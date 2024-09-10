Німеччина - Нідерланди онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Німеччина - Нідерланди 14.10.2024, Ліга Націй

Поєдинок між командою Німеччина та командою Нідерланди проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Націй 24-26 , матч почнеться на стадіоні Альянц Арена.

Дата проведення матчу: 14.10.2024

Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Німеччина та командою Нідерланди:

Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Нідерланди та Німеччина у попередньому футбольному матчі 10.09.2024 закінчилось з рахунком: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Німеччина

Країна: Германия

Тренер: Ханси Флик



Попередній матч команди Німеччина був зіграний проти Боснія і Герцеговина - 11.10.2024, у рамках турніру Ліга Націй 24-26 та закінчився перемогою команди Німеччина.

Команда гостей

Назва: Нідерланди

Країна: Нидерланды

Тренер: Луи ван Гал



Попередній матч команди Нідерланди був зіграний проти Угорщина - 11.10.2024, у рамках чемпіонату Ліга Націй 24-26 та закінчився нічиєю.

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