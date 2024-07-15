Північна Ірландія - Україна онлайн трансляція матчу

Наразі Україна лідирує у своїй групі кваліфікації та має в своєму активі 21 бал після семи матчів. У найближчих переслідувачів - Англії, на два очки менше і зіграно на один матч більше. Північна Ірландія має в своєму активі усього сім очок і йде передостанньою, п'ятою, у групі