  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Реал - Вільярреал Дивитися онлайн
У тренді

Реал - Вільярреал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 05 жовтня 2024, 22:00 - Сантьяго Бернабеу . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Фернандес, Гильермо Куадра
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
До початку
00 : 00 : 00
Вільярреал
Вильярреаль
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
18 Користувачів зробило свій вибір
Реал
28%
Нічия
28%
Вільярреал
44%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Madrid and Villarreal CF when Real Madrid is playing at home is 2-1. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Real Madrid and Villarreal CF is 1-1. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 24 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 16 times, there have been 6 draws while Villarreal CF have won 2 times. The goal difference is 58-26 in favour of Real Madrid.
  • During the last 49 meetings, Real Madrid have won 26 times, there have been 17 draws while Villarreal CF have won 6 times. The goal difference is 101-55 in favour of Real Madrid.
  • Last season's matches: 4-1 (Real Madrid at home) and 4-4 (Villarreal CF at home).
  • Real Madrid have a winning streak of 4 matches in LaLiga.
  • In LaLiga, Real Madrid have 4 successive home wins.
  • Did you know that Real Madrid scores 35% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Villarreal CF scores 29% of their goals between the minutes 31-45?
  • Real Madrid have a winning streak of 5 matches.
  • Real Madrid haven't lost in their last 11 games.
  • Real Madrid have won 5 home matches in a row.
  • Real Madrid haven't lost in any of their last 37 home matches.
  • Villarreal CF have lost none of their last 4 away matches.
  • Real Madrid haven't scored in 0 of their 4 home matches in LaLiga this season.
  • Villarreal CF haven't scored in 0 of their 4 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's home record this season: 4-0-0.
  • Villarreal CF's away record this season: 3-1-0.
  • Kylian Mbappe is Real Madrid's top scorer with 5 goals. Ayoze Perez has scored 6 times for Villarreal CF.
  • Vinicius Junior has assisted the most goals for Real Madrid with 4. Alex Baena is Villarreal CF's biggest assister (5).
  • Vinicius Junior has more yellow cards (3) than any other player at Real Madrid. Ayoze Perez has collected 3 for Villarreal CF.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • Villarreal CF have conceded a goal in each of their last 10 matches.
  • Villarreal CF have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 43% of their matches, Villarreal CF in 26% of their matches.
  • Real Madrid wins 43% of halftimes, Villarreal CF wins 26%.
  • Their last meeting was a draw. (4-4)
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Villarreal CF leads 0-1 away, they win in 69% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 85% of their matches.
  • When Villarreal CF is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Villarreal CF.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Villarreal CF's.
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 2, Villarreal CF won 2, 1 draws.
  • Villarreal CF have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Real Madrid have won just 1 of their last 5 LaLiga games against Villarreal CF.
  • Real Madrid scores 2.8 goals in a match against Villarreal CF and Villarreal CF scores 2.4 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and Villarreal CF is 5.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and Villarreal CF is 2.2.
  • Real Madrid scores 2.79 goals when playing at home and Villarreal CF scores 1.76 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Villarreal CF were number 13 in the table with 8 points. Now they are number 3 with 17 points.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
9
Перемог
24
Ігор
4
Перемог
Вільярреал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
19.05.2024 - 20:00 Вільярреал 4 - 4 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.12.2023 - 22:00 Реал 4 - 1 Завершено Вільярреал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
08.04.2023 - 22:00 Реал 2 - 3 Завершено Вільярреал
Кубок Іспанії 2022/2023
19.01.2023 - 22:00 Вільярреал 2 - 3 Завершено Реал
Останні матчі - Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
02.10.2024 - 22:00 Лілль 1 - 0 Завершено Реал П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
29.09.2024 - 22:00 Атлетіко 1 - 1 Завершено Реал Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
24.09.2024 - 22:00 Реал 3 - 2 Завершено Алавес В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
21.09.2024 - 22:00 Реал 4 - 1 Завершено Еспаньол В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
17.09.2024 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершено Штутгарт В
Показати більше
Останні матчі - Вільярреал
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
30.09.2024 - 22:00 Вільярреал 3 - 1 Завершено Лас-Пальмас В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
26.09.2024 - 20:00 Еспаньол 1 - 2 Завершено Вільярреал В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
22.09.2024 - 19:30 Вільярреал 1 - 5 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
14.09.2024 - 15:00 Мальорка 1 - 2 Завершено Вільярреал В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
31.08.2024 - 22:30 Валенсія 1 - 1 Завершено Вільярреал Н
Показати більше
Хто переможе?
18 Користувачів зробило свій вибір
Реал
28%
Нічия
28%
Вільярреал
44%
LIVE
Трансляція матчу Реал - Вільярреал
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Запасні: Жуніор, Баї, Ахомаш, Бернат, Терратс, Піно, Наварро, Кабанес.
Вільярреал: Конде — Феменія, Альбіоль, Кошта, Кардона — Комесанья, Гує, Парехо, Баена — Баррі, Пепе.
Інфо
Вільярреал іде третім із 5 перемогами, 2 нічиїми та 1 поразкою — 17 очок.
Інфо
Реал іде другим із 5 перемогами та 3 нічиїми — 18 очок.
Запасні: Фран Гонсалес, Местре, Мілітао, Родріго, Гюлер, Ендрік, Васкес, Вальєхо, Себальйос, Фран Гарсія, Хакобо.
Реал: Лунін — Карвахаль, Чуамені, Рюдігер, Менді — Камавінга, Модрич — Вальверде, Беллінгем, Вінісіус — Мбаппе.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Гільєрмо Куадра Фернандес (Балеарські о-ви, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 9-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Іспанія) зіграють мадридський Реал та Вільярреал.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 19:30 - Сьогодні Вальядолід Вальядолід 1 Райо Вальєкано Райо Вальєкано 2 Завершено 19:30 - Сьогодні Лас-Пальмас Лас-Пальмас 0 Сельта Сельта 1 Завершено 19:30 - Сьогодні Маккабі Маккабі 3 Бней Сахнин Бней Сахнин 0 Завершено 19:30 - Сьогодні Славен Белупо Славен Белупо 0 Рієка Рієка 0 Завершено 19:30 - Сьогодні Евертон Евертон 0 Ньюкасл Ньюкасл 0

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Реал - Вільярреал 05.10.2024, Чемпіонат Іспанії

Поєдинок між командою Реал (Мадрид) та командою Вільярреал (Вильярреаль) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 05.10.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Реал (Мадрид) та командою Вільярреал (Вильярреаль):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Вільярреал та Реал у попередньому футбольному матчі 19.05.2024 закінчилось з наступним результатом: 4:4 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - Вільярреал можна подивитися 05.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал - Вільярреал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Попередній матч команди Реал був зіграний проти "Лілль" - 02.10.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Лілль".

Команда гостей

Назва: Вільярреал (Вильярреаль)
Рік заснування Вильярреал (Вильярреаль): 1923
Країна: Испания
Тренер: Марселино Гарсия Тораль

Попередній матч команди Вільярреал був зіграний проти Лас-Пальмас - 30.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Вільярреал.

Слідкуйте за результатами матчу Реал - Вільярреал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Іспанії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.