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Бельгія - Франція онлайн трансляція матчу

Ліга Націй - 14 жовтня 2024, 21:45 - Stade Roi Baudouin . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Ирфан Пельто
Рейтинг матчу:
Бельгія
1 - 1
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перерыв
Франція
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Хід матчу
7' Люка Дінь 22' Saliba, William 24' Tchouameni, Aurelien 29' Mangala, Orel 35' Kolo Muani, Randal
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Бельгія
23%
Нічия
31%
Франція
46%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Belgium and France is 0-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 15 meetings, Belgium have won 3 times, there have been 5 draws while France have won 7 times.
  • Belgium have won 4 home matches in a row.
  • Belgium haven't lost in any of their last 9 home matches.
  • Belgium haven't won any of their last 4 games against France.
  • Belgium wins 1st half in 42% of their matches, France in 50% of their matches.
  • Belgium wins 42% of halftimes, France wins 50%.
  • The winner of their last meeting was France.
  • On their last meeting France won by 2 goals.
  • When Belgium leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When France leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When Belgium is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • France's performance of the last 5 matches is better than Belgium's.
  • France have lost just 1 of their last 5 games against Belgium (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Belgium won 1, France won 4, 0 draws.
  • Belgium scores 1.2 goals in a match against France and France scores 2 goals against Belgium (on average).
  • Average number of goals in meetings between Belgium and France is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Belgium and France is 1.
  • Belgium scores 2.12 goals when playing at home and France scores 1.33 goals when playing away (on average).
  • In UEFA Nations League, France has better performance than Belgium.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Бельгія
0
Перемог
4
Ігор
4
Перемог
Франція
Ліга Націй 2024/2025
09.09.2024 - 21:45 Франція 2 - 0 Завершено Бельгія
Євро 2024 2024
01.07.2024 - 19:00 Франція 1 - 0 Завершено Бельгія
Ліга Націй 2020
07.10.2021 - 21:45 Бельгія 2 - 3 Завершено Франція
Чемпионат мира FIFA 2017/2018
10.07.2018 - 21:00 Франція 1 - 0 Завершено Бельгія
Останні матчі - Бельгія
Ліга Націй 24-26
10.10.2024 - 21:45 Італія 2 - 2 Завершено Бельгія Н
Ліга Націй 2024/2025
09.09.2024 - 21:45 Франція 2 - 0 Завершено Бельгія П
Ліга Націй 2024/2025
06.09.2024 - 21:45 Бельгія 3 - 1 Завершено Ізраїль В
Євро 2024 2024
01.07.2024 - 19:00 Франція 1 - 0 Завершено Бельгія П
Євро 2024 2024
26.06.2024 - 19:00 Україна 0 - 0 Завершено Бельгія Н
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Останні матчі - Франція
Ліга Націй 24-26
10.10.2024 - 21:45 Ізраїль 1 - 4 Завершено Франція В
Ліга Націй 2024/2025
09.09.2024 - 21:45 Франція 2 - 0 Завершено Бельгія В
Ліга Націй 2024/2025
06.09.2024 - 21:45 Франція 1 - 3 Завершено Італія П
Євро U-19 2024/2025
25.07.2024 - 21:00 Франція 1 - 0 Завершено Україна В
Євро 2024 2024
09.07.2024 - 22:00 Іспанія 2 - 1 Завершено Франція П
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Новини команд
Головні події
35'
Kolo Muani, Randal ГООЛ!
Mangala, Orel
29'
24'
Tchouameni, Aurelien
22'
Saliba, William
7'
Люка Дінь
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Бельгія
23%
Нічия
31%
Франція
46%
Склади команд
1
Кун Кастеелс
21
Тімоті Кастань
3
Theate, Arthur
4
Faes, Wout
2
Debast, Zeno
8
Юрі Тілеманс
18
Mangala, Orel
17
De Ketelaere, Charles
10
Trossard, Leandro
9
Openda, Lois
7
Doku, Jeremy
16
Maignan, Mike
23
Kounde, Jules
17
Saliba, William
15
Ібраїма Конате
3
Люка Дінь
8
Tchouameni, Aurelien
17
Kone, Manu
14
Guendouzi, Matteo
10
Усман Дембеле
12
Kolo Muani, Randal
20
Barcola, Bradley
Стартовий склад
  • 10
