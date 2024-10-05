Шахтар - ЛНЗ онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Шахтар (Донецк) та командою ЛНЗ (Черкассы) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский.
Дата проведення матчу: 06.10.2024
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь між Шахтар (Донецк) та командою ЛНЗ (Черкассы):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Шахтар, тоді як команда ЛНЗ залишилася з поразкою . Зіткнення ЛНЗ та Шахтар у попередньому футбольному матчі 27.04.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич
Попередній матч команди Шахтар був зіграний проти "Аталанта" - 02.10.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Аталанта".
Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб
Минулий поєдинок команди ЛНЗ був зіграний проти Чорноморець - 28.09.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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