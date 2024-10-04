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Манчестер Сіті - Фулгем онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 05 жовтня 2024, 17:00 - Этихад . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Петер Банкс
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
До початку
00 : 00 : 00
Фулгем
Лондон
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Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
38%
Нічия
33%
Фулгем
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester City and Fulham FC is 1-1. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 21 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 13 times, there have been 5 draws while Fulham FC have won 3 times. The goal difference is 52-18 in favour of Manchester City.
  • During the last 38 meetings, Manchester City have won 23 times, there have been 11 draws while Fulham FC have won 4 times. The goal difference is 89-36 in favour of Manchester City.
  • Fulham FC's last away win against Manchester City was in 2009.
  • Last season Manchester City won both games against Fulham FC (5-1 at home and 4-0 away).
  • Did you know that Manchester City scores 29% of their goals between the minutes 0-15?
  • Manchester City haven't lost in their last 10 games.
  • Manchester City haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • Fulham FC haven't won any of their last 16 games against Manchester City.
  • When playing at home, Manchester City have not lost to Fulham FC in their last 13 encounters.
  • Manchester City haven't scored in 0 of their 3 home matches in Premier League this season.
  • Manchester City's home record this season: 2-1-0.
  • Ruben Dias has more yellow cards (3) than any other player at Manchester City. Sasa Lukic has collected 4 for Fulham FC.
  • Fulham FC have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Manchester City wins 1st half in 55% of their matches, Fulham FC in 35% of their matches.
  • Manchester City wins 55% of halftimes, Fulham FC wins 35%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 4 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Fulham FC leads 0-1 away, they win in 81% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 45% of their matches.
  • When Fulham FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Fulham FC.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Fulham FC's.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 games against Fulham FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester City won 5, Fulham FC won 0, 0 draws.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Fulham FC.
  • Fulham FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Manchester City scores 3.4 goals in a match against Fulham FC and Fulham FC scores 0.8 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Fulham FC is 4.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Fulham FC is 2.4.
  • Manchester City scores 2.47 goals when playing at home and Fulham FC scores 1.32 goals when playing away (on average).
  • Fulham FC haven't scored in 1 of their 3 away matches in Premier League this season.
  • Erling Haaland is Manchester City's top scorer with 10 goals. Raul Jimenez has scored 3 times for Fulham FC.
  • A year ago, Fulham FC were number 11 in the table with 8 points. Now they are number 6 with 11 points.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
14
Перемог
14
Ігор
0
Перемог
Фулгем
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.05.2024 - 14:30 Фулгем 0 - 4 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.09.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 5 - 1 Завершено Фулгем
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.04.2023 - 16:00 Фулгем 1 - 2 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.11.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Фулгем
Останні матчі - Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
01.10.2024 - 22:00 Слован 0 - 4 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
28.09.2024 - 14:30 Ньюкасл 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті Н
Кубок англійської ліги 2024/2025
24.09.2024 - 21:45 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Уотфорд В
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.09.2024 - 18:30 Манчестер Сіті 2 - 2 Завершено Арсенал Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
18.09.2024 - 22:00 Манчестер Сіті 0 - 0 Завершено Інтер Н
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Останні матчі - Фулгем
Чемпіонат Англії 2024/2025
28.09.2024 - 17:00 Ноттінгем Форест 0 - 1 Завершено Фулгем В
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.09.2024 - 17:00 Фулгем 3 - 1 Завершено Ньюкасл В
Кубок англійської ліги 2024/2025
17.09.2024 - 21:45 Престон Норт Енд 1 - 1 Завершено Фулгем Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.09.2024 - 17:00 Фулгем 1 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
31.08.2024 - 17:00 Ипсвич Таун 1 - 1 Завершено Фулгем Н
Показати більше
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
38%
Нічия
33%
Фулгем
29%
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Сіті" - Фулгем
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
"Фулгем": 1. Лено, 2. Тете, 5. Андерсен, 3. Бассі, 33. Робінсон, 20. Лукіч, 16. Берге, 18. Перейра, 11. Траоре, 17. Івобі, 7. Хіменес
Інфо
"Ман Сіті": 31. Едерсон, 82. Льюїс, 25. Аканджі, 3. Діаш (к), 24. Гвардіол, 8. Ковачич, 19. Гюндоган, 20. Бернарду Сілва, 47. Фоден, 10. Гріліш, 9. Голанд
Інфо
Добрий день, пані та панове! Вітаємо вас на текстовому онлайні матчу 7-го туру АПЛ! Команда Гвардіоли йде на 2-й сходинці (14 очок). Вона приймає 6-й колектив першості (11 балів).
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Останні матчі
Завершено 14:30 - Сьогодні Нива Нива 3 Металіст 1925-2 Металіст 1925-2 2 Завершено 14:30 - Сьогодні Пітерборо Пітерборо 1 Стивенейдж Боро Стивенейдж Боро 1 Завершено 14:30 - Сьогодні Гаддерсфілд Таун Гаддерсфілд Таун 1 Барнсли Барнсли 0 Завершено 14:30 - Сьогодні Portsmouth Portsmouth 1 Оксфорд Юнайтед Оксфорд Юнайтед 1 Завершено 14:30 - Сьогодні Бернлі Бернлі 0 Престон Норт Енд Престон Норт Енд 0

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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - Фулгем 05.10.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Фулгем (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 05.10.2024
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Фулгем (Лондон):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда Фулгем залишилася з поразкою . Зіткнення Фулгем та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 11.05.2024 закінчилось з такими результатами: 0:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Фулгем можна подивитися 05.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Фулгем, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Попередній поєдинок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Слован - 01.10.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: Фулгем (Лондон)
Рік заснування Фулхэм (Лондон): 1879
Країна: Англия
Тренер: Марку Силва

Минулий матч команди Фулгем був зіграний проти Ноттінгем Форест - 28.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Фулгем.

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