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Челсі - Барроу онлайн трансляція матчу

Кубок англійської ліги - 24 вересня 2024, 21:45 . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Оливер Лангфорд
Рейтинг матчу:
Челсі
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Барроу
Барроу-ин-Фернес
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Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
36%
Нічия
32%
Барроу
32%
Цікаві факти
  • Chelsea FC have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Chelsea FC wins 1st half in 38% of their matches, Barrow AFC in 32% of their matches.
  • Chelsea FC wins 38% of halftimes, Barrow AFC wins 32%.
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 77% of their matches.
  • When Barrow AFC leads 0-1 away, they win in 57% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Barrow AFC is down 1-0 away, they win 8% of their matches.
  • Chelsea FC scores 2.24 goals when playing at home and Barrow AFC scores 1.67 goals when playing away (on average).
  • Barrow AFC have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.09.2024 - 14:30 Вест Хем Юнайтед 0 - 3 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.09.2024 - 22:00 Борнмут 0 - 1 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.09.2024 - 15:30 Челсі 1 - 1 Завершено Крістал Пелес Н
Ліга конференцій 2024/2025
29.08.2024 - 21:30 Servette 2 - 1 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.08.2024 - 16:00 Вулверхемптон 2 - 6 Завершено Челсі В
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Останні матчі - Барроу
Кубок англійської ліги 2024/2025
27.08.2024 - 21:45 Барроу 0 - 0 Завершено Derby County Н
Кубок англійської ліги 2024/2025
13.08.2024 - 21:45 Барроу 3 - 2 Завершено Порт Вейл В
Кубок Англії 2023/2024
04.11.2023 - 15:30 Нортгемптон Таун 1 - 3 Завершено Барроу В
Кубок англійської ліги 2023/2024
08.08.2023 - 21:45 Болтон 1 - 0 Завершено Барроу П
Кубок Англії 2022/2023
05.11.2022 - 17:00 Барроу 0 - 1 Завершено Мансфілд Таун П
Показати більше
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
36%
Нічия
32%
Барроу
32%
LIVE
Трансляція матчу "Челсі" - Барроу
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
«Барроу»: Фарман, Кемпбелл, Спенс, Гарнер, Ньюбі, Стоукс, Фоулі, Аква, Філі, Джексон, Васселл
Інфо
«Челсі": 12. Йоргенсен, 27. Гюсто, 2. Дісасі, 5. Бадьяшиль, 40. Вейга, 31. Казадеї, 22. Дьюсберрі-Холл, 7. Нету, 14. Жоау Феліш, 10. Мудрик, 18. Нкунку
Інфо
Добрий вечір, пані та панове! 1/16 фіналу Кубка англійської ліги, «Челсі» приймає у себе в домашніх стінах команду з Другої ліги Англії - «Барроу».
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Анонс матчу "Челсі" - Барроу 24.09.2024, Кубок англійської ліги

Матч між командою "Челсі" (Лондон) та командою Барроу (Барроу-ин-Фернес) проходитиме в рамках турніру по футболу: Кубок англійської ліги 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 24.09.2024
Час початку матчу: 21:45

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Челсі" - Барроу можна подивитися 24.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Кубок англійської ліги. Текстову трансляцію матчу "Челсі" - Барроу, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Попередній матч команди "Челсі" був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 21.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Команда гостей

Назва: Барроу (Барроу-ин-Фернес)
Рік заснування Барроу (Барроу-ин-Фернес): 1901
Країна: Англия

Попередній поєдинок команди Барроу був зіграний проти - 27.08.2024, у рамках чемпіонату Кубок англійської ліги 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Челсі" - Барроу онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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