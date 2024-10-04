Манчестер Сіті - Фулгем онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Манчестер Сіті" - Фулгем 05.10.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Фулгем (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 05.10.2024

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Фулгем (Лондон):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда Фулгем залишилася з поразкою . Зіткнення Фулгем та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 11.05.2024 закінчилось з такими результатами: 0:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880

Країна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Попередній поєдинок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Слован - 01.10.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: Фулгем (Лондон)

Рік заснування Фулхэм (Лондон): 1879

Країна: Англия

Тренер: Марку Силва



Минулий матч команди Фулгем був зіграний проти Ноттінгем Форест - 28.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Фулгем.

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