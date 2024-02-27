Лестер Сіті - Борнмут онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Лестер Сіті" - "Борнмут" 05.10.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Лестер Сіті" (Лестер) та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Кинг Пауэр Стэдиум.

Дата проведення матчу: 05.10.2024

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Лестер Сіті" (Лестер) та командою "Борнмут" (Борнмут):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Лестер Сіті", тоді як команда "Борнмут" залишилася з поразкою . Зіткнення "Борнмут" та "Лестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 27.02.2024 закінчилось з такими результатами: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Лестер Сіті" (Лестер)

Рік заснування "Лестер Сіті" (Лестер): 1884

Країна: Англия

Тренер: Энцо Мареска



Попередній поєдинок команди "Лестер Сіті" був зіграний проти Арсенал - 28.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: "Борнмут" (Борнмут)

Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890

Країна: Англия

Тренер: Андони Ираола



Минулий матч команди "Борнмут" був зіграний проти "Саутгемптон" - 30.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Борнмут".

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