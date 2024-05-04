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ФК Олександрія - Рух онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 05 жовтня 2024, 15:30 - КСК Ника Стадион
Рейтинг матчу:
ФК Олександрія
Александрия
До початку
00 : 00 : 00
Рух
Львов
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
39%
Нічия
29%
Рух
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Oleksandriya and FC Rukh Lviv is 0-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 8 meetings, FC Oleksandriya have won 1 times, there have been 6 draws while FC Rukh Lviv have won 1 times.
  • Last season's matches: 2-2 (FC Oleksandriya at home) and 0-0 (FC Rukh Lviv at home).
  • In Premier League, FC Oleksandriya have 3 successive home wins.
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 31% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 54% of their goals between the minutes 46-60?
  • FC Oleksandriya haven't lost in their last 12 games.
  • FC Oleksandriya have won 4 home matches in a row.
  • FC Oleksandriya haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • FC Rukh Lviv haven't lost in their last 5 games.
  • When playing at home, FC Oleksandriya have not lost to FC Rukh Lviv in their last 3 encounters.
  • FC Oleksandriya haven't scored in 0 of their 3 home matches in Premier League this season.
  • FC Rukh Lviv haven't scored in 2 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • FC Oleksandriya's home record this season: 3-0-0.
  • Oleksandr Filippov is FC Oleksandriya's top scorer with 4 goals. Igor Krasnopir has scored 4 times for FC Rukh Lviv.
  • FC Oleksandriya have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • FC Rukh Lviv have kept a clean sheet in 5 matches in a row.
  • FC Oleksandriya wins 1st half in 22% of their matches, FC Rukh Lviv in 27% of their matches.
  • FC Oleksandriya wins 22% of halftimes, FC Rukh Lviv wins 27%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When FC Oleksandriya leads 1-0 at home, they win in 71% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Oleksandriya has better performance than FC Rukh Lviv.
  • FC Oleksandriya's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.
  • FC Rukh Lviv has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • FC Oleksandriya have lost just 0 of their last 5 games against FC Rukh Lviv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Oleksandriya won 1, FC Rukh Lviv won 0, 4 draws.
  • FC Oleksandriya scores 0.8 goals in a match against FC Rukh Lviv and FC Rukh Lviv scores 0.6 goals against FC Oleksandriya (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Oleksandriya and FC Rukh Lviv is 1.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Oleksandriya and FC Rukh Lviv is 0.4.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • FC Oleksandriya scores 1.14 goals when playing at home and FC Rukh Lviv scores 1.4 goals when playing away (on average).
  • FC Rukh Lviv have not managed to score in their last 3 matches.
Особисті зустрічі
ФК Олександрія
1
Перемог
8
Ігор
1
Перемог
Рух
Прем'єр-ліга 2023/2024
04.05.2024 - 13:00 ФК Олександрія 2 - 2 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.10.2023 - 18:00 Рух 0 - 0 Завершено ФК Олександрія
Кубок України 2023/2024
26.09.2023 - 15:00 Рух 0 - 1 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.06.2023 - 15:00 Рух 0 - 0 Завершено ФК Олександрія
Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.09.2024 - 13:00 Кривбас 0 - 1 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2024/2025
21.09.2024 - 15:30 ФК Олександрія 2 - 0 Завершено Лівий Берег В
Прем'єр-ліга 2024/2025
13.09.2024 - 18:00 Оболонь 0 - 0 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
31.08.2024 - 15:30 ФК Олександрія 2 - 1 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2024/2025
24.08.2024 - 13:00 ФК Олександрія 4 - 3 Завершено Шахтар В
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Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.09.2024 - 15:30 Рух 0 - 0 Завершено Колос Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
21.09.2024 - 18:00 Динамо 0 - 0 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.09.2024 - 13:25 Ворскла 0 - 0 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.08.2024 - 18:00 Рух 5 - 0 Завершено Інгулець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.08.2024 - 15:30 Рух 3 - 0 Завершено Зоря В
Показати більше
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
39%
Нічия
29%
Рух
32%
Трансляція
Інфо
Запасні Руха: Герета, Товарницький, Лях, Семотюк, Руніч, Плюман, Клайвер, Квасниця
Інфо
Стартовий склад Руху: Ледвій, Дідик, Холод, Роман, Сич, Підгурський, Притула, Федор, Климчук, Карабін, Краснопір
Інфо
Запасні Олександрії: Шевченко, Макаренко, Костишин, Мишньов, Логінов, Плакса, Ващенко, Скорко, Копина, Козак, Шостак, Погорілий
Інфо
Стартовий склад Олександрії: Єрмаков, Кравченко, Шабанов, Калюжний, Ковалець, Бєляєв, Мартинюк, Кампос, Безерра, Смирний, Філіппов
Рух наразі розташувався на 6-му місці у таблиці – у львів'ян 12 набраних очок після 7 матчів
Олександрія йде на 2-му місці у турнірній таблиці. В активі команди Ротаня 19 очок після 7 матчів
Інфо
Матч розпочнеться о 15:30, судити гру буде Дмитро Панчишин!
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 9-го туру УПЛ, в якому Олександрія прийме Рух
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Останні матчі
Завершено 13:15 - Сьогодні Сталь Сталь 1 Лехія Лехія 1 Завершено 13:00 - Сьогодні Верес Верес 2 Зоря Зоря 1 Завершено 12:30 - Сьогодні Скала 1911 Скала 1911 3 Реал Фарма Реал Фарма 1 Завершено 12:00 - Сьогодні ФК Тростянець ФК Тростянець 0 Локомотив Локомотив 1 Завершено 22:15 - Вчора Rio Ave Rio Ave 1 Фамалікан Фамалікан 1

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Анонс матчу ФК Олександрія - Рух 05.10.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Рух (Львов) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні КСК Ника Стадион.

Дата проведення матчу: 05.10.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами ФК Олександрія (Александрия) та командою Рух (Львов):

Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення ФК Олександрія та Рух у попередньому футбольному матчі 04.05.2024 закінчилось з рахунком: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Олександрія - Рух можна подивитися 05.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Олександрія - Рух, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Попередній матч команди ФК Олександрія був зіграний проти Кривбас - 28.09.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Команда гостей

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Минулий поєдинок команди Рух був зіграний проти Колос - 29.09.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Олександрія - Рух онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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