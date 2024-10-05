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Шахтар - ЛНЗ онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 06 жовтня 2024, 15:30 - Олимпийский
Головний суддя: Денис Шурман
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
До початку
00 : 00 : 00
ЛНЗ
Черкассы
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
38%
Нічия
34%
ЛНЗ
28%
Цікаві факти
  • Last season FC Shakhtar Donetsk won both games against LNZ Cherkasy (3-0 at home and 3-0 away).
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 30% of their goals between the minutes 61-75?
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in their last 4 games.
  • LNZ Cherkasy haven't won in their last 4 games.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 1 of their 3 home matches in Premier League this season.
  • LNZ Cherkasy haven't scored in 1 of their 3 away matches in Premier League this season.
  • LNZ Cherkasy's away record this season: 0-2-1.
  • Tobias has assisted the most goals for FC Shakhtar Donetsk with 2. Muharrem Jashari is LNZ Cherkasy's biggest assister (3).
  • A year ago, LNZ Cherkasy were number 12 in the table with 7 points. Now they are number 5 with 12 points.
  • LNZ Cherkasy have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 1st half in 46% of their matches, LNZ Cherkasy in 18% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 46% of halftimes, LNZ Cherkasy wins 18%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 3 goals.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than LNZ Cherkasy.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than LNZ Cherkasy's.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 2.19 goals when playing at home and LNZ Cherkasy scores 1.12 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Шахтар
2
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2023/2024
27.04.2024 - 15:30 ЛНЗ 0 - 3 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2023/2024
21.10.2023 - 17:00 Шахтар 3 - 0 Завершено ЛНЗ
Останні матчі - Шахтар
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
02.10.2024 - 19:45 Шахтар 0 - 3 Завершено Аталанта П
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.09.2024 - 18:25 Верес 1 - 1 Завершено Шахтар Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.09.2024 - 18:00 Шахтар 4 - 0 Завершено Оболонь В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
18.09.2024 - 19:45 Болонья 0 - 0 Завершено Шахтар Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.09.2024 - 18:00 Шахтар 5 - 2 Завершено Карпати В
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Останні матчі - ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.09.2024 - 15:30 ЛНЗ 1 - 1 Завершено Чорноморець Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.09.2024 - 18:00 Полісся 1 - 1 Завершено ЛНЗ Н
Прем'єр-ліга 24-26
16.09.2024 - 18:00 Колос 1 - 1 Завершено ЛНЗ Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.09.2024 - 15:30 Динамо 1 - 0 Завершено ЛНЗ П
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.08.2024 - 19:00 ЛНЗ 2 - 1 Завершено Карпати В
Показати більше
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
38%
Нічия
34%
ЛНЗ
28%
Склади команд
Стартовий склад
  • 2
    Traore, Lassina Franck
    Форвард
  • 5
    Bondar, Valerii
  • 8
    Kryskiv, Dmytro
    Півзахисник
  • 10
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 11
    Олександр Зубков
    Форвард
  • 16
    Irakli Azarov
    Захисник
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Півзахисник
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 26
    Konoplya, Yukhym
    Захисник
  • 31
    Riznyk, Dmytro
  • 37
    Kevin
  • 5
    Salihu, Hajdin
    Захисник
  • 9
    Артур Авагімян
    Півзахисник
  • 11
    Геннадій Пасіч
    Півзахисник
  • 15
    Jashari, Muharrem
    Півзахисник
  • 16
    Денис Олійник
    Півзахисник
  • 20
    Mollo Bessala, Guy Merlin
    Форвард
  • 21
    Kucherenko, Yevhenii
    Воротар
  • 22
    Momoh, Francis
    Форвард
  • 33
    Putrya, Ilya
    Півзахисник
  • 34
    Muravskyi, Nazariy
    Захисник
  • 55
    Nonikashvili, Shota
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Марино Пушич
  • Andres Carrasco
Трансляція
Інфо
Запасні: Пеньков, Самойленко, Норенков, Ангелов, Бар, Бойко, Наумець, Халайла, Тілль
Інфо
Стартовий склад ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Саліху, Муравський, Пасіч, Нонікашвілі, Яшарі, Олійник, Авагімян, Момо, Молло
Інфо
Запасні: Фесюн, Франіч, Педро Енріке, Вінісіус, Грам, Егіналду, Швед, Глущенко, Назарина, Марлон, Педріньо, Невертон
Інфо
Стартовий склад Шахтаря: Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров, Криськів, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевін, Траоре
У ЛНЗ після 8 матчів 12 набраних пунктів
Шахтар після 7 зіграних матчів розташувався на 4-му місці в таблиці, маючи в активі 13 набраних очок.
До 9-го туру команди сусідять у турнірній таблиці УПЛ.
Матч розпочнеться о 15:30, судитиме гру Денис Шурман
Доброго дня всім любителям українського футболу! UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн матчу 9-го туру УПЛ, в якому Шахтар прийме ЛНЗ
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Останні матчі
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Анонс матчу Шахтар - ЛНЗ 06.10.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Шахтар (Донецк) та командою ЛНЗ (Черкассы) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 06.10.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Шахтар (Донецк) та командою ЛНЗ (Черкассы):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Шахтар, тоді як команда ЛНЗ залишилася з поразкою . Зіткнення ЛНЗ та Шахтар у попередньому футбольному матчі 27.04.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - ЛНЗ можна подивитися 06.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Шахтар - ЛНЗ, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Попередній матч команди Шахтар був зіграний проти "Аталанта" - 02.10.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Аталанта".

Команда гостей

Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Минулий поєдинок команди ЛНЗ був зіграний проти Чорноморець - 28.09.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар - ЛНЗ онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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