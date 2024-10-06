Жирона - Атлетік онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Жирона (Жирона) та командою Атлетік (Бильбао) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.
Дата проведення матчу: 06.10.2024
Час початку матчу: 15:00
Історія протистоянь між Жирона (Жирона) та командою Атлетік (Бильбао):
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Атлетік, тоді як команда Жирона залишилася з поразкою . Зіткнення Атлетік та Жирона у попередньому футбольному матчі 19.02.2024 закінчилось з таким рахунком: 3:2 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Мишел и Эрнесто Вальверде розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)
Попередній матч команди Жирона був зіграний проти Феєноорд - 02.10.2024, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Феєноорд .
Назва: Атлетік (Бильбао)
Рік заснування Атлетик (Бильбао): 1898
Країна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде
Минулий матч команди Атлетік був зіграний проти АЗ - 03.10.2024, у рамках турніру Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Атлетік.
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