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Північна Ірландія - Україна онлайн трансляція матчу

Молодіжна збірна - 10 вересня 2024, 21:45
Рейтинг матчу:
Північна Ірландія
0 - 0
Оновити
2'
Україна
Хід матчу
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Північна Ірландія
24%
Нічия
33%
Україна
43%
Особисті зустрічі
Північна Ірландія
1
Перемог
4
Ігор
1
Перемог
Україна
Євро U-19 2024/2025
15.07.2024 - 21:00 Північна Ірландія 0 - 0 Завершено Україна
Збірна України 2022
03.06.2021 - 21:00 Україна 1 - 0 Завершено Північна Ірландія
Молодіжна збірна 2016/2017
06.10.2016 - 18:30 Україна 1 - 1 Завершено Північна Ірландія
Евро 2015/2016
16.06.2016 - 19:00 Україна 0 - 2 Завершено Північна Ірландія
Останні матчі - Північна Ірландія
Ліга Націй 2024/2025
08.09.2024 - 19:00 Болгарія 1 - 0 Завершено Північна Ірландія П
Ліга Націй 2024/2025
05.09.2024 - 21:45 Північна Ірландія 2 - 0 Завершено Люксембург В
Євро U-19 2024/2025
15.07.2024 - 21:00 Північна Ірландія 0 - 0 Завершено Україна Н
Міжнародні товариські матчі 2024
11.06.2024 - 21:45 Північна Ірландія 2 - 0 Завершено Андорра В
Міжнародні товариські матчі 2024
08.06.2024 - 22:30 Іспанія 5 - 1 Завершено Північна Ірландія П
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Останні матчі - Україна
Ліга Націй 2024/2025
07.09.2024 - 21:45 Україна 1 - 2 Завершено Албанія П
Молодіжна збірна 2024/2025
06.09.2024 - 19:00 Україна 2 - 1 Завершено Сербія В
Олимпиада 2024/2025
30.07.2024 - 18:00 Україна 0 - 2 Завершено Аргентина П
Олимпиада 2024/2025
27.07.2024 - 18:00 Україна 2 - 1 Завершено Марокко В
Євро U-19 2024/2025
25.07.2024 - 21:00 Франція 1 - 0 Завершено Україна П
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Новини команд
Капітан збірної України U-19 - після 0:0 з Північною Ірландією: Ми контролювали гру 16.07.2024 в 11:41 Капітан збірної України U-19 - після 0:0 з Північною Ірландією: Ми контролювали гру Але м'яч у ворота так і не зайшов
Так і не пройшли насичену оборону. Євро U-19. Північна Ірландія – Україна 0:0 15.07.2024 в 22:57 Так і не пройшли насичену оборону. Євро U-19. Північна Ірландія – Україна 0:0 Починаємо чемпіонат Європи з нічиєї з господарями
Чехія - Україна. Дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу Ліги Націй 10.09.2024 в 21:08 Чехія - Україна. Дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу Ліги Націй Чехія - Україна: Дивитися онлайн трансляцію матчу ⋉ 10.09.24 ⋊ Ліга Націй UA-Футбол
Чи будуть зміни? Чехія - Україна. Текстова трансляція матчу Ліги націй 10.09.2024 в 20:47 Чи будуть зміни? Чехія - Україна. Текстова трансляція матчу Ліги націй ...
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Північна Ірландія
24%
Нічия
33%
Україна
43%
Трансляція
Олівер Рейтала дав стартовий свисток. Українці розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу з Фінляндії: Олівер Рейтала
Головний тренер України: Унай Мельгоса Соррілья
На лаві запасних: Горбач, Дідик, Карабін, Квасниця, Кінарейкін, Мельниченко, Роман, Рубчинський, Федор
Інфо
Стартовий склад України (4-3-3): Нещерет - Смоляков, Батагов, Салюк, Крупський - Ярмолюк, Варфоломєєв, Очеретько - Волошин, Краснопір, Брагару
Головний тренер Північної Ірландії: Томмі Райт
На лаві запасних: Атчесон, Ласті, Макгі, Маккірнан, Вільямс, Бегглі, Макмаллан, Мегі, Стівен
Інфо
Стартовий склад Північної Ірландії (3-4-3): Шарлес - Форбс, Доннеллі, Фогарті - Стюарт, Девенні, Робінсон, Девлін - Аллен, Тейлор, Келлі
Наразі Україна лідирує у своїй групі кваліфікації та має в своєму активі 21 бал після семи матчів. У найближчих переслідувачів - Англії, на два очки менше і зіграно на один матч більше. Північна Ірландія має в своєму активі усього сім очок і йде передостанньою, п'ятою, у групі
Матч пройде у Балліміні на стадіоні Баллімена Шоуграундс та розпочнеться о 21:45 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу кваліфікації до Євро-2025 серед команд до 21 року, в якому зустрінуться збірні Північної Ірландії та України
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Останні матчі
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Анонс матчу Північна Ірландія - Україна 10.09.2024, Молодіжна збірна

Протистояння між командою Північна Ірландія та командою Україна проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Молодіжна збірна 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 10.09.2024
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Північна Ірландія та командою Україна:

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Північна Ірландія та Україна у попередньому футбольному матчі 15.07.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Північна Ірландія - Україна можна подивитися 10.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Молодіжна збірна. Текстову трансляцію матчу Північна Ірландія - Україна, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Північна Ірландія
Країна: Северная Ирландия
Тренер: Майкл О’Нил

Попередній матч команди Північна Ірландія був зіграний проти Болгарія - 08.09.2024, у рамках турніру Ліга Націй 2024/2025 та закінчився перемогою команди Болгарія.

Команда гостей

Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков

Попередній поєдинок команди Україна був зіграний проти Албанія - 07.09.2024, у рамках турніру Ліга Націй 2024/2025 та закінчився перемогою команди Албанія.

Слідкуйте за результатами матчу Північна Ірландія - Україна онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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