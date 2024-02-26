Чорноморець - Оболонь онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Чорноморець - Оболонь 04.10.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Чорноморець (Одесса) та командою Оболонь (Киев) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Черноморец.

Дата проведення матчу: 04.10.2024

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Чорноморець (Одесса) та командою Оболонь (Киев):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Оболонь та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 26.02.2024 закінчилось з такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Чорноморець (Одесса)

Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936

Країна: Украина

Тренер: Роман Григорчук



Попередній матч команди Чорноморець був зіграний проти ЛНЗ - 28.09.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Оболонь (Киев)

Рік заснування Оболонь (Киев): 2013

Країна: Украина

Тренер: Валерий Иващенко



Минулий матч команди Оболонь був зіграний проти Інгулець - 29.09.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Оболонь.

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