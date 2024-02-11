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Астон Вілла - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 06 жовтня 2024, 16:00 - Вилла Парк
Головний суддя: Роберт Джонс
Рейтинг матчу:
Астон Вілла
Бирмингем
До початку
00 : 00 : 00
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Астон Вілла
32%
Нічия
36%
Манчестер Юнайтед
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Aston Villa and Manchester United when Aston Villa is playing at home is 0-1. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Aston Villa and Manchester United is 0-1. 13 matches have ended with this result.
  • During the last 31 meetings with Aston Villa playing at home, Aston Villa have won 3 times, there have been 8 draws while Manchester United have won 20 times. The goal difference is 51-23 in favour of Manchester United.
  • During the last 64 meetings, Aston Villa have won 5 times, there have been 13 draws while Manchester United have won 46 times. The goal difference is 120-46 in favour of Manchester United.
  • Last season Manchester United won both games against Aston Villa (3-2 at home and 2-1 away).
  • Did you know that Aston Villa scores 33% of their goals between the minutes 76-90?
  • Manchester United haven't lost in their last 4 games.
  • Aston Villa haven't won any of their last 4 games against Manchester United.
  • Aston Villa haven't scored in 1 of their 3 home matches in Premier League this season.
  • Manchester United haven't scored in 1 of their 3 away matches in Premier League this season.
  • Amadou Onana has more yellow cards (2) than any other player at Aston Villa. Kobbie Mainoo has collected 3 for Manchester United.
  • Aston Villa have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Aston Villa wins 1st half in 35% of their matches, Manchester United in 33% of their matches.
  • Aston Villa wins 35% of halftimes, Manchester United wins 33%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 1 goals.
  • When Aston Villa leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 73% of their matches.
  • When Aston Villa is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Aston Villa has better performance than Manchester United.
  • Aston Villa's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 games against Aston Villa (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Aston Villa won 1, Manchester United won 4, 0 draws.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Aston Villa.
  • Aston Villa have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Aston Villa scores 1.6 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 2.2 goals against Aston Villa (on average).
  • Average number of goals in meetings between Aston Villa and Manchester United is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Aston Villa and Manchester United is 1.4.
  • Aston Villa scores 2.15 goals when playing at home and Manchester United scores 1.67 goals when playing away (on average).
  • Aston Villa haven't lost in their last 7 games.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • A year ago, Manchester United were number 9 in the table with 9 points. Now they are number 13 with 7 points.
  • Aston Villa have won 3 home matches in a row.
Особисті зустрічі
Астон Вілла
2
Перемог
22
Ігор
17
Перемог
Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.02.2024 - 18:30 Астон Вілла 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.12.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершено Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.04.2023 - 16:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Астон Вілла
Кубок англійської ліги 2022/2023
10.11.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 4 - 2 Завершено Астон Вілла
Останні матчі - Астон Вілла
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
02.10.2024 - 22:00 Астон Вілла 1 - 0 Завершено Баварія В
Чемпіонат Англії 2024/2025
29.09.2024 - 16:00 Ипсвич Таун 2 - 2 Завершено Астон Вілла Н
Кубок англійської ліги 2024/2025
24.09.2024 - 22:00 Уїком Уондерерс 1 - 2 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.09.2024 - 17:00 Астон Вілла 3 - 1 Завершено Вулверхемптон В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
17.09.2024 - 19:45 Янг Бойз 0 - 3 Завершено Астон Вілла В
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
03.10.2024 - 22:00 Порту 3 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
29.09.2024 - 18:30 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Тоттенхем П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
25.09.2024 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершено Твенте Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.09.2024 - 19:30 Крістал Пелес 0 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Кубок англійської ліги 2024/2025
17.09.2024 - 22:00 Манчестер Юнайтед 7 - 0 Завершено Барнсли В
Показати більше
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Астон Вілла
32%
Нічия
36%
Манчестер Юнайтед
32%
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Анонс матчу "Астон Вілла" - "Манчестер Юнайтед" 06.10.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Астон Вілла" (Бирмингем) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Вилла Парк.

Дата проведення матчу: 06.10.2024
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Астон Вілла" (Бирмингем) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Юнайтед", тоді як команда "Астон Вілла" залишилася з поразкою . Зіткнення "Астон Вілла" та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 11.02.2024 закінчилось з такими результатами: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Астон Вілла" - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 06.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Астон Вілла" - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Астон Вілла" (Бирмингем)
Рік заснування "Астон Вілла" (Бирмингем): 1874
Країна: Англия
Тренер: Унаи Эмери

Попередній поєдинок команди "Астон Вілла" був зіграний проти "Баварія" - 02.10.2024, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Попередній поєдинок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Порту - 03.10.2024, у рамках чемпіонату Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Астон Вілла" - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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