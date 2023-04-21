Арсенал - Саутгемптон онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Арсенал (Лондон) та командою "Саутгемптон" (Саутгемптон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Эмирейтс.
Дата проведення матчу: 05.10.2024
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь між Арсенал (Лондон) та командою "Саутгемптон" (Саутгемптон):
Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Арсенал та "Саутгемптон" у попередньому футбольному матчі 21.04.2023 закінчилось з такими результатами: 3:3 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета
Минулий поєдинок команди Арсенал був зіграний проти "Парі Сен-Жермен" - 01.10.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.
Назва: "Саутгемптон" (Саутгемптон)
Рік заснування "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885
Країна: Англия
Тренер: Рубен Сельес
Минулий поєдинок команди "Саутгемптон" був зіграний проти "Борнмут" - 30.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Борнмут".
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