    Trossard, Leandro
    Форвард
  • 9
    Openda, Lois
    Форвард
  • 7
    Doku, Jeremy
    Форвард
  • 8
    Юрі Тілеманс
    Півзахисник
  • 18
    Mangala, Orel
    29
  • 17
    De Ketelaere, Charles
  • 21
    Тімоті Кастань
    Захисник
  • 3
    Theate, Arthur
    Захисник
  • 4
    Faes, Wout
    Захисник
  • 2
    Debast, Zeno
    Півзахисник
  • 1
    Кун Кастеелс
  • 10
    Усман Дембеле
    Форвард
  • 12
    Kolo Muani, Randal
    Форвард
    35
  • 20
    Barcola, Bradley
    Форвард
  • 8
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
    24
  • 17
    Kone, Manu
    Півзахисник
  • 14
    Guendouzi, Matteo
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 17
    Saliba, William
    Захисник
    22
  • 15
    Ібраїма Конате
    Захисник
  • 3
    Люка Дінь
    Захисник
    7
  • 16
    Maignan, Mike
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Доменико Тедеско
  • Дидье Дешам
Статистика матчу
3
Удари в отвір
4
3
Сейви
2
1
ЖК
4
45%
Володіння м'ячем
55%
3
Удари повз
1
7
Штрафні
3
1
Офсайди
2
Фоли
7
4
Кутові
2
1
Блоковано ударів
LIVE
Трансляція матчу Бельгія - Франція
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Трансляція
45+3'
Офсайд
Опенда забив гол, але з положення поза грою. Взяття воріт скасовано
45+1'
Кутовий
Кутовий виконали Червоні дияволи і після навісу суперники вибили м'яч
45+1'
Інфо
У першому таймі компенсовано чотири хвилини
45'
Жовта картка
Конате сфолив на власній половині поля і отримав відкладену жовту картку
42'
Кутовий
Кутовий виконали французи і після навісу суперники вибили м'яч
38'
Небезпечний момент
Чергова атака гостей закінчилася переведенням з правого флангу на Гендузі, той відкинув на Барколя, останній хоча й пробив, проте надто слабко і м'яч прикотився у руки Кастельса
35'
Гоооол!!!
ГОЛ! Коло Муані відкриває рахунок у матчі! Француз впевнено пробив в лівий кут, а Кастельс стрибнув у протилежний! Рахунок стає 1:0 на користь збірної Франції
33'
Буде пенальті у ворота збірної Бельгії! Атака французів у карному майданчику суперника закінчилася боротьбою і після падіння на газон Фас зупинив м'яч рукою і арбітр дав свисток
30'
Небезпечний момент
Доку пробив з лінії штрафного і м'яч, пролетівши поруч зі стійкою, вийшов за межі поля
29'
Жовта картка
Мангала сфолив в центрі поля і отримав перше попередження серед бельгійців у цьому матчі
28'
Кутовий
Кутовий виконали Червоні дияволи, але після навісу суперники вибили м'яч
26'
Атака Ле Бле закінчилася ударом Барколя, проте Кастельс тягне цей м'яч
24'
Жовта картка
Чумені фолить в центрі поля і отримує попередження від арбітра
23'
Незабитий пенальті
Тілеманс не забиває пенальті! Капітан збірної Бельгії став виконувати одинадцятиметровий, але відправив м'яч вище воріт
22'
Жовта картка
Буде пенальті у ворота збірної Франції! Після тривалого перегляду VAR було скасовано положення поза грою, а відповідно фол Саліба потягнув на пенальті
21'
Інфо
Арбітр чекає перегляду VAR на предмет підтвердження положення поза грою, або його скасування і призначення пенальті
20'
Офсайд
Дуже чудово вивели Опенда на побачення з голкіпером і Саліба влетів у нього та збив з ніг у власному штрафному. Арбітр був готовий давати свисток про призначення пенальті, але зафіксував положення поза грою
19'
Кутовий
Кутовий виконали господарі і після навісу та серії рикошетів м'яч опинився в руках Меньяна
18'
Небезпечний момент
Троссард увірвався у штрафний та пробив по воротах, Меньян зумів парирувати удар
16'
Кутовий
Перший кутовий виконали і французи і після навісу та скидання Барколя пробив головою, але повз ворота
15'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі заробили Червоні дияволи і після навісу з лівого флангу м'яч прилетів прямо у руки Меньяна
14'
Ще одне проривання бельгійців і цього разу Троссард виконав простріл з лівого флангу, але Конате заблокував цю передачу
13'
Небезпечний момент
Непоганий та м'який навіс від Тілеманса з правого флангу і м'яч прилетів до Опенда на ближній стійці, той зумів змінити траєкторію польоту м'яча, але не у ворота
