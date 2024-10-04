  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Крістал Пелес - Ліверпуль Дивитися онлайн
У тренді

Крістал Пелес - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 05 жовтня 2024, 14:30 - Селхерст Парк . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Саймон Хупер
Рейтинг матчу:
Крістал Пелес
Лондон
0 - 1
Оновити
36'
Ліверпуль
Ливерпуль
Дивитись трансляцію
Хід матчу
9' Jota, Diogo 17' Munoz, Daniel Вийшов: Clyne, Nathaniel
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Крістал Пелес
29%
Нічия
29%
Ліверпуль
42%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Crystal Palace and Liverpool FC when Crystal Palace is playing at home is 1-2. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Crystal Palace and Liverpool FC is 1-2. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 17 meetings with Crystal Palace playing at home, Crystal Palace have won 3 times, there have been 3 draws while Liverpool FC have won 11 times. The goal difference is 40-18 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 34 meetings, Crystal Palace have won 8 times, there have been 5 draws while Liverpool FC have won 21 times. The goal difference is 70-36 in favour of Liverpool FC.
  • Crystal Palace's last home win against Liverpool FC was in 2014.
  • Last season's matches: 1-2 (Crystal Palace at home) and 0-1 (Liverpool FC at home).
  • Did you know that Liverpool FC scores 33% of their goals between the minutes 31-45?
  • Crystal Palace haven't lost in their last 5 games.
  • Liverpool FC have a winning streak of 4 matches.
  • Liverpool FC have a winning streak of 4 matches away from home.
  • Liverpool FC have lost none of their last 6 away matches.
  • Crystal Palace haven't scored in 2 of their 3 home matches in Premier League this season.
  • When playing away, Liverpool FC have not conceded a goal so far this season.
  • Crystal Palace's home record this season: 0-2-1.
  • Jean Philippe Mateta is Crystal Palace's top scorer with 2 goals. Luis Diaz has scored 5 times for Liverpool FC.
  • A year ago, Crystal Palace were number 8 in the table with 7 points. Now they are number 16 with 3 points.
  • Crystal Palace wins 1st half in 36% of their matches, Liverpool FC in 52% of their matches.
  • Crystal Palace wins 36% of halftimes, Liverpool FC wins 52%.
  • The winner of their last meeting was Crystal Palace.
  • On their last meeting Crystal Palace won by 1 goals.
  • When Crystal Palace leads 1-0 at home, they win in 61% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When Crystal Palace is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Crystal Palace.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Crystal Palace's.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 games against Crystal Palace (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Crystal Palace won 1, Liverpool FC won 2, 2 draws.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Crystal Palace.
  • Crystal Palace have won just 1 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Crystal Palace scores 0.6 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 1 goals against Crystal Palace (on average).
  • Average number of goals in meetings between Crystal Palace and Liverpool FC is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Crystal Palace and Liverpool FC is 0.6.
  • Crystal Palace scores 1.92 goals when playing at home and Liverpool FC scores 2.1 goals when playing away (on average).
  • Liverpool FC haven't scored in 0 of their 3 away matches in Premier League this season.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Крістал Пелес
5
Перемог
24
Ігор
15
Перемог
Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
14.04.2024 - 16:00 Ліверпуль 0 - 1 Завершено Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.12.2023 - 14:30 Крістал Пелес 1 - 2 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.02.2023 - 21:45 Крістал Пелес 0 - 0 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.08.2022 - 22:00 Ліверпуль 1 - 1 Завершено Крістал Пелес
Останні матчі - Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2024/2025
28.09.2024 - 17:00 Евертон 2 - 1 Завершено Крістал Пелес П
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.09.2024 - 19:30 Крістал Пелес 0 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Кубок англійської ліги 2024/2025
17.09.2024 - 21:45 Квінз Парк Рейнджерс 1 - 2 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.09.2024 - 17:00 Крістал Пелес 2 - 2 Завершено Лестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.09.2024 - 15:30 Челсі 1 - 1 Завершено Крістал Пелес Н
Показати більше
Останні матчі - Ліверпуль
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
02.10.2024 - 22:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Болонья В
Чемпіонат Англії 2024/2025
28.09.2024 - 19:30 Вулверхемптон 1 - 2 Завершено Ліверпуль В
Кубок англійської ліги 2024/2025
25.09.2024 - 22:00 Ліверпуль 5 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.09.2024 - 17:00 Ліверпуль 3 - 0 Завершено Борнмут В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
17.09.2024 - 22:00 Мілан 1 - 3 Завершено Ліверпуль В
Показати більше
Головні події
Munoz, Daniel
Вийшов: Clyne, Nathaniel
17'
9'
Jota, Diogo ГООЛ!
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Крістал Пелес
29%
Нічия
29%
Ліверпуль
42%
Склади команд
1
Henderson, Dean
5
Lacroix, Maxence
