  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Монца - Рома Дивитися онлайн
У тренді

Монца - Рома онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 06 жовтня 2024, 19:00 - Бриантео . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Федерико Ла Пенна
Рейтинг матчу:
Монца
Монца
0 - 0
Оновити
3'
Рома
Рим
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
16 Користувачів зробило свій вибір
Монца
31%
Нічия
38%
Рома
31%
Цікаві факти
  • Last season AS Roma won both games against AC Monza (1-0 at home and 4-1 away).
  • AS Roma haven't lost in their last 5 games.
  • AS Roma have lost none of their last 6 away matches.
  • AC Monza haven't scored in 1 of their 3 home matches in Serie A this season.
  • AS Roma haven't scored in 2 of their 3 away matches in Serie A this season.
  • AC Monza's home record this season: 0-1-2.
  • AS Roma's away record this season: 0-3-0.
  • Milan Djuric is AC Monza's top scorer with 2 goals. Artem Dovbyk has scored 2 times for AS Roma.
  • A year ago, AS Roma were number 16 in the table with 5 points. Now they are number 9 with 9 points.
  • AC Monza have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • AC Monza wins 1st half in 31% of their matches, AS Roma in 37% of their matches.
  • AC Monza wins 31% of halftimes, AS Roma wins 37%.
  • The winner of their last meeting was AS Roma.
  • On their last meeting AS Roma won by 3 goals.
  • When AC Monza leads 1-0 at home, they win in 70% of their matches.
  • When AS Roma leads 0-1 away, they win in 54% of their matches.
  • When AC Monza is down 0-1 home, they win 7% of their matches.
  • When AS Roma is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In Serie A, AS Roma has better performance than AC Monza.
  • AS Roma's performance of the last 5 matches is better than AC Monza's.
  • AS Roma have lost just 0 of their last 4 games against AC Monza (in all competitions).
  • In the last 4 meetings AC Monza won 0, AS Roma won 3, 1 draws.
  • AS Roma have lost just 0 of their last 4 Serie A games against AC Monza.
  • AC Monza have won just 0 of their last 4 Serie A games against AS Roma.
  • AC Monza scores 0.5 goals in a match against AS Roma and AS Roma scores 2.25 goals against AC Monza (on average).
  • Average number of goals in meetings between AC Monza and AS Roma is 2.75.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AC Monza and AS Roma is 1.5.
  • AC Monza scores 1.85 goals when playing at home and AS Roma scores 1.27 goals when playing away (on average).
  • A year ago, AC Monza were number 15 in the table with 6 points. Now they are number 20 with 3 points.
Особисті зустрічі
Монца
0
Перемог
4
Ігор
3
Перемог
Рома
Чемпіонат Італії 2023/2024
02.03.2024 - 19:00 Монца 1 - 4 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2023/2024
22.10.2023 - 13:30 Рома 1 - 0 Завершено Монца
Чемпіонат Італії 2022/2023
03.05.2023 - 22:00 Монца 1 - 1 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2022/2023
30.08.2022 - 21:45 Рома 3 - 0 Завершено Монца
Останні матчі - Монца
Чемпіонат Італії 2024/2025
29.09.2024 - 21:45 Наполі 2 - 0 Завершено Монца П
Кубок Італії 2024/2025
26.09.2024 - 19:30 Монца 3 - 1 Завершено Брешія В
Чемпіонат Італії 2024/2025
22.09.2024 - 16:00 Монца 1 - 2 Завершено Болонья П
Чемпіонат Італії 2024/2025
15.09.2024 - 21:45 Монца 1 - 1 Завершено Інтер Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
01.09.2024 - 19:30 Фіорентина 2 - 2 Завершено Монца Н
Показати більше
Останні матчі - Рома
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
03.10.2024 - 22:00 Ельфсборг 1 - 0 Завершено Рома П
Чемпіонат Італії 2024/2025
29.09.2024 - 16:00 Рома 2 - 1 Завершено Венеція В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
26.09.2024 - 22:00 Рома 1 - 1 Завершено Атлетік Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
22.09.2024 - 19:00 Рома 3 - 0 Завершено Удінезе В
Чемпіонат Італії 2024/2025
15.09.2024 - 13:30 Дженоа 1 - 1 Завершено Рома Н
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
16 Користувачів зробило свій вибір
Монца
31%
Нічия
38%
Рома
31%
Склади команд
21
Pizzignacco, Semuel
