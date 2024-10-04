Колос - Лівий Берег онлайн трансляція матчу

Небезпечний момент

Ой, ой! Після серії рикошетів м'яч прилетів до Третьякова, і удар із 10 метрів тягне Мехнів! Було схоже на офсайд, але суддя прапорець не підняв! Тож вважаємо, що це перший момент у матчі!