6
Guehi, Marc
27
Трево Чалоба
3
Mitchell, Tyrick
8
Lerma, Jefferson
20
Wharton, Adam
12
Munoz, Daniel
10
Eze, Eberechi
9
Nketiah, Eddie
7
Ісмаїла Сарр
1
Alisson
66
Alexander-Arnold, Trent
5
Ібраїма Конате
4
Вірджил ван Дейк
21
Tsimikas, Kostas
17
Jones, Curtis
10
Mac Allister, Alexis
11
Мохамед Салах
38
Gravenberch, Ryan
18
Gakpo, Cody
20
Jota, Diogo
Стартовий склад
  • 10
    Eze, Eberechi
    Півзахисник
  • 9
    Nketiah, Eddie
    Форвард
  • 7
    Ісмаїла Сарр
    Півзахисник
  • 3
    Mitchell, Tyrick
    Захисник
  • 8
    Lerma, Jefferson
    Півзахисник
  • 20
    Wharton, Adam
    Захисник
  • 12
    Munoz, Daniel
    Захисник
    17
  • 5
    Lacroix, Maxence
    Захисник
  • 6
    Guehi, Marc
    Захисник
  • 27
    Трево Чалоба
  • 1
    Henderson, Dean
    Воротар
  • 20
    Jota, Diogo
    9
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 38
    Gravenberch, Ryan
    Півзахисник
  • 18
    Gakpo, Cody
    Форвард
  • 17
    Jones, Curtis
  • 10
    Mac Allister, Alexis
    Півзахисник
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 5
    Ібраїма Конате
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 21
    Tsimikas, Kostas
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Glasner, Oliver
  • Slot, Arne
Статистика матчу
5
Штрафні
1
1
Офсайди
Удари в отвір
2
1
Кутові
5
Фоли
5
18%
Володіння м'ячем
82%
Удари повз
1
1
Сейви
LIVE
Трансляція матчу "Крістал Пелес" - "Ліверпуль"
play-btn
play sound
В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
35'
Відбивається від атак суперників Пелес, тоді як у самим попереду нічого.
33'
Жота в дотик завершував у центрі штрафного передачу з правого флангу, але пробив погано.
31'
Жовта картка
Груба гра Гакпо на лівому фланзі атаки проти Геї.
29'
Небезпечний момент
Трент із правого флангу низом пустив дальній удар у лівий кут, але Гендерсон парирував.
27'
Дальній удар від Гакпо з лівого флангу полетів над воротами.
24'
Пас Гравенберха до правого флангу штрафного на Салаха перевели на кутовий захисники.
22'
Невдала діагональ на лівий фланг атаки для Езе.
20'
Команди непогано чіпляються за м'ячі, але матч лише з одним ударом наразі.
17'
Заміна
Клайн вимушено замінив Муньйоса.
14'
Пошкодження в Муньйоса й він потребує заміни.
12'
Пелес намагається повернути собі атакувальний темп.
10'
Фол Джонса на правому фланзі атаки проти Мітчелла.
9'
Гоооол!!!
ГОЛ! Гакпо отримав пас Цимікаса через лівий фланг, після чого прострілив у центр на Жоту, а той випередив захисників.
7'
Утримання м'яча від Ліверпуля на чужій половині поля.
5'
Фол проти Лерми в центральному колі від Гравенберха.
3'
Ліверпуль намагається відсунути гру від власних воріт.
1'
Офсайд
Офсайд! Лерма перехопив м'яч у центрі поля, після чого запустили Сарра до правого флангу штрафного, той прострілив у центр на Нкетіа, але партнер був у офсайді.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Ліверпуль іде першим із 5 перемогами та 1 поразкою — 15 очок.
Інфо
Крістал Пелес іде третім із кінця з 3 нічиїми та 3 поразками — 3 очки.
Запасні: Ярош, Гомес, Робертсон, Кванса, Бредлі, Ендо, Собослаї, Діас, Нуньєс.
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Цимікас — Джонс, Мак Аллістер — Салах, Гравенберх, Гакпо — Жота.
Запасні: Тернер, Кпорха, Ворд, Клайн, Шлупп, Камада, Г'юз, Матета, Умех-Чібуезе.
Крістал Пелес: Гендерсон — Чалоба, Лакруа, Геї — Муньйос, Вортон, Лерма, Мітчелл — Сарр, Нкетіа, Езе.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Саймон Гупер (Свіндон, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 7-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Селгерст Парк (Лондон, Англія) зіграють Крістал Пелес та Ліверпуль.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 13:00 - Сьогодні Верес Верес 2 Зоря Зоря 1 Завершено 12:30 - Сьогодні Скала 1911 Скала 1911 3 Реал Фарма Реал Фарма 1 Завершено 12:00 - Сьогодні ФК Тростянець ФК Тростянець 0 Локомотив Локомотив 1 Завершено 22:15 - Вчора Rio Ave Rio Ave 1 Фамалікан Фамалікан 1 Завершено 22:00 - Вчора Сандерленд Сандерленд 2 Лідс Юнайтед Лідс Юнайтед 2

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу "Крістал Пелес" - "Ліверпуль" 05.10.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Крістал Пелес" (Лондон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Селхерст Парк.

Дата проведення матчу: 05.10.2024
Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Крістал Пелес" (Лондон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Крістал Пелес", тоді як команда "Ліверпуль" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та "Крістал Пелес" у попередньому футбольному матчі 14.04.2024 закінчилось з таким рахунком: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Glasner, Oliver и Slot, Arne розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Крістал Пелес" - "Ліверпуль" можна подивитися 05.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Крістал Пелес" - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Крістал Пелес" (Лондон)
Рік заснування "Крістал Пелес" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Оливер Гласнер

Попередній поєдинок команди "Крістал Пелес" був зіграний проти Евертон - 28.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Евертон.

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Минулий матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Болонья" - 02.10.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Слідкуйте за результатами матчу "Крістал Пелес" - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.