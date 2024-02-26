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Чорноморець - Оболонь онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 04 жовтня 2024, 15:30 - Черноморец
Головний суддя: Kogut, Oleg
Рейтинг матчу:
Чорноморець
Одесса
До початку
00 : 00 : 00
Оболонь
Киев
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
50%
Нічия
23%
Оболонь
27%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Chernomorets Odessa and FC Obolon Kyiv is 0-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 5 meetings with FC Chernomorets Odessa playing at home, FC Chernomorets Odessa have won 2 times, there have been 1 draws while FC Obolon Kyiv have won 2 times. The goal difference is 4-3 in favour of FC Chernomorets Odessa.
  • During the last 11 meetings, FC Chernomorets Odessa have won 4 times, there have been 3 draws while FC Obolon Kyiv have won 4 times. The goal difference is 9-8 in favour of FC Chernomorets Odessa.
  • Last season's matches: 2-0 (FC Chernomorets Odessa at home) and 1-1 (FC Obolon Kyiv at home).
  • In Premier League, FC Obolon Kyiv have lost their last 3 away matches.
  • FC Obolon Kyiv haven't won in their last 4 games.
  • FC Chernomorets Odessa haven't scored in 2 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • When playing away, FC Obolon Kyiv have not scored a goal so far this season.
  • FC Obolon Kyiv's away record this season: 0-0-3.
  • FC Obolon Kyiv have not managed to score in their last 7 matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 1st half in 24% of their matches, FC Obolon Kyiv in 13% of their matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 24% of halftimes, FC Obolon Kyiv wins 13%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Chernomorets Odessa leads 1-0 at home, they win in 87% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv leads 0-1 away, they win in 0% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 0-1 home, they win 10% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Chernomorets Odessa has better performance than FC Obolon Kyiv.
  • FC Obolon Kyiv has streak of 4 matches with 0 scored goals.
  • FC Chernomorets Odessa have lost just 1 of their last 5 games against FC Obolon Kyiv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Chernomorets Odessa won 2, FC Obolon Kyiv won 1, 2 draws.
  • FC Chernomorets Odessa have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Obolon Kyiv.
  • FC Obolon Kyiv have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Chernomorets Odessa.
  • FC Chernomorets Odessa scores 1.4 goals in a match against FC Obolon Kyiv and FC Obolon Kyiv scores 1 goals against FC Chernomorets Odessa (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Chernomorets Odessa and FC Obolon Kyiv is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Chernomorets Odessa and FC Obolon Kyiv is 1.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Chernomorets Odessa scores 1.28 goals when playing at home and FC Obolon Kyiv scores 0.47 goals when playing away (on average).
  • A year ago, FC Chernomorets Odessa were number 5 in the table with 15 points. Now they are number 11 with 7 points.
Особисті зустрічі
Чорноморець
4
Перемог
8
Ігор
2
Перемог
Оболонь
Прем'єр-ліга 2023/2024
26.02.2024 - 15:30 Оболонь 1 - 1 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.08.2023 - 15:00 Чорноморець 2 - 0 Завершено Оболонь
Перша ліга України 2022
26.03.2021 - 17:00 Чорноморець 1 - 1 Завершено Оболонь
Перша ліга України 2021
20.09.2020 - 18:00 Оболонь 2 - 3 Завершено Чорноморець
Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.09.2024 - 15:30 ЛНЗ 1 - 1 Завершено Чорноморець Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
21.09.2024 - 13:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Карпати П
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.09.2024 - 13:00 Інгулець 0 - 1 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
31.08.2024 - 18:00 Чорноморець 1 - 4 Завершено Полісся П
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.08.2024 - 17:00 Лівий Берег 1 - 0 Завершено Чорноморець П
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Останні матчі - Оболонь
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.09.2024 - 13:00 Оболонь 2 - 1 Завершено Інгулець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.09.2024 - 18:00 Шахтар 4 - 0 Завершено Оболонь П
Прем'єр-ліга 2024/2025
13.09.2024 - 18:00 Оболонь 0 - 0 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.08.2024 - 15:30 Оболонь 0 - 2 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.08.2024 - 13:00 Полісся 4 - 0 Завершено Оболонь П
Показати більше
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
50%
Нічия
23%
Оболонь
27%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Артур Рудько
    Воротар
  • 2
    Богдан Бутко
    Захисник
  • 86
    Udod, Danylo
    Захисник
  • 44
    Jarju, Moses
    Захисник
  • 39
    Skyba, Yevgeniy
    Захисник
  • 3
    Віталій Єрмаков
    Захисник
  • 28
    Артем Габелок
    Півзахисник
  • 33
    Pshenychnyuk, Oleksandr
    Півзахисник
  • 77
    Kysil, Yaroslav
    Захисник
  • 7
    Іван Петряк
    Півзахисник
  • 9
    Олексій Хобленко
    Форвард
  • 1
    Назарій Федорівський
    Воротар
  • 15
    Петро Стасюк
    Захисник
  • 37
    Dubko, Valery
    Захисник
  • 3
    Владислав Приймак
    Захисник
  • 11
    Максим Грисьо
    Форвард
  • 44
    Vitenchuk, Vadym
    Півзахисник
  • 7
    Bliznichenko, Viktor
    Півзахисник
  • 17
    Руслан Черненко
    Півзахисник
  • 25
    Віталій Груша
    Півзахисник
  • 55
    Сергій Суханов
    Захисник
  • 8
    Ростислав Тарануха
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Бабич, Александр
  • Shyschenko, Sergey
Трансляція
Інфо
Арбітр
Інфо
Стартовий склад Чорноморця: Рудько — Кисіль, Скиба, Джаджу, Удод — Єрмаков — Петряк, Габелок, Пшеничнюк, Бутко (к) — Габелок. Головний тренер — Олександр Бабич.
Інфо
Стартовий склад Оболоні: Федорівський (к) — Стасюк, Дубко, Приймак, Грисьо — Суханов, Черненко, Вітенчук, Груша, Блізніченко — Тарануха. Головний тренер — Сергій Шищенко.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 9-го туру УПЛ Чорноморець – Оболонь.
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Анонс матчу Чорноморець - Оболонь 04.10.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Чорноморець (Одесса) та командою Оболонь (Киев) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Черноморец.

Дата проведення матчу: 04.10.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Чорноморець (Одесса) та командою Оболонь (Киев):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Оболонь та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 26.02.2024 закінчилось з такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Попередній матч команди Чорноморець був зіграний проти ЛНЗ - 28.09.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Минулий матч команди Оболонь був зіграний проти Інгулець - 29.09.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Оболонь.

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