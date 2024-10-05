  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Челсі - Ноттінгем Форест Дивитися онлайн
У тренді

Челсі - Ноттінгем Форест онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 06 жовтня 2024, 16:00 - Стэмфорд Бридж . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Крис Кавана
Рейтинг матчу:
Челсі
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Ноттінгем Форест
Ноттингем
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
44%
Нічия
28%
Ноттінгем Форест
28%
Цікаві факти
  • During the last 10 meetings with Chelsea FC playing at home, Chelsea FC have won 6 times, there have been 2 draws while Nottingham Forest have won 2 times. The goal difference is 18-8 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 16 meetings, Chelsea FC have won 9 times, there have been 4 draws while Nottingham Forest have won 3 times. The goal difference is 26-14 in favour of Chelsea FC.
  • Last season's matches: 0-1 (Chelsea FC at home) and 2-3 (Nottingham Forest at home).
  • Chelsea FC have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that Chelsea FC scores 27% of their goals between the minutes 16-30?
  • Chelsea FC have a winning streak of 4 matches.
  • Chelsea FC haven't lost in their last 5 games.
  • Nottingham Forest have lost none of their last 7 away matches.
  • Chelsea FC haven't scored in 1 of their 3 home matches in Premier League this season.
  • Nottingham Forest haven't scored in 0 of their 3 away matches in Premier League this season.
  • Nottingham Forest's away record this season: 2-1-0.
  • Cole Palmer is Chelsea FC's top scorer with 6 goals. Chris Wood has scored 3 times for Nottingham Forest.
  • A year ago, Chelsea FC were number 13 in the table with 5 points. Now they are number 4 with 13 points.
  • A year ago, Nottingham Forest were number 16 in the table with 3 points. Now they are number 10 with 9 points.
  • Chelsea FC have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Chelsea FC wins 1st half in 40% of their matches, Nottingham Forest in 18% of their matches.
  • Chelsea FC wins 40% of halftimes, Nottingham Forest wins 18%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 1 goals.
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 77% of their matches.
  • When Nottingham Forest leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 27% of their matches.
  • When Nottingham Forest is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than Nottingham Forest.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Nottingham Forest's.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 games against Nottingham Forest (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 2, Nottingham Forest won 1, 2 draws.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Nottingham Forest.
  • Nottingham Forest have won just 1 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Chelsea FC scores 1.6 goals in a match against Nottingham Forest and Nottingham Forest scores 1.2 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and Nottingham Forest is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and Nottingham Forest is 1.2.
  • Chelsea FC scores 2.41 goals when playing at home and Nottingham Forest scores 1.45 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Челсі
1
Перемог
4
Ігор
1
Перемог
Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.05.2024 - 19:30 Ноттінгем Форест 2 - 3 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.09.2023 - 17:00 Челсі 0 - 1 Завершено Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.05.2023 - 17:00 Челсі 2 - 2 Завершено Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.01.2023 - 18:30 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Челсі
Останні матчі - Челсі
Ліга конференцій 2024/2025
03.10.2024 - 22:00 Челсі 4 - 2 Завершено Гент В
Чемпіонат Англії 2024/2025
28.09.2024 - 17:00 Челсі 4 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Кубок англійської ліги 2024/2025
24.09.2024 - 21:45 Челсі 5 - 0 Завершено Барроу В
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.09.2024 - 14:30 Вест Хем Юнайтед 0 - 3 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.09.2024 - 22:00 Борнмут 0 - 1 Завершено Челсі В
Показати більше
Останні матчі - Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2024/2025
28.09.2024 - 17:00 Ноттінгем Форест 0 - 1 Завершено Фулгем П
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.09.2024 - 16:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 2 Завершено Ноттінгем Форест Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.09.2024 - 17:00 Ліверпуль 0 - 1 Завершено Ноттінгем Форест В
Чемпіонат Англії 2024/2025
31.08.2024 - 17:00 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Вулверхемптон Н
Кубок англійської ліги 2024/2025
28.08.2024 - 22:00 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Ньюкасл Н
Показати більше
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
44%
Нічия
28%
Ноттінгем Форест
28%
LIVE
Трансляція матчу "Челсі" - Ноттінгем Форест
play-btn
play sound
В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
Мудрик - на лавці запасних.
Інфо
"Ноттінгем Форест": 26. Селс, 5. Мурілло, 8. Андерсон, 10. Гіббс-Вайт, 11. Вуд, 14. Хадсон-Одої, 18. Ворд-Прауз, 19. Морено, 22. Єйтс (к), 31. Міленкович, 34. Аіна
Інфо
"Челсі": 1. Санчес, 27. Гюсто, 29. Фофана, 6. Колвілл, 3. Кукурелья, 25. Кайседо, 8. Енцо (к), 11. Мадуеке, 20. Палмер, 19. Санчо, 15. Джексон
Інфо
Добрий день, пані та панове! 6 жовтня, о 16:00 за київським часом, стартує матч між 4-ю та 11-ю командами чемпіонату. "Челсі" (13 очок) приймає у себе на "Стемфорд Бридж" "Ноттінгем Форест" (9 балів).
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 13:30 - Сьогодні ФК Олександрія-2 ФК Олександрія-2 4 Чайка Чайка 0 Завершено 13:30 - Сьогодні Ювентус Ювентус 1 Кальярі Кальярі 1 Завершено 13:15 - Сьогодні Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 2 Хераклес Хераклес 1 Завершено 13:00 - Сьогодні Полісся Полісся 2 Ворскла Ворскла 1 Завершено 12:30 - Сьогодні Колос-2 Колос-2 1 ФК Чернігів ФК Чернігів 0

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу "Челсі" - Ноттінгем Форест 06.10.2024, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Челсі" (Лондон) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 06.10.2024
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Челсі" (Лондон) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Челсі", тоді як команда Ноттінгем Форест залишилася з поразкою . Зіткнення Ноттінгем Форест та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 11.05.2024 закінчилось з рахунком: 2:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Челсі" - Ноттінгем Форест можна подивитися 06.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Челсі" - Ноттінгем Форест, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Попередній матч команди "Челсі" був зіграний проти Гент - 03.10.2024, у рамках турніру Ліга конференцій 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Команда гостей

Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)
Рік заснування Ноттингем Форест (Ноттингем): 1865
Країна: Англия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту

Попередній матч команди Ноттінгем Форест був зіграний проти Фулгем - 28.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Фулгем.

Слідкуйте за результатами матчу "Челсі" - Ноттінгем Форест онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.