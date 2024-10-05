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Динамо - Кривбас онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 06 жовтня 2024, 18:00 - Олимпийский . Трансляція: 2+2
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
До початку
00 : 00 : 00
Кривбас
Кривой Рог
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Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
39%
Нічия
36%
Кривбас
25%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Dynamo Kyiv and FC Kryvbas Kriviy Rih when FC Dynamo Kyiv is playing at home is 3-1. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Dynamo Kyiv and FC Kryvbas Kriviy Rih is 1-0. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 10 meetings with FC Dynamo Kyiv playing at home, FC Dynamo Kyiv have won 9 times, there have been 1 draws while FC Kryvbas Kriviy Rih have won 0 times. The goal difference is 24-5 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • During the last 20 meetings, FC Dynamo Kyiv have won 17 times, there have been 2 draws while FC Kryvbas Kriviy Rih have won 1 times. The goal difference is 39-9 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • Last season FC Dynamo Kyiv won both games against FC Kryvbas Kriviy Rih (3-1 at home and 2-0 away).
  • Did you know that FC Dynamo Kyiv scores 27% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't won any of their last 4 games against FC Dynamo Kyiv.
  • When playing at home, FC Dynamo Kyiv have not lost to FC Kryvbas Kriviy Rih in their last 10 encounters.
  • FC Dynamo Kyiv haven't scored in 1 of their 3 home matches in Premier League this season.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't scored in 1 of their 3 away matches in Premier League this season.
  • FC Dynamo Kyiv's home record this season: 2-1-0.
  • Mykola Shaparenko has assisted the most goals for FC Dynamo Kyiv with 3. Denys Kuzyk is FC Kryvbas Kriviy Rih's biggest assister (2).
  • FC Dynamo Kyiv wins 1st half in 47% of their matches, FC Kryvbas Kriviy Rih in 37% of their matches.
  • FC Dynamo Kyiv wins 47% of halftimes, FC Kryvbas Kriviy Rih wins 37%.
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kyiv.
  • On their last meeting FC Dynamo Kyiv won by 2 goals.
  • When FC Dynamo Kyiv leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kyiv has better performance than FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Dynamo Kyiv's performance of the last 5 matches is better than FC Kryvbas Kriviy Rih's.
  • FC Dynamo Kyiv have lost just 0 of their last 5 games against FC Kryvbas Kriviy Rih (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Dynamo Kyiv won 4, FC Kryvbas Kriviy Rih won 0, 1 draws.
  • FC Dynamo Kyiv have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Dynamo Kyiv.
  • FC Dynamo Kyiv scores 2 goals in a match against FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 0.6 goals against FC Dynamo Kyiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Dynamo Kyiv and FC Kryvbas Kriviy Rih is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Dynamo Kyiv and FC Kryvbas Kriviy Rih is 1.6.
  • FC Dynamo Kyiv scores 1.77 goals when playing at home and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.45 goals when playing away (on average).
  • Did you know that FC Dynamo Kyiv scores 29% of their goals between the minutes 76-90?
  • Denys Popov has more yellow cards (2) than any other player at FC Dynamo Kyiv. Djihad Bizimana has collected 3 for FC Kryvbas Kriviy Rih.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Динамо
4
Перемог
4
Ігор
0
Перемог
Кривбас
Прем'єр-ліга 2023/2024
18.05.2024 - 15:30 Динамо 3 - 1 Завершено Кривбас
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.11.2023 - 13:40 Кривбас 0 - 2 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.05.2023 - 13:15 Кривбас 0 - 1 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.10.2022 - 17:00 Динамо 3 - 1 Завершено Кривбас
Останні матчі - Динамо
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
03.10.2024 - 19:45 Хоффенхайм 2 - 0 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.09.2024 - 18:00 Лівий Берег 0 - 3 Завершено Динамо В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
25.09.2024 - 22:00 Динамо 0 - 3 Завершено Лаціо П
Прем'єр-ліга 2024/2025
21.09.2024 - 18:00 Динамо 0 - 0 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.09.2024 - 18:00 Динамо 3 - 1 Завершено Ворскла В
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Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.09.2024 - 13:00 Кривбас 0 - 1 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.09.2024 - 16:55 Кривбас 1 - 1 Завершено Ворскла Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.09.2024 - 15:30 Лівий Берег 0 - 1 Завершено Кривбас В
Ліга конференцій 2024/2025
29.08.2024 - 22:00 Бетіс 3 - 0 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.08.2024 - 18:00 Кривбас 1 - 1 Завершено Інгулець Н
Показати більше
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
39%
Нічия
36%
Кривбас
25%
LIVE
Трансляція матчу Динамо - Кривбас
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В ефірі
2+2
Трансляція
Микола Балакін (Київська обл., Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 9-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Динамо ім. В. Лобановського (Київ, Україна) зіграють Динамо Київ та криворізький Кривбас.
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Останні матчі
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Анонс матчу Динамо - Кривбас 06.10.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Динамо (Киев) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 06.10.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Динамо (Киев) та командою Кривбас (Кривой Рог):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда Кривбас залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Кривбас у попередньому футбольному матчі 18.05.2024 закінчилось з рахунком: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - Кривбас можна подивитися 06.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Динамо - Кривбас, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Попередній поєдинок команди Динамо був зіграний проти Хоффенхайм - 03.10.2024, у рамках чемпіонату Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Хоффенхайм.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Попередній матч команди Кривбас був зіграний проти ФК Олександрія - 28.09.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Слідкуйте за результатами матчу Динамо - Кривбас онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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