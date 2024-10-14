Україна - Чехія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Україна - Чехія 14.10.2024, Ліга Націй

Протистояння між командою Україна та командою Чехія проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Націй 24-26 , матч пройде на стадіоні Мейски.

Дата проведення матчу: 14.10.2024

Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Україна та командою Чехія:

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Чехія, тоді як команда Україна залишилася з поразкою . Зіткнення Чехія та Україна у попередньому футбольному матчі 10.09.2024 закінчилось з таким рахунком: 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Україна

Країна: Украина

Тренер: Александр Петраков



Минулий поєдинок команди Україна був зіграний проти Грузія - 11.10.2024, у рамках чемпіонату Ліга Націй 24-26 та закінчився перемогою команди Україна.

Команда гостей

Назва: Чехія

Країна: Чехия

Тренер: Ярослав Шилгавы



Минулий матч команди Чехія був зіграний проти Албанія - 11.10.2024, у рамках турніру Ліга Націй 24-26 та закінчився перемогою команди Чехія.

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