Челсі - Ноттінгем Форест онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Челсі" - Ноттінгем Форест 06.10.2024, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Челсі" (Лондон) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 06.10.2024

Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Челсі" (Лондон) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Челсі", тоді як команда Ноттінгем Форест залишилася з поразкою . Зіткнення Ноттінгем Форест та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 11.05.2024 закінчилось з рахунком: 2:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)

Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Маурисио Почеттино



Попередній матч команди "Челсі" був зіграний проти Гент - 03.10.2024, у рамках турніру Ліга конференцій 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Команда гостей

Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)

Рік заснування Ноттингем Форест (Ноттингем): 1865

Країна: Англия

Тренер: Нуну Эшпириту Санту



Попередній матч команди Ноттінгем Форест був зіграний проти Фулгем - 28.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Фулгем.

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