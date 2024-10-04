  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Колос - Лівий Берег Дивитися онлайн
У тренді

Колос - Лівий Берег онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 05 жовтня 2024, 18:00 - Колос
Головний суддя: Andreevich, Sandor Alexander
Рейтинг матчу:
Колос
Ковалевка
0 - 0
Оновити
32'
Лівий Берег
Киев
Хід матчу
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Колос
32%
Нічия
32%
Лівий Берег
36%
Цікаві факти
  • Kolos Kovalivka haven't scored in 2 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • FC Levy Bereg Kyiv haven't scored in 2 of their 3 away matches in Premier League this season.
  • Kolos Kovalivka wins 1st half in 16% of their matches, FC Levy Bereg Kyiv in 32% of their matches.
  • Kolos Kovalivka wins 16% of halftimes, FC Levy Bereg Kyiv wins 32%.
  • When Kolos Kovalivka leads 1-0 at home, they win in 40% of their matches.
  • When FC Levy Bereg Kyiv leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Levy Bereg Kyiv is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In Premier League, FC Levy Bereg Kyiv has better performance than Kolos Kovalivka.
  • FC Levy Bereg Kyiv's performance of the last 5 matches is better than Kolos Kovalivka's.
  • FC Levy Bereg Kyiv has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • Kolos Kovalivka scores 0.44 goals when playing at home and FC Levy Bereg Kyiv scores 1.6 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • FC Levy Bereg Kyiv have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • FC Levy Bereg Kyiv have lost 3 matches in a row.
  • Andriy Tsurikov has more yellow cards (3) than any other player at Kolos Kovalivka. Yevhen Banada has collected 4 for FC Levy Bereg Kyiv.
  • FC Levy Bereg Kyiv have not managed to score in their last 3 matches.
Прогноз на матч
Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.09.2024 - 15:30 Рух 0 - 0 Завершено Колос Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.09.2024 - 15:30 Колос 1 - 0 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 24-26
16.09.2024 - 18:00 Колос 1 - 1 Завершено ЛНЗ Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
31.08.2024 - 15:30 ФК Олександрія 2 - 1 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.08.2024 - 18:00 Колос 0 - 1 Завершено Верес П
Показати більше
Останні матчі - Лівий Берег
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.09.2024 - 18:00 Лівий Берег 0 - 3 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2024/2025
21.09.2024 - 15:30 ФК Олександрія 2 - 0 Завершено Лівий Берег П
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.09.2024 - 15:30 Лівий Берег 0 - 1 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.09.2024 - 13:00 Верес 1 - 3 Завершено Лівий Берег В
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.08.2024 - 17:00 Лівий Берег 1 - 0 Завершено Чорноморець В
Показати більше
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Колос
32%
Нічия
32%
Лівий Берег
36%
Склади команд
Стартовий склад
  • 5
    Валерій Бондаренко
    Захисник
  • 7
    Demchenko, Oleksandr
    Півзахисник
  • 8
    Veleten, Vladyslav
    Півзахисник
  • 9
    Андрій Цуріков
    Півзахисник
  • 10
    Павло Оріховський
    Півзахисник
  • 11
    Bolivar, Jovanny
    Форвард
  • 16
    Ilir, Krasnichy
    Захисник
  • 31
    Vladyslavovich, Pakholiuk Ivan
    Воротар
  • 32
    Kozik, Eduard
    Захисник
  • 33
    Максим Третьяков
    Півзахисник
  • 48
    Oleh, Krivoruchko Vasilyevich
    Півзахисник
  • 1
    Максим Механів
    Воротар
  • 2
    Олег Соколов
    Захисник
  • 9
    Kobzar, Bohdan
    Форвард
  • 18
    Dedukh, Ruslan
    Півзахисник
  • 19
    Kogut, Mikola
  • 22
    Владислав Шаповал
    Півзахисник
  • 26
    Haras, Talas
    Півзахисник
  • 29
    Prykhodko, Klim
    Захисник
  • 50
    Семенов Дмитро
    Захисник
  • 96
    Олег Синиця
    Півзахисник
  • 97
    Андрій Якимів
