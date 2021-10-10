Італія - Бельгія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Італія - Бельгія 10.10.2024, Ліга Націй

Протистояння між командою Італія та командою Бельгія проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга Націй 24-26 , матч пройде на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 10.10.2024

Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Італія та командою Бельгія:

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Італія, тоді як команда Бельгія залишилася з поразкою . Зіткнення Італія та Бельгія у попередньому футбольному матчі 10.10.2021 закінчилось з такими результатами: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Італія

Країна: Италия

Тренер: Роберто Манчини



Попередній матч команди Італія був зіграний проти Ізраїль - 09.09.2024, у рамках турніру Ліга Націй 2024/2025 та закінчився перемогою команди Італія.

Команда гостей

Назва: Бельгія

Країна: Бельгия

Тренер: Роберто Мартинес



Минулий матч команди Бельгія був зіграний проти Франція - 09.09.2024, у рамках чемпіонату Ліга Націй 2024/2025 та закінчився перемогою команди Франція.

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