Північна Ірландія - Україна онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Північна Ірландія та командою Україна проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Молодіжна збірна 2024/2025 .
Дата проведення матчу: 10.09.2024
Час початку матчу: 21:45
Історія протистоянь між клубами Північна Ірландія та командою Україна:
Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Північна Ірландія та Україна у попередньому футбольному матчі 15.07.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:0 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Північна Ірландія
Країна: Северная Ирландия
Тренер: Майкл О’Нил
Попередній матч команди Північна Ірландія був зіграний проти Болгарія - 08.09.2024, у рамках турніру Ліга Націй 2024/2025 та закінчився перемогою команди Болгарія.
Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков
Попередній поєдинок команди Україна був зіграний проти Албанія - 07.09.2024, у рамках турніру Ліга Націй 2024/2025 та закінчився перемогою команди Албанія.
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