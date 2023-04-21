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Арсенал - Саутгемптон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 05 жовтня 2024, 17:00 - Эмирейтс
Головний суддя: Тони Харринтон
Рейтинг матчу:
Арсенал
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Саутгемптон
Саутгемптон
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
30%
Нічия
35%
Саутгемптон
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Southampton FC when Arsenal FC is playing at home is 1-1. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Southampton FC is 1-1. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 25 meetings with Arsenal FC playing at home, Arsenal FC have won 15 times, there have been 8 draws while Southampton FC have won 2 times. The goal difference is 54-24 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 51 meetings, Arsenal FC have won 26 times, there have been 15 draws while Southampton FC have won 10 times. The goal difference is 92-50 in favour of Arsenal FC.
  • Southampton FC's last away win against Arsenal FC was in 2016.
  • Arsenal FC haven't lost in their last 10 games.
  • Arsenal FC haven't lost in any of their last 9 home matches.
  • When playing at home, Arsenal FC have not lost to Southampton FC in their last 6 encounters.
  • Bukayo Saka has assisted the most goals for Arsenal FC with 5. Adam Lallana is Southampton FC's biggest assister (2).
  • Southampton FC have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 53% of their matches, Southampton FC in 46% of their matches.
  • Arsenal FC wins 53% of halftimes, Southampton FC wins 46%.
  • Their last meeting was a draw. (3-3)
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 91% of their matches.
  • When Southampton FC leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Southampton FC is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Southampton FC.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Southampton FC's.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 games against Southampton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 2, Southampton FC won 1, 2 draws.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Southampton FC.
  • Southampton FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Arsenal FC scores 2 goals in a match against Southampton FC and Southampton FC scores 1.2 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and Southampton FC is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and Southampton FC is 2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Arsenal FC scores 2.54 goals when playing at home and Southampton FC scores 1.59 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Arsenal FC scores 25% of their goals between the minutes 16-30?
  • Arsenal FC haven't scored in 0 of their 3 home matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC's home record this season: 2-1-0.
  • In Premier League, Southampton FC have lost their last 3 away matches.
  • Southampton FC haven't scored in 1 of their 3 away matches in Premier League this season.
  • Southampton FC's away record this season: 0-0-3.
Особисті зустрічі
Арсенал
11
Перемог
26
Ігор
6
Перемог
Саутгемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.04.2023 - 22:00 Арсенал 3 - 3 Завершено Саутгемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
23.10.2022 - 16:00 Саутгемптон 1 - 1 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2021/2022
16.04.2022 - 17:00 Саутгемптон 1 - 0 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2021/2022
11.12.2021 - 17:00 Арсенал 3 - 0 Завершено Саутгемптон
Останні матчі - Арсенал
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
01.10.2024 - 22:00 Арсенал 2 - 0 Завершено Парі Сен-Жермен В
Чемпіонат Англії 2024/2025
28.09.2024 - 17:00 Арсенал 4 - 2 Завершено Лестер Сіті В
Кубок англійської ліги 2024/2025
25.09.2024 - 21:45 Арсенал 5 - 1 Завершено Болтон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.09.2024 - 18:30 Манчестер Сіті 2 - 2 Завершено Арсенал Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
19.09.2024 - 22:00 Аталанта 0 - 0 Завершено Арсенал Н
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Останні матчі - Саутгемптон
Чемпіонат Англії 2024/2025
30.09.2024 - 22:00 Борнмут 3 - 1 Завершено Саутгемптон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.09.2024 - 17:00 Саутгемптон 1 - 1 Завершено Ипсвич Таун Н
Кубок англійської ліги 2024/2025
17.09.2024 - 21:45 Евертон 1 - 1 Завершено Саутгемптон Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.09.2024 - 14:30 Саутгемптон 0 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2024/2025
31.08.2024 - 17:00 Брентфорд 3 - 1 Завершено Саутгемптон П
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
30%
Нічия
35%
Саутгемптон
35%
Трансляція
Інфо
Арбітр матчу: Тоні Харрінгтон
Головний тренер Саутгемптону: Расселл Мартін
На лаві запасних: Армстронг, Арчер, Бреретон, Брі, Лаллана, Маккарті, Онуачу, Тейлор, Угочукву
Інфо
Стартовий склад Саутгемптону (3-4-2-1): Рамсдейл - Меннінг, Беднарек, Гарвуд-Белліс - Вокер-Пітерс, Арібо, Даунс, Сугавара - Фернандеш, Діблінг - Стюарт
Головний тренер Арсеналу: Мікель Артета
На лаві запасних: Батлер-Оєдеджі, Ківьор, Льюїс-Скеллі, Мартінеллі, Меріно, Нванері, Нету, Томіясу, Троссард
Інфо
Стартовий склад Арсеналу (4-3-3): Рая - Калафіорі, Габріел, Саліба, Партей - Райс, Жоржинью, Гаверц - Стерлінг, Габріел Жезус, Сака
В поточному сезоні Арсенал лише двічі втратив очки зігравши внічию з Брайтоном та Манчестер Сіті. Наразі команда займає третю сходинку турнірної таблиці. Саутгемптон ще жодного разу не перемагав у поточному сезоні і лише завдяки нічиї з Іпсвіч Таун має в своєму активі один бал і займає передостаннє місце в АПЛ
Матч пройде у Лондоні на Емірейтс та розпочнеться о 17:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій онлайн-трансляції матчу сьомого туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Арсенал прийме у гостях Саутгемптон
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Останні матчі
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Анонс матчу Арсенал - "Саутгемптон" 05.10.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою Арсенал (Лондон) та командою "Саутгемптон" (Саутгемптон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 05.10.2024
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Арсенал (Лондон) та командою "Саутгемптон" (Саутгемптон):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Арсенал та "Саутгемптон" у попередньому футбольному матчі 21.04.2023 закінчилось з такими результатами: 3:3 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - "Саутгемптон" можна подивитися 05.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Арсенал - "Саутгемптон", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Минулий поєдинок команди Арсенал був зіграний проти "Парі Сен-Жермен" - 01.10.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: "Саутгемптон" (Саутгемптон)
Рік заснування "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885
Країна: Англия
Тренер: Рубен Сельес

Минулий поєдинок команди "Саутгемптон" був зіграний проти "Борнмут" - 30.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Борнмут".

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