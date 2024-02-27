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Лестер Сіті - Борнмут онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 05 жовтня 2024, 17:00 - Кинг Пауэр Стэдиум
Головний суддя: Даррен Бонд
Рейтинг матчу:
Лестер Сіті
Лестер
До початку
00 : 00 : 00
Борнмут
Борнмут
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Лестер Сіті
35%
Нічия
31%
Борнмут
35%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings with Leicester City playing at home, Leicester City have won 3 times, there have been 3 draws while AFC Bournemouth have won 1 times. The goal difference is 9-5 in favour of Leicester City.
  • During the last 15 meetings, Leicester City have won 4 times, there have been 6 draws while AFC Bournemouth have won 5 times. The goal difference is 17-15 in favour of AFC Bournemouth.
  • Leicester City haven't scored in 0 of their 3 home matches in Premier League this season.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 1 of their 3 away matches in Premier League this season.
  • Leicester City's home record this season: 0-2-1.
  • AFC Bournemouth have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • Leicester City wins 1st half in 43% of their matches, AFC Bournemouth in 30% of their matches.
  • Leicester City wins 43% of halftimes, AFC Bournemouth wins 30%.
  • The winner of their last meeting was Leicester City.
  • On their last meeting Leicester City won by 1 goals.
  • When Leicester City leads 1-0 at home, they win in 92% of their matches.
  • When AFC Bournemouth leads 0-1 away, they win in 55% of their matches.
  • When Leicester City is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 1-0 away, they win 21% of their matches.
  • In Premier League, AFC Bournemouth has better performance than Leicester City.
  • Leicester City's performance of the last 5 matches is better than AFC Bournemouth's.
  • AFC Bournemouth has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • In the last 5 meetings Leicester City won 2, AFC Bournemouth won 3, 0 draws.
  • Leicester City scores 1.2 goals in a match against AFC Bournemouth and AFC Bournemouth scores 1.6 goals against Leicester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Leicester City and AFC Bournemouth is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Leicester City and AFC Bournemouth is 1.2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Leicester City scores 2.04 goals when playing at home and AFC Bournemouth scores 1.39 goals when playing away (on average).
  • Both teams lost their last match.
  • Wilfred Ndidi has assisted the most goals for Leicester City with 4. Lewis Cook is AFC Bournemouth's biggest assister (2).
  • A year ago, AFC Bournemouth were number 17 in the table with 3 points. Now they are number 11 with 8 points.
  • AFC Bournemouth's performance of the last 5 matches is better than Leicester City's.
Особисті зустрічі
Лестер Сіті
3
Перемог
13
Ігор
5
Перемог
Борнмут
Кубок Англії 2023/2024
27.02.2024 - 21:30 Борнмут 0 - 1 Завершено Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.04.2023 - 17:00 Лестер Сіті 0 - 1 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.10.2022 - 17:00 Борнмут 2 - 1 Завершено Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021
12.07.2020 - 21:00 Борнмут 4 - 1 Завершено Лестер Сіті
Останні матчі - Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2024/2025
28.09.2024 - 17:00 Арсенал 4 - 2 Завершено Лестер Сіті П
Кубок англійської ліги 2024/2025
24.09.2024 - 21:45 Уолсол 0 - 0 Завершено Лестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.09.2024 - 17:00 Лестер Сіті 1 - 1 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.09.2024 - 17:00 Крістал Пелес 2 - 2 Завершено Лестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
31.08.2024 - 17:00 Лестер Сіті 1 - 2 Завершено Астон Вілла П
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Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2024/2025
30.09.2024 - 22:00 Борнмут 3 - 1 Завершено Саутгемптон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.09.2024 - 17:00 Ліверпуль 3 - 0 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.09.2024 - 22:00 Борнмут 0 - 1 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2024/2025
31.08.2024 - 17:00 Евертон 2 - 3 Завершено Борнмут В
Кубок англійської ліги 2024/2025
28.08.2024 - 21:45 Вест Хем Юнайтед 1 - 0 Завершено Борнмут П
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Новини команд
Тренер Лестер Сіті: Критика - це мотивація 03.10.2024 в 20:20 Тренер Лестер Сіті: Критика - це мотивація Купер поділився своїми думками
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Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Лестер Сіті
35%
Нічия
31%
Борнмут
35%
Трансляція
Інфо
Арбітр — Даррен Бонд.
Запасні: Ворд (в), Вінкс, Де Кордова-Рід, Едуар, Ель-Ханнус, Коуді, Перейра, Сумаре, Фатаву.
Інфо
Стартовий склад Лестера: Германсен — Крістіансен, Околі, Фас, Джастін — Ндіді, Скіпп — Мавідіді, Аю, Буонанотте — Варді (к). Головний тренер — Стів Купер.
Запасні: Траверс (в), Араухо, Брукс, Скотт, Сіністерра, Уаттара, Унал, Хейсен, Хілл.
Інфо
Стартовий склад Борнмута: Кепа — Керкез, Сенесі, Забарний, Сміт (к) — Крісті, Кук — Клюйверт, Таверньє, Семеніо — Еванілсон. Головний тренер — Андоні Іраола.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 7-го туру АПЛ Лестер – Борнмут.
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Анонс матчу "Лестер Сіті" - "Борнмут" 05.10.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Лестер Сіті" (Лестер) та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Кинг Пауэр Стэдиум.

Дата проведення матчу: 05.10.2024
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Лестер Сіті" (Лестер) та командою "Борнмут" (Борнмут):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Лестер Сіті", тоді як команда "Борнмут" залишилася з поразкою . Зіткнення "Борнмут" та "Лестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 27.02.2024 закінчилось з такими результатами: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Лестер Сіті" - "Борнмут" можна подивитися 05.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Лестер Сіті" - "Борнмут", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Лестер Сіті" (Лестер)
Рік заснування "Лестер Сіті" (Лестер): 1884
Країна: Англия
Тренер: Энцо Мареска

Попередній поєдинок команди "Лестер Сіті" був зіграний проти Арсенал - 28.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Минулий матч команди "Борнмут" був зіграний проти "Саутгемптон" - 30.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Борнмут".

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