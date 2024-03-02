Монца - Рома онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Монца - Рома 06.10.2024, Чемпіонат Італії

Матч між командою Монца (Монца) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Бриантео.

Дата проведення матчу: 06.10.2024

Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Монца (Монца) та командою Рома (Рим):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Рома, тоді як команда Монца залишилася з поразкою . Зіткнення Монца та Рома у попередньому футбольному матчі 02.03.2024 закінчилось з рахунком: 1:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Nesta, Alessandro и Иван Юрич розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Монца (Монца)

Рік заснування Монца (Монца): 1912

Країна: Италия

Тренер: Раффаэле Палладино



Минулий поєдинок команди Монца був зіграний проти Наполі - 29.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Наполі.

Команда гостей

Назва: Рома (Рим)

Рік заснування Рома (Рим): 1927

Країна: Италия

Тренер: Даниэле Де Росси



Попередній матч команди Рома був зіграний проти Ельфсборг - 03.10.2024, у рамках турніру Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ельфсборг.

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