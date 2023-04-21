Арсенал - Саутгемптон онлайн трансляція матчу

В поточному сезоні Арсенал лише двічі втратив очки зігравши внічию з Брайтоном та Манчестер Сіті. Наразі команда займає третю сходинку турнірної таблиці. Саутгемптон ще жодного разу не перемагав у поточному сезоні і лише завдяки нічиї з Іпсвіч Таун має в своєму активі один бал і займає передостаннє місце в АПЛ