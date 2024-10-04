Верес - Зоря онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Верес (Ровно) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Авангард.
Дата проведення матчу: 05.10.2024
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь між командами Верес (Ровно) та командою Зоря (Луганск):
Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Зоря та Верес у попередньому футбольному матчі 13.05.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Олег Шандрук и Младен Бартулович розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук
Минулий поєдинок команди Верес був зіграний проти Шахтар - 27.09.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Заря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль
Попередній матч команди Зоря був зіграний проти Ворскла - 30.09.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Зоря.
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