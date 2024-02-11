Астон Вілла - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Астон Вілла" - "Манчестер Юнайтед" 06.10.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Астон Вілла" (Бирмингем) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Вилла Парк.

Дата проведення матчу: 06.10.2024

Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Астон Вілла" (Бирмингем) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Юнайтед", тоді як команда "Астон Вілла" залишилася з поразкою . Зіткнення "Астон Вілла" та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 11.02.2024 закінчилось з такими результатами: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Астон Вілла" (Бирмингем)

Рік заснування "Астон Вілла" (Бирмингем): 1874

Країна: Англия

Тренер: Унаи Эмери



Попередній поєдинок команди "Астон Вілла" був зіграний проти "Баварія" - 02.10.2024, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878

Країна: Англия

Тренер: Эрик тен Хаг



Попередній поєдинок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Порту - 03.10.2024, у рамках чемпіонату Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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