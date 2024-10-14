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Україна - Чехія онлайн трансляція матчу

Ліга Націй - 14 жовтня 2024, 21:45 - Мейски . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Фернандес, Гильермо Куадра
Рейтинг матчу:
Україна
До початку
00 : 00 : 00
Чехія
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Хто переможе?
60 Користувачів зробило свій вибір
Україна
58%
Нічия
22%
Чехія
20%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings, Ukraine have won 2 times, there have been 2 draws while Czechia have won 2 times. The goal difference is 9-6 in favour of Czechia.
  • Ukraine haven't lost in any of their last 14 home matches.
  • Czechia have conceded a goal in each of their last 9 matches.
  • Czechia have scored at least one goal for 13 consecutive matches.
  • Ukraine wins 1st half in 23% of their matches, Czechia in 33% of their matches.
  • Ukraine wins 23% of halftimes, Czechia wins 33%.
  • The winner of their last meeting was Czechia.
  • On their last meeting Czechia won by 1 goals.
  • When Ukraine leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When Czechia leads 0-1 away, they win in 0% of their matches.
  • When Ukraine is down 0-1 home, they win 100% of their matches.
  • When Czechia is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • Ukraine have lost just 1 of their last 5 games against Czechia (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Ukraine won 2, Czechia won 1, 2 draws.
  • Ukraine have lost just 1 of their last 3 UEFA Nations League games against Czechia.
  • Czechia have won just 1 of their last 3 UEFA Nations League games against Ukraine.
  • Ukraine scores 1.2 goals in a match against Czechia and Czechia scores 1 goals against Ukraine (on average).
  • Average number of goals in meetings between Ukraine and Czechia is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Ukraine and Czechia is 1.4.
  • Ukraine scores 0.8 goals when playing at home and Czechia scores 1.2 goals when playing away (on average).
  • In UEFA Nations League, Czechia has better performance than Ukraine.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Україна
2
Перемог
8
Ігор
4
Перемог
Чехія
Ліга Націй 2024/2025
10.09.2024 - 21:45 Чехія 3 - 2 Завершено Україна
Євро U-17 2025
23.05.2024 - 18:00 Україна 1 - 3 Завершено Чехія
Збірна України 2021/2022
08.09.2021 - 21:45 Чехія 1 - 1 Завершено Україна
Ліга Націй 2018/2019
16.10.2018 - 21:45 Україна 1 - 0 Завершено Чехія
Останні матчі - Україна
Ліга Націй 24-26
11.10.2024 - 21:45 Україна 1 - 0 Завершено Грузія В
Молодіжна збірна 24-26
11.10.2024 - 21:45 Англія 2 - 1 Завершено Україна П
Ліга Націй 2024/2025
10.09.2024 - 21:45 Чехія 3 - 2 Завершено Україна П
Молодіжна збірна 2024/2025
10.09.2024 - 21:45 Північна Ірландія 1 - 2 Завершено Україна В
Ліга Націй 2024/2025
07.09.2024 - 21:45 Україна 1 - 2 Завершено Албанія П
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Останні матчі - Чехія
Ліга Націй 24-26
11.10.2024 - 21:45 Чехія 2 - 0 Завершено Албанія В
Ліга Націй 2024/2025
10.09.2024 - 21:45 Чехія 3 - 2 Завершено Україна В
Ліга Націй 2024/2025
07.09.2024 - 19:00 Грузія 4 - 1 Завершено Чехія П
Євро 2024 2024
26.06.2024 - 22:00 Чехія 1 - 2 Завершено Туреччина П
Євро 2024 2024
22.06.2024 - 16:00 Грузія 1 - 1 Завершено Чехія Н
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
60 Користувачів зробило свій вибір
Україна
58%
Нічия
22%
Чехія
20%
LIVE
Трансляція матчу Україна - Чехія
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Інфо
Арбітр — Гільєрмо Куадра Фернандес (Іспанія).
Запасні: Бущан (в), Буяльський, Ванат, Зубков, Калюжний, Криськів, Михайличенко, Назаренко, Сваток, Тимчик, Яремчук.
Інфо
Стартовий склад України: Трубін — Матвієнко, Таловєров, Забарний, Конопля — Степаненко (к) — Мудрик, Судаков, Шапаренко, Гуцуляк — Довбик. Головний тренер — Сергій Ребров.
Запасні: Кінскі (в), Єдлічка (в), Гложек, Гранач, Змрзли, Калвах, Клімент, Крал, Кухта, Кушей, Лінгр, Чванчара.
Інфо
Стартовий склад Чехії: Коварж — Боржіл, Крейчі, Вітік — Провод, Черв, Соучек (к), Цоуфал — Шульц, Хори, Черни. Головний тренер — Іван Гашек.
Шанс на реванш. UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 4-го раунду Ліги націй між Україною та Чехією.
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Останні матчі
Завершено 19:00 - Сьогодні Азербайджан Азербайджан 1 Словаччина Словаччина 3 Завершено 19:00 - Сьогодні Грузія Грузія 0 Албанія Албанія 1 Завершено 14:00 - Сьогодні Діназ Діназ 3 СК Полтава СК Полтава 1 Завершено 13:00 - Сьогодні Кремінь Кремінь 0 Вікторія Вікторія 3 Завершено 12:40 - Сьогодні Металург Металург 1 ФК Кудрівка ФК Кудрівка 3

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Анонс матчу Україна - Чехія 14.10.2024, Ліга Націй

Протистояння між командою Україна та командою Чехія проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Націй 24-26 , матч пройде на стадіоні Мейски.

Дата проведення матчу: 14.10.2024
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Україна та командою Чехія:

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Чехія, тоді як команда Україна залишилася з поразкою . Зіткнення Чехія та Україна у попередньому футбольному матчі 10.09.2024 закінчилось з таким рахунком: 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Україна - Чехія можна подивитися 14.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга Націй. Текстову трансляцію матчу Україна - Чехія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков

Минулий поєдинок команди Україна був зіграний проти Грузія - 11.10.2024, у рамках чемпіонату Ліга Націй 24-26 та закінчився перемогою команди Україна.

Команда гостей

Назва: Чехія
Країна: Чехия
Тренер: Ярослав Шилгавы

Минулий матч команди Чехія був зіграний проти Албанія - 11.10.2024, у рамках турніру Ліга Націй 24-26 та закінчився перемогою команди Чехія.

Слідкуйте за результатами матчу Україна - Чехія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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