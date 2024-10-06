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Жирона - Атлетік онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 06 жовтня 2024, 15:00 - Мунисипал де Монтиливи . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Сантана Пулидо
Рейтинг матчу:
Жирона
Жирона
0 - 0
Оновити
28'
Атлетік
Бильбао
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Хід матчу
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
33%
Нічия
29%
Атлетік
38%
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings, Girona FC have won 3 times, there have been 1 draws while Athletic Bilbao have won 4 times. The goal difference is 12-11 in favour of Athletic Bilbao.
  • Last season's matches: 1-1 (Girona FC at home) and 3-2 (Athletic Bilbao at home).
  • Athletic Bilbao have a winning streak of 3 matches in LaLiga.
  • Did you know that Athletic Bilbao scores 33% of their goals between the minutes 31-45?
  • Girona FC haven't won in their last 6 games.
  • Athletic Bilbao haven't lost in their last 5 games.
  • Girona FC haven't scored in 1 of their 3 home matches in LaLiga this season.
  • Athletic Bilbao haven't scored in 0 of their 3 away matches in LaLiga this season.
  • Abel Ruiz has more yellow cards (2) than any other player at Girona FC. Benat Prados has collected 3 for Athletic Bilbao.
  • Girona FC wins 1st half in 38% of their matches, Athletic Bilbao in 45% of their matches.
  • Girona FC wins 38% of halftimes, Athletic Bilbao wins 45%.
  • The winner of their last meeting was Athletic Bilbao.
  • On their last meeting Athletic Bilbao won by 1 goals.
  • When Girona FC leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When Athletic Bilbao leads 0-1 away, they win in 86% of their matches.
  • When Girona FC is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Athletic Bilbao is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In LaLiga, Athletic Bilbao has better performance than Girona FC.
  • Athletic Bilbao's performance of the last 5 matches is better than Girona FC's.
  • In the last 5 meetings Girona FC won 2, Athletic Bilbao won 2, 1 draws.
  • Girona FC scores 1.8 goals in a match against Athletic Bilbao and Athletic Bilbao scores 1.8 goals against Girona FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Girona FC and Athletic Bilbao is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Girona FC and Athletic Bilbao is 1.2.
  • Girona FC scores 2.59 goals when playing at home and Athletic Bilbao scores 1.28 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Girona FC were number 4 in the table with 19 points. Now they are number 12 with 9 points.
  • Athletic Bilbao have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Жирона
3
Перемог
8
Ігор
4
Перемог
Атлетік
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
19.02.2024 - 22:00 Атлетік 3 - 2 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.11.2023 - 22:00 Жирона 1 - 1 Завершено Атлетік
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
26.02.2023 - 15:00 Атлетік 2 - 3 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.11.2022 - 22:00 Жирона 2 - 1 Завершено Атлетік
Останні матчі - Жирона
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
02.10.2024 - 19:45 Жирона 2 - 3 Завершено Феєноорд П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
29.09.2024 - 15:00 Сельта 1 - 1 Завершено Жирона Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
25.09.2024 - 20:00 Жирона 0 - 0 Завершено Райо Вальєкано Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
21.09.2024 - 19:30 Валенсія 2 - 0 Завершено Жирона П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
18.09.2024 - 22:00 Парі Сен-Жермен 1 - 0 Завершено Жирона П
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Останні матчі - Атлетік
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
03.10.2024 - 22:00 Атлетік 2 - 0 Завершено АЗ В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
29.09.2024 - 17:15 Атлетік 1 - 1 Завершено Севілья Н
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
26.09.2024 - 22:00 Рома 1 - 1 Завершено Атлетік Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
22.09.2024 - 17:15 Атлетік 3 - 1 Завершено Сельта В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
15.09.2024 - 19:30 Лас-Пальмас 2 - 3 Завершено Атлетік В
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Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
33%
Нічия
29%
Атлетік
38%
Склади команд
13
Пауло Гассаніга
3
Gutierrez, Miguel
18
Krejci, Ladislav
5
Lopez, David
4
Arnau, Martinez
23
Martin, Ivan
21
Herrera, Yangel
11
Danjuma, Arnaut
6
Van De Beek, Donny
10
Asprilla, Yaser
9
Ruiz, Abel
26
Padilla, Alex
