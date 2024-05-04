ФК Олександрія - Рух онлайн трансляція матчу

Анонс матчу ФК Олександрія - Рух 05.10.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Рух (Львов) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні КСК Ника Стадион.

Дата проведення матчу: 05.10.2024

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами ФК Олександрія (Александрия) та командою Рух (Львов):

Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення ФК Олександрія та Рух у попередньому футбольному матчі 04.05.2024 закінчилось з рахунком: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Олександрія (Александрия)

Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991

Країна: Украина

Тренер: Руслан Ротань



Попередній матч команди ФК Олександрія був зіграний проти Кривбас - 28.09.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Команда гостей

Назва: Рух (Львов)

Рік заснування Рух (Львов): 2003

Країна: Украина

Тренер: Виталий Пономарев



Минулий поєдинок команди Рух був зіграний проти Колос - 29.09.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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