, Мельниченко, Дідик, Роман, Карабін, Федор, Яцик, Горбач, Брагару.
Україна U-21: Нещерет — Крупський, Салюк, Батагов, Смоляков — Очеретько, Рубчинський, Ярмолюк — Квасниця, Краснопір, Волошин.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Сімоне Соцца (Сереньо, Італія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 13-го туру групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи U-21 у рамках групи F. На полі стадіону Спортпарк LNK (Рига, Латвія) зіграють Україна та Сербія.
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Анонс матчу Україна - Сербія 06.09.2024, Молодіжна збірна

Протистояння між командою Україна та командою Сербія проходитиме в рамках турніру по футболу: Молодіжна збірна 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 06.09.2024
Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Україна та командою Сербія:

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Сербія, тоді як команда Україна залишилася з поразкою . Зіткнення Сербія та Україна у попередньому футбольному матчі 20.05.2024 закінчилось з рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Україна - Сербія можна подивитися 06.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Молодіжна збірна. Текстову трансляцію матчу Україна - Сербія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков

Минулий матч команди Україна був зіграний проти Аргентина - 30.07.2024, у рамках турніру Олимпиада 2024/2025 та закінчився перемогою команди Аргентина.

Команда гостей

Назва: Сербія
Країна: Сербия
Тренер: Драган Стойкович

Минулий матч команди Сербія був зіграний проти Іспанія - 05.09.2024, у рамках турніру Ліга Націй 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Україна - Сербія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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