18
Оскар де Маркос
4
Paredes, Aitor
3
Vivian, Dani
32
Boiro, Adama
16
Ruiz De Galarreta, Inigo
21
Андер Еррера
9
Iньякi Вiльямс
8
Sancet, Oihan
7
Berenguer, Alex
12
Guruzeta, Gorka
Стартовий склад
  • 9
    Ruiz, Abel
  • 11
    Danjuma, Arnaut
    Форвард
  • 6
    Van De Beek, Donny
    Півзахисник
  • 10
    Asprilla, Yaser
    Півзахисник
  • 23
    Martin, Ivan
    Захисник
  • 21
    Herrera, Yangel
  • 3
    Gutierrez, Miguel
  • 18
    Krejci, Ladislav
    Півзахисник
  • 5
    Lopez, David
  • 4
    Arnau, Martinez
    Захисник
  • 13
    Пауло Гассаніга
    Воротар
  • 12
    Guruzeta, Gorka
    Форвард
  • 9
    Iньякi Вiльямс
    Форвард
  • 8
    Sancet, Oihan
    Півзахисник
  • 7
    Berenguer, Alex
    Півзахисник
  • 16
    Ruiz De Galarreta, Inigo
  • 21
    Андер Еррера
    Півзахисник
  • 18
    Оскар де Маркос
    Форвард
  • 4
    Paredes, Aitor
    Захисник
  • 3
    Vivian, Dani
  • 32
    Boiro, Adama
    Захисник
  • 26
    Padilla, Alex
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Мишел
  • Эрнесто Вальверде
Статистика матчу
2
Штрафні
1
1
Фоли
2
58%
Володіння м'ячем
42%
Удари повз
2
LIVE
Трансляція матчу Жирона - Атлетік
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
28'
Незабитий пенальті
БЕРЕНГЕР ПРОСТО ПОКОТИВ У РУКИ ГАССАНІГИ В ПРАВИЙ КУТ!
28'
Небезпечний момент
Пенальті! Ніхто й не здивувався, що Арнау фолив.
27'
Та це пенальті зараз має бути.
26'
Падіння Беренгера через ногу Арнау арбітр заграв.
24'
Аспрілья перед штрафним забрав відскок від подачі з лівого флангу, але пробив у захисника.
21'
Важко в атаці для обох команд, тож на помилках і гратимуть.
19'
Небезпечний момент
А ось і момент! Помилка від Жирони на лівому фланзі оборони завершилось переведенням на Беренгера на дальній бік поля, той бив другим дотиком у правий кут, але не влучив.
18'
Публіка починає посвистувати, бо моментів досі не було ні в кого.
16'
Жирона, поки що, стабільно працює під тиском.
14'
Простріл від Адами з лівого флангу блокував Данжума, який повернувся в оборону.
11'
Атлетік демонструє високий пресинг, але не надто загострює.
9'
Спокійний перебіг матчу на старті.
7'
Зіткнення головами в центрі поля поміж Іньякі та Мігелем.
6'
Данжума не встигав на дальній за подачею Аспрільї з правого флангу.
4'
Контроль м'яча від Жирони на власній половині.
2'
Фол проти Іньякі від Мартіна перед чужим штрафним.
1'
Жирона з атаки почала домашню гру.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Гастесі, Горосабель, Джало, Нуньєс, Лекуе, Берчіче, Мартон, У. Гомес, Серрано, Хаурегісар, Прадос, Каналес.
Атлетік: Паділья — Де Маркос, Паредес, Вівіан, Адама — Галаррета, Анд. Еррера — І. Вільямс, Сансет, Беренгер — Гурусета.
Запасні: Карлос, П. Лопес, Стуані, Хуанпе, Франсес, Міовські, Хіль, Соліс, Місехой.
Жирона: Гассаніга — А. Мартінес, Д. Лопес, Крейчі, Гутьєррес — ван де Бек, Анх. Еррера, Мартін — Аспрілья, Данжума — Руїс.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Атлетік іде четвертим із 4 перемогами, 2 нічиїми та 2 поразками — 14 очок.
Інфо
Жирона йде тринадцятою з 2 перемогами, 3 нічиїми та 3 поразками — 9 очок.
Хуан Луїс Пулідо Сантана (Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 9-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві (Жирона, Іспанія) зіграють Жирона та баскський Атлетік.
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Анонс матчу Жирона - Атлетік 06.10.2024, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою Жирона (Жирона) та командою Атлетік (Бильбао) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 06.10.2024
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Жирона (Жирона) та командою Атлетік (Бильбао):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Атлетік, тоді як команда Жирона залишилася з поразкою . Зіткнення Атлетік та Жирона у попередньому футбольному матчі 19.02.2024 закінчилось з таким рахунком: 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Мишел и Эрнесто Вальверде розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Жирона - Атлетік можна подивитися 06.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Жирона - Атлетік, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Попередній матч команди Жирона був зіграний проти Феєноорд - 02.10.2024, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Феєноорд .

Команда гостей

Назва: Атлетік (Бильбао)
Рік заснування Атлетик (Бильбао): 1898
Країна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Минулий матч команди Атлетік був зіграний проти АЗ - 03.10.2024, у рамках турніру Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Атлетік.

Слідкуйте за результатами матчу Жирона - Атлетік онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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