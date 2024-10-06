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Алавес - Барселона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 06 жовтня 2024, 17:15 - Мендисорроса . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Мигель Ангел Ортиз Ариас
Рейтинг матчу:
Алавес
Витория-Гастейс
0 - 0
Оновити
2'
Барселона
Барселона
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Хід матчу
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Алавес
30%
Нічия
30%
Барселона
39%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Deportivo Alaves and FC Barcelona when Deportivo Alaves is playing at home is 0-2. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Deportivo Alaves and FC Barcelona is 0-2. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 15 meetings with Deportivo Alaves playing at home, Deportivo Alaves have won 2 times, there have been 3 draws while FC Barcelona have won 10 times. The goal difference is 31-7 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 31 meetings, Deportivo Alaves have won 4 times, there have been 4 draws while FC Barcelona have won 23 times. The goal difference is 79-25 in favour of FC Barcelona.
  • Deportivo Alaves's last home win against FC Barcelona was in 2001.
  • Last season FC Barcelona won both games against Deportivo Alaves (2-1 at home and 3-1 away).
  • Did you know that Deportivo Alaves scores 36% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Barcelona scores 24% of their goals between the minutes 16-30?
  • Deportivo Alaves haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • Deportivo Alaves haven't won any of their last 3 games against FC Barcelona.
  • Deportivo Alaves haven't scored in 1 of their 3 home matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona haven't scored in 0 of their 5 away matches in LaLiga this season.
  • Deportivo Alaves's home record this season: 2-1-0.
  • A year ago, Deportivo Alaves were number 17 in the table with 7 points. Now they are number 11 with 10 points.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Deportivo Alaves wins 1st half in 26% of their matches, FC Barcelona in 42% of their matches.
  • Deportivo Alaves wins 26% of halftimes, FC Barcelona wins 42%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 2 goals.
  • When Deportivo Alaves leads 1-0 at home, they win in 78% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When Deportivo Alaves is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Deportivo Alaves.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Deportivo Alaves's.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 games against Deportivo Alaves (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Deportivo Alaves won 0, FC Barcelona won 4, 1 draws.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Deportivo Alaves.
  • Deportivo Alaves have won just 0 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • Deportivo Alaves scores 0.8 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 2.4 goals against Deportivo Alaves (on average).
  • Average number of goals in meetings between Deportivo Alaves and FC Barcelona is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Deportivo Alaves and FC Barcelona is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Both teams lost their last match.
  • Deportivo Alaves scores 1.23 goals when playing at home and FC Barcelona scores 2.03 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Алавес
1
Перемог
15
Ігор
11
Перемог
Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.02.2024 - 19:30 Алавес 1 - 3 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
12.11.2023 - 17:15 Барселона 2 - 1 Завершено Алавес
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
23.01.2022 - 22:00 Алавес 0 - 1 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
30.10.2021 - 22:00 Барселона 1 - 1 Завершено Алавес
Останні матчі - Алавес
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
28.09.2024 - 15:00 Хетафе 2 - 0 Завершено Алавес П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
24.09.2024 - 22:00 Реал 3 - 2 Завершено Алавес П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
20.09.2024 - 22:00 Алавес 2 - 1 Завершено Севілья В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
14.09.2024 - 17:15 Еспаньол 3 - 2 Завершено Алавес П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
01.09.2024 - 18:00 Алавес 2 - 0 Завершено Лас-Пальмас В
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Останні матчі - Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
01.10.2024 - 22:00 Барселона 5 - 0 Завершено Янг Бойз В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
28.09.2024 - 22:00 Осасуна 4 - 2 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
25.09.2024 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Хетафе В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
22.09.2024 - 19:30 Вільярреал 1 - 5 Завершено Барселона В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
19.09.2024 - 22:00 Монако 2 - 1 Завершено Барселона П
Показати більше
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Алавес
30%
Нічия
30%
Барселона
39%
Склади команд
1
Антонiо Сiвера
3
Sanchez, Manu
12
Mourino, Santiago
16
Abqar, Abdel
14
Tenaglia, Facundo
6
Guevara, Ander
8
Blanco, Antonio
21
Rebbach, Abde
19
Stoichkov
7
Vicente, Carlos
11
Антонiо Мартiнес
13
Pena, Inaki
32
Fort, Hector
2
Cubarsi, Pau
5
Martinez, Inigo
3
Balde, Alejandro
17
Casado, Marc
8
Pedri
19
Yamal, Lamine
11
Raphinha
7
Torres, Ferran
9
Роберт Левандовскі
Стартовий склад
  • 11
    Антонiо Мартiнес
    Півзахисник
  • 21
    Rebbach, Abde
    Форвард
  • 19
    Stoichkov
    Форвард
  • 7
    Vicente, Carlos
    Форвард
  • 6
    Guevara, Ander
  • 8
    Blanco, Antonio
    Півзахисник
  • 3
    Sanchez, Manu
    Півзахисник
  • 12
    Mourino, Santiago
    Захисник
  • 16
    Abqar, Abdel
    Захисник
  • 14
    Tenaglia, Facundo
    Захисник
  • 1
    Антонiо Сiвера
    Воротар
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 19
    Yamal, Lamine
    Форвард
  • 11
    Raphinha
    Захисник
  • 7
    Torres, Ferran
    Форвард
  • 17
    Casado, Marc
    Півзахисник
  • 8
    Pedri
    Форвард
  • 32
    Fort, Hector
    Захисник
  • 2
    Cubarsi, Pau
    Захисник
  • 5
    Martinez, Inigo
    Захисник
  • 3
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 13
    Pena, Inaki
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Луис Гарсия
  • Flick, Hansi
LIVE
Трансляція матчу "Алавес" - "Барселона"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Мігель Анхель Ортіс Аріас.
Запасні: Овоно (к), Родрігес (в), Бенавідес, Вільялібре, Гарсія, Діарра, Конечни, Мартін, Новоа Рамос, Піка, Ромеро, Хоан Хордан.
Інфо
Стартовий склад Алавеса: Сівера — Санчес, Моуріньйо, Абкар, Теналья — Гевара (к), Бланко — Реббах, Стоїчков, Вісенте — Мартінес. Головний тренер — Луїс Гарсія.
Запасні: Астралага (в), Яакобішвілі (в), Віктор, Гарсія, де Йонг, Домінгес, Кунде, Мартін, Торре, Фаті.
Інфо
Стартовий склад Барселони: Пенья — Бальде, Іньїго, Кубарсі, Форт — Педрі, Касадо — Торрес, Рафінья (к), Ямаль — Левандовський. Головний тренер — Гансі Флік.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 9-го туру Ла Ліги Алавес – Барселона.
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Анонс матчу "Алавес" - "Барселона" 06.10.2024, Чемпіонат Іспанії

Поєдинок між командою "Алавес" (Витория-Гастейс) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Мендисорроса.

Дата проведення матчу: 06.10.2024
Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Алавес" (Витория-Гастейс) та командою "Барселона" (Барселона):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда "Алавес" залишилася з поразкою . Зіткнення "Алавес" та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 03.02.2024 закінчилось з такими результатами: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Луис Гарсия и Flick, Hansi розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Алавес" - "Барселона" можна подивитися 06.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Алавес" - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Алавес" (Витория-Гастейс)
Рік заснування "Алавес" (Витория-Гастейс): 1921
Країна: Испания
Тренер: Луис Гарсия Пласа

Минулий поєдинок команди "Алавес" був зіграний проти Хетафе - 28.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Хетафе.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Попередній матч команди "Барселона" був зіграний проти Янг Бойз - 01.10.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".

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