44
Carboni, Andrea
22
Пабло Марi
4
Армандо Іццо
77
Kyriakopoulos, Giorgos
42
Bianco, Alessandro
38
Bondo, Warren
13
Pereira, Pedro
14
Maldini, Daniel
32
Pessina, Matteo
11
Djuric, Milan
99
Svilar, Mile
23
Mancini, Gianluca
5
N Dicka, Evan
3
Angelino
19
Celik, Zeki
17
Kone, Manu
4
Cristante, Bryan
92
El Shaarawy, Stephan
18
Soule, Matias
7
Лоренцо Пеллегріні
11
Артем Довбик
Стартовий склад
  • 11
    Djuric, Milan
    Форвард
  • 14
    Maldini, Daniel
    Форвард
  • 32
    Pessina, Matteo
    Півзахисник
  • 77
    Kyriakopoulos, Giorgos
    Захисник
  • 42
    Bianco, Alessandro
    Півзахисник
  • 38
    Bondo, Warren
    Півзахисник
  • 13
    Pereira, Pedro
    Захисник
  • 44
    Carboni, Andrea
    Захисник
  • 22
    Пабло Марi
    Півзахисник
  • 4
    Армандо Іццо
    Захисник
  • 21
    Pizzignacco, Semuel
    Воротар
  • 11
    Артем Довбик
    Форвард
  • 18
    Soule, Matias
    Півзахисник
  • 7
    Лоренцо Пеллегріні
    Півзахисник
  • 19
    Celik, Zeki
  • 17
    Kone, Manu
    Півзахисник
  • 4
    Cristante, Bryan
    Півзахисник
  • 92
    El Shaarawy, Stephan
  • 23
    Mancini, Gianluca
    Захисник
  • 5
    N Dicka, Evan
    Захисник
  • 3
    Angelino
    Захисник
  • 99
    Svilar, Mile
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Nesta, Alessandro
  • Иван Юрич
LIVE
Трансляція матчу Монца - Рома
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
3'
На початку зустрічі прогнозовано гості взяли м'яч під власний контроль, але поки що без ударів по воротам.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Окремо відзначимо, що Артем Довбик - у старті Роми на цей матч!
Інфо
Стартовий склад Монци: Тураті, Іццо, Марі, Карбоні, Перейра, Кір'якопулос, Бондо, Пессіна, Мальдіні, Капрарі, Джурич
Інфо
Стартовий склад Роми: Свілар, Манчіні, Н'Діка, Анхеліньо, Челік, Коне, Крістанте, Пеллегріні, Ель-Шаараві, Дібала, Довбик
Інфо
Судити гру буде Федеріко Ла Пенна!
Для гостей цей матч дуже важливий. Подейкують навіть, що в разі невдачі в Монці проти останньої команди ліги Юрича можуть звільнити та навіть повернути Даніеле Де Россі.
Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу сьомого туру Серії А, в якому "Монца" прийматиме "Рому". Гра розпочнеться о 19:00.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 17:00 - Сьогодні Брістоль Сіті Брістоль Сіті 1 Кардіфф Сіті Кардіфф Сіті 1 Завершено 17:00 - Сьогодні Вараждін Вараждін 0 Динамо Динамо 1 Завершено 17:00 - Сьогодні Абердин Абердин 3 Гарт оф Мідлотіан Гарт оф Мідлотіан 2 Завершено 17:00 - Сьогодні Ройял Антверпен Ройял Антверпен 3 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0 Завершено 16:30 - Сьогодні Залаэгерсег Залаэгерсег 0 Уйпешт Уйпешт 2

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Монца - Рома 06.10.2024, Чемпіонат Італії

Матч між командою Монца (Монца) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Бриантео.

Дата проведення матчу: 06.10.2024
Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Монца (Монца) та командою Рома (Рим):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Рома, тоді як команда Монца залишилася з поразкою . Зіткнення Монца та Рома у попередньому футбольному матчі 02.03.2024 закінчилось з рахунком: 1:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Nesta, Alessandro и Иван Юрич розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Монца - Рома можна подивитися 06.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Монца - Рома, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Монца (Монца)
Рік заснування Монца (Монца): 1912
Країна: Италия
Тренер: Раффаэле Палладино

Минулий поєдинок команди Монца був зіграний проти Наполі - 29.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Наполі.

Команда гостей

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси

Попередній матч команди Рома був зіграний проти Ельфсборг - 03.10.2024, у рамках турніру Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ельфсборг.

Слідкуйте за результатами матчу Монца - Рома онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Італії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.