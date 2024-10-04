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Верес - Зоря онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 05 жовтня 2024, 13:00 - Авангард
Головний суддя: Romanyuk, Anastasiya
Рейтинг матчу:
Верес
Ровно
0 - 1
Оновити
21'
Зоря
Луганск
Хід матчу
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Верес
32%
Нічия
32%
Зоря
36%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Veres Rivne and FC Zorya Lugansk when Veres Rivne is playing at home is 0-1. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Veres Rivne and FC Zorya Lugansk is 0-1. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 5 meetings with Veres Rivne playing at home, Veres Rivne have won 0 times, there have been 1 draws while FC Zorya Lugansk have won 4 times. The goal difference is 7-3 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • During the last 10 meetings, Veres Rivne have won 0 times, there have been 3 draws while FC Zorya Lugansk have won 7 times. The goal difference is 14-5 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • Last season's matches: 2-2 (Veres Rivne at home) and 1-1 (FC Zorya Lugansk at home).
  • Veres Rivne haven't won in their last 4 games.
  • Veres Rivne have played 6 home matches in a row without winning.
  • Veres Rivne haven't scored in 2 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 2 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • Veres Rivne's home record this season: 0-3-3.
  • Vladislav Sharay has more yellow cards (3) than any other player at Veres Rivne. Kyrylo Dryshlyuk has collected 3 for FC Zorya Lugansk.
  • Veres Rivne have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Veres Rivne wins 1st half in 32% of their matches, FC Zorya Lugansk in 32% of their matches.
  • Veres Rivne wins 32% of halftimes, FC Zorya Lugansk wins 32%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Veres Rivne leads 1-0 at home, they win in 60% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Veres Rivne has better performance than FC Zorya Lugansk.
  • FC Zorya Lugansk's performance of the last 5 matches is better than Veres Rivne's.
  • FC Zorya Lugansk has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 0 of their last 5 games against Veres Rivne (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Veres Rivne won 0, FC Zorya Lugansk won 3, 2 draws.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Veres Rivne.
  • Veres Rivne have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Zorya Lugansk.
  • Veres Rivne scores 0.6 goals in a match against FC Zorya Lugansk and FC Zorya Lugansk scores 1.6 goals against Veres Rivne (on average).
  • Average number of goals in meetings between Veres Rivne and FC Zorya Lugansk is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Veres Rivne and FC Zorya Lugansk is 0.6.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Veres Rivne scores 1.35 goals when playing at home and FC Zorya Lugansk scores 1.3 goals when playing away (on average).
  • A year ago, FC Zorya Lugansk were number 14 in the table with 5 points. Now they are number 7 with 12 points.
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk has better performance than Veres Rivne.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Верес
0
Перемог
10
Ігор
7
Перемог
Зоря
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.05.2024 - 18:00 Зоря 1 - 1 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2023/2024
05.11.2023 - 17:00 Верес 2 - 2 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.05.2023 - 15:00 Зоря 1 - 0 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.10.2022 - 13:00 Верес 0 - 1 Завершено Зоря
Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.09.2024 - 18:25 Верес 1 - 1 Завершено Шахтар Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.09.2024 - 13:00 Інгулець 2 - 2 Завершено Верес Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.09.2024 - 18:00 Полісся 2 - 1 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.09.2024 - 13:00 Верес 1 - 3 Завершено Лівий Берег П
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.08.2024 - 18:00 Колос 0 - 1 Завершено Верес В
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Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.09.2024 - 18:00 Зоря 2 - 0 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.09.2024 - 15:30 Колос 1 - 0 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.09.2024 - 15:30 Зоря 0 - 2 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.08.2024 - 15:30 Оболонь 0 - 2 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.08.2024 - 15:30 Рух 3 - 0 Завершено Зоря П
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Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Верес
32%
Нічия
32%
Зоря
36%
Склади команд
Стартовий склад
  • 23
    Андрій Кожухар
    Воротар
  • 17
    Yuriiovych, Protasevych Mykhailo
    Захисник
  • 33
    Роман Гончаренко
    Захисник
  • 3
    Vovchenko, Semen
    Півзахисник
  • 2
    Smiyan, Maksym
  • 10
    Dmytro Kliots
    Півзахисник
  • 20
    Siqueira, Iago
    Півзахисник
  • 99
    Luan Campos
    Форвард
  • 77
    Sharay, Vladislav
    Півзахисник
  • 8
    Dmytro Vasylovych, Hodia
    Півзахисник
  • 87
    Mrvaljevic, Marko
    Півзахисник
  • 30
    Turbaievskyi, Mykyta
    Воротар
  • 55
    Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan
    Захисник
  • 4
    Eskinja, Gabriel
    Захисник
  • 10
    Juninho
  • 47
    Роман Вантух
    Форвард
  • 21
    Basic, Jakov
    Захисник
  • 22
    Micin, Petar
    Форвард
  • 5
    Yatsyk, Oleksandr
    Півзахисник
  • 7
    Денис Антюх
    Півзахисник
  • 17
    Gorbach, Igor
    Форвард
  • 28
    Пилип Будківський
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Олег Шандрук
  • Младен Бартулович
Трансляція
17'
15'
9'
Гоооол!!!
А Зоря не пробачає! Швидку атаку правим флангом провели луганці, Антюх прострілив від лицьової на Горбача, а той у дотик переграв воротаря. Візуально дуже легкий гол, захист Вереса провалився.
8'
Небезпечний момент
Ще один момент втрачено господарями! Мрвальєвич з кількох метрів не влучив по воротах. Просто махнув головою повз мʼяч замість акцентованого удару.
6'
Шарай зіграв жахливо. Вінгера Вереса по суті вивели віч-на-віч, але він настільки повільно працював із мʼячем, що Жуніньйо встиг відновити позицію і вступити у відбір.
5'
Зоря значно активніша на перших хвилинах. Оточили карний суперника і намагаються знайти шляхи до воріт. У Вереса майже не було атак.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Анастасія Романюк.
Запасні: Когут (в), Ющишин (в), Нонго, Баран, Гайдучик, Гакман, Дахновський, Кучеров, Савчук, Чечер, Шевченко.
Інфо
Стартовий склад Вереса: Кожухар — Сміян, Вовченко, Гончаренко, Протасевич — Шарай, Сікейра, Кльоц (к), Луан — Мрвальєвич, Годя. Головний тренер — Олег Шандрук.
Запасні: Мацапура (в), Сапутін (в), Беніто, Вакула, Гусєв, Дришлюк, Кораблін, Нваезе, Слесар, Супряга, Тронтель, Хахльов.
Інфо
Стартовий склад Зорі: Турбаєвський — Вантух, Джордан, Ескінья, Жуніньйо — Мічин, Яцик, Башич, Антюх — Будківський (к), Горбач. В. о. головного тренера — Младен Бартулович.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 9-го раунду УПЛ між Вересом і Зорею.
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Анонс матчу Верес - Зоря 05.10.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Верес (Ровно) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 05.10.2024
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Верес (Ровно) та командою Зоря (Луганск):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Зоря та Верес у попередньому футбольному матчі 13.05.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Олег Шандрук и Младен Бартулович розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Верес - Зоря можна подивитися 05.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Верес - Зоря, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук

Минулий поєдинок команди Верес був зіграний проти Шахтар - 27.09.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Заря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль

Попередній матч команди Зоря був зіграний проти Ворскла - 30.09.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Зоря.

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