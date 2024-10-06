Алавес - Барселона онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Алавес" - "Барселона" 06.10.2024, Чемпіонат Іспанії

Поєдинок між командою "Алавес" (Витория-Гастейс) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Мендисорроса.

Дата проведення матчу: 06.10.2024

Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Алавес" (Витория-Гастейс) та командою "Барселона" (Барселона):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда "Алавес" залишилася з поразкою . Зіткнення "Алавес" та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 03.02.2024 закінчилось з такими результатами: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Луис Гарсия и Flick, Hansi розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Алавес" (Витория-Гастейс)

Рік заснування "Алавес" (Витория-Гастейс): 1921

Країна: Испания

Тренер: Луис Гарсия Пласа



Минулий поєдинок команди "Алавес" був зіграний проти Хетафе - 28.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Хетафе.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)

Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899

Країна: Испания

Тренер: Хави



Попередній матч команди "Барселона" був зіграний проти Янг Бойз - 01.10.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".

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