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Александр Постеев
  • Виталий Первак
Трансляція
29'
Небезпечний момент
І ще момент для Колоса! Після кутового Болівар чомусь залишився зовсім один і головою пробив трохи вище дев'ятки! Пощастило зараз гостям!
27'
Небезпечний момент
Ух як вийшло – після прострілу з флангу рикошет від когось із захисників ЛБ, і м'яч мало не залетів у ворота!
25'
Вологий газон, що при відскоку надає прискорення м'ячу. Здається, командам потрібно взяти на озброєння дальні удари
20'
Небезпечний момент
Третьяков навісив із флангу, Болівар класно намагався підрізати м'яч головою, але знову Механів рятує!
18'
Лівий Берег дуже рідко вибирається на чужу половину поля. Ось Когут намагався пройти флангом, але його дуже легко відтіснив від м'яча Бондаренко
15'
Небезпечний момент
Ой, ой! Після серії рикошетів м'яч прилетів до Третьякова, і удар із 10 метрів тягне Мехнів! Було схоже на офсайд, але суддя прапорець не підняв! Тож вважаємо, що це перший момент у матчі!
13'
Бондаренко помилився з передачею і потім змушений був фолити на Кобзарі...
11'
Кутовий
Кутовий для Колоса – після навісу м'яч таки прискакав на далеку на Цурікова, але сьогоднішній іменинник (Андрію виповнилося 32), пробити нормально не зумів.
8'
Ну, а на полі поки що нічого особливо цікавого не відбувається. Колос більше володіє м'ячем, але не більше...
6'
А обидва президенти клубів спостерігають за матчем з трибун недалеко один від одного - таке воно, дербі Київщини
2'
Поки що все спокійно. Колос сходив у свою першу атаку, але без проблем для гостей
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
На полі вже команди
Зазначимо, що у Ковалівці сьогодні пройшов досить серйозний дощ, хоча зараз опадів не спостерігається
Інфо
Запасні Лівого Берега: Фастов, Сташков, Дударенко, Сідней, Астахов, Банада, Співаков, Косовський, Войцеховський, Непейпієв, Когут Іван, Сухоручко
Інфо
Стартовий склад Лівого Берега: Механів, Шаповал, Семенов, Якимів, Соколов, Дідух, Приходько, Когут Миколай, Синиця, Галас, Кобзар
Інфо
Запасні Колоси: Горох, Мисак, Бурда, Лучкевич, Ільїн, Салабай, Гусол, Алефіренко, Дієго, Безбородко, Паулаускас, Гагно
Інфо
Стартовий склад Колоса: Пахолюк, Цуріков, Краснічі, Бондаренко, Козік, Оріховський, Демченко, Криворучко, Велетень, Третьяков, Болівар
Команди є сусідами у турнірній таблиці - у Колоса 7 очок та 12-е місце, у Лівого Берега - 6 балів та 13-та позиція
Інфо
Матч розпочнеться о 18:00, судитиме гру Олександр Шандор
Доброго вечора всім шанувальникам українського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 9-го туру УПЛ, в якому Колос прийме Лівий Берег.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 16:30 - Сьогодні Бохум Бохум 1 Вольфсбург Вольфсбург 2 Завершено 16:30 - Сьогодні Уніон Уніон 2 Боруссія Боруссія 1 Завершено 16:30 - Сьогодні Вердер Вердер 0 Фрайбург Фрайбург 1 Завершено 16:30 - Сьогодні Байєр Байєр 2 Хольштайн Хольштайн 2 Завершено 16:00 - Сьогодні Гезтепе Гезтепе 3 Сівасспор Сівасспор 2

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Колос - Лівий Берег 05.10.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Колос (Ковалевка) та командою Лівий Берег (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Колос.

Дата проведення матчу: 05.10.2024
Час початку матчу: 18:00

Для здобуття перемоги тренери команд Александр Постеев и Виталий Первак розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Колос - Лівий Берег можна подивитися 05.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Колос - Лівий Берег, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Минулий матч команди Колос був зіграний проти Рух - 29.09.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Лівий Берег (Киев)
Рік заснування Левый Берег (Киев): 2017
Країна: Украина

Попередній поєдинок команди Лівий Берег був зіграний проти Динамо - 29.09.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

Слідкуйте за результатами матчу Колос - Лівий Берег онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.