Челсі - Барроу онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Челсі" - Барроу 24.09.2024, Кубок англійської ліги

Матч між командою "Челсі" (Лондон) та командою Барроу (Барроу-ин-Фернес) проходитиме в рамках турніру по футболу: Кубок англійської ліги 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 24.09.2024

Час початку матчу: 21:45

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)

Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Маурисио Почеттино



Попередній матч команди "Челсі" був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 21.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Команда гостей

Назва: Барроу (Барроу-ин-Фернес)

Рік заснування Барроу (Барроу-ин-Фернес): 1901

Країна: Англия



Попередній поєдинок команди Барроу був зіграний проти - 27.08.2024, у рамках чемпіонату Кубок англійської ліги 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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