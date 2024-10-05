Реал - Вільярреал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Реал - Вільярреал 05.10.2024, Чемпіонат Іспанії

Поєдинок між командою Реал (Мадрид) та командою Вільярреал (Вильярреаль) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 05.10.2024

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Реал (Мадрид) та командою Вільярреал (Вильярреаль):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Вільярреал та Реал у попередньому футбольному матчі 19.05.2024 закінчилось з наступним результатом: 4:4 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Попередній матч команди Реал був зіграний проти "Лілль" - 02.10.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Лілль".

Команда гостей

Назва: Вільярреал (Вильярреаль)

Рік заснування Вильярреал (Вильярреаль): 1923

Країна: Испания

Тренер: Марселино Гарсия Тораль



Попередній матч команди Вільярреал був зіграний проти Лас-Пальмас - 30.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Вільярреал.

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