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Італія - Бельгія онлайн трансляція матчу

Ліга Націй - 10 жовтня 2024, 21:45 - Олимпийский стадион . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Эспен А. Эскас
Рейтинг матчу:
Італія
До початку
00 : 00 : 00
Бельгія
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Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Італія
36%
Нічия
28%
Бельгія
36%
Цікаві факти
  • During the last 10 meetings, Italy have won 6 times, there have been 2 draws while Belgium have won 2 times. The goal difference is 17-9 in favour of Italy.
  • Italy haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • Belgium haven't won any of their last 3 games against Italy.
  • When playing at home, Italy have not lost to Belgium in their last 4 encounters.
  • Davide Frattesi is Italy's top scorer with 2 goals. Kevin De Bruyne has scored 2 times for Belgium.
  • Italy have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Italy wins 1st half in 42% of their matches, Belgium in 50% of their matches.
  • Italy wins 42% of halftimes, Belgium wins 50%.
  • The winner of their last meeting was Italy.
  • On their last meeting Italy won by 1 goals.
  • When Italy leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Belgium leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Italy is down 0-1 home, they win 100% of their matches.
  • When Belgium is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Italy have lost just 1 of their last 5 games against Belgium (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Italy won 4, Belgium won 1, 0 draws.
  • Italy scores 2 goals in a match against Belgium and Belgium scores 1.2 goals against Italy (on average).
  • Average number of goals in meetings between Italy and Belgium is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Italy and Belgium is 1.6.
  • Italy scores 2.33 goals when playing at home and Belgium scores 0.83 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Італія
3
Перемог
3
Ігор
0
Перемог
Бельгія
Ліга Націй 2020
10.10.2021 - 16:00 Італія 2 - 1 Завершено Бельгія
Євро 2024 2021
02.07.2021 - 22:00 Бельгія 1 - 2 Завершено Італія
Евро 2015/2016
13.06.2016 - 22:00 Бельгія 0 - 2 Завершено Італія
Останні матчі - Італія
Ліга Націй 2024/2025
09.09.2024 - 21:45 Ізраїль 1 - 2 Завершено Італія В
Ліга Націй 2024/2025
06.09.2024 - 21:45 Франція 1 - 3 Завершено Італія В
Євро U-19 2024/2025
21.07.2024 - 21:00 Україна 3 - 2 Завершено Італія П
Євро 2024 2024
29.06.2024 - 19:00 Швейцарія 2 - 0 Завершено Італія П
Євро 2024 2024
24.06.2024 - 22:00 Хорватія 1 - 1 Завершено Італія Н
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Останні матчі - Бельгія
Ліга Націй 2024/2025
09.09.2024 - 21:45 Франція 2 - 0 Завершено Бельгія П
Ліга Націй 2024/2025
06.09.2024 - 21:45 Бельгія 3 - 1 Завершено Ізраїль В
Євро 2024 2024
01.07.2024 - 19:00 Франція 1 - 0 Завершено Бельгія П
Євро 2024 2024
26.06.2024 - 19:00 Україна 0 - 0 Завершено Бельгія Н
Євро 2024 2024
22.06.2024 - 22:00 Бельгія 2 - 0 Завершено Румунія В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Італія
36%
Нічия
28%
Бельгія
36%
LIVE
Трансляція матчу Італія - Бельгія
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Інфо
Арбітр — Еспен Ескас (Норвегія).
Запасні: Вікаріо (в), Ді Грегоріо (в), Белланова, Буонджорно, Габбія, Лукка, Мальдіні, Околі, Пізіллі, Распадорі, Удогі, Фаджолі.
Інфо
Стартовий склад Італії: Доннарумма (к) — Калафьорі, Бастоні, Ді Лоренцо — Дімарко, Тоналі, Річчі, Фраттезі, Камбʼязо — Пеллегріні — Ретегі. Головний тренер — Лучано Спалетті.
Запасні: Вандервордт (в), Де Вольф (в), Сметс, Бакайоко, Борнаув, Вранкс, Де Вінтер, Енгельс, Кастань, Лукебакіо, Нгонге, Фофана.
Інфо
Стартовий склад Бельгії: Кастельс — Де Кейпер, Теат, Фас, Дебаст — Мангаля, Тілеманс (к) — Доку, Троссар, Де Кетеларе — Опенда. Головний тренер — Доменіко Тедеско.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 3-го туру групового етапу Ліги націй Італія – Бельгія.
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Анонс матчу Італія - Бельгія 10.10.2024, Ліга Націй

Протистояння між командою Італія та командою Бельгія проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга Націй 24-26 , матч пройде на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 10.10.2024
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Італія та командою Бельгія:

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Італія, тоді як команда Бельгія залишилася з поразкою . Зіткнення Італія та Бельгія у попередньому футбольному матчі 10.10.2021 закінчилось з такими результатами: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Італія - Бельгія можна подивитися 10.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга Націй. Текстову трансляцію матчу Італія - Бельгія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Італія
Країна: Италия
Тренер: Роберто Манчини

Попередній матч команди Італія був зіграний проти Ізраїль - 09.09.2024, у рамках турніру Ліга Націй 2024/2025 та закінчився перемогою команди Італія.

Команда гостей

Назва: Бельгія
Країна: Бельгия
Тренер: Роберто Мартинес

Минулий матч команди Бельгія був зіграний проти Франція - 09.09.2024, у рамках чемпіонату Ліга Націй 2024/2025 та закінчився перемогою команди Франція.

Слідкуйте за результатами матчу Італія - Бельгія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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