11'
Чудовий простріл від Доку з правого флангу, проте Опенда не дотягнувся до м'яча, а після підбирання м'яча Троссардом і виконання навісу м'яч перелетів центрального нападника
10'
Ще один стандарт на половині поля виконали Червоні дияволи, але цього разу після навісу не зуміли завдати удару
8'
Стандарт на половині поля виконали господарі, і після навісу у бік воріт зуміли виграти верхову боротьбу та пробити головою, але м'яч полетів вище воріт
7'
Жовта картка
Дінь зумів зупинити Доку на власній половині поля лише з порушенням правил, чим і змусив арбітра вперше в цьому матчі дістати з кишені жовту картку
5'
Доволі рівно і активно розпочали матч команди, але поки не можуть дістатися воріт суперника
1'
Небезпечний момент
Першу атаку створили господарі і Тілеманс пробив по воротах, але відправив м'яч прямо у руки Меньяна
1'
Свисток
Ірфан Пельто дає стартовий свисток. Ле Бле розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу з Боснії та Герцеговини: Ірфан Пельто
Головний тренер збірної Франції: Дідьє Дешам
На лаві запасних: Ареола, Баде, Ернандес, Заїр-Емері, Камавінга, Клосс, Нкунку, Олісе, Самба, Тюрам, Фофана В., Фофана Ю.
Інфо
Стартовий склад збірної Франції (4-3-3): Меньян - Дінь, Конате, Саліба, Кунде - Гендузі, Коне, Чуамені - Барколя, Коло Муані, Дембеле
Головний тренер збірної Бельгії: Доменіко Тедеско
На лаві запасних: Сметс, Бакайоко, Борнаув, Вандервордт, Вранкс, Де Вольф, Де Кейпер, Енгельс, Лукебакіо, Нгонге, Фофана
Інфо
Стартовий склад збірної Бельгії (4-3-3)% Кастельс - Кастань, Теат, Фас, Дебаст - Тілеманс, Мангала, де Кетеларе - Троссард, Опенда, Доку
Наразі Франція займає другу сходинку квартету пропустивши вперед Італію і відстає на один бал. Бельгія розташувалася одразу за сьогоднішніми суперниками з відставанням від них на два очки
Матч пройде у Брюсселі на Стадіоні Короля Бодуена та розпочнеться о 21:45 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу четвертого раунду Ліги націй УЄФА у другій групі Ліги А, в якому Бельгія прийме у гостях Францію
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Завершено 19:00 - Сьогодні Азербайджан Азербайджан 1 Словаччина Словаччина 3 Завершено 19:00 - Сьогодні Грузія Грузія 0 Албанія Албанія 1 Завершено 14:00 - Сьогодні Діназ Діназ 3 СК Полтава СК Полтава 1 Завершено 13:00 - Сьогодні Кремінь Кремінь 0 Вікторія Вікторія 3 Завершено 12:40 - Сьогодні Металург Металург 1 ФК Кудрівка ФК Кудрівка 3

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Анонс матчу Бельгія - Франція 14.10.2024, Ліга Націй

Поєдинок між командою Бельгія та командою Франція проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Націй 24-26 , матч пройде на стадіоні Stade Roi Baudouin.

Дата проведення матчу: 14.10.2024
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Бельгія та командою Франція:

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Франція, тоді як команда Бельгія залишилася з поразкою . Зіткнення Франція та Бельгія у попередньому футбольному матчі 09.09.2024 закінчилось з такими результатами: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Доменико Тедеско и Дидье Дешам розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Бельгія - Франція можна подивитися 14.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга Націй. Текстову трансляцію матчу Бельгія - Франція, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Бельгія
Країна: Бельгия
Тренер: Роберто Мартинес

Минулий матч команди Бельгія був зіграний проти Італія - 10.10.2024, у рамках турніру Ліга Націй 24-26 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Франція
Країна: Франция
Тренер: Дидье Дешам

Минулий поєдинок команди Франція був зіграний проти Ізраїль - 10.10.2024, у рамках чемпіонату Ліга Націй 24-26 та закінчився перемогою команди Франція.

Слідкуйте за результатами матчу Бельгія - Франція онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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