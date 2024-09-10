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Німеччина - Нідерланди онлайн трансляція матчу

Ліга Націй - 14 жовтня 2024, 21:45 - Альянц Арена . Трансляція: MEGOGO Футбол Третий
Головний суддя: Винчич, Славко
Рейтинг матчу:
Німеччина
До початку
00 : 00 : 00
Нідерланди
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Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Німеччина
40%
Нічия
30%
Нідерланди
30%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Germany and Netherlands is 2-2. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 5 meetings with Germany playing at home, Germany have won 2 times, there have been 1 draws while Netherlands have won 2 times.
  • During the last 14 meetings, Germany have won 4 times, there have been 6 draws while Netherlands have won 4 times.
  • Germany have won 5 home matches in a row.
  • Germany haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • Germany have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Netherlands have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Germany wins 1st half in 40% of their matches, Netherlands in 37% of their matches.
  • Germany wins 40% of halftimes, Netherlands wins 37%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When Germany leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Netherlands leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Germany is down 0-1 home, they win 100% of their matches.
  • When Netherlands is down 1-0 away, they win 50% of their matches.
  • Netherlands's performance of the last 5 matches is better than Germany's.
  • Germany have lost just 1 of their last 5 games against Netherlands (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Germany won 2, Netherlands won 1, 2 draws.
  • Germany scores 2 goals in a match against Netherlands and Netherlands scores 2 goals against Germany (on average).
  • Average number of goals in meetings between Germany and Netherlands is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Germany and Netherlands is 1.8.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Nations League.
  • Germany scores 2.5 goals when playing at home and Netherlands scores 2.33 goals when playing away (on average).
  • Netherlands have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • In UEFA Nations League, Germany has better performance than Netherlands.
  • Germany's performance of the last 5 matches is better than Netherlands's.
Особисті зустрічі
Німеччина
3
Перемог
9
Ігор
2
Перемог
Нідерланди
Ліга Націй 2024/2025
10.09.2024 - 21:45 Нідерланди 2 - 2 Завершено Німеччина
Міжнародні товариські матчі 2024
26.03.2024 - 21:45 Німеччина 2 - 1 Завершено Нідерланди
Міжнародні товариські матчі 2022
29.03.2022 - 21:45 Нідерланди 1 - 1 Завершено Німеччина
Євро 2024 2019/2020
06.09.2019 - 21:45 Німеччина 2 - 4 Завершено Нідерланди
Останні матчі - Німеччина
Останні матчі - Нідерланди
Новини команд
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Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Німеччина
40%
Нічия
30%
Нідерланди
30%
LIVE
Трансляція матчу Німеччина - Нідерланди
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В ефірі
MEGOGO Футбол Третій
Трансляція
Інфо
У першому матчі була нічия — 2:2.
Інфо
Нідерланди йдуть другими з 1 перемогою та 2 нічиїми — 5 очок.
Інфо
Німеччина йде першою з 2 перемогами та 1 нічиєю — 7 очок.
Запасні: Олей, Флеккен, Гертрейда, Зіркзе, Фрімпонг, де Лігт, Клюйверт, Мален, Віффер, Тіл, Матсен.
Нідерланди: Вербрюгген — Думфріс, де Врей, ван де Вен, Гато — Гравенберх, Рейндерс, К. Тімбер — Сімонс, Броббі, Гакпо.
Запасні: Нюбель, Бласвіх, Антон, Та, Гросс, Андріх, Букргардт, Ундав, Шаде, Госенс.
Німеччина: Бауманн — Кімміх, Рюдігер, Шлоттербек, Міттельштедт — Штіллер, Павлович — Левелінг, Вірц, Гнабрі — Кляйндінст.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Славко Вінцич (Словенія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 4-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА у рамках групи B1. На полі стадіону Альянц Арена (Мюнхен, Німеччина) зіграють Німеччина та Нідерланди.
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Анонс матчу Німеччина - Нідерланди 14.10.2024, Ліга Націй

Поєдинок між командою Німеччина та командою Нідерланди проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Націй 24-26 , матч почнеться на стадіоні Альянц Арена.

Дата проведення матчу: 14.10.2024
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Німеччина та командою Нідерланди:

Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Нідерланди та Німеччина у попередньому футбольному матчі 10.09.2024 закінчилось з рахунком: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Німеччина - Нідерланди можна подивитися 14.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга Націй. Текстову трансляцію матчу Німеччина - Нідерланди, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Німеччина
Країна: Германия
Тренер: Ханси Флик

Попередній матч команди Німеччина був зіграний проти Боснія і Герцеговина - 11.10.2024, у рамках турніру Ліга Націй 24-26 та закінчився перемогою команди Німеччина.

Команда гостей

Назва: Нідерланди
Країна: Нидерланды
Тренер: Луи ван Гал

Попередній матч команди Нідерланди був зіграний проти Угорщина - 11.10.2024, у рамках чемпіонату Ліга Націй 24-26 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Німеччина - Нідерланди онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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