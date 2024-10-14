Бельгія - Франція онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Бельгія та командою Франція проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Націй 24-26 , матч пройде на стадіоні Stade Roi Baudouin.
Дата проведення матчу: 14.10.2024
Час початку матчу: 21:45
Історія протистоянь між клубами Бельгія та командою Франція:
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Франція, тоді як команда Бельгія залишилася з поразкою . Зіткнення Франція та Бельгія у попередньому футбольному матчі 09.09.2024 закінчилось з такими результатами: 2:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Доменико Тедеско и Дидье Дешам розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Бельгія
Країна: Бельгия
Тренер: Роберто Мартинес
Минулий матч команди Бельгія був зіграний проти Італія - 10.10.2024, у рамках турніру Ліга Націй 24-26 та закінчився нічиєю.
Назва: Франція
Країна: Франция
Тренер: Дидье Дешам
Минулий поєдинок команди Франція був зіграний проти Ізраїль - 10.10.2024, у рамках чемпіонату Ліга Націй 24-26 та закінчився перемогою команди